04.08.2018 10:38  Игра "ДРУГОЙ МАРС" на свободном движке INSTEAD

Движок текстографических игр INSTEAD (Simple Text Adventure, The Interpreter) получил новый модуль (МЕТАПАРСЕР3), позволяющий разрабатывать игры с текстовым вводом. Первой игрой, использующей этот способ управления, стала игра "ДРУГОЙ МАРС". Игра написана по мотивам рассказов Р. Шекли и распространяется под лицензией CC-SA. Кроме модуля текстового ввода в игре используются графические и звуковые возможности движка INSTEAD.