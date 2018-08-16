16.08.2018 18:57  Выпуск браузера Pale Moon 28.0

Состоялся релиз web-браузера Pale Moon 28.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL, дополнений Jetpack Jetpack и NPAPI-плагинов. Сохранена возможности применения как полноценных тем оформлений, так и легковесных тем.

Новая ветка примечательна переходом на использование платформы UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление остальных компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В UXP полностью сохранена поддержка классических дополнений, написанных на языке XUL.

JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до актуальной кодовой базы, в которой реализованы все возможности стандартов ECMAScript, предлагаемые другими современными браузерами. Движок отрисовки Goanna, форк Gecko, обновлён до четвёртой версии, в которой значительно улучшена совместимость с современными технологиями CSS, в том числе добавлена поддержка CSS Grid. Обеспечена поддержка новых элементов DOM (Document Object Model) и новых API, таких как Fetch, WebAnimations, WebCrypto и HTML Input Element Extensions. Улучшена поддержка мультимедийных возможностей, таких как потоковое вещание MSE (для MP4) и возможность воспроизведения формата FLAC.

Добавлена поддержка стандарта WebGL2. Обновлены инструменты для web-разработчиков. Обновлён менеджер паролей, обеспечивающий сохранение параметров входа на сайты. Например, добавлена возможность сохранения паролей без привязки к логину и изменена форма выбора сохранённой учётной записи для полей входа.



