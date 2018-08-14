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14.08.2018 20:44  47 уязвимостей в Android-прошивках и новый вид атак Man-in-the-Disk

Компания Kryptowire представила на конференции DEF CON результаты своего исследования прошивок различных Android-смартфонов, в результате которого было выявлено 47 уязвимостей, затрагивающих 27 различных моделей смартфонов от Alcatel, ASUSE, LG, ZTE, Sony, Nokia, Orbic, Oppo, MXQ и ряда других производителей.

Уязвимости достаточно разноплановые, от инициирования краха прошивки, очистки всех данных пользователя и скрытого создания скриншотов или записи видео содержимого экрана, до получения root-привилегий, установки приложений без ведома пользователя, неавторизированной отправки SMS и доступа к адресной книге.

Все выявленные уязвимости выходят за пределы штатной модели управления доступом Android и, как правило, затрагивают дополнительные надстройки и драйверы, добавленные производителями. Уязвимости выявлены в рамках программы по анализу дополняющих базовую платформу драйверов и установленных по умолчанию программ. Исследование профинансировано Министерством внутренней безопасности США.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Check Point описания нового вектора атак на приложения для платформы Android - "Man-in-the-Disk". В настоящее время большое число приложений при установке запрашивают полномочия на доступ к внешнему хранилищу, которое используется для хранения временных и рабочих файлов на SD-карте или дополнительном Flash с целью экономии внутренней памяти смартфона.

Суть атаки в том, что на внешних накопителях отсутствует должное разделение привилегий и любое приложение имеет доступ ко всем данным на накопителе. Например, вредоносное приложение может подменить или изменить данные любых других установленных приложений и инициировать в лучшем случае их крах или некорректное выполнение, а в худшем подменить исполняемые компоненты приложений на вредоносный код.

Отмечается, что данной проблеме подвержены многие популярные программы. Например, продемонстрирована возможность инициирования отказа в обслуживании для Google Translate, Yandex Translate, Google Voice Typing и Google Text-to-Speech, а также организация обновления Xiaomi Browser до модифицированного вредоносного варианта. Атака по подмене приложения сводятся к тому, что если программа сохраняет загруженное обновление во временный файл во внешнем хранилище, атакующий может отследить момент загрузки обновления и подменить его перед началом установки. Отказы в обслуживании инициируются через модификацию данных приложения на внешнем хранилище.

Для блокирования нового класса атак рекомендуется рассматривать все данные с внешних хранилищ как не заслуживающие доверия, обеспечивая полную проверку их корректности и не перенося на внешние хранилища исполняемые файлы или Java-классы. Для всех важных и исполняемых данных, сохраняемых во внешних хранилищах, обязательно должна обеспечиваться проверка целостности по цифровой подписи.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.businesswire.com/n...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как же уже бесят все эти сплошные уязвимости, и мерзкие людшки, которые пользуются ими для своей выгоды вместо того, чтоб творить нечто прекрасное
     
     
  • 2.2, Ага (?), 23:09, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Творят "прекрасные" зонды и уязвимости, тк денег очень хочется, а работать нет.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:14, 14/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Для использования зондов и поиска уязвимостей порой надо работать не меньше, и и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, АнонимГоним (?), 23:31, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Но, надеюсь, после перевода 90%+ работы на роботов, роботы избавится от людей, как от бесполезной сущности, от которой объективно и происходит большинство бед современного мира.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 23:36, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Помоги им в этом. Выйди в окно!
     
  • 2.10, Аноним (-), 23:30, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пока человечество делится на рабов и господ - будем жить в таком поганом мирке.
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:35, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Вся власть сосредоточена в руках могущественных кланов - это 0.01% населения земли. Они уже давно владеют всеми государствами и кукловодят президентами наших стран. Они сталкивают людей лбами, навязывают искусственную вражду и ненависть, и у них это отлично получается. Поскольку они мечтают об абсолютной власти, то встраивание уязвимостей в девайсы - лишь маленькая часть их плана по тотальному контролю за безмозглыми рабами, которым плевать на свои судьбы и жизни. Это выбор каждого, но большинство делают его неосознанно.
     
  • 1.4, криптодосер (?), 23:23, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Рeшeто
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:25, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    надеюсь, после перевода 90%+ работы на роботов, они избавится от человечества, как от бесполезной сущности, от которой объективно и происходит большинство бед современного мира
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:28, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аминь.
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:29, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Помоги им в этом. Выйди в окно!
     
  • 1.7, Аноним (-), 23:28, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Man-in-the-Disk

    Мужик в диске? Че он там делает?

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:29, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ASUSE
     
     
  • 2.16, CryNet (?), 23:41, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    A SUSE OS
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 23:41, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ANUS OS
     
     
  • 4.19, Эксперт (?), 23:54, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вместо ANUS лучше взять ASSRock.
     
  • 1.12, Наним (?), 23:32, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >организация обновления Xiaomi Browser до модифицированного вредоносного варианта.

    Он же изначально вредоносный.

     
  • 1.13, commiethebeastie (ok), 23:33, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    47 уязвимостей от разработчиков с 47 хромосомами.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:57, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Русские все разрабатывали(о том, что у русских есть лишняя хромосома, у всех, говорил путинский министр культурки Мудинский)?
     
  • 1.18, Аноним (-), 23:53, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ЛинейкаОС спасет отца демократии?
     
  • 1.21, user97 (?), 00:02, 15/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем вы вообще используете ведроид? Так принято среди обезьян? Ну и что? Или вы ничем не отличаетесь? Одни вопросы))
     

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