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01.08.2018 15:14  Релиз OpenWrt 18.06

Представлен релиз дистрибутива OpenWrt 18.06, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки подготовлены для 37 целевых платформ.

Это первый значительный выпуск после объединения проектов OpenWrt и LEDE. В качестве основы для релиза использован репозиторий проекта LEDE. Разработка объединённого проекта ведётся в соответствии с правилами LEDE, подразумевающими открытый процесс принятия решений с привлечением сообщества, прозрачность взаимодействия разработчиков, регулярный предсказуемый цикл подготовки релизов, первоочередное внимание стабильности дистрибутива, более либеральные правила приёма изменений и получения права коммита.

Среди основных изменений:

  • Для большинства основных платформ осуществлен переход на ядро Linux 4.14.52: apm821xx, archs38, armvirt, ath25, bcm53xx, brcm47xx, cns3xxx, gemini, imx6, ipq40xx, ipq806x, kirkwood, malta, mediatek, mvebu, mxs, octeon, octeontx, omap, oxnas, pistachio, ramips, sunxi и x86;
  • До ядра 4.9.111 обновлены сборки для устройств ar7, ar71xx, arc770, at91, brcm2708, brcm63xx, ixp4xx, lantiq, layerscape, mpc85xx, orion, rb532 и uml;
  • Для платформ с ядром 4.14 задействована инфраструктура ускоренной обработки трафика (flow offload). Для установившегося потока пакетов ядро использует облегченный, более производительный путь обработки трафика, благодаря чему скорость маршрутизации повышается в 2-3 раза. Для SoC MT7621 дополнительно задействованы аппаратные блоки для ускоренной обработки трафика, в том числе NAT;
  • Прекращена поддержка платформ adm5120, adm8668, au1000, mcs814x, omap24xx, ppc40x, ppc44x, xburst и zynq;
  • Обновлены версии базовых библиотек и инструментов: musl libc 1.1.19, uClibc-ng 1.0.30, glibc 2.26+, gcc 7.3.0, binutils 2.29.1. Обновлены драйверы для всех поддерживаемых платформ;
  • Добавлены патчи для противодействия атакам Spectre и Meltdown;
  • Добавлена поддержка опций DHCPv6 со стороны клиента. Исправлены ошибки в реализации DHCPv6;
  • В odhcpd по умолчанию обеспечена поддержка RFC6704;
  • В межсетевом экране добавлена поддержка настройки conntrack helper и улучшена интеграция с ipset;
  • Добавлены настройки для конфигурации GRE, GRE-TAP, VETH, VTI, VXLAN;
  • Улучшена работа с планировщиком пакетов CAKE и произведен переход на версию v20180716;
  • Wireguard VPN обновлен до версии v20180718 с оптимизациями для архитектуры MIPS и улучшенной работой с оффлоадингом.
  • Улучшена процедура обновления системы;
  • В web-интерфейсе добавлена возможность автоматического отката конфигурации на рабочую при потере связи, по аналогии с режимом Safe в RouterOS. Улучшено отображения виртуальных интерфейсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5
  3. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  4. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
  5. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива OpenWrt 15.05.1
Автор новости: EvilWirelessMan
Тип: Программы
Ключевые слова: openwrt, lede
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  • 1.1, Аноним (1), 16:00, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Рад, что объединились. Долгих лет проекту!
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 18:29, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Они бы сайт хоть обновили, ничего же не найти. Половина документации устарело, приходится за ответами идти на сторонние форумы.
     
  • 1.3, athost (??), 16:14, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вчера обновился и даже ничего не отвалилось.
     
     
  • 2.7, Catwoolfii (ok), 17:13, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    держите нас в курсе!
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 21:19, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет постойте, с чего и как обновлялись?
     
  • 1.4, имя (?), 16:38, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    давно сижу на https://github.com/infinitnet/lede-ar71xx-optimized-archer-c7-v2 .
    Обновлюсь-ка я на свежую ночнушку.
     
     
  • 2.22, имя (?), 17:31, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    отвалилось..
     
  • 2.36, Аноним (36), 18:02, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я на V4 использую с OpenWrt
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:03, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Wireguard там в базовой прошивке или нужно пакет отдельный ставить?
     
