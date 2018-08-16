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16.08.2018 08:41  В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях

В Firefox-дополнении Web Security, насчитывающем более 220 тысяч установок и входившем в список рекомендованных Mozilla дополнений для охраны частной жизни пользователя (после инцидента дополнение уже удалено из этого списка), выявлена недокументированная сетевая активность, в результате которой на сторонний сервер отправлялись данные о всех страницах, открываемых пользователем.

Разработчики дополнения попытались оправдать отправку данных выполнением проверки URL по чёрным спискам на стороне сервера для блокирования сайтов с вредоносным контентом, но обычно для подобных целей отправляются хэши от URL, а не ссылки в открытом виде. Более того, отправка данных производилась в привязке к идентификатору пользователя и также передавался прошлый URL, с которого был произведён переход на текущую страницу. Перед передачей данные скрывались при помощи шифрования. Примечательно, что в прикреплённом к дополнению соглашении разработчики заверили пользователей, что дополнение ни в каком виде автоматически не собирает сведения о пользователях, а на деле всё оказалось наоборот.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/08...)
  2. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
  3. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  4. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
  5. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  6. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: privacy
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  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Никому верить нельзя
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:54, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +17 +/
    Мюллер: "Мне -- можно".
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 10:27, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Людям с двумя дефисами я не верю.
     
     
  • 4.39, A.Stahl (ok), 10:41, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Типографы пишут что прикажут. Никого не интересует во что они верят.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 10:51, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У вас числовой интервал, а не тире.
     
     
  • 6.50, A.Stahl (ok), 12:01, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Мнение типографов никого не интересует. У вас там свой мир, свои пони, своя дружба.
     
  • 5.70, Аноним (70), 13:19, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дубина, тире и два дефиса — не одно и то же.
     
     
  • 6.72, A.Stahl (ok), 13:43, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все об этом знают, не трудитесь бугуртить. Просто всем наcрать.
     
  • 3.43, Аноним (-), 11:20, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мертвым можете верить, если хотите
     
  • 2.56, J.L. (?), 12:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Никому верить нельзя

    ну что ты, мантейнерам линуксовых репозиториев - можно *сарказм*

     
  • 2.64, AntonAlekseevich (ok), 12:51, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что за религия "о неверии кому-либо"?
     
     
  • 3.66, Аноним (-), 12:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    здравый смысл
     
  • 1.2, Аноняшка (?), 08:49, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А есть файерволл для Linux, позволяющий избегать подобних "недоработок"?)
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 08:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Да, в линуксе есть файрволл.
     
     
  • 3.6, Аноняшка (?), 08:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и как его настроить, чтобы не было подобной "заботы о пользователе"?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 08:58, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +25 +/
    Нужно запретить браузеру выход в интернет.
     
  • 4.8, A.Stahl (ok), 08:58, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Закрыть коннекты к серверам сбора статистики.
     
  • 4.9, Аноне (?), 08:58, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Накрыть белым списком
     
     
  • 5.12, Аноняшка (?), 09:02, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    как именно настроить белый списек, на уровне файрволла?
     
     
  • 6.23, Админ (?), 09:37, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD REJECT
    iptables -P OUTPUT REJECT
     
     
  • 7.31, Роскомнадзор (?), 10:03, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это значительно упрощает нашу работу. Спасибо за информацию!
     
  • 6.27, captcha 20168 (?), 09:49, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    запретить всё, что не разрешено
     
  • 4.38, Аноним (38), 10:41, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/evilsocket/opensnitch

     
     
  • 5.52, Аноним (52), 12:20, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > sudo make install

    Руки бы за такое, да по самые ноги!

     
  • 3.15, Аноняшка (?), 09:03, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    какой бесполезный ответ! напоминает анекдот про Холмса и Ваисона на воздушном шаре, и маркетолога
     
     
  • 4.19, Михалыч (?), 09:13, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я не знаю такой анекдот
     
     
  • 5.26, Anonimus (??), 09:45, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ничего, я знаю!
     
  • 5.28, Анекдотмэн (?), 09:51, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://www.anekdot.ru/id/82175/
    https://pikabu.ru/story/remeyk_drevnego_anekdota_5694147
     
     
  • 6.53, Michael Shigorin (ok), 12:22, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://pikabu.ru/story/remeyk_drevnego_anekdota_5694147

    Отличный вариант, спасибо!

