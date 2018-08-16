16.08.2018 08:41  В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях

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|2.56, J.L. (?), 12:24, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Никому верить нельзя
ну что ты, мантейнерам линуксовых репозиториев - можно *сарказм*
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|6.37, ivn86 (ok), 10:31, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А идея безопасности закрытого софта что напоминает?
Религию -- остаётся только верить, что всё работает так, как сказали. Я написал конкретно про открытый софт. Есть толпы людей на форумах, для которых опенсорс это синоним безопасности, которые осилили прочитать ридми, но не осилили исходник, но их успокаивает мысль, что раз есть доступ к исходникам, значит никакой подставы быть не может в принципе. В этом смысле Джо неуловим -- раз написано в ридми, что мы ничего не собираем, значит ничего не собирают, ведь никто в Интернете врать не будет, а они ещё и исходники выложили.
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|7.46, Аноним84701 (ok), 11:44, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Я написал конкретно про открытый софт. Есть толпы людей на форумах, для которых опенсорс это синоним безопасности, которые осилили прочитать ридми, но не осилили исходник, но их успокаивает мысль, что раз есть доступ к исходникам, значит никакой подставы быть не может в принципе. В этом смысле Джо неуловим -- раз написано в ридми, что мы ничего не собираем, значит ничего не собирают, ведь никто в Интернете врать не будет, а они ещё и исходники выложили.
И все бы хорошо, но … где на этот код "нормально" посмотреть можно? Ни репозитория, ни публичного, прозрачного процесса разработки – вся открытость "для галочки".
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|8.65, ivn86 (ok), 12:56, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ставите расширение, смотрите исходники, если интересно:
unzip -l ~/.mozilla/firefox/*/extensions/contact@web-security.com.xpi
Причём замечу, что это будут исходники, которые выполняются непосредственно на Вашей машине.
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|9.71, Аноним84701 (ok), 13:23, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ставите расширение, смотрите исходники, если интересно:
> unzip -l ~/.mozilla/firefox/*/extensions/contact@web-security.com.xpi
> Причём замечу, что это будут исходники, которые выполняются непосредственно на Вашей машине.
*Вздыхая*
Во-первых: зачем ставить (и тем более, выполнять), если можно просто скачать и распаковать?
[CODE]% find /tmp/web_sec -iname "*.js"
/tmp/web_sec/include/content.js
/tmp/web_sec/include/background.js
/tmp/web_sec/panel/panel.js
/tmp/web_sec/main.js
/tmp/web_sec/warning.js
/tmp/web_sec/data/bs.js
[/CODE]
Во-вторых: я не зря писал, что тут эта открытость только для галочки, т.к. JS не "скроешь", а обфускация будет выглядеть подозрительно. Но вот то, что на таких условиях никто серьезно пытаться улучшить (а значит и серьезно изучать) не будет - вполне ожидаемо/логично.
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|10.75, ivn86 (ok), 13:53, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На каких "таких" условиях? Вы действительно искренне верите, что наличие публичного репозитория или публичного процесса разработки убережёт Вас от подобных неожиданностей? Никогда не было такого, что в публичном проекте уязвимость внедрялась на глазах сотен разработчиков? Никогда не было такого, что при сборке публичного проекта ментейнер добавлял кое-что от себя?
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|7.68, анноним (?), 13:10, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Я написал конкретно про открытый софт.
Ты написал в таком контексте, будто это относится ТОЛЬКО к открытому софту. И сделал это намеренно, за что и схлопотал.
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|8.69, ivn86 (ok), 13:14, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что схлопотал? И я написал то, что хотел написать -- неуловимый Джо относится ТОЛЬКО к открытому софту, потому что никому нет дела до того, как оно работает, хоть и есть возможность проверить. В случае закрытого софта такой возможности нет.
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|6.54, Michael Shigorin (ok), 12:23, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> А идея безопасности закрытого софта что напоминает?
Песню Лисы: "я б ночей не спала, всё бы кур стерегла, петушка как родного лелеяла".
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|3.58, Michael Shigorin (ok), 12:26, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> а суть иска. какой ущерб? или давить на моральный?
Введение в заблуждение -- точно, мошенничество -- возможно. Эт сходу как не-юристу видно.
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|2.41, Аноним (41), 10:59, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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В России сейчас по законам наоборот. Все обязаны собирать всю информацию о пользователях и выдавать по первому требованию.
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|5.51, A.Stahl (ok), 12:04, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В Роскомнадзор ссылочку-то скиньте. Реставрация возможна только если все россияне, каждый по чуть-чуть, помогут выполоть демократическую заразу.
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|3.59, Michael Shigorin (ok), 12:27, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> В России сейчас по законам наоборот. Все обязаны собирать всю
> информацию о пользователях и выдавать по первому требованию.
Раз уж ссылаетесь на законы -- будьте добры предоставить перечень конкретных нормативных актов, изучив которые, Вы такое ляпнули.
По умолчанию -- разумеется, балабол.
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|2.60, Michael Shigorin (ok), 12:29, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Не только Web Security. Другие расширения тоже отравляют историю
> посещений (судя по всему один и тот же автор(ы).
Спасибо за труды.
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|2.77, AnonPlus (?), 14:04, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> для подобных целей отправляются хэши от URL
Так ведь заранее известно сопоставление "хэш = сайт", разве нет? Иначе, как тогда сервер выдаст вердикт, плохой это сайт или нет?
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|1.79, Аноним (80), 14:41, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>список рекомендованных Mozilla дополнений для охраны частной жизни пользователя
>выявлена отправка информации о посещениях
Это все, что нужно знать о Mozilla в 2018.
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