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09.08.2018 19:00  Выпуск PostgreSQL 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19, 9.3.24

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 10.5, 9.6.10, 9.5.14, 9.4.19 и 9.3.24, в которых представлена порция исправлений ошибок. Выпуск обновлений для ветки 9.3 продлится до сентября 2018 г., 9.4 до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года, 10 - до октября 2022 года.

В обновлении исправлено около 40 ошибок и устранены две уязвимости:

  • CVE-2018-10915 - уязвимость в libpq, библиотеке с клиентским API, связанная с отсутствием должного сброса всех переменных состояния соединения при повторном соединении. В частности, может остаться не сброшенная переменная, определяющая необходимость проверки пароля для соединения, что позволяет пользователям надстроек над libpq, таким как расширения dblink и postgres_fdw, подключиться к серверам, не имея соответствующих прав доступа;
  • CVE-2018-10925 - утечка содержимого памяти при выполнении "INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE". Атакующий может инициировать создание таблицы, через которую можно получить доступ к произвольным байтам памяти сервера при выполнении операции "INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL 10.4, 9.6.9, 9.5.13, 9.4.18 и 9.3.23
  3. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN
  4. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
  5. OpenNews: Для PostgreSQL предложено новое хранилище zheap
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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  • 1, DEF (?), 20:20, 09/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Еще забыл указать, что вышла 11b3
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:52, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Betta это betta
     

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