     
     
  • 7.62, Аноним (62), 12:37, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Топ-менеджер приземлился в воду в 80 км к западу от Джорджтауна, Малайзия В при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, ivn86 (ok), 09:58, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Сама идея безопасности открытого софта напоминает анекдот про неуловимого Джо.
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 10:08, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    А идея безопасности закрытого софта что напоминает?
     
     
  • 6.37, ivn86 (ok), 10:31, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А идея безопасности закрытого софта что напоминает?

    Религию -- остаётся только верить, что всё работает так, как сказали. Я написал конкретно про открытый софт. Есть толпы людей на форумах, для которых опенсорс это синоним безопасности, которые осилили прочитать ридми, но не осилили исходник, но их успокаивает мысль, что раз есть доступ к исходникам, значит никакой подставы быть не может в принципе. В этом смысле Джо неуловим -- раз написано в ридми, что мы ничего не собираем, значит ничего не собирают, ведь никто в Интернете врать не будет, а они ещё и исходники выложили.

     
     
  • 7.46, Аноним84701 (ok), 11:44, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я написал конкретно про открытый софт. Есть толпы людей на форумах, для которых опенсорс это синоним безопасности, которые осилили прочитать ридми, но не осилили исходник, но их успокаивает мысль, что раз есть доступ к исходникам, значит никакой подставы быть не может в принципе. В этом  смысле Джо неуловим -- раз написано в ридми, что мы ничего не собираем, значит ничего не собирают, ведь никто в Интернете врать не будет, а они ещё и исходники выложили.

    И все бы хорошо, но … где на этот код  "нормально" посмотреть можно? Ни репозитория, ни публичного, прозрачного процесса разработки – вся открытость "для галочки".

     
     
  • 8.65, ivn86 (ok), 12:56, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставите расширение, смотрите исходники, если интересно:

    unzip -l ~/.mozilla/firefox/*/extensions/contact@web-security.com.xpi

    Причём замечу, что это будут исходники, которые выполняются непосредственно на Вашей машине.

     
     
  • 9.71, Аноним84701 (ok), 13:23, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ставите расширение, смотрите исходники, если интересно:
    > unzip -l ~/.mozilla/firefox/*/extensions/contact@web-security.com.xpi
    > Причём замечу, что это будут исходники, которые выполняются непосредственно на Вашей машине.

    *Вздыхая*
    Во-первых: зачем ставить (и тем более, выполнять), если можно просто скачать и распаковать?
    [CODE]% find /tmp/web_sec -iname "*.js"
    /tmp/web_sec/include/content.js
    /tmp/web_sec/include/background.js
    /tmp/web_sec/panel/panel.js
    /tmp/web_sec/main.js
    /tmp/web_sec/warning.js
    /tmp/web_sec/data/bs.js
    [/CODE]
    Во-вторых: я не зря писал, что тут эта открытость только для галочки, т.к. JS не "скроешь", а обфускация будет выглядеть подозрительно. Но вот то, что на таких условиях никто серьезно пытаться улучшить (а значит и серьезно изучать) не будет - вполне ожидаемо/логично.

     
     
  • 10.75, ivn86 (ok), 13:53, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На каких "таких" условиях? Вы действительно искренне верите, что наличие публичного репозитория или публичного процесса разработки убережёт Вас от подобных неожиданностей? Никогда не было такого, что в публичном проекте уязвимость внедрялась на глазах сотен разработчиков? Никогда не было такого, что при сборке публичного проекта ментейнер добавлял кое-что от себя?
     
  • 7.68, анноним (?), 13:10, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Я написал конкретно про открытый софт.

    Ты написал в таком контексте, будто это относится ТОЛЬКО к открытому софту. И сделал это намеренно, за что и схлопотал.

     
     
  • 8.69, ivn86 (ok), 13:14, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что схлопотал? И я написал то, что хотел написать -- неуловимый Джо относится ТОЛЬКО к открытому софту, потому что никому нет дела до того, как оно работает, хоть и есть возможность проверить. В случае закрытого софта такой возможности нет.
     
  • 6.54, Michael Shigorin (ok), 12:23, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > А идея безопасности закрытого софта что напоминает?

    Песню Лисы: "я б ночей не спала, всё бы кур стерегла, петушка как родного лелеяла".

     
  • 2.11, Аноняшка (?), 09:00, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    те, кто чекнули, не успели пикнуть, и крякнулись?
     
