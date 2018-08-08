08.08.2018 12:26  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS Base 0.78.30

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Состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.78, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Модуль Internet+:
- улучшена авторизация
- новая система выдачи IP адресов;
- добавлен arpping;
- синхронизация сессий с accel_ipoe;
- комментарии к сервисам;
- Модуль Equipment:
- улучшена регистрация ONU для Huawei, ZTE, Eltex;
- проверка дублирования ONU MAC/Serial;
- Модуль Iptv:
- новая система плагинов для взаимодействия с внешними системами;
- Модуль Task:
- новый модуль ведения учета внутренних работ организации;
- Модуль CRM:
- новые отчеты по работе с клиентами;
- зарплаты с авансом;
- комментарии к шагам по работе с потенциальными клиентами;
- Модуль Storage:
- добавлена возможность поиска по серийному номеру на складе;
- возможность продажи оборудования клиента в рассрочку;
- возможность добавлять свои единицы измерения;
- добавлять новые свойства к товарам;
- Модуль Paysys:
- новая схема работы и подключения модулей;
- добавлен модуль Electrum (оплата биткоинами);
- добавлен модуль для работа с выписками для юр. лиц в Приватбанке;
- обновлены модули для Сбербанка и Яндекс.Касса;