04.08.2018 10:38  Игра "ДРУГОЙ МАРС" на свободном движке INSTEAD

> А в нашем подъезде гадят алкаши и наркоманы, но полиция бездействует. Что

> предлагаете делать? 1. Скинуться подъездом, поставить домофон с персональными ключами. В особо тяжёлых случаях сюда добавляются (антивандальные) камеры. 2. Заставить полицию действовать, например, написав жалобу на бездействие полиции в прокуратуру. 3. Если у вас вскоре выборы — обратиться к той или иной политической партии. 4. Ну а если вас угораздило жить на задворках свердловского Химмаша, то остаётся только собирать здоровых мужиков и проводить профилактические беседы (с минимумом членовредительства, разумеется).

