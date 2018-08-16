16.08.2018 07:51  Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет

> Дистры все +/- одинаковые. Ну не сказал бы. Пакетники отличаются довольно сильно между семействами дистров. Их возможности тоже часто не коррелируют -- это особенно видно, когда начинаешь пакеты собирать (хотя нынче пошла мода на то, чтобы ставить ПО из tar-ников плейбуками, да пихать в docker всё, что пихается, ну да ладно -- мы ещё помним правильный подход, хоть и сами не всегда его используем). Разные подходы к решению задач инициализации, организации сети, управления логами. Да, это всё вроде бы почти что "конфиги будут в другом месте лежать", но курочка по зёрнышку клюёт, а зерна в итоге на мешок-то да наберётся. Ну и плюс разное дробление. Где-то придётся доустанавливать отдельно то, что ставилось автоматически в другом дистре. Ну и разные версии ПО в составе дистров -- это тоже накладывает свой отпечаток. Бывает, что конфиги между версиями не совместимы друг с другом, и приходится переписывать. Не, мы-то конечно сможем разобраться в любом дистре... Но не всегда хочется. )

