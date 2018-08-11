10.08.2018 23:12  Инициатива по развитию открытого ПО для киноиндустрии

Академия кинематографических искусств и наук и Linux Foundation учредили новую организацию Academy Software Foundation, которая нацелена на продвижение использования открытого ПО в процессах создания фильмов. В состав новой организации вошли такие компании, как Animal Logic, Autodesk, Blue Sky Studios, Cisco, DNEG, DreamWorks, Epic Games, Foundry, Google Cloud, Intel, SideFX, Walt Disney Studios и Weta Digital. Сообща данные компании намерены продвигать открытое ПО, помогать студиям в вопросах с применением открытых лицензий, управлять совместными открытыми проектами и развивать открытые технологии для создания изображений, визуальных эффектов, анимации и звука. Создание Academy Software Foundation стало итогом двухлетней совместной работы Киноакадемии и Linux Foundation, в ходе которой был проанализирован опыт применения открытого ПО в Голливуде. В результате стало ясно, что 80% голливудских студий и вовлечённых в киноиндустрию компаний применяют открытое ПО для решений тех или иных задач. Ключевые цели Academy Software Foundation: Предоставление нейтральной площадки для координации взаимодействия между разными проектами, обмена ресурсами и накопления передового опыта в областях, связанных с медиаиндустрией и кинопроизводством;

Разработка открытой платформы непрерывной интеграции и сборочной инфраструктуры для создания эталонных сборок и упрощения выявления проблем;

Предоставление независимым разработчикам и компаниям простого пути для участия в разработке и передаче кода;

Оптимизация разработки сборочных и runtime окружений, благодаря созданию типовых сборочных конфигураций, скриптов и рекомендаций;

Обеспечения качества и совместимости применяемых лицензий за счёт разработки типовых схем лицензирования.