  • 2.13, max5775 (?), 09:02, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы чекнул, но ни умею
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:16, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где там такое? http://web-security.com
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 09:17, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    пардон, где там исходники вообще
     
     
  • 4.22, Анонс (?), 09:30, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тип лицензии на странице дополнения написан: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/web-security/
     
  • 4.25, odd.mean (ok), 09:41, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Исходники внутри shitty_addon.xpi (zip). JS же.
     
     ....нить скрыта, показать (33)

  • 1.14, ryoken (ok), 09:03, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>  входившем в список рекомендованных Mozilla

    "У семи нянек..."

     
     
  • 2.80, Аноним (80), 14:43, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, эти ребята были не в курсе.
     
  • 1.24, iZEN (ok), 09:39, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Фальшивые надежды. Кривые зеркала.
     
  • 1.32, evkogan (?), 10:05, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прямое нарушение соглашения о приватности, разве с ними нельзя судиться по этому поводу?
    Вот в данном случае судебный троль очень бы пригодился.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а суть иска. какой ущерб? или давить на моральный?
     
     
  • 3.58, Michael Shigorin (ok), 12:26, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а суть иска. какой ущерб? или давить на моральный?

    Введение в заблуждение -- точно, мошенничество -- возможно.  Эт сходу как не-юристу видно.

     
  • 1.34, Аноним (34), 10:14, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И что, на них даже в суд не подали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:17, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    А знаете, что самое интересное Это ни разу не техническая проблема Это проблем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    В России сейчас по законам наоборот. Все обязаны собирать всю информацию о пользователях и выдавать по первому требованию.
     
     
  • 3.45, user (??), 11:34, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    RTFM
    http://constitution.kremlin.ru/
     
     
  • 4.49, Аноним (47), 11:56, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    только вслух не читайте. чревато.
     
     
  • 5.51, A.Stahl (ok), 12:04, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Роскомнадзор ссылочку-то скиньте. Реставрация возможна только если все россияне, каждый по чуть-чуть, помогут выполоть демократическую заразу.
     
  • 3.59, Michael Shigorin (ok), 12:27, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В России сейчас по законам наоборот. Все обязаны собирать всю
    > информацию о пользователях и выдавать по первому требованию.

    Раз уж ссылаетесь на законы -- будьте добры предоставить перечень конкретных нормативных актов, изучив которые, Вы такое ляпнули.

    По умолчанию -- разумеется, балабол.

     
     
  • 4.73, Аноним (41), 13:48, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Постановление Правительства РФ от 26 06 2018 N 728 Об утверждении Правил хранен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.74, Аноним (41), 13:48, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://habr.com/post/415647/
     
  • 3.63, Аноним (62), 12:39, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И много ты уже информации собрал и выдал? Или ты не все, тебя это не касается?
     
  • 1.55, тбдщ (?), 12:24, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не только Web Security. Другие расширения тоже отравляют историю посещений (судя по всему один и тот же автор(ы). Смотрите мои комменты под постом из статьи https://www.ghacks.net/2018/08/15/mozilla-recommended-privacy-extension-had-ph
     
     
  • 2.60, Michael Shigorin (ok), 12:29, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не только Web Security. Другие расширения тоже отравляют историю
    > посещений (судя по всему один и тот же автор(ы).

    Спасибо за труды.

     
  • 1.67, Аноним (38), 13:05, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чё там в мокшастане?
     
  • 1.76, AnonPlus (?), 14:03, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дополнение, которое пробивает репутацию посещаемых сайтов по своей базе, сверяет посещённый адрес с базой на сервере. Удивительно.
     
     
  • 2.77, AnonPlus (?), 14:04, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> для подобных целей отправляются хэши от URL

    Так ведь заранее известно сопоставление "хэш = сайт", разве нет? Иначе, как тогда сервер выдаст вердикт, плохой это сайт или нет?

     
     
  • 3.81, odd.mean (ok), 14:46, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > "хэш = сайт", разве нет?

    Не совсем. Вот два URL c хэшами md5:
    https://www.opennet.ru/ (b2a306e2069f7fa1bbb1d44afe955975)
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49143 (426dfb7e3bf5ba085ef41554b11779cd)
    Сайт один и тот же.

     
  • 1.78, Аноним (78), 14:08, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё равно до гугловской помойки (т.н. выбсторе) далеко. Пока что.
     
  • 1.79, Аноним (80), 14:41, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >список рекомендованных Mozilla дополнений для охраны частной жизни пользователя
    >выявлена отправка информации о посещениях

    Это все, что нужно знать о Mozilla в 2018.

     

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