01.08.2018 15:14  Релиз OpenWrt 18.06

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|2.58, Аноним (-), 18:29, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Они бы сайт хоть обновили, ничего же не найти. Половина документации устарело, приходится за ответами идти на сторонние форумы.
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|2.25, Foi (?), 17:35, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Отдельный пакет. И кстати он идет 0718… а не 0625 как указано в статье. Я установил все отлично, быстро и стабильно
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|2.60, Аноним (-), 18:30, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Объясните плз что такое Wireguard? Это как OpenVPN, только более новое/лучшее? И OpenVPN и Wireguard уже встроены в OpenWRT?
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|3.73, AnonPlus (?), 21:59, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Плюс в том, что WG реализован в ядре. Ставить надо только тулзы для того, чтобы его дёргать из ядра (ну и по желанию аддон для вебморды, добавляющий страничку в гуй). А OpenVPN это юзерспейс-решение со всеми вытекающими минусами.
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|1.8, Аноним (8), 17:15, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Забыли описать баги. Там у части платформ (как, например, у меня на DIR-300 B1) нет нормальной постоянной памяти, из-за чего до перезапуска даже пароль от логина не сохраняется.
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|5.48, Аноним (17), 18:16, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если что - чукча юзер того самого ipq806x, то что добавили - обычный soft offload, почитай уже коммит разраба, который его добавлял. А qca nss к этому отношения не имеет.
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|7.56, Аноним (9), 18:25, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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да, