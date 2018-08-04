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04.08.2018 10:38  Игра "ДРУГОЙ МАРС" на свободном движке INSTEAD

Движок текстографических игр INSTEAD (Simple Text Adventure, The Interpreter) получил новый модуль (МЕТАПАРСЕР3), позволяющий разрабатывать игры с текстовым вводом. Первой игрой, использующей этот способ управления, стала игра "ДРУГОЙ МАРС". Игра написана по мотивам рассказов Р. Шекли и распространяется под лицензией CC-SA. Кроме модуля текстового ввода в игре используются графические и звуковые возможности движка INSTEAD.

  1. Главная ссылка к новости (https://gamin.me/posts/19616...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.2.0
  3. OpenNews: Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0
  4. OpenNews: Вышел игровой движок INSTEAD 1.5.0 и игра Особняк на его основе
Автор новости: hugeping
Тип: Практикум
Ключевые слова: instead, game
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  • 1.1, soarin (ok), 14:06, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какой возрастной рейтинг?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:13, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    там много текста... Современная школота не осилит)
     
  • 2.36, Аноним (-), 20:03, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Если ты спрашиваешь разрешения, значит ты еще достаточно мал для этого.
     
  • 1.3, hugeping (ok), 14:33, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну, наверное детям +12 будет уже что-то понятно. :)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:14, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    но современная школота знает только доту и батл рояль...
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:40, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где новость о Star Ruler 2?
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 19:56, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    кстати да:
    https://github.com/BlindMindStudios/StarRuler2-Source

    сорцы под митом, ассеты под creative commons. В наличии есть все, окромя музычки

     
  • 2.38, Аноним (-), 20:04, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мощная гама, затянуло на несколько месяцев!
     
  • 2.39, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 20:05, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там же, чистота вашего подъезда — в ваших руках.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 20:09, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в нашем подъезде гадят алкаши и наркоманы, но полиция бездействует. Что предлагаете делать?
     
     
  • 4.48, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 21:16, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А в нашем подъезде гадят алкаши и наркоманы, но полиция бездействует. Что
    > предлагаете делать?

    1. Скинуться подъездом, поставить домофон с персональными ключами. В особо тяжёлых случаях сюда добавляются (антивандальные) камеры.

    2. Заставить полицию действовать, например, написав жалобу на бездействие полиции в прокуратуру.

    3. Если у вас вскоре выборы — обратиться к той или иной политической партии.

    4. Ну а если вас угораздило жить на задворках свердловского Химмаша, то остаётся только собирать здоровых мужиков и проводить профилактические беседы (с минимумом членовредительства, разумеется).

     
  • 1.18, Аноним (18), 17:12, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо Но блин, парсер - это всегда игра в угадайку Лучшие игры имхо были... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, hugeping (ok), 17:20, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты, все же, попробуй. Этот парсер специально сделан для людей. Которые не играли в парсеры.
     
  • 1.22, Аноним (22), 17:16, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Игра здорово порадовала внятной реализацией парсера, в который удобно на мобилка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, чебурнет.рф (ok), 19:14, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Геймпад поддерживается?
     
     
  • 2.30, Аноним (22), 19:22, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто пока не тестил за отсутствием такового.
     
  • 2.37, Аноним (-), 20:03, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты правда собираешься играть в это на гейпаде?
     
     
  • 3.45, чебурнет.рф (ok), 20:40, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. А почему нет? У меня от мыши рука немеет.
     
  • 1.42, Аноним (-), 20:15, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая игра, буду играть...
     
  • 1.43, Нет денег на ГТА (?), 20:17, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Игра имеет глубокий сюжет и интересные сюжетные повороты, все остальное вам поможет дорисовать воображение!
     

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