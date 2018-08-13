13.08.2018 07:13  Компания Tesla намерена открыть код систем обеспечения безопасности

> Ниже пасть уже нельзя...

Вот и я о чём. Хотя у мицубиси колёса отваливались, помнится -- тоже весело.

> Это вы будете ему советовать, что делать? Вы своей поделкой займитесь.

Это не совет, а оценка. А вот Ваш совет можете разместить известным образом.

