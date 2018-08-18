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18.08.2018 11:11  Выпуск Wine 3.14

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.14. С момента выпуска версии 3.13 было закрыто 36 отчётов об ошибках и внесено 352 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Реализована поддержка распаковки текстур DXTn;
  • Добавлена поддержка отложенной установки пакетов MSI;
  • Продолжено улучшение реализации штатного диалога TaskDialog;
  • В Shell32 добавлены дополнительные пиктограммы;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Chaos League, RegEditX 2.x/3.x, Civilization V, Guild Wars, Heroes of Might and Magic V, Cube World, Adobe CS4, Mentor Graphics DK Design Suite 5.3/5.4, Zwei, Acronis Disk Director 12, Irfanview 4.x, Rekordbox 5.3.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.13
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.3, Ъ (?), 11:28, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Реализована поддержка распаковки текстур DXTn

    Здорово, раньше для игры в StarCraft 2 нужно было устанавливать libtxc_dxtn

     
     
  • 2.11, JL2001 (ok), 12:18, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> Реализована поддержка распаковки текстур DXTn
    > Здорово, раньше для игры в StarCraft 2 нужно было устанавливать libtxc_dxtn

    а теперь что нужно устанавливать? где они её реализовали то??
    и libtxc-dxtn-s2tc это всего лишь либа, как mesa и прочие
    S2TC is a patent-free S3TC compatible implementation and provides texture compression to Mesa.
    они прописали в пакет вайна зависимость от неё чтоль?

     
     
  • 3.18, Андрей (??), 14:03, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Полгода назад удалили из Debian. Потому что:

    Subject: RM: s2tc -- ROM; superseded by native s3tc support in mesa

    > s2tc can be removed, since the s3tc patent is no longer valid and native s3tc support has been added to mesa 17.3.

    Источник: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=888430

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:29, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    я когда нибудь смогу под вином запустить генералов?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:51, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    каких? C&C?
    Уже сто лет как
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:47, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А они с РеактОС помирились?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:50, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а ссорились? поподробнее.........
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 11:59, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    были когда-то набросы от реактосников, что мол вине не захотели что-то вместе пилить одинаково и пошли в сторону
     
  • 1.9, Белая мышь (?), 11:52, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Там Генти Вербит и Джозеф Кузя закоммиттили кучу изменений в Direct3D. Кончился отпуск у ребят!
     
     
  • 2.12, JL2001 (ok), 12:20, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Там Генти Вербит и Джозеф Кузя закоммиттили кучу изменений в Direct3D. Кончился отпуск у ребят!

    а можете раскрыть тему для тех кто немогёт следить, но интересуется?

     
  • 1.14, JL2001 (ok), 12:25, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Heroes of Might and Magic V

    30787  Heroes of Might and Magic V Map Editor takes minutes to start up (winver>=Win2000)
    ну блин, это какая-то фальшивая ёлочная игрушка

    у меня герои5 после некоторого времени игры вылетают на загрузке сохранения, а если долго не загружаться, то и сейвы начинают битыми делать (ну и вообще просто вылетают через какое-то время, но тут может быть дело в дровах/месе/найне, ибо бывают битые текстуры, после загрузки или при входе в замок, от версии к версии вайна/дров меняется)

     
  • 1.16, Skullnet (?), 13:14, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддержка вулкана уже есть?
     
  • 1.17, qcgg (?), 13:44, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо было так:

    > Выпуск Wine π

     
     
  • 2.20, iPony (?), 14:17, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой же выпуск вайн без шуток про номер версии

    https://pre00.deviantart.net/8bcd/th/pre/i/2017/235/6/b/atg_day_24___pi_by_the

     
     
  • 3.21, tbhtdch (?), 14:26, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Без шуток про множество ошибок
     

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