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11.08.2018 10:52  Заявлено об обнаружении бэкдора в процессорах VIA C3

Кристофер Домас (Christopher Domas) представил на конференции Black Hat 2018 отчёт с анализом возможных бэкдоров ноутбутах, ПК и встраиваемых моделях процессоров на базе архитектуры x86. В том числе продемонстрирован рабочий эксплоит, активирующий аппаратный бэкдор в процессорах VIA, позволяющий из третьего кольца защиты выполнить код с привилегиями нулевого кольца через выполнение определённой последовательности машинных инструкций. Бэкдор присутствует только в линейке процессоров VIA C3, в более новых моделях проблема не проявляется.

Обычно бэкдор деактивирован и требует для активации наличие доступа к нулевому кольцу защиты, но исследователь обнаружил, что на некоторых системах по умолчанию бэкдор активен и может применяться для модификации непривилегированным пользователем любых областей памяти, в том числе памяти ядра. Для проверки своих систем на предмет наличия бэкдора и его отключения, а также для анализа других возможных бэкдоров в процессорах подготовлен набор утилит и модулей ядра.

Бэкдор представляет собой дополнительное вычислительное ядро, встроенное в процессор в дополнение к основному ядру CPU. Если основное процессорное ядро обеспечивает выполнение инструкций x86, то бэкдор оформлен как сопроцессор со своим набором инструкций. Включение и выключение сопроцессора с бэкдором производится через установку специального управляющего бита через регистр MSR (model-specific-register) с последующим выполнением специальной процессорной инструкции.

После активации появляется возможность выполнения инструкций на сопроцессоре, не ограниченных текущей системой привилегий основного процессора (проверка привилегий не выполняется) и работая в обход механизма защиты памяти. Передача команд для выполнения на сопроцессоре осуществляется через инкапсуляцию в специально оформленные x86 инструкции "bound".

Отмечается, что выявленный бэкдор, которому присвоено кодовое имя "rosenbridge", кардинально отличается от таких технологий, как ME (Management Engine) или PSP (Platform Security Processor), так как он более глубоко встроен, чем любой известный сопроцессор и имеет доступ не только ко всей памяти процессора, но и к процессорным регистрам и конвейеру выполнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blackhat.com/us-18...)
  2. OpenNews: Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах
  3. OpenNews: Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением
  4. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  5. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  6. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: backdoor, cpu, hardware
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:59, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >VIA C3

    Наверное даже Z(1)80 нынче более распространены чем C3.

     
     
  • 2.10, xm (ok), 11:42, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > The C-series processors are marketed towards industrial automation, point-of-sale, ATM, and healthcare hardware, as well as a variety of consumer desktop and laptop computers.
     
     
  • 3.21, A.Stahl (ok), 12:34, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А Z180, надо понимать, использовался при производстве бус и в качестве консерванта в газировке?
     
     
  • 4.24, пох (?), 12:40, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    по сути, да. После появления 80186 (и до появления современных маложрущих soc) их нишка сморщилась до технологических щелей, куда _даже_ 186 не поместить по питанию или теплу, а это надо очень поискать.

    патамушта разработчик - макака. Подавай ему вижуалсишечку и винду, и чтоб прямо под ней и тестировать.

    А потом понадеали arm'ов и прочего гуана. Где бэкдоры искать незачем, все и так снаружи лежат.


     
     
  • 5.26, A.Stahl (ok), 12:45, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >по сути, да.

    Статистикой не владею, но Зайлоги выпускались так долго и в таком ассортименте (последние там чуть ли не до 50МГц доходили), что я очень удивлюсь если окажется что С3 осталось больше. Тем более, что удел Зайлогов это как раз всякие "программно-аппаратные комплексы", которые могут работать где-то на заводе пока не рассыпятся в труху, а у С3 было много и обычных компов, которые на данный момент устарели без шансов на использование.

     
  • 1.2, 123 (??), 10:59, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это вы ещё в интеле не искали. Там такое тоже есть.
     
     
  • 2.14, rm1 (?), 11:59, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да искали и ищут, но там припрятано посложнее.
     
  • 1.3, ГАА (ok), 11:05, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что мешает использовать это для организации теневого управления защитой ОСи?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:06, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего.
     
  • 1.4, Аноним (5), 11:06, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:14, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И даже суда не будет? Народных протестов? Осуждения депутатами? Напоминает одну страну.
     
     
  • 3.22, пох (?), 12:35, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И даже суда не будет? Народных протестов?

    в Китае? Не, не будет. Там народ пытался протестовать разок - подавили. В прямом смысле - танками. И ничего, славят теперь Великого Председателя Си и его команду.
    Даже на острове, потому что танки и туда можно быстро и в неимоверном количестве доставить.

    > Напоминает одну страну.

