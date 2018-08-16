16.08.2018 07:51  Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет

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|1.14, cutlass (?), 08:30, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в >соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также >стремление к техническому совершенству и надёжности.
А сейчас какая задача?
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|2.16, Аноняшка (?), 08:34, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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[зачеркнуто][вырезано цензурой] у эффективных менеджеров и успешных маркетологов systemd, а также противостоять жалким попыткам отдельных хэйтеров вспоминать о хомячках и заботиться о них, включая, но не ограничиваясь, Gentoo и Devuan....
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|2.25, Andrey Mitrofanov (?), 09:11, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в >соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также >стремление к техническому совершенству и надёжности.
> А сейчас какая задача?
""...похороны дистрибутива, стагнирующего в духе полной кулуарности, свойстаенной redhat и freedesktop.org, а также стремление к техническому подчинению и самоуничтожению. ""
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|1.19, A.Stahl (ok), 08:51, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Так уж получилось, что для меня Дебиан был первым дистром, с которым пришлось столкнуться по рабочей необходимости. И с тех пор ни разу не возникло желания попробовать другой дистрибутив.
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|2.21, Аноняшка (?), 08:52, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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А широта кругозора? А любопытство, свойственное научно мыслящему человеку? Девушка у вас тоже одна, и на всю жизнь?))
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|3.23, A.Stahl (ok), 08:56, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Дистры все +/- одинаковые. На что там "кругозорить"? Ну конфиги будут в другом месте или пакетный менеджер называться иначе. Это скучно и не интересно.
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|4.41, Попугай Кеша (?), 10:36, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Кстати, вот да. Есть инструмент, решает задачи. Например, ты забиваешь гвозди молотком красного цвета, а еще есть зеленого, желтого, розового, черного.
И вместо того, чтобы тратить жизнь на все эти разные молотки и изучать их, хвастаясь дружбанам кругозором, лучше изучить циркулярную пилу, топор, шпатель и научиться уже строить дом.
А то проживешь так жизнь с десятью молотками, а дом построить так и не сумел.
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|3.28, rm1 (?), 09:28, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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> Девушка у вас тоже одна, и на всю жизнь?
Ты так говоришь будто что-то плохое.
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|4.76, myhand (ok), 14:38, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Кругом сотона!
Михаил, а напомните-ка сколько ЧОПовцев можно было бы нанять для охраны памятника за стоимость часиков патриарха, если б ЗАО РПЦ на самом деле хоть как-то заботило сохранение культурного наследия?
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|1.29, freehck (ok), 09:29, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Дистры все +/- одинаковые.
Ну не сказал бы.
Пакетники отличаются довольно сильно между семействами дистров. Их возможности тоже часто не коррелируют -- это особенно видно, когда начинаешь пакеты собирать (хотя нынче пошла мода на то, чтобы ставить ПО из tar-ников плейбуками, да пихать в docker всё, что пихается, ну да ладно -- мы ещё помним правильный подход, хоть и сами не всегда его используем).
Разные подходы к решению задач инициализации, организации сети, управления логами. Да, это всё вроде бы почти что "конфиги будут в другом месте лежать", но курочка по зёрнышку клюёт, а зерна в итоге на мешок-то да наберётся.
Ну и плюс разное дробление. Где-то придётся доустанавливать отдельно то, что ставилось автоматически в другом дистре.
Ну и разные версии ПО в составе дистров -- это тоже накладывает свой отпечаток. Бывает, что конфиги между версиями не совместимы друг с другом, и приходится переписывать.
Не, мы-то конечно сможем разобраться в любом дистре... Но не всегда хочется. )
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|1.31, freehck (ok), 09:33, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Хотелось бы поздравить проект Debian. Четверть века он исправно работает, подумать только! Надо отдать должное дистрибутиву -- он сколотил огромное сообщество специалистов вокруг себя. У него самая большая пакетная база, самое большое дробление пакетов. Да и пакетный менеджер в Debian -- самый гибкий пакетник из всех binary-based.
Но самое большое спасибо проекту -- за политику формирования релизов. Мой путь к Debian был долог. Пересел я на него окончательно во время релиза Squeeze, и помню, тогда ощущение было "так вот как должен выглядить по-настоящему стабильный дистрибутив".
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|3.65, Michael Shigorin (ok), 12:12, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Да и пакетный менеджер в Debian -- самый гибкий пакетник
>> из всех binary-based.
> Фига ты петросян.
В чём бы? Если брать rpm vs dpkg, то dpkg и впрямь гибче (местами попросту изначально overengineered при полном отсутствии чего-нить нужного вроде подписей, но это уже подробности). Остальные мне известные отстают в принципе или шибко нишевые.
(позвать, что ли, Чеусова сюда...)
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|3.49, qwerty123 (??), 11:17, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>А ты сделал что то лучше?
Да. Но в 2004 забил, и закопал. Ибо из говна и палок из разных углов все равно получается гавно и палки. А не операционная система.
Стал по возможности юзать для себя и решений FreeBSD.
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|4.50, myhand (ok), 11:24, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Стал по возможности юзать для себя и решений FreeBSD.
О сколько нам открытий чудных...
"Решения FreeBSD" совпадают с вышеупомянутыми "говном и палками" процентов на 99% (если не касаться ядра).
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|5.54, Andrey Mitrofanov (?), 11:41, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Стал по возможности юзать для себя и решений FreeBSD.
> О сколько нам открытий чудных...
> "Решения FreeBSD" совпадают с вышеупомянутыми "говном и палками" процентов на 99% (если
> не касаться ядра).
А решения тамошнего обкома -- отличаются полностью. Вот же она, ключевая разница[I]! Партия, Линия, Ком-сомол!
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|2.38, northbear (??), 10:30, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Прошу прощения, но... Чтобы что-то рекомендовать новичкам, надо сначала самому из этой категории выбраться.
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|1.37, northbear (??), 10:29, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Четверть века, это даже для человека серьезный срок. Редкий продукт может похвастаться столь длинной жизнью. Особенно опенсорсный...
Безоговорочный авторитет среди пакетных дистров, с которым считаются все.
Это первый дистр Linux с которым я имел дело, до этого был FreeBSD, и он меня ни разу серьёзно не подвёл. Сейчас уже давно сижу на Archlinux, и по работе больше приходится иметь дело с rpm-based distro, но уважение и почёт к Debian'у остается в силе... Тем кто хочет начать с в зависимости от степени чайниковости всегда советую либо Ubuntu, либо Debian.
Вобщем, Долгих лет!
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|4.70, Аноним (43), 13:22, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Бесспорно, но использование покалеченной федоры никак не приближает её смерть, скорее отдаляет, увеличивае продолжительность предсмертных мук линукса.
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|2.66, A.Stahl (ok), 12:22, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Путь был потерян? Суверенитет (я вообще х.з. как это относится к дистру) был потерян? Какой кризис? О чём ты? Дебиан в ближайшие лет 20 никуда не денется.
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|3.67, Andrey Mitrofanov (?), 12:37, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Путь был потерян? Суверенитет (я вообще х.з. как это относится к дистру)
> был потерян? Какой кризис? О чём ты? Дебиан в ближайшие лет
О, не беспокойтеся. Даже не пытайтесь вникать. Пустое же. Каша всегда была тёплой, .iso-шнички и .deb-чики всегда качались и...
> 20 никуда не денется.
...будут качаться. Вы абсолютно правы! Все, кто протиф обшибаются, понятно. Приятного аппетита.
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