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14.08.2018 14:36  Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1

После нескольких месяцев затишья произошел релиз открытой биллинговой системы Ubilling, выступающий надстройкой над Stargazer, свободной системы учёта и авторизации в локальных, домашних и офисных сетях. Код Ubilling написан на PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для предварительного ознакомления с системой запущен демонстрационный web-интерфейс.

Среди основных изменений:

  • Модуль «Печать документов»: при создании документов на основе публичных шаблонов, чекбокс публичности теперь по умолчанию установлен.
  • Модуль «Печать документов»: добавлена возможность редактировать имя и публичность существующих шаблонов docx.
  • Модуль «Помощник прокрастинации»: сильно переработан, теперь прокрастинировать можно намного эффективнее.
  • Модуль «Живи с этим»: изменен процесс логирования выполненных задач. Теперь в логе запись не дублируется, а обновляется оригинальная.
  • Модуль «Живи с этим»: для операции «добавить денег» добавлена возможность выбора типа оплат для внесения денег на счет.
  • Модуль «Живи с этим»: для операции «добавить денег» исправлена функция установки типа оплат при массовом создании задач.
  • Модуль «Понизатор»: добавлена опциональная статистика по заполнению OLT зарегистрированными на портах ONUшками.
  • Модуль «SMSZilla»: добавлена возможность фоновой рассылки при помощи RemoteAPI.
  • Модуль «Учет зарплат»: все отчеты вынесены в отдельный раздел «Отчеты».
  • Модуль «Учет зарплат»: добавлен годичный отчет по зарплатам всех сотрудников.
  • Модуль «Настройки системы»: добавлена возможность редактировать случайные файлы конфигурации.
  • Модуль «Планирование работ»: все редко используемые элементы, унесены в отдельный раздел «Инструменты».
  • Новый модуль «Сроки выполнения задач»: работает отчетом, при помощи которого можно оценить время реакции и выполнения запланированных задач.
  • Модуль «КучаГен»: добавлено нормальное определение изменения состояния пользователей, CoA теперь работает.
  • Модуль «КучаГен»: добавлен тип сервисов «CoA + POD».
  • Модуль «КучаГен»: полностью переработана работа с атрибутами
  • Модуль «КучаГен»: для шаблонов атрибутов, добавлены модификаторы «Пользователь» для NAS с не только активными пользователями.
  • Модуль «КучаГен»: добавлена пачка новых макросов, предназначенных для использования в сервисах PoD и CoA.
  • Модуль «КучаГен»: добавлены новые уровни логирования для отладки сервисов.
  • Модуль «КучаГен»: в настройки NAS добавлен порт который можно получить из макроса {NASPORT}
  • Модуль «КучаГен»: исправлено редактирование значения шаблонов атрибутов содержащих двойные кавычки
  • Модуль «КучаГен»: для шаблонов атрибутов теперь доступен сценарий groupreply.
  • Модуль «КучаГен»: решены проблемы кластеризации и производительности, при использовании табличек сценариев в innodb.
  • Модуль «КучаГен»: добавлены преднастройки для работы с FreeRadius3.
  • Модуль «КучаГен»: добавлена возможность полного клонирования конфигурации ранее настроенного NAS.
  • Модуль «Удаление пользователя»: теперь запускает быструю регенерацию атрибутов после деактивации пользователя, перед его удалением.
  • Модуль «Склад»: в список приходных операций добавлен показ примечаний.
  • Модуль «Планирование работ»: добавлен режим печати не разрезными табличками с группировкой по сотрудникам.
  • Модуль «Консоль разработчика»: теперь чуть менее страшная.
  • Модуль «Редактирование мобильного»: теперь умеет отключать фильтры номеров для основной и дополнительных мобильных систем.
  • Модуль «Записи разговоров Askozia»: теперь также показывает навешенные на пользователя теги.
  • Модуль «Планирование работ»: в отсылаемых сотрудникам SMS теперь фигурирует тип задачи. Они должны знать, что они будут делать по адресу.
  • Модуль «Экзистенциальный конь»: добавлена отдельная колонка с динамикой изменения пользовательской базы.
  • Модуль «Свитчи»: топ упокоившихся свитчей вынесен в отдельный раздел, теперь он показывает топ только за текущий месяц.
  • Модуль «Свитчи»: в топе упокоившихся свитчей налажена сортировка.
  • Модуль «Сервера доступа (NAS)»: теперь при удалении NAS также удаляется и вся его конфигурация относящаяся к КучаГен-у.
  • Модуль «Редактирование электропочты»: добавлена принудительная проверка шаблона.
  • Модуль «Движение средств»: добавлена подсветка виртуальных сервисов и бонусов а также других типов дополнительных платежей.
  • Модуль «Поиск оплат»: добавлен дополнительный фильтр по содержимому примечаний платежей.
  • Модуль «Персональные заметки и напоминания»: косметика, улучшено юзабилити.
  • Модуль «Отчет по пунктам продаж»: исправлено несоответствие колонок с количеством активированных карточек и суммой.
  • Модуль «Динамический шейпер»: dnswitch теперь должен нормально работать с PHP7.
  • Кабинет пользователя: исправлена проблема, при которой пользователи ранее не могли скачать документы, сгенерированные по не публичным шаблонам.
  • OpenPayz: в бекенд liqpay добавлена возможность оплачивать на разные магазины по установленному тегу в профиле пользователя (как работает читаем комментарии в конфигурационном файле бекенда).
  • OpenPayz: в бекенд liqpay добавлена возможность вручную вводить сумму платежа, регулируется параметром CUSTOM_PRICE. Значение CUSTOM_PRICE так-же указывает на минимально допустимое значение ввода суммы. Также произведена небольшая косметика кода.
  • OpenPayz: добавлена возможность указывать для каждой платежной системы свой тип платежей посредством опций CASHTYPEID_СИСТЕМА.
  • RemoteAPI: добавлен вызов smszilla производящий рассылку в фоновом режиме.
  • RemoteAPI: добавлен вызов multigentotal для сброса всех сценариев с последующей регенерацией атрибутов и отработкой сервисов.
  • RemoteAPI: добавлен вызов onepunch предназначенный для вызова One-Punch скриптов.
  • Собака-посылака: добавлен новый СМС-сервис SkyRiver (SkySms)
  • Новый модуль «История СМС сообщений». Позволяет собирать и хранить статусы отправленных СМС.
  • Модуль «Профиль пользователя»: отныне данные о БС не загружаются автоматически при открытии профиля пользователя и для их получения нужно нажать соответствующую кнопку.
  • Модуль «Планирование работ»: добавлена возможность включить дополнительные поля фильтрации задач. Регулируется опцией TASKMAN_ADV_FILTERS в alter.ini.
  • UBinstaller: собраны бинарные пакеты для FreeBSD 11.2 amd64.
  • UBinstaller: добавлена возможность выбора экспериментального Stargazer 2.409-rc5 при установке.


