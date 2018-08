16.08.2018 08:41  В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях

8.65 , ivn86 (ok), 12:56, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Ставите расширение, смотрите исходники, если интересно: unzip -l ~/.mozilla/firefox/*/extensions/contact@web-security.com.xpi Причём замечу, что это будут исходники, которые выполняются непосредственно на Вашей машине.

9.71 , Аноним84701 (ok), 13:23, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Ставите расширение, смотрите исходники, если интересно:

> unzip -l ~/.mozilla/firefox/*/extensions/contact@web-security.com.xpi

> Причём замечу, что это будут исходники, которые выполняются непосредственно на Вашей машине. *Вздыхая*

Во-первых: зачем ставить (и тем более, выполнять), если можно просто скачать и распаковать?

[CODE]% find /tmp/web_sec -iname "*.js"

/tmp/web_sec/include/content.js

/tmp/web_sec/include/background.js

/tmp/web_sec/panel/panel.js

/tmp/web_sec/main.js

/tmp/web_sec/warning.js

/tmp/web_sec/data/bs.js

[/CODE]

Во-вторых: я не зря писал, что тут эта открытость только для галочки, т.к. JS не "скроешь", а обфускация будет выглядеть подозрительно. Но вот то, что на таких условиях никто серьезно пытаться улучшить (а значит и серьезно изучать) не будет - вполне ожидаемо/логично.

10.75 , ivn86 (ok), 13:53, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – На каких "таких" условиях? Вы действительно искренне верите, что наличие публичного репозитория или публичного процесса разработки убережёт Вас от подобных неожиданностей? Никогда не было такого, что в публичном проекте уязвимость внедрялась на глазах сотен разработчиков? Никогда не было такого, что при сборке публичного проекта ментейнер добавлял кое-что от себя?