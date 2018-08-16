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16.08.2018 07:51  Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет

Проект Debian празднует своё двадцатипятилетие. Дистрибутив был впервые анонсирован Яном Мёрдоком (Ian Murdoch) 16 августа 1993 года в списке рассылки comp.os.linux.development. Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также стремление к техническому совершенству и надёжности.

За время существования Debian было выпущено 15 релизов, обеспечена поддержка 30 аппаратных архитектур, сформирован репозиторий из более чем 40 тысяч пакетов. В проект вовлечено более 1000 разработчиков, на технологиях Debian построено около 150 производных дистрибутивов, не считая многочисленных ответвлений от таких основанных на Debian дистрибутивов, как Ubuntu.

Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.2, Аноняшка (?), 07:56, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ...и вот это все великолепие, и совершенство, было зачеркнуто решением приколотить все гвоздями к systemd...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 08:44, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    И правда, великолепие systemd затмило многих!..
     
  • 1.14, cutlass (?), 08:30, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в >соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также >стремление к техническому совершенству и надёжности.

    А сейчас какая задача?

     
     
  • 2.16, Аноняшка (?), 08:34, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    [зачеркнуто][вырезано цензурой] у эффективных менеджеров и успешных маркетологов systemd, а также противостоять жалким попыткам отдельных хэйтеров вспоминать о хомячках и заботиться о них, включая, но не ограничиваясь, Gentoo и Devuan....
     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov (?), 09:11, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в >соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также >стремление к техническому совершенству и надёжности.
    > А сейчас какая задача?

    ""...похороны дистрибутива, стагнирующего в духе полной кулуарности, свойстаенной redhat и freedesktop.org, а также стремление к техническому подчинению и самоуничтожению. ""

     
     
  • 3.27, myhand (ok), 09:23, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не дождетесь.
     
  • 1.19, A.Stahl (ok), 08:51, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так уж получилось, что для меня Дебиан был первым дистром, с которым пришлось столкнуться по рабочей необходимости. И с тех пор ни разу не возникло желания попробовать другой дистрибутив.
     
     
  • 2.21, Аноняшка (?), 08:52, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    А широта кругозора? А любопытство, свойственное научно мыслящему человеку? Девушка у вас тоже одна, и на всю жизнь?))
     
     
  • 3.23, A.Stahl (ok), 08:56, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Дистры все +/- одинаковые. На что там "кругозорить"? Ну конфиги будут в другом месте или пакетный менеджер называться иначе. Это скучно и не интересно.


     
     
  • 4.41, Попугай Кеша (?), 10:36, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кстати, вот да. Есть инструмент, решает задачи. Например, ты забиваешь гвозди молотком красного цвета, а еще есть зеленого, желтого, розового, черного.

    И вместо того, чтобы тратить жизнь на все эти разные молотки и изучать их, хвастаясь дружбанам кругозором, лучше изучить циркулярную пилу, топор, шпатель и научиться уже строить дом.

    А то проживешь так жизнь с десятью молотками, а дом построить так и не сумел.

     
  • 3.28, rm1 (?), 09:28, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    > Девушка у вас тоже одна, и на всю жизнь?

    Ты так говоришь будто что-то плохое.

     
     
  • 4.40, Попугай Кеша (?), 10:33, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Гораздо лучше 30 и букет ЗППП )
     
  • 3.63, Michael Shigorin (ok), 12:06, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Слышал историю на лодке, когда девушка ответила уж больно возжаждавшему разнооб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.76, myhand (ok), 14:38, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кругом сотона!

    Михаил, а напомните-ка сколько ЧОПовцев можно было бы нанять для охраны памятника за стоимость часиков патриарха, если б ЗАО РПЦ на самом деле хоть как-то заботило сохранение культурного наследия?

     
  • 1.29, freehck (ok), 09:29, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дистры все +/- одинаковые.

    Ну не сказал бы.

