14.08.2018 14:36  Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1

После нескольких месяцев затишья произошел релиз открытой биллинговой системы Ubilling, выступающий надстройкой над Stargazer, свободной системы учёта и авторизации в локальных, домашних и офисных сетях. Код Ubilling написан на PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для предварительного ознакомления с системой запущен демонстрационный web-интерфейс. Среди основных изменений: Модуль «Печать документов»: при создании документов на основе публичных шаблонов, чекбокс публичности теперь по умолчанию установлен.

Модуль «Печать документов»: добавлена возможность редактировать имя и публичность существующих шаблонов docx.

Модуль «Помощник прокрастинации»: сильно переработан, теперь прокрастинировать можно намного эффективнее.

Модуль «Живи с этим»: изменен процесс логирования выполненных задач. Теперь в логе запись не дублируется, а обновляется оригинальная.

Модуль «Живи с этим»: для операции «добавить денег» добавлена возможность выбора типа оплат для внесения денег на счет.

Модуль «Живи с этим»: для операции «добавить денег» исправлена функция установки типа оплат при массовом создании задач.

Модуль «Понизатор»: добавлена опциональная статистика по заполнению OLT зарегистрированными на портах ONUшками.

Модуль «SMSZilla»: добавлена возможность фоновой рассылки при помощи RemoteAPI.

Модуль «Учет зарплат»: все отчеты вынесены в отдельный раздел «Отчеты».

Модуль «Учет зарплат»: добавлен годичный отчет по зарплатам всех сотрудников.

Модуль «Настройки системы»: добавлена возможность редактировать случайные файлы конфигурации.

Модуль «Планирование работ»: все редко используемые элементы, унесены в отдельный раздел «Инструменты».

Новый модуль «Сроки выполнения задач»: работает отчетом, при помощи которого можно оценить время реакции и выполнения запланированных задач.

Модуль «КучаГен»: добавлено нормальное определение изменения состояния пользователей, CoA теперь работает.

Модуль «КучаГен»: добавлен тип сервисов «CoA + POD».

Модуль «КучаГен»: полностью переработана работа с атрибутами

Модуль «КучаГен»: для шаблонов атрибутов, добавлены модификаторы «Пользователь» для NAS с не только активными пользователями.

Модуль «КучаГен»: добавлена пачка новых макросов, предназначенных для использования в сервисах PoD и CoA.

Модуль «КучаГен»: добавлены новые уровни логирования для отладки сервисов.

Модуль «КучаГен»: в настройки NAS добавлен порт который можно получить из макроса {NASPORT}

Модуль «КучаГен»: исправлено редактирование значения шаблонов атрибутов содержащих двойные кавычки

Модуль «КучаГен»: для шаблонов атрибутов теперь доступен сценарий groupreply.

Модуль «КучаГен»: решены проблемы кластеризации и производительности, при использовании табличек сценариев в innodb.

Модуль «КучаГен»: добавлены преднастройки для работы с FreeRadius3.

Модуль «КучаГен»: добавлена возможность полного клонирования конфигурации ранее настроенного NAS.

Модуль «Удаление пользователя»: теперь запускает быструю регенерацию атрибутов после деактивации пользователя, перед его удалением.

Модуль «Склад»: в список приходных операций добавлен показ примечаний.

Модуль «Планирование работ»: добавлен режим печати не разрезными табличками с группировкой по сотрудникам.

Модуль «Консоль разработчика»: теперь чуть менее страшная.

Модуль «Редактирование мобильного»: теперь умеет отключать фильтры номеров для основной и дополнительных мобильных систем.

Модуль «Записи разговоров Askozia»: теперь также показывает навешенные на пользователя теги.

Модуль «Планирование работ»: в отсылаемых сотрудникам SMS теперь фигурирует тип задачи. Они должны знать, что они будут делать по адресу.

Модуль «Экзистенциальный конь»: добавлена отдельная колонка с динамикой изменения пользовательской базы.

Модуль «Свитчи»: топ упокоившихся свитчей вынесен в отдельный раздел, теперь он показывает топ только за текущий месяц.

Модуль «Свитчи»: в топе упокоившихся свитчей налажена сортировка.

Модуль «Сервера доступа (NAS)»: теперь при удалении NAS также удаляется и вся его конфигурация относящаяся к КучаГен-у.

Модуль «Редактирование электропочты»: добавлена принудительная проверка шаблона.

Модуль «Движение средств»: добавлена подсветка виртуальных сервисов и бонусов а также других типов дополнительных платежей.

Модуль «Поиск оплат»: добавлен дополнительный фильтр по содержимому примечаний платежей.

Модуль «Персональные заметки и напоминания»: косметика, улучшено юзабилити.

Модуль «Отчет по пунктам продаж»: исправлено несоответствие колонок с количеством активированных карточек и суммой.

Модуль «Динамический шейпер»: dnswitch теперь должен нормально работать с PHP7.

Кабинет пользователя: исправлена проблема, при которой пользователи ранее не могли скачать документы, сгенерированные по не публичным шаблонам.

OpenPayz: в бекенд liqpay добавлена возможность оплачивать на разные магазины по установленному тегу в профиле пользователя (как работает читаем комментарии в конфигурационном файле бекенда).

OpenPayz: в бекенд liqpay добавлена возможность вручную вводить сумму платежа, регулируется параметром CUSTOM_PRICE. Значение CUSTOM_PRICE так-же указывает на минимально допустимое значение ввода суммы. Также произведена небольшая косметика кода.

OpenPayz: добавлена возможность указывать для каждой платежной системы свой тип платежей посредством опций CASHTYPEID_СИСТЕМА.

RemoteAPI: добавлен вызов smszilla производящий рассылку в фоновом режиме.

RemoteAPI: добавлен вызов multigentotal для сброса всех сценариев с последующей регенерацией атрибутов и отработкой сервисов.

RemoteAPI: добавлен вызов onepunch предназначенный для вызова One-Punch скриптов.

Собака-посылака: добавлен новый СМС-сервис SkyRiver (SkySms)

Новый модуль «История СМС сообщений». Позволяет собирать и хранить статусы отправленных СМС.

Модуль «Профиль пользователя»: отныне данные о БС не загружаются автоматически при открытии профиля пользователя и для их получения нужно нажать соответствующую кнопку.

Модуль «Планирование работ»: добавлена возможность включить дополнительные поля фильтрации задач. Регулируется опцией TASKMAN_ADV_FILTERS в alter.ini.

UBinstaller: собраны бинарные пакеты для FreeBSD 11.2 amd64.

UBinstaller: добавлена возможность выбора экспериментального Stargazer 2.409-rc5 при установке.



