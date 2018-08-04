04.08.2018 10:38  Игра "ДРУГОЙ МАРС" на свободном движке INSTEAD

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|4.48, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 21:16, 04/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А в нашем подъезде гадят алкаши и наркоманы, но полиция бездействует. Что
> предлагаете делать?
1. Скинуться подъездом, поставить домофон с персональными ключами. В особо тяжёлых случаях сюда добавляются (антивандальные) камеры.
2. Заставить полицию действовать, например, написав жалобу на бездействие полиции в прокуратуру.
3. Если у вас вскоре выборы — обратиться к той или иной политической партии.
4. Ну а если вас угораздило жить на задворках свердловского Химмаша, то остаётся только собирать здоровых мужиков и проводить профилактические беседы (с минимумом членовредительства, разумеется).
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