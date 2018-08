02.08.2018 20:51  Рейтинг языков программирования 2018 года от издания IEEE Spectrum

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга остаётся язык Python. Второе место занимает язык C++, который по сравнению с прошлой редакцией переместился с четвёртого места, обогнав Си и Java, вытесненные на 3 и 4 места. Язык JavaScript отпустился с 7 на 8 место, а PHP поднялся с 8 на 6 место. При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций IEEE Xplore Digital Library. Для сравнения первая десятка августовского рейтинга TIOBE, который рассчитан на основе популярности в поисковой выдаче Google, выглядит следующим образом: Java, C, C++, Python, Visual Basic .NET, C#, PHP, JavaScript, SQL, Assembler. За год Python поднялся с 5 на 4 место, вытеснив C#, а Assembler поднялся с 14 на 10 место. C 10 на 15 и с 9 на 16 опустились языки Ruby и Perl. В рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с августом 2017 года первая десятка выглядит следующим образом: Python, Java, JavaScript, PHP, C#, C/C++, R, Objective-C, Swift, Matlab. За год Python переместился со второго на первое место, а JavaScript с пятого на третье. На одно место вниз сместились Java, PHP и C#.