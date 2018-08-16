16.08.2018 08:41  В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях

В Firefox-дополнении Web Security, насчитывающем более 220 тысяч установок и входившем в список рекомендованных Mozilla дополнений для охраны частной жизни пользователя (после инцидента дополнение уже удалено из этого списка), выявлена недокументированная сетевая активность, в результате которой на сторонний сервер отправлялись данные о всех страницах, открываемых пользователем.

Разработчики дополнения попытались оправдать отправку данных выполнением проверки URL по чёрным спискам на стороне сервера для блокирования сайтов с вредоносным контентом, но обычно для подобных целей отправляются хэши от URL, а не ссылки в открытом виде. Более того, отправка данных производилась в привязке к идентификатору пользователя и также передавался прошлый URL, с которого был произведён переход на текущую страницу. Перед передачей данные скрывались при помощи шифрования. Примечательно, что в прикреплённом к дополнению соглашении разработчики заверили пользователей, что дополнение ни в каком виде автоматически не собирает сведения о пользователях, а на деле всё оказалось наоборот.