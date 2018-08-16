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16.08.2018 18:57  Выпуск браузера Pale Moon 28.0

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL, дополнений Jetpack Jetpack и NPAPI-плагинов. Сохранена возможности применения как полноценных тем оформлений, так и легковесных тем.

Новая ветка примечательна переходом на использование платформы UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление остальных компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В UXP полностью сохранена поддержка классических дополнений, написанных на языке XUL.

JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до актуальной кодовой базы, в которой реализованы все возможности стандартов ECMAScript, предлагаемые другими современными браузерами. Движок отрисовки Goanna, форк Gecko, обновлён до четвёртой версии, в которой значительно улучшена совместимость с современными технологиями CSS, в том числе добавлена поддержка CSS Grid. Обеспечена поддержка новых элементов DOM (Document Object Model) и новых API, таких как Fetch, WebAnimations, WebCrypto и HTML Input Element Extensions. Улучшена поддержка мультимедийных возможностей, таких как потоковое вещание MSE (для MP4) и возможность воспроизведения формата FLAC.

Добавлена поддержка стандарта WebGL2. Обновлены инструменты для web-разработчиков. Обновлён менеджер паролей, обеспечивающий сохранение параметров входа на сайты. Например, добавлена возможность сохранения паролей без привязки к логину и изменена форма выбора сохранённой учётной записи для полей входа.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
  5. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 20:01, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Очережной форк. Я не знаю впиливали бы какой-то новой функционал что ли например VBox, HBox из QT что ли, а так то вообще не понятно зачем нужно?
     
     
  • 2.2, soarin (ok), 20:02, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Чтоб автор мог зарабатывать на людях с синдромом консерватизма.
     
     
  • 3.7, шухер (?), 20:18, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Спалил схему!

    Когда кто-то кукарекает про чужие доходы.., то сразу представляется ехидно хихикающая"Лютая зависть" сидящая на спине озабоченного.

    Держитесь там!

     
  • 2.11, шухер (?), 20:29, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Во-первых там работают старые дополнения, которые выпилены из новой лисы.
    Во-вторых оно в 1.5 - 2 раза меньше кушает памяти, чем лиса.

    В этом релизе изменения глобальные.
    Вероятно, что дополнения должны заработать лучше.
    А второй пункт под вопросом. Надо проверять.

     
     
  • 3.28, paulus (ok), 21:00, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Типа лучше, но заявленный джетпак не работает без костыля и то криво...
     
  • 2.21, ползкрокодил (?), 20:48, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Куды, в HTML? И кто поддерживать это будет, полтора сайта? В XUL и так VBox/HBox есть, а для HTML аналогичное поведенеие неплохо, если не лучше, реализуется флексами.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:10, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux

    А где FreeBSD?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:18, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Там еще не разучились формировать сборки самостоятельно CODE pkg search pal... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Нанобот (ok), 20:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Место, в котором находится freebsd...его нельзя называть здесь
     
  • 2.42, Капитан (??), 22:30, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вперде
     
  • 1.4, шухер (?), 20:11, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Где исходники релиза?

    https://github.com/MoonchildProductions/Pale-Moon/releases

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:16, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Здесь https://github.com/MoonchildProductions/UXP/archive/PM28.0.0_Release.tar.gz
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:20, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вам шашечки или зонды?
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:36, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут теперь, вместе с Basilisk: https://github.com/MoonchildProductions/UXP
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:26, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Учитывая, какая вакханалия творится с ФФ последние N версий, это нужный и полезн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:32, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Какая вакханалия Много позитивных изменений Новый шикарный интерфейс Удобные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.20, anonymous (??), 20:48, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Удобные фичи

    Что может быть удобного в слежке?

     
  • 3.22, Аноним (9), 20:49, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Новый шикарный интерфейс - это очень мило, за исключением того, что мы его не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним (9), 21:01, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Много позитивных изменений

    Таких, например
    https://download.cnet.com/blog/download-blog/firefox-gets-advance-browsing-sug

     
  • 3.34, Аноним (34), 21:25, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый шикарный интерфейс?

    Ловите наркомана!

     
  • 1.10, Аноним (12), 20:28, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum

    Ну и нафига отказываться от того лучшего, что было сделано Мозиллой за последние годы.

