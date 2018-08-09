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09.08.2018 18:18  Выпуск LibreSSL 2.8.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.8.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 2.8.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.4.

Особенности LibreSSL 2.8.0:

  • Расширена документация и добавлены сведения об истории изменения API;
  • Добавлены дополнительные проверки параметра 'poisoning' в различных функциях X509_VERIFY_PARAM, блокирующие применение непроверенных сертификатов в случае проблем с их верификацией;
  • Устранена потенциальная утечка памяти при сбоях во время работы ASN1_item_digest;
  • Устранён потенциальный крах при использовании функции asn1_item_combine_free;
  • Удалены неиспользуемые флаги SSL3_FLAGS_DELAY_CLIENT_FINISHED и SSL3_FLAGS_POP_BUFFER;
  • Упрощено использование и приближены к поведению OpenSSL вызовы ENGINE_finish и ENGINE_free, переписана документация по функциям ENGINE_*;
  • Добавлены аннотации констант для многих API из OpenSSL;
  • Устранены несущественные векторы для атак по сторонним каналам (разное время обработки) при работе ecdsa_sign_setup и dsa_sign_setup;
  • Документированы типовые ошибки использования BN_FLG_CONSTTIME и constant-time в функциях BN_*, приводящие к проблемам с безопасностью;
  • Вызов BN_clear переведён на использование функции explicit_bzero;
  • Добавлены недостающие проверки границ буферов в c2i_ASN1_BIT_STRING;
  • Очередная порция кода переведена на использование подсистемы CBS, в том числе код для обмена ключами RSA.
  • Удалены остававшиеся наборы шифров на основе DES;
  • Осуществлено применение ложных заполняющих значений при генерации цифровых подписей DSA и ECDSA для снижения риска применения атак по сторонним каналам для восстановления ключей;
  • Задействованы операции умножения в ECC с постоянным временем выполнения операции;
  • Пересмотрена реализация RSASSA-PKCS1-v1_5 в контексте соответствия спецификации RFC 8017;
  • Проведена чистка функций BN_* по мотивам недавних изменений в OpenSSL.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  3. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.7.0
  4. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.3
  5. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.1
  6. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl
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  • 1, menangen (?), 19:13, 09/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот еще проект годный https://bearssl.org/#download-and-installation
     
  • 2, Аноним (2), 19:15, 09/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Добавлены

    Это не LibreSSL.

     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 20:12, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И не Gnome
     

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