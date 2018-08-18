18.08.2018 11:11  Выпуск Wine 3.14

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|2.11, JL2001 (ok), 12:18, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Реализована поддержка распаковки текстур DXTn
> Здорово, раньше для игры в StarCraft 2 нужно было устанавливать libtxc_dxtn
а теперь что нужно устанавливать? где они её реализовали то??
и libtxc-dxtn-s2tc это всего лишь либа, как mesa и прочие
S2TC is a patent-free S3TC compatible implementation and provides texture compression to Mesa.
они прописали в пакет вайна зависимость от неё чтоль?
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|3.10, Аноним (6), 11:59, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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были когда-то набросы от реактосников, что мол вине не захотели что-то вместе пилить одинаково и пошли в сторону
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|2.12, JL2001 (ok), 12:20, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Там Генти Вербит и Джозеф Кузя закоммиттили кучу изменений в Direct3D. Кончился отпуск у ребят!
а можете раскрыть тему для тех кто немогёт следить, но интересуется?
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|1.14, JL2001 (ok), 12:25, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Heroes of Might and Magic V
30787 Heroes of Might and Magic V Map Editor takes minutes to start up (winver>=Win2000)
ну блин, это какая-то фальшивая ёлочная игрушка
у меня герои5 после некоторого времени игры вылетают на загрузке сохранения, а если долго не загружаться, то и сейвы начинают битыми делать (ну и вообще просто вылетают через какое-то время, но тут может быть дело в дровах/месе/найне, ибо бывают битые текстуры, после загрузки или при входе в замок, от версии к версии вайна/дров меняется)
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