    Пакетники отличаются довольно сильно между семействами дистров. Их возможности тоже часто не коррелируют -- это особенно видно, когда начинаешь пакеты собирать (хотя нынче пошла мода на то, чтобы ставить ПО из tar-ников плейбуками, да пихать в docker всё, что пихается, ну да ладно -- мы ещё помним правильный подход, хоть и сами не всегда его используем).

    Разные подходы к решению задач инициализации, организации сети, управления логами. Да, это всё вроде бы почти что "конфиги будут в другом месте лежать", но курочка по зёрнышку клюёт, а зерна в итоге на мешок-то да наберётся.

    Ну и плюс разное дробление. Где-то придётся доустанавливать отдельно то, что ставилось автоматически в другом дистре.

    Ну и разные версии ПО в составе дистров -- это тоже накладывает свой отпечаток. Бывает, что конфиги между версиями не совместимы друг с другом, и приходится переписывать.

    Не, мы-то конечно сможем разобраться в любом дистре... Но не всегда хочется. )

     
  • 1.31, freehck (ok), 09:33, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Хотелось бы поздравить проект Debian. Четверть века он исправно работает, подумать только! Надо отдать должное дистрибутиву -- он сколотил огромное сообщество специалистов вокруг себя. У него самая большая пакетная база, самое большое дробление пакетов. Да и пакетный менеджер в Debian -- самый гибкий пакетник из всех binary-based.

    Но самое большое спасибо проекту -- за политику формирования релизов. Мой путь к Debian был долог. Пересел я на него окончательно во время релиза Squeeze, и помню, тогда ощущение было "так вот как должен выглядить по-настоящему стабильный дистрибутив".

     
     
  • 2.44, myhand (ok), 11:05, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы явно не застали лучшие времена проекта.
     
  • 2.62, Fracta1L (ok), 12:06, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Да и пакетный менеджер в Debian -- самый гибкий пакетник из всех binary-based.

    Фига ты петросян.

     
     
  • 3.65, Michael Shigorin (ok), 12:12, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Да и пакетный менеджер в Debian -- самый гибкий пакетник
    >> из всех binary-based.
    > Фига ты петросян.

    В чём бы?  Если брать rpm vs dpkg, то dpkg и впрямь гибче (местами попросту изначально overengineered при полном отсутствии чего-нить нужного вроде подписей, но это уже подробности).  Остальные мне известные отстают в принципе или шибко нишевые.

    (позвать, что ли, Чеусова сюда...)

     
  • 1.32, qwerty123 (??), 09:59, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    25 лет жуткому нагромождению костылей.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:01, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    твой комент удалят. тут только хваленые комментарии допускаются.
     
  • 2.34, denmatv94 (?), 10:05, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты сделал что то лучше?
     
     
  • 3.49, qwerty123 (??), 11:17, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >А ты сделал что то лучше?

    Да. Но в 2004 забил, и закопал. Ибо из говна и палок из разных углов все равно получается гавно и палки. А не операционная система.

    Стал по возможности юзать для себя и решений FreeBSD.

     
     
  • 4.50, myhand (ok), 11:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стал по возможности юзать для себя и решений FreeBSD.

    О сколько нам открытий чудных...

    "Решения FreeBSD" совпадают с вышеупомянутыми "говном и палками" процентов на 99% (если не касаться ядра).  

     
     
  • 5.54, Andrey Mitrofanov (?), 11:41, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Стал по возможности юзать для себя и решений FreeBSD.
    > О сколько нам открытий чудных...
    > "Решения FreeBSD" совпадают с вышеупомянутыми "говном и палками" процентов на 99% (если
    > не касаться ядра).

    А решения тамошнего обкома -- отличаются полностью.  Вот же она, ключевая разница[I]!  Партия, Линия, Ком-сомол!

     
  • 2.57, Аноним (57), 11:59, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.debian.org/users/
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:05, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не долго использовал, всегда не нравилась туева хуча тянущихся зависимостей при ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 10:19, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    apt-get --no-install-recommends
     
     
  • 3.48, Аноним (35), 11:12, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пффф...😁
     
  • 3.51, Аноним (51), 11:25, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Правильнее будет это в конфиге указать.
     