     
  • 2.25, Foi (?), 17:35, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отдельный пакет. И кстати он идет 0718… а не 0625 как указано в статье. Я установил все отлично, быстро и стабильно
     
     
  • 3.51, EvilWirelessMan (ok), 18:18, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На opennet такой херовый способ редактирования статьи, что он не принимает мои правки и думает, что такой вариант уже есть.
     
  • 2.60, Аноним (-), 18:30, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Объясните плз что такое Wireguard? Это как OpenVPN, только более новое/лучшее? И OpenVPN и Wireguard уже встроены в OpenWRT?
     
     
  • 3.72, AnonPlus (?), 21:56, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44695
     
  • 3.73, AnonPlus (?), 21:59, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюс в том, что WG реализован в ядре. Ставить надо только тулзы для того, чтобы его дёргать из ядра (ну и по желанию аддон для вебморды, добавляющий страничку в гуй). А OpenVPN это юзерспейс-решение со всеми вытекающими минусами.
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:06, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    если tiny версия то без gui?
     
     
  • 2.61, Пепяка (?), 18:44, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С гуём
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:15, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Забыли описать баги. Там у части платформ (как, например, у меня на DIR-300 B1) нет нормальной постоянной памяти, из-за чего до перезапуска даже пароль от логина не сохраняется.
     
     
  • 2.11, EvilWirelessMan (ok), 17:20, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что пользователи DIR-300 должны страдать!
     
  • 2.20, EvilWirelessMan (ok), 17:28, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, этот баг должны были пофиксить.
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:16, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Читаем оригинал Backported network flow offloading support for targets using ke... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, EvilWirelessMan (ok), 17:21, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это завязано на драйверы hwnat
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:26, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там сбэкпорчен банальный flowoffload таргет у netfilter
     
     
  • 4.28, EvilWirelessMan (ok), 17:46, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://people.netfilter.org/pablo/netdev0.1/slides/IPQ806x-Hardware-accelerat

    Было проделано много работы касательно именно хардварной ускорялки QCA NSS.
    для MTK добавили.
    https://github.com/openwrt/openwrt/commit/424a9ae128bd2045cd4bfd6e3229f2529d15

    Как обычно, чукча не читатель.

     
     
  • 5.48, Аноним (17), 18:16, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если что - чукча юзер того самого ipq806x, то что добавили - обычный soft offload, почитай уже коммит разраба, который его добавлял. А qca nss к этому отношения не имеет.
     
     
  • 6.53, EvilWirelessMan (ok), 18:21, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мир не вертится вокруг QCA. И писать с разбивкой по платформам мне лень.
    Но это уже сделал кто-то другой. Хвала небесам!
     
     
  • 7.56, Аноним (9), 18:25, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да, hw пока есть только у mt7621, но по сообщениям форума - тоже достаточно глючноват, поэтому заявлять про поддержку аппаратного offload в целом релизе - некорректно
     
  • 1.10, Аноним (10), 17:20, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    tp-link tl-mr3420 v2 больше не поддерживается? Нету прошивок.

    Ну чорт. Весь кайф опенврт был в том, чтобы не покупать раз в три года новый роутер.

     
     
  • 2.13, 1 (??), 17:21, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем старая прошивка не устраивает ?
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 17:28, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если дырка обнаружится?
     
     
  • 4.21, 1 (??), 17:29, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как обнаружится - так или патчить или плакать
     
  • 2.15, EvilWirelessMan (ok), 17:24, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шейте TL-WR841N/ND v8
    Они почти одинаковые
     
  • 2.18, EvilWirelessMan (ok), 17:27, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по изменениям поддержка осталась.
    Можете сами собрать или подождать, возможно еще не собралось.
     
  • 2.26, имя (?), 17:42, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    ничего что ему уже лет 8?
     
     
  • 3.54, Q2W (?), 18:21, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего. Тем более его ещё можно купить с новья.
     
  • 1.14, tensor (?), 17:21, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно, глупый вопрос, но может кто подскажет: после апгрейда опять нужно устанавливать руками пакеты, или есть какой-то более хитрый способ?
     