  1. Главная ссылка к новости (http://ubilling.net.ua/?module...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS Base 0.78.30
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5
Автор новости: ivan34
Тип: Программы
Ключевые слова: billing, ubilling
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  • 1.1, Аноним (1), 20:17, 14/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Шел 2018 год, а они все еще пытались писать на пэхапэ
     
     
  • 2.3, Sluggard (ok), 20:24, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Есть ABillS на Perl, недавно новость о релизе была.
     
  • 2.4, анон (?), 20:25, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    толи дело на ассемблере вебинтерфейсы писать...
     
  • 1.2, Мэл Гибсон (?), 20:24, 14/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Недавно задался вопросом, какие в Linux есть программы для ведения финансов, банально для отслеживания и контролирования расходов. Нашел KMyMoney, Skrooge и т.п. поделки. Ни то чтобы плохо, но все они слишком новорочены и заточены в основном на запад. 95% фич оказалось просто не нужным, а то что нужно - настроить в таких программах или нельзя, или очень сложно.

    В итоге открыл LibreOffice Calc - там в таблицах можно сделать все как хочешь, да еще и формул с макросами накидать, что-то автоматизировать, сделать "интерфейс" на любой вкус, и все это за пол часа. LibreOffice тащит!

     
     
  • 2.5, анон (?), 20:26, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Q: На кого вообще рассчитана эта АСР?
    A: На операторов/провайдеров фиксированного ШПД.

    http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=faq

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:31, 14/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код Ubilling написан на PHP

    Хотел уже "дальше не читать", но тут:

    > и распространяется под лицензией GPLv2

    И вот тут уж я действительно дальше не читал.

     
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 20:45, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проприетарщик? Хотел кода потаскать? )
     

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