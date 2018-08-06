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06.08.2018 12:44  Компания Google открыла код системы физически корректного рендеринга Filament

Компания Google представила первый выпуск нового открытого проекта Filament, в рамках которого развивается система физически корректного рендеринга (PBR), позволяющая генерировать высококачественные 2D и 3D сцены с симуляцией при отрисовке физических процессов отражения, поглощения, рассеивания и преломления света с учётом фактуры и типов поверхностей. Код проекта опубликован под лицензией Apache 2.0. Поддерживается работа на платформах Android, Windows, Linux и macOS.

При разработке проекта изначально была поставлена цель создания как можно более компактного и нетребовательного к ресурсам движка рендеринга, способного работать на мобильных устройствах под управлением платформы Android для рендеринга в режиме реального времени. Filament уже используется в библиотеке Sceneform, как в составе runtime для Android, так и в качестве системы рендеринга в плагине к Android Studio. Разработчикам приложений предлагается два API: нативный для кода на C++ и Java/JNI API. Для отрисовки могут применяться бэкенды на базе OpenGL 4.1+, OpenGL ES 3.0+ и Vulkan 1.0. Поддерживается кластеризация процесса рендеринга.

Предоставляется коллекция параметров, в которой отражены физические свойства различных материалов, позволяющие точно симулировать все законы отражения и преломления света. Для симуляции отражения предложено несколько реализаций двунаправленной функции отражательной способности (BRDF), специальные профили для симуляции металлических поверхностей, тканей и полупрозрачных материалов (прямое и отражённое освещение). Поддерживаются HDR, анизотропные и линейные модели освещения, различные виды сглаживания (MSAA, FXAA), а также точечные и направленные источники освещения. Имеется режим вывода с симуляцией снимка камерой (скорость затвора, чувствительность и диафрагма).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания AMD открыла код системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender
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  5. OpenNews: Студия Pixar открыла код системы распределённого рендеринга поверхностей
  6. OpenNews: Disney выпускает открытую версию библиотеки рендеринга Ptex
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: render, 3d, light, filament
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  • 1.4, Mihail Zenkov (ok), 13:26, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > физически корректного рендеринга
    > компактного и нетребовательного к ресурсам движка рендеринга
    > для рендеринга в режиме реального времени

    Когда смотришь на ренрер с шахматами, понимаешь, что чудо не произошло - физическая корректность рендера под большим вопросом, особенно тени.

    А я уж думал google сделал убийцу luxrender :)

     
     
  • 2.5, Урри (?), 13:47, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Угу. Рендеринг на уровне 20-летней давности.
     
  • 2.7, IRASoldier (?), 13:54, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >особенно тени

    Адекватные тени для рассеянного мягкого освещения.

     
     
  • 3.8, Mihail Zenkov (ok), 14:04, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >>особенно тени
    > Адекватные тени для рассеянного мягкого освещения.

    Нет, особенно хорошо видно на клетке E.

    Да и в целом сразу создается ощущение,  что фигуры в воздухе висят.

     
     
  • 4.10, IRASoldier (?), 14:20, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Висят, да. Чёрт.
     
  • 1.9, trolleybus (?), 14:10, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну почему они фигуры расставили неправильно?
     
     
  • 2.11, Шахматист из ggl (?), 14:23, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ещё где неправильно?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:31, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В наборе Стаунтона у короля крестик сверху. На скриншоте он стоит на d1. На e1 - типичный ферзь. Стыдоба.jpg
     
     
  • 4.16, IdeaFix (ok), 14:41, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А1 - белая ладья.... а у них А8 :)
     
  • 2.12, anonymous (??), 14:31, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У них d после e.
     
     
  • 3.20, Страдивариус (?), 16:21, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, просто у них белые стоят на другом конце поля. Если посмотреть то по правой границе поля стоят номера линий. 1 - это дальний край, там где черные стоят. А вот ферзь стоит на своём цвете!
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:35, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Будущее за raytracing =)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:47, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За raytracing уже давно прошлое.
     
  • 1.15, IdeaFix (ok), 14:40, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Один, достаточно известный в компьютерных кругах член американской гильдии огранщиков-любителей запилил достаточно давно "эмулятор" огранщика. Много асма, мало сей... всего дюжина материалов, но... разрабатывать огранки его инструментом - кайф. Всё остальное или слишком общее и требует кучу затрат на внедрение, или... или просто не правда... заявляют физику, а на деле опенгл :)

    Думаю, тут тоже не всё так однозначно.

     
     
  • 2.21, Анонтоним (?), 16:49, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за "эмулятор" огранщика, где?..
     
  • 1.18, Вареник (?), 15:32, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Белая королева стоит на черном, черная королева на черном.

    Это не считая того, что сама отрисовка уровня 2005 года, с артефактами.

     
     
  • 2.19, тшсщ (?), 15:40, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хороший программист != хороший шахматист
     

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