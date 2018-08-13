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13.08.2018 07:13  Компания Tesla намерена открыть код систем обеспечения безопасности

Илон Маск сообщил о намерении перевести в разряд открытого ПО компоненты, применяемые для обеспечения безопасности автомобилей Tesla с автономным управлением. Никаких деталей и сроков пока не называется, но упоминается мотив - желание повысить безопасность всех беспилотных автомобилей. По мнению Маска, предложенный код сможет применяться и другими производителями для повышения безопасности своих систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.engadget.com/2018/...)
  2. OpenNews: Компания Tesla частично опубликовала GPL-код для формирования системного окружения
  3. OpenNews: Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты
  4. OpenNews: Продемонстрирован запуск Gentoo в окружении информационной системы автомобиля Tesla
  5. OpenNews: Компания Tesla Motors разрешила использование своих патентов всем желающим
  6. OpenNews: Энтузиасты провели обратный инжиниринг логов электромобиля Tesla Roadster
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tesla, opensource
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  • 1.1, Аноним (1), 08:21, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    сразу в Apache хранилище.
     
     
  • 2.26, Попугай Кеша (?), 13:19, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Могильник - самое место нашим любителям теслы )
     
  • 2.34, Аноним (-), 14:12, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Илон Маск - наш человек!
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:33, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Намерение - это только намерение. Как откроют, так и приходите.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:49, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    +, новости должны быть о свершившихся фактах. Иначе, это плохой тон и желтизна
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:38, 13/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Компания Tesla анонсировала, что в самое ближайшее время будет решено, намерена ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:33, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Намерение - это только намерение. Как откроют, так и приходите.

    Вообще-то да, Sailfish'евцы уже лет пять намеряются.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:54, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    чет-то напомнило как немцы использовали солярис чтоб по альпам каталось автомобиля самобезусех.
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 14:20, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Че сказать то хотел?
     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 09:52, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    На ЛОРе в свое время было так много новостей от восторженных шаттлвортофилов о н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, нах (?), 10:04, 13/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    ну зачем ты тгавишь Патент на дверные ручки вполне себе передан в общественное ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, теславод (?), 10:40, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ..однако Рейнж Ровер почему-то решил их "заимствовать"
     
     
  • 4.13, нах (?), 11:15, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну одна ненужна позаимствовала у другой ненужно ненужное ненужно - и теперь напишет в рекламе "а у нас ручечки-то - как у теслы!"

    а вот про позаимствованную тухлой у китайца дерьмобатарейку, которую тру китайцы уже даже в стадолларовые электросамокаты  стесняются ставить, потому что получается на три кило тяжелее и вдвое дороже чем нормальная - в рекламе написать ну никак не получится.

     
  • 3.19, Аноним (19), 12:24, 13/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Элементы батарей Panasonic Про патенты http www patentsencyclopedia com as... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Michael Shigorin (ok), 10:52, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Тормозами бы лучше занялся, пиарщик хренов.
    А им самим -- SEC.
     
     
  • 2.9, IRASoldier (?), 11:11, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Рогозин, перелогинься.
     
     
  • 3.16, Michael Shigorin (ok), 11:47, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Рогозин, перелогинься.

    What's in your head, zombie?

     
     
  • 4.47, IRASoldier (?), 15:03, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Brains, brains of course, my sweet russian daydreamer.
     
  • 3.31, Аноним (30), 13:48, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    извлечение из толкового словаря адепта секты свидетелей илона:

    Р о г о з и н (сущ.) — тот, кто не является адептом секты свидетелей илона.

     
     
  • 4.44, IRASoldier (?), 14:55, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    извлечение из толкового словаря здорового человека:

    р о г о з и н (сущ., нарицат.) — кретин в больших чинах, занимающийся развалом космической программы РФ и попилом бабла из выделенного для этой программы бюджета

     
  • 2.10, Elon Musk (?), 11:11, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Михаил, занимайтесь Эльбрусом. У вас компилятор еще не открыт.
     
     
  • 3.17, Michael Shigorin (ok), 11:48, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не у меня, а у поставщика платформы.  Понимаю, что подпись Вас ко многому обязывает по части некомпетентности, но всё же берега знать надо.
     
     
  • 4.45, IRASoldier (?), 14:58, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > но всё же берега знать надо

    ...ведь у Шигорина, конечно же, если бы ему дали такую возможность, давно бы ударяли автопробегом по бездорожью и разгильдяйству многотысячные колонны АльтТесл со свободной и открытой прошивкой.