     
  • 2.16, EvilWirelessMan (ok), 17:24, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все с чистого листа
     
  • 2.44, Гентушник (ok), 18:10, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для упрощения я добавил файл /etc/opkg-print-extra с таким содержимым:
    (opkg -o /rom/ list-installed ; opkg list-installed) | sort | uniq -u | awk '{print $1}' | grep -v '^lib\|^luci-lib-'

    Добавил /etc/opkg-print-extra и /etc/opkg-extra в /etc/sysupgrade.conf для того чтобы они сохранялись между обновлениями и при бэкапе конфига из веб-интерфейса.

    Перед обновлением на новую прошивку делаю так:
    /etc/opkg-print-extra > /etc/opkg-extra

    После обновления:
    opkg install 'cat /etc/opkg-extra'
    Если какие-то пакеты удалились/переименовались и вышла ошибка, то правим лист и ставим пакеты заново.

     
     
  • 3.59, tensor (?), 18:30, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, довольно неплохой гайд.
    Сам пока решил редеплоить при помощи ansible, конфиги прописываю в /etc/sysupgrade.conf
    Остаётся одна, самая главная, проблема: после апдейта падает туннель. А без менеджмента придётся ехать далеко и глубоко, чего не очень хотелось бы.
     
  • 1.23, Аноним (23), 17:34, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На TP-Link TL-WR841N/ND v8 пробовал кто-нибудь ставить с LuCI? А то я у себя до сих пор 14.07 держу, потому что пугали, что LuCI в память не влезет
     
     
  • 2.27, Пепяка (?), 17:45, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не ну ты бы хоть в релизы то залез? зачем спрашивать то что можно самому посмотреть?

    https://downloads.openwrt.org/releases/18.06.0/targets/ar71xx/tiny/ Почему я должен за тебя все это искать?

     
     
  • 3.29, Аноним (23), 17:48, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Где там хотя бы слово про LuCI? Сделайте скриншот и обведите красненьким, пожалуйста, а то Ctrl+F в моём фаерфоксе никакого LuCI не видит
     
     
  • 4.30, Пепяка (?), 17:51, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты глупенький? У них все релизы идут с веб-интерфейсом. только транк консольный. Те какие то нехорошие дяди тебя в интеренете напугали что Люся сдохла, а ты и обкакался ничего сам не проверив?
     
     
  • 5.31, Аноним (23), 17:53, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Обведите красненьким, пожалуйста, где написано, что них все релизы идут с веб-и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Пепяка (?), 17:56, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Инстал ты и не сможешь лол. Оно уже поставлено. А любые манипуляции с установкой и обновлением пакетов - невозможны. Глупенький, да.
     
     
  • 7.33, Аноним (23), 17:58, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда почему не написано про won t be able to install GUI LuCI для всех оста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.35, Пепяка (?), 18:01, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще раз. Ты тупой. https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd

    Warning! in some cases after reboot you don't have web interface (GUI), only telnet and ssh access. You can install GUI, for details see: luci.essentials-tomerge, but before install LuCI (GUI) you need to configure your router to have access to internet, for configuration see: internet.connection


    Вах вах чему же верить то???!!!111

     
     
  • 9.40, Аноним (23), 18:06, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот да, три разные ссылки на сайте OpenWrt пишут совершенно разные вещи про LuCI... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.47, Пепяка (?), 18:14, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А в чем проблема поставить проверить и откатить если не нравится? Или что черная консоль страшная? ssh тебя пугает7 Или в чем проблема то?

    Поставил - не увидел люси - откатил.

     
     
  • 11.49, Аноним (23), 18:16, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблем никаких, но если будет заранее известно, что не понравится, то зачем тра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.37, Пепяка (?), 18:03, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты и на 14 версии не сможешь пакеты постаить. Места то не прибавится от того что ты постаишь 14 версию. Сколько ты выгадал? 20кб? 30? Даже на мультиван не хватит.
     
     
  • 9.39, Аноним (23), 18:05, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сотня с лишним килобайт была свободная. Воткнул и LuCI с bootstrap-скином, и IPv6-туннель, и даже igmproxy для IPTV. И даже на htop немного места осталось
     
     
  • 10.41, Пепяка (?), 18:08, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Коороче, хорош ныть. Есть там люся. Ивсегда была. У меня 941 с 4 метрами. и на 15.01 была люся и на 17.01 и на 18.06.

