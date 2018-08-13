13.08.2018 07:13  Компания Tesla намерена открыть код систем обеспечения безопасности

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|2.42, Аноним (42), 14:33, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Намерение - это только намерение. Как откроют, так и приходите.
Вообще-то да, Sailfish'евцы уже лет пять намеряются.
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|4.13, нах (?), 11:15, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ну одна ненужна позаимствовала у другой ненужно ненужное ненужно - и теперь напишет в рекламе "а у нас ручечки-то - как у теслы!"
а вот про позаимствованную тухлой у китайца дерьмобатарейку, которую тру китайцы уже даже в стадолларовые электросамокаты стесняются ставить, потому что получается на три кило тяжелее и вдвое дороже чем нормальная - в рекламе написать ну никак не получится.
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|3.31, Аноним (30), 13:48, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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извлечение из толкового словаря адепта секты свидетелей илона:
Р о г о з и н (сущ.) — тот, кто не является адептом секты свидетелей илона.
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|4.44, IRASoldier (?), 14:55, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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извлечение из толкового словаря здорового человека:
р о г о з и н (сущ., нарицат.) — кретин в больших чинах, занимающийся развалом космической программы РФ и попилом бабла из выделенного для этой программы бюджета
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|3.17, Michael Shigorin (ok), 11:48, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это не у меня, а у поставщика платформы. Понимаю, что подпись Вас ко многому обязывает по части некомпетентности, но всё же берега знать надо.
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|4.45, IRASoldier (?), 14:58, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> но всё же берега знать надо
...ведь у Шигорина, конечно же, если бы ему дали такую возможность, давно бы ударяли автопробегом по бездорожью и разгильдяйству многотысячные колонны АльтТесл со свободной и открытой прошивкой.
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|2.18, Аноним (19), 12:18, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ниже пасть уже нельзя...
Это вы будете ему советовать, что делать? Вы своей поделкой займитесь.
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|3.20, Michael Shigorin (ok), 12:26, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ниже пасть уже нельзя...
Вот и я о чём. Хотя у мицубиси колёса отваливались, помнится -- тоже весело.
> Это вы будете ему советовать, что делать? Вы своей поделкой займитесь.
Это не совет, а оценка. А вот Ваш совет можете разместить известным образом.
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|3.46, Michael Shigorin (ok), 14:58, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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NO U :]
А то как пятьтыщ выдать со всеми натяжками и приписками -- одно, а чтоб на них ещё ездить дальше крутого поворота получалось -- это совсем другой коленкор.
Впрочем, пусть доверчивых жизнь и дорога учит.
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|3.29, Аноним84701 (ok), 13:33, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Т9 молодец, заменяет одни слова другими, а я не проверяю.
Главное, проверьте расчеты прыжка, чтобы точно уж прибыть ночью!
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|2.14, нах (?), 11:17, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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погоди-погоди, про возврат разьве где-то было?
(Впрочем, от трупа, действительно, круто избавился!)
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|2.43, Аноним (42), 14:39, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Я намерен совершить гигантский прыжок с земли до солнца без скафандра и запаса кислорода
Вы из какой палаты?
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|1.21, Аноним84701 (ok), 12:45, 13/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Илон Маск сообщил (https://twitter.com/elonmusk/status/1028351047478042624) о намерении
> перевести в разряд открытого ПО компоненты, применяемые для обеспечения безопасности автомобилей
А о намерении сообщить о факте исправления многолетнего нарушения GPL он случайно не сообщал?
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48634
> Организация Software Freedom Conservancy сообщила об успешном продолжении урегулирования вопроса по
> соблюдению компанией Tesla условий лицензии GPL. Первые замечания о нарушении лицензии GPL в
> информационных системах автомобилей Tesla, в которых активно используется Linux и открытое ПО, были
> направлены ещё в 2013 году, но только сейчас компания начала публикацию исходных текстов системных компонентов
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|2.23, Аноним (22), 12:51, 13/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А о намерении сообщить о факте исправления многолетнего нарушения GPL он случайно не сообщал?
Ты что, это ж непиарно.
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