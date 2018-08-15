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14.08.2018 23:07  L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel

Компания Intel раскрыла сведения о группе уязвимостей в механизме спекулятивного выполнения CPU, представленных под кодовым именем Foreshadow или L1 Terminal Fault (L1TF).

Уязвимости манипулируют тем, что при доступе к памяти по виртуальному адресу, приводящему к исключению (terminal page fault) из-за отсутствия флага Present в таблице страниц памяти, процессоры Intel спекулятивно рассчитывают физический адрес и загружают данные, если они имеются в L1-кэше. Спекулятивное обращение выполняется до завершения перебора таблицы страниц памяти и независимо от состояния записи в таблице страниц памяти (PTE), т.е. до проверки наличия данных в физической памяти и их доступности для чтения. После завершения проверки доступности памяти, в случае отсутствия флага Present в PTE операция отбрасывается, но данные оседают в кэше и их можно извлечь при помощи методов определения содержимого кэша по сторонним каналам (через анализ изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным).

L1TF присвоен высокий уровень опасности, так как уязвимость позволяет определить данные по любому физическому адресу в системе, независимо от применяемых механизмов изоляции и виртуализации (например, можно атаковать систему из гостевой системы). Ограничением атаки является то, что для восстановления содержимого L1-кэша код для эксплуатации уязвимости должен выполняться на том же физическом ядре CPU, что и код, вызывающий page fault.

Всего предложено три варианта уязвимости:

  • CVE-2018-3615 - извлечение данных из памяти анклавов Intel Software Guard Extensions (Intel SGX);
  • CVE-2018-3620 - извлечение данных из SMM (System Management Mode) и областей памяти ядра ОС;
  • CVE-2018-3646 - утечка данных из виртуальных машин в системах виртуализации.

Проблемам подвержены только процессоры Intel. Отмечается, что уязвимости уже устранены в прошлом обновлении микрокода. Для исправления первой проблемы достаточно обновления микрокода. Исправление второй и третьей проблемы выпущено в виде патча для ядра Linux и исправления для гипервизора Xen. Обновления уже формируются для дистрибутивов Ubuntu, Oracle, RHEL, SUSE и Debian. Суть добавленной в ядро защиты сводится к использованию в записи PTE с пустым флагом Present ссылки на некэшируемую память (инверсия PTE). Для защиты систем виртуализации задействован сброс L1-кэша при переключении контекста виртуальных машин.

По данным Intel негативное влияние исправления на производительность составляет от 0% (клиентские применения) до 7% (при симуляции нагрузки на web-сервер в виртуальной машине). По тестам Red Hat инверсия PTE не создаёт негативного влияния на производительность, а сброс L1-кэша в большинстве применений замедляет работу не более чем не 2-5%, но в отдельных нагрузках замедление достигает 14% (без обновления микрокода - 27%). Как вариант блокирования уязвимости отмечается и отключение Hyper-Threading, но в этом случае падение производительности может достигать 30-50%.

  1. Главная ссылка к новости (юhttps://www.redhat.com/en/blo...)
  2. OpenNews: Атака NetSpectre, приводящая к утечке содержимого памяти по сети
  3. OpenNews: Представлена SpectreRSB, новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU
  4. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  5. OpenNews: LazyFP - новая уязвимость в процессорах Intel
  6. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: spectre, l1tf
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  • 1.1, Аноним (1), 00:33, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +17 +/
    Вот так они и получали +5% в поколение, лол.
     
  • 1.2, NuclearWar (?), 00:46, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > микрокода

    Микро ОС. Кривая, дырявая, но под синтетические тесты заточенная ;)

     
  • 1.3, Виталик (??), 00:51, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Сейчас патчи прилетят и будет производительность уровня AMD FX. Интел схитрил, получил лучшую производительность чем AMD, а после патчей ещё получит лучшие продажи новых процессоров. Хорошая многоходовочка.
     
     
  • 2.16, Tantrido (?), 03:34, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я как раз FX купил - доволен! Загрузка 1-3 % в простое.
     
  • 1.4, th3m3 (ok), 01:13, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда нормальных процессоров ждать, без всей этой фигни?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:28, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ice Lake обещают без спекулятивных дыр
     
  • 1.5, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 01:16, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С другой стороны, отключение HyperThreading позволяет сразу закрыть целую пачку уязвимостей, в том числе ещё не анонсированных и не найденных (да, я постулирую, что ещё не все найдены), так что, может, проще сразу от него отказаться... Тем паче что в некоторых случаях HT наоборот, снижает производительность.
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 01:21, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда-то пришло словечко "гипербрединг", теперь пора менять на "гиперврединг".
     
  • 2.11, kuku (ok), 02:10, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем сложнее изделие, тем больше у него заходов.
    "Там" как-то плохо понимают...
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:38, 15/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Падение возникает только тогда, когда забиты мультимедийные блоки ЦПУ ММХ, SSE... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 02:53, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Падение возникает только тогда, когда "забиты" мультимедийные блоки ЦПУ(ММХ, SSE и т.д)
    > - так как гипертрейдинг и задействует именно эти блоки. Почитайте на
    > досуге что из себя представляет технология HT.

    Спасибо, я как бы в курсе, «что из себя представляет технология HT». :)

     
  • 1.8, C programmer (?), 01:31, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Будут еще находить уязвимости, раз в квартал где-то. Вот увидите.
     
     
  • 2.10, Anonymous_ (?), 01:53, 15/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > раз в квартал где-то.

    Очень оптимистично. Скорее будут находить раз в месяц-полтора.

     
  • 1.9, Аноним (9), 01:42, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и на сколько упадет производительность, если все дыры закрыть?
     
  • 1.13, Аноним (13), 02:50, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто спросил про Астра-Линукс?
    Шигорин?
     
  • 1.15, омномном (?), 03:21, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    давно уже пора ввести особый класс уязимостей - Тяп-ляп и в продакшн.
     

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