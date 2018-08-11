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10.08.2018 23:12  Инициатива по развитию открытого ПО для киноиндустрии

Академия кинематографических искусств и наук и Linux Foundation учредили новую организацию Academy Software Foundation, которая нацелена на продвижение использования открытого ПО в процессах создания фильмов. В состав новой организации вошли такие компании, как Animal Logic, Autodesk, Blue Sky Studios, Cisco, DNEG, DreamWorks, Epic Games, Foundry, Google Cloud, Intel, SideFX, Walt Disney Studios и Weta Digital.

Сообща данные компании намерены продвигать открытое ПО, помогать студиям в вопросах с применением открытых лицензий, управлять совместными открытыми проектами и развивать открытые технологии для создания изображений, визуальных эффектов, анимации и звука. Создание Academy Software Foundation стало итогом двухлетней совместной работы Киноакадемии и Linux Foundation, в ходе которой был проанализирован опыт применения открытого ПО в Голливуде. В результате стало ясно, что 80% голливудских студий и вовлечённых в киноиндустрию компаний применяют открытое ПО для решений тех или иных задач.

Ключевые цели Academy Software Foundation:

  • Предоставление нейтральной площадки для координации взаимодействия между разными проектами, обмена ресурсами и накопления передового опыта в областях, связанных с медиаиндустрией и кинопроизводством;
  • Разработка открытой платформы непрерывной интеграции и сборочной инфраструктуры для создания эталонных сборок и упрощения выявления проблем;
  • Предоставление независимым разработчикам и компаниям простого пути для участия в разработке и передаче кода;
  • Оптимизация разработки сборочных и runtime окружений, благодаря созданию типовых сборочных конфигураций, скриптов и рекомендаций;
  • Обеспечения качества и совместимости применяемых лицензий за счёт разработки типовых схем лицензирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opensource
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  • 1.1, marios (ok), 00:19, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Одобрено
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:31, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    тот самый линукс фундейшн, у которого глава на продукции эпл сидит
     
     
  • 2.3, h31 (ok), 00:54, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Естественно. Все эти инициативы - они про сервера. Линуксовый десктоп никому из этих компаний не нужен, деньги в него они вкладывать не будут. Я так прикинул, и не вспомнил ни одной более-менее серьезной компании, которая бы вкладывалась в десктоп последние 2-3 года (кроме Red Hat).
     
     
  • 3.6, Саша (??), 01:01, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я пишу сие с домашнего десктопа...
     
  • 3.12, Аноним (12), 02:44, 11/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    https itsfoss com linux-foundation-head-uses-macos ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Саша (??), 00:59, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Из всех искусств важнейшим для нас является кино. В. И. Ленин.
     
     
  • 2.9, _ (??), 02:10, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще то - цирк!
     
  • 1.5, Саша (??), 01:00, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    На www.youtube.com, к примеру, большое количество фильмов, причем даже новых...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 02:05, 11/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на порнхаб еще больше
     
  • 1.7, 0x0 (?), 01:13, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Г-г... было б не так не смешно, если бы коллаборативная волонтёрская помощь не требовалась индустрии с миллиардными бюджетами :)))
     
  • 1.10, Аноним (10), 02:27, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю суть инициативы, точнее кому это нужно К примеру, голливудская компа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, axredneck (?), 02:32, 11/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    Поясните мне, пожалуйста, что Autodesk в этом списке делает
     

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