  • 2.38, northbear (??), 10:30, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прошу прощения, но... Чтобы что-то рекомендовать новичкам, надо сначала самому из этой категории выбраться.
     
     
  • 3.45, Аноним (35), 11:07, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот сейчас обидно было 😭😭😭
     
  • 1.37, northbear (??), 10:29, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Четверть века, это даже для человека серьезный срок. Редкий продукт может похвастаться столь длинной жизнью. Особенно опенсорсный...
    Безоговорочный авторитет среди пакетных дистров, с которым считаются все.
    Это первый дистр Linux с которым я имел дело, до этого был FreeBSD, и он меня ни разу серьёзно не подвёл. Сейчас уже давно сижу на Archlinux, и по работе больше приходится иметь дело с rpm-based distro, но уважение и почёт к Debian'у остается в силе... Тем кто хочет начать с в зависимости от степени чайниковости всегда советую либо Ubuntu, либо Debian.
    Вобщем, Долгих лет!
     
     
  • 2.39, northbear (??), 10:32, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    *Тем кто хочет начать с Linux... Пардон.
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:52, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > советую либо Ubuntu, либо Debian.

    Зачем ты советуешь им покалеченную федору?

     
     
  • 3.56, Andrey Mitrofanov (?), 11:43, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> советую либо Ubuntu, либо Debian.
    > Зачем ты советуешь им покалеченную федору?

    Хорошая федора -- мёртвая федора.

     
     
  • 4.70, Аноним (43), 13:22, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бесспорно, но использование покалеченной федоры никак не приближает её смерть, скорее отдаляет, увеличивае продолжительность предсмертных мук линукса.
     
  • 3.59, имя (?), 12:03, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не всем охота быть бесплатным альфа-тестером энтерпайзного ред-хата.
     
  • 1.42, Аноним (42), 10:48, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пробовал разные дистры, но Дебиан всегда побеждал Это единственный дистр, котор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Аноним (46), 11:07, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отрадно видеть, что дети переживают своих отцов.
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 14:36, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну отец мог бы и ещё пожить.
     
  • 1.52, Аноним (52), 11:26, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучшее серверное решение.

     
  • 1.60, Michael Shigorin (ok), 12:03, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Долгих лет жизни дебиану!  И ещё -- преодолеть свой "кризис среднего возраста", найти снова свой путь и свой суверенитет, насколько это возможно.  Ты нужен!
     
     
  • 2.66, A.Stahl (ok), 12:22, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Путь был потерян? Суверенитет (я вообще х.з. как это относится к дистру) был потерян? Какой кризис? О чём ты? Дебиан в ближайшие лет 20 никуда не денется.
     
     
  • 3.67, Andrey Mitrofanov (?), 12:37, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Путь был потерян? Суверенитет (я вообще х.з. как это относится к дистру)
    > был потерян? Какой кризис? О чём ты? Дебиан в ближайшие лет

    О, не беспокойтеся.  Даже не пытайтесь вникать.  Пустое же.  Каша всегда была тёплой, .iso-шнички и .deb-чики всегда качались и...

    > 20 никуда не денется.

    ...будут качаться.  Вы абсолютно правы!  Все, кто протиф обшибаются, понятно.  Приятного аппетита.

     
  • 2.73, myhand (ok), 14:29, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 25 лет - какой у школоты может быть средний возраст?
     
  • 1.68, J.L. (?), 12:46, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    долгих лет!
     
  • 1.69, Sluggard (ok), 13:03, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С юбилеем!
    Жаль, Ян Мёрдок не дождался этого дня.
     
     
  • 2.71, Аноним (43), 13:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это тебе жаль, а ему хорошо, не видит разрухи в деле своей жизни.
     
     
  • 3.74, Sluggard (ok), 14:29, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ему хорошо

    Ему никак. Он мёртв.
    Но не будем о грустном, праздник как-никак. Можно пивка выпить. )

     
  • 2.72, Аноним (72), 14:22, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не дождали
     

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