    не, в той C3 делать не умеют. один "эльбрус", и тот нафиг никому не нужен.

     
  • 1.7, Особое мнение (?), 11:22, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >> исследователь обнаружил, что на некоторых системах по умолчанию бэкдор активен

    И много таких систем у исследователя на таком камне?

    Как он в принципе вообще догодался что-то там дергать?
    Это же черный ящик.

    Больше похоже на то, что инфу ему слили. Ну, хотя бы показали в каком направлении копать.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:40, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    утверждается, что догадался при анализе патентов, набрал вий, написал фаззер и фаззил несколько недель. Но мне тоже кажется, что слили.
     
  • 2.19, пох (?), 12:30, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И много таких систем у исследователя на таком камне?

    не все ж живут в городах со средней зарплатой 12000ржублей (в год? хз, там спускаемые аппараты еще не садились, боязно). Некоторые, обнаружив "интересненькое", вполне могут позволить себе открыть ebay и заказать там десяток разных коробок на потыкать пальчиком. Кое-что может приехать при этом с недоосью с интересным софтом, так что вручную разбиратья в секретных командах может и не придется.

    > Ну, хотя бы показали в каком направлении копать.

    показали, да - там в оригинале забавная история, где именно он нарыл целеуказания.

     
  • 1.9, Яхз (?), 11:40, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Исследователь смог прочитать документацию, это победа! :D

    http://datasheets.chipdb.org/VIA/Nehemiah/VIA%20C3%20Nehemiah%

    Страница 82:

    When set to 1, the ALTINST bit in the FCR enables execution of an alternate (not x86) instruction set. While setting this FCR bit is a privileged operation, executing the alternate instructions can be done from any protection level.

    This alternate instruction set includes an extended set of integer, MMX, floating-point, and 3DNow! instructions along with additional registers and some more powerful instruction forms over the x86 instruction architecture. For example, in the alternate instruction set, privileged functions can be used from any protection level, memory descriptor checking can be bypassed, and many x86 exceptions such as alignment check can be bypassed.

    This alternate instruction set is intended for testing, debug, and special application usage. Accordingly, it is not documented for general usage. If you have a justified need for access to these instructions, contact your VIA representative.

     
  • 1.11, xm (ok), 11:45, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Об этом говорят уже многие годы и вот, насколько я понимаю, впервые, продемонстрировано реальное наличие аппаратного бэкдора непосредственно в процессорах.
     
  • 1.12, Аноним (8), 11:53, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а кто-нибудь пробовал просканить существующий и существовавший софт на нужную последовательнсть инструкций, а биосы - на включение режима? Может этот бекдор уже давно эксплуатировали?
     
     
  • 2.20, пох (?), 12:32, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а кто-нибудь пробовал

    так автор и пробовал

    > Может этот бекдор уже давно эксплуатировали?

    раз его включали намеренно при загрузке - то вряд ли с целью "улучшенного тестирования" и что там еще via наплела?

     
  • 1.13, rm1 (?), 11:58, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бэкдор присутствует только в линейке процессоров VIA C3, в более новых моделях проблема не проявляется.

    Очевидно что в более новых он тоже есть, только включается сложнее, и пока не смогли найти как. А производитель и "те, кто надо" - знают.

     
  • 1.15, CHERTS (ok), 12:00, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    C3 в основном использовали в офисных компах, проц работал на пассивном охлаждении, как следствие бэкдор скорее был нацелен на офисный сектор. Нужно смотреть контракты VIA тех времен, куда они поставляли эти процы массово, может военка, а может банковский сектор, вот оттуда и надобность бэкдора.
     
     
  • 2.23, Яхз (?), 12:38, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это процессор для встраиваемых применений, о чём можно узнать за пару минут поиска, никакими офисными компами и прочим здесь не пахнет.
    Но можно придумать ещё более крутую теорию заговора, да ))
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:06, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ВНЕЗАПНО Зоркий Джо обнаружил бит ALTINST :)
     
  • 1.18, Аноним (-), 12:17, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, учитывая что Via - тайваньская считай - китайская фирма, предсказуемо С ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, пох (?), 12:44, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С одной стороны жаль - была мысль прикупить альтернативных штеуду и амд ч86 процессоров.

    ну так бери, теперь -то чо? При загрузке вырубаешь бит, и никто тебе не угрожает (вряд ли в таком дохлом камне поместился _еще_ один бэкдор)

    только чему эти C3 альтернативы, стесняюсь спросить? Pentium1 ? amdk5 ?

    > С другой - ждем похожих исследований байкалов

    кто ж тебе внутренние доки-то дасть, что ты как маленький. И купить на свалке подешевке пару десятков тоже не получится. Так что жди, лет через сто кто-нибудь от нечего делать на помойке откопает и проверит.

     

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