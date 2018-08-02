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02.08.2018 20:51  Рейтинг языков программирования 2018 года от издания IEEE Spectrum

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга остаётся язык Python. Второе место занимает язык C++, который по сравнению с прошлой редакцией переместился с четвёртого места, обогнав Си и Java, вытесненные на 3 и 4 места. Язык JavaScript отпустился с 7 на 8 место, а PHP поднялся с 8 на 6 место.

При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций IEEE Xplore Digital Library.

Для сравнения первая десятка августовского рейтинга TIOBE, который рассчитан на основе популярности в поисковой выдаче Google, выглядит следующим образом: Java, C, C++, Python, Visual Basic .NET, C#, PHP, JavaScript, SQL, Assembler. За год Python поднялся с 5 на 4 место, вытеснив C#, а Assembler поднялся с 14 на 10 место. C 10 на 15 и с 9 на 16 опустились языки Ruby и Perl.

В рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с августом 2017 года первая десятка выглядит следующим образом: Python, Java, JavaScript, PHP, C#, C/C++, R, Objective-C, Swift, Matlab. За год Python переместился со второго на первое место, а JavaScript с пятого на третье. На одно место вниз сместились Java, PHP и C#.

  1. Главная ссылка к новости (https://spectrum.ieee.org/at-w...)
  2. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum
  3. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД за 2015 год
  4. OpenNews: Ассемблер занял десятое место в рейтинге популярности языков программирования
  5. OpenNews: IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования
  6. OpenNews: Рейтинг языков программирования от RedMonk
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lang
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:56, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Предлагаю вашему вниманию рейтинг языков программирования по методике А.Шталя:
    1)Форт
    2)Хаскелль
    3)Лисп
    4)1С
    5)ЯваСкрипт
    6)РПГ
    7)С++
    7.5)C
    7.78)Паскаль
    8)Яр
    9)БоБо
    10)Ява
     
     
  • 2.6, Гость (??), 21:28, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Может вам это, в больницу?
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:23, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Краткое резюме рейтинга: "Питононенавистников ф т0пку!"))
     
  • 1.4, Аноним (3), 21:25, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Странно что js столь низко стоит. По моим ощущениям он загоняет пыхеров ниже плинтуса полюбак.
     
  • 1.5, Gemorroj (ok), 21:27, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    обдолбаются своими питонами и ябутся в #опу
     

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