    Меньше ной больше делай, тряпка.

    Единственная проблема на ар71 (по крайней мере у меня) это на релизе 1806 потребление ццпу возросло в 2 раа по сравнению с РЦ1.

     
     
  • 11.42, Аноним (23), 18:09, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот так и нужно было ответить с самого начала, спасибо
     
     
  • 12.43, Пепяка (?), 18:10, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если отвечать на все очевидные вещи люди никога не научатся сами чтото делать.
     
     
  • 13.46, Аноним (23), 18:14, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть там люся Ивсегда была и ццпу возросло в 2 раа это совершенно не очевид... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.50, Пепяка (?), 18:17, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    (поставил - посмотрел - откатил) дело буквально 5 минут. С этим я сейчас через полмира справился. Поставил 18.06 увидел load average, откатил РЦ1. Все. 5-10 минут с сохранением конфигов. Но ныть на форуме конечно полезней.

    moonwalker'ы в своем репертуаре.

     
     
  • 15.52, Аноним (23), 18:20, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поставил, посмотрел, откатил - отсутствующий интернет с отвалом всего подряд на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.55, Пепяка (?), 18:25, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А смысл от вебинтерфейса в работе 24\7 ? я полгода сидл на транке с сохарненым конфигом. Какая разница для роутера разово настроенного наличие веб интерфейса блиН7 Объясни мне?
     
     
  • 17.57, Аноним (23), 18:26, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень рад за вас, если у вас всё настраивается ровно один раз и/или если вы любите консоль больше чем гуй. Вынужден вам сообщить, что так дела обстоят далеко не у всех.
     
  • 1.24, Пепяка (?), 17:35, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то они перестарались. На tp-link 941nd v2/v3 18.06.0-RC1 и релиз отличаются по потреблению проца в 2 раза ровно. RC2 не проверял.
     
     
  • 2.34, EvilWirelessMan (ok), 17:59, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаю, это повод для багрепорта с приаттаченным выводом ps.
     
     
  • 3.38, Пепяка (?), 18:04, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эм... я бы с радостью но я баг репортами не занимаюсь. (и не надо говорить что я плохой)
    Тем более Сам роутер от меня находится на другом конце земного шара. Что тоже не добавляет желания ковыряться "что где и почему"
     
  • 1.45, Аноним (45), 18:12, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    На TL-WDR3600 обновился с 15 05 до 18 06 с сохранением конфига Пока одна пробле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.62, Аноним (62), 18:46, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Глупый вопрос от глупого анона если накатить OpenWrt на роутер и ничего по сути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.64, dalco (ok), 19:17, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По умолчанию там вполне вменяемые настройки и лезть в глубины конфигов для какого-то особо хитрого тюнинга большинству юзеров смысла нет.
     
  • 2.66, noname.htm (ok), 19:37, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если сразу после входа пароль нормальный поставишь, то норм.
     
  • 1.63, Аноним (63), 19:07, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пользователи с 4/32 теперь отрезаны окончательно, или можно себе собрать свежее без лишнего? У кого-то получилось/поместилось?
     
     
  • 2.70, Аноним_админ (?), 21:16, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пользователи с 4/32 теперь отрезаны окончательно, или можно себе собрать свежее без лишнего? У кого-то получилось/поместилось?

    Нет, но функционал будет ограничен.
    Вот тут больше подробностей: https://openwrt.org/supported_devices/432_warning
    Правда, последние правки вышли ДО текущего релиза, может ситуация изменилась. Сам сейчас хочу собрать прошивку для своего DIR-320 A2

     
  • 1.65, Аноним (-), 19:33, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как там с dnscrypt? В 17.04 настраивалось костылями, к 18.06 обещали конфигурялку из вебморды в два клика
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 20:09, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак, ставьте отдельно. v2 настраивается чуть проще: https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy/wiki/Installation-on-OpenWRT
     
  • 1.67, Аноним (67), 19:45, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Никто не знает, в RT-N66U заработал 5ГГц wi-fi?
     
  • 1.69, Gannet (ok), 20:50, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Снова порты для aMule не открывает miniupnpd. Правили уже этот баг и опять вылез :(
     

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