     
  • 3.36, Аноним (-), 14:22, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так эльбрус вроде слился еще на стадии проектировки, не?
     
  • 2.18, Аноним (19), 12:18, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ниже пасть уже нельзя...
    Это вы будете ему советовать, что делать? Вы своей поделкой займитесь.
     
     
  • 3.20, Michael Shigorin (ok), 12:26, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ниже пасть уже нельзя...

    Вот и я о чём.  Хотя у мицубиси колёса отваливались, помнится -- тоже весело.

    > Это вы будете ему советовать, что делать? Вы своей поделкой займитесь.

    Это не совет, а оценка.  А вот Ваш совет можете разместить известным образом.

     
  • 2.40, Илом Маск (?), 14:31, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не вопрос, брателло, с тебя и начнем! :)
     
     
  • 3.46, Michael Shigorin (ok), 14:58, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    NO U :]

    А то как пятьтыщ выдать со всеми натяжками и приписками -- одно, а чтоб на них ещё ездить дальше крутого поворота получалось -- это совсем другой коленкор.

    Впрочем, пусть доверчивых жизнь и дорога учит.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:11, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я намерен совершить гигантский прыжок с земли до солнца без скафандра и запаса к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:12, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т9 молодец, заменяет одни слова другими, а я не проверяю.
     
     
  • 3.29, Аноним84701 (ok), 13:33, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Т9 молодец, заменяет одни слова другими, а я не проверяю.

    Главное, проверьте расчеты прыжка, чтобы точно уж прибыть ночью!


     
  • 2.14, нах (?), 11:17, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    погоди-погоди, про возврат разьве где-то было?

    (Впрочем, от трупа, действительно, круто избавился!)

     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 11:24, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я намерен воспринять тебя всерьёз. Деталей и сроков тоже пока не называю.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:50, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я намерен дать вам всем денег на это мероприятие.
     
     
  • 4.28, A.Stahl (ok), 13:22, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я даже намерен эти деньги принять.


     
     
  • 5.41, Аноним (-), 14:33, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты пускаешь деньги на ветер, но еще ничего хорошего для других не сделал.
     
  • 2.38, Аноним (-), 14:25, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ок, держи нас в курсе)
     
  • 2.43, Аноним (42), 14:39, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Я намерен совершить гигантский прыжок с земли до солнца без скафандра и запаса кислорода

    Вы из какой палаты?

     
  • 1.21, Аноним84701 (ok), 12:45, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Илон Маск сообщил (https://twitter.com/elonmusk/status/1028351047478042624) о намерении
    > перевести в разряд открытого ПО компоненты, применяемые для обеспечения безопасности автомобилей

    А о намерении сообщить о факте исправления многолетнего нарушения GPL он случайно не сообщал?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48634
    > Организация Software Freedom Conservancy сообщила об успешном продолжении урегулирования вопроса по
    > соблюдению компанией Tesla условий лицензии GPL. Первые замечания о нарушении лицензии GPL в
    > информационных системах автомобилей Tesla, в которых активно используется Linux и открытое ПО, были
    > направлены ещё в 2013 году, но только сейчас компания начала публикацию исходных текстов системных компонентов

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 12:51, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А о намерении сообщить о факте исправления многолетнего нарушения GPL он случайно не сообщал?

    Ты что, это ж непиарно.

     
  • 2.37, Аноним (-), 14:23, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так напиши ему на твиттер, епт. он всем отвечает.
     
  • 1.24, Аноним (22), 12:52, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы бы хоть писали, кто все эти люди.
     
     
  • 2.25, Аноним (19), 12:59, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Илон Маск ?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceX
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperloop

     
     
  • 3.27, Michael Shigorin (ok), 13:20, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Илон Маск ?

    https://www.cnbc.com/2018/08/08/tesla-likely-to-face-sec-investigation-followi

     
  • 2.39, Аноним (-), 14:30, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    толсто.
     
  • 1.32, Аноним (32), 14:02, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ты на это скажешь, Илон Маск?
     
     
  • 2.33, Andrey Mitrofanov (?), 14:08, 13/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Что ты на это скажешь, Илон Маск?

    Также в Новостях: "Аноними@опенет заткнул за пояс Елона Муска, так и не нашедшего, что ответить!"

     

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