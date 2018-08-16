16.08.2018 18:57  Выпуск браузера Pale Moon 28.0

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|3.7, шухер (?), 20:18, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Спалил схему!
Когда кто-то кукарекает про чужие доходы.., то сразу представляется ехидно хихикающая"Лютая зависть" сидящая на спине озабоченного.
Держитесь там!
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|2.11, шухер (?), 20:29, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Во-первых там работают старые дополнения, которые выпилены из новой лисы.
Во-вторых оно в 1.5 - 2 раза меньше кушает памяти, чем лиса.
В этом релизе изменения глобальные.
Вероятно, что дополнения должны заработать лучше.
А второй пункт под вопросом. Надо проверять.
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|2.21, ползкрокодил (?), 20:48, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Куды, в HTML? И кто поддерживать это будет, полтора сайта? В XUL и так VBox/HBox есть, а для HTML аналогичное поведенеие неплохо, если не лучше, реализуется флексами.
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|1.10, Аноним (12), 20:28, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum
Ну и нафига отказываться от того лучшего, что было сделано Мозиллой за последние годы.
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|2.15, шухер (?), 20:38, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Ну и нафига отказываться от того лучшего
Лучшее ли? Что там с расходом памяти? Уже стала жрать как Хром?
Может быть он и проигрывает доли секунды по открытию вкладки, но стоит ли за это платить в 1.5 - 2 раза большим потреблением ОЗУ?
Быстродействия паленого и так достаточно, по крайней мере у 27 версии.
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|4.39, шухер (?), 21:52, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Мда, по ходу теперь ждать паленого в опенке, наверное, не имеет смысла.
Запара была в том, что автор просил переименования ввиду того, что сборка не его собственноручная?
Интересно, как он бы от этого пострадал?
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|3.33, user90 (?), 21:23, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А ты думаешь обновления не вносят новых багов? ;) Наивный! К тому же поводов для беспокойства никаких. А то "последний релиз" - фишка-то в экстеншенах & браузере, а не в каком-то там релизе. Вот в соседних новостях юзеров имеют, и чо? У них новый хренофокс.
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|1.23, ползкрокодил (?), 20:51, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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>в том числе добавлена поддержка CSS Grid. Обеспечена поддержка новых элементов DOM (Document Object Model) и новых API, таких как Fetch, WebAnimations, WebCrypto и HTML Input Element Extensions
Это всё очень хорошо, даже впечатляюще, как для пилимого полутора энтузиастами форка. Но вот только зачем эти укурки выкинули с корнями WebRTC?!
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|2.31, Аноним (31), 21:09, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Потому что вебртс всегда была и есть неработающей ерундой с серьезными проблемами с безопасностью.
В браузере это точно не нужно, в лучшем случае как дополнение.
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