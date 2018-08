18.08.2018 11:11  Выпуск Wine 3.14

Полгода назад удалили из Debian. Потому что: Subject: RM: s2tc -- ROM; superseded by native s3tc support in mesa > s2tc can be removed, since the s3tc patent is no longer valid and native s3tc support has been added to mesa 17.3. Источник: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=888430