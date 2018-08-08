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08.08.2018 12:26  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS Base 0.78.30

Состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.78, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Модуль Internet+:
    • улучшена авторизация
    • новая система выдачи IP адресов;
    • добавлен arpping;
    • синхронизация сессий с accel_ipoe;
    • комментарии к сервисам;
  • Модуль Equipment:
    • улучшена регистрация ONU для Huawei, ZTE, Eltex;
    • проверка дублирования ONU MAC/Serial;
  • Модуль Iptv:
    • новая система плагинов для взаимодействия с внешними системами;
  • Модуль Task:
    • новый модуль ведения учета внутренних работ организации;
  • Модуль CRM:
    • новые отчеты по работе с клиентами;
    • зарплаты с авансом;
    • комментарии к шагам по работе с потенциальными клиентами;
  • Модуль Storage:
    • добавлена возможность поиска по серийному номеру на складе;
    • возможность продажи оборудования клиента в рассрочку;
    • возможность добавлять свои единицы измерения;
    • добавлять новые свойства к товарам;
  • Модуль Paysys:
    • новая схема работы и подключения модулей;
    • добавлен модуль Electrum (оплата биткоинами);
    • добавлен модуль для работа с выписками для юр. лиц в Приватбанке;
    • обновлены модули для Сбербанка и Яндекс.Касса;


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.77
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Ключевые слова: abills, billing
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  • 1, Аноним (1), 18:22, 08/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    на чем написана? php?
     
     
  • 2, Сергей (??), 18:42, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как бы не perl.
     
     
  • 3, Sluggard (ok), 19:42, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Из системных требований:

    * Mysql версии 5.7.x (InnoDB или любой другой тип с поддержкой транзакций) и выше
    * Freeradius 2 и выше
    * apache 1.3.xx и выше
    * perl v5.16.0 и выше

     

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