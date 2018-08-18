18.08.2018 11:11  Выпуск Wine 3.14

> Heroes of Might and Magic V 30787 Heroes of Might and Magic V Map Editor takes minutes to start up (winver>=Win2000)

ну блин, это какая-то фальшивая ёлочная игрушка у меня герои5 после некоторого времени игры вылетают на загрузке сохранения, а если долго не загружаться, то и сейвы начинают битыми делать (ну и вообще просто вылетают через какое-то время, но тут может быть дело в дровах/месе/найне, ибо бывают битые текстуры, после загрузки или при входе в замок, от версии к версии вайна/дров меняется)

