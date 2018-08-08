08.08.2018 12:26  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS Base 0.78.30

Состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.78, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Основные новшества: Модуль Internet+: улучшена авторизация новая система выдачи IP адресов; добавлен arpping; синхронизация сессий с accel_ipoe; комментарии к сервисам;

Модуль Equipment: улучшена регистрация ONU для Huawei, ZTE, Eltex; проверка дублирования ONU MAC/Serial;

Модуль Iptv: новая система плагинов для взаимодействия с внешними системами;

Модуль Task: новый модуль ведения учета внутренних работ организации;

Модуль CRM: новые отчеты по работе с клиентами; зарплаты с авансом; комментарии к шагам по работе с потенциальными клиентами;

Модуль Storage: добавлена возможность поиска по серийному номеру на складе; возможность продажи оборудования клиента в рассрочку; возможность добавлять свои единицы измерения; добавлять новые свойства к товарам;

Модуль Paysys: новая схема работы и подключения модулей; добавлен модуль Electrum (оплата биткоинами); добавлен модуль для работа с выписками для юр. лиц в Приватбанке; обновлены модули для Сбербанка и Яндекс.Касса;