     
     
  • 2.15, шухер (?), 20:38, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Ну и нафига отказываться от того лучшего

    Лучшее ли? Что там с расходом памяти? Уже стала жрать как Хром?

    Может быть он и проигрывает доли секунды по открытию вкладки, но стоит ли за это платить в 1.5 - 2 раза большим потреблением ОЗУ?

    Быстродействия паленого и так достаточно, по крайней мере у 27 версии.

     
  • 1.13, анонец (?), 20:34, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это те ребята, которые наехали на мейнтейнера openbsd и грозили ему юристами?
     
     
  • 2.17, vz_2 (?), 20:41, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    поподробней можно?
     
     
  • 3.19, Аноним84701 (ok), 20:47, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > поподробней можно?

    Погодите, еще пара пересказов и там появятся иски на многие мильярды и долгие годы тяжбы …
    https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86
    https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?t=18256
    Советую или читать полностью самому и составлять свое мнение или просто забить (cр*ч обыкновенный, умеренный. А таким делом можно "насладиться" и не уходя с опеннета :))
    А вот анонимные (особенно неномерные) Рабиновичи вам такого напеть могут …


     
  • 2.18, шухер (?), 20:42, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я вот приуныл, что паленого нет в Опенке.
    Пришлось отказаться от Опенка пока что.
     
     
  • 3.24, Аноним (6), 20:54, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    CODE pkg info palemoon-27 9 4 124 head palemoon-27 9 4 Name pal... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, anonymous (??), 20:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не та это фигура, чтобы под него подстраиваться, ой не та. Даже фурифокс таких проблем не имеет.
     
  • 4.39, шухер (?), 21:52, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мда, по ходу теперь ждать паленого в опенке, наверное, не имеет смысла.
    Запара была в том, что автор просил переименования ввиду того, что сборка не его собственноручная?
    Интересно, как он бы от этого пострадал?
     
  • 2.38, Аноним (38), 21:47, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.linux.org.ru/forum/talks/14018172
     
  • 1.16, user90 (?), 20:40, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В дистре Icecat по умолчанию. Работает, устраивает, в чем там отличия от сабжа не знаю ;)
     
     
  • 2.30, anonymous (??), 21:02, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Последний релиз в марте. Сидишь на решете и радуешься.
     
     
  • 3.33, user90 (?), 21:23, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты думаешь обновления не вносят новых багов? ;) Наивный! К тому же поводов для беспокойства никаких. А то "последний релиз" - фишка-то в экстеншенах & браузере, а не в каком-то там релизе. Вот в соседних новостях юзеров имеют, и чо? У них новый хренофокс.
     
     
  • 4.40, anonymous (??), 22:01, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Речь про 52-ю ветку, в которой пару десятков дыр закрыли. Хотя кому я рассказываю...
     
  • 2.41, Аноним (41), 22:22, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А серьезно - в чем главные отличия Icecat от Pale Moon?
     
  • 1.23, ползкрокодил (?), 20:51, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >в том числе добавлена поддержка CSS Grid. Обеспечена поддержка новых элементов DOM (Document Object Model) и новых API, таких как Fetch, WebAnimations, WebCrypto и HTML Input Element Extensions

    Это всё очень хорошо, даже впечатляюще, как для пилимого полутора энтузиастами форка. Но вот только зачем эти укурки выкинули с корнями WebRTC?!

     
     
  • 2.25, anonymous (??), 20:56, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Он сливает твой IP, даже если ты сидишь за NAT-ом. Уже сто раз разжёвывали.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 22:35, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    список браузеров без него?
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:09, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что вебртс всегда была и есть неработающей ерундой с серьезными проблемами с безопасностью.
    В браузере это точно не нужно, в лучшем случае как дополнение.
     
  • 2.35, user90 (?), 21:33, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нене дружище, это вообще не нужно. Итак говна хватает, чтобы использовать еще и это говно ;)
     
  • 1.32, Аноним (32), 21:21, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Замечательное предложение при первом запуске http pagead2 googlesyndication ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, user90 (?), 21:35, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "uBlock Origin предотвратил загрузку следующей страницы http://pagead2.googlesyndication.com" такие дела ;)
     
  • 1.37, Совсем другой Аноним (?), 21:40, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Палёная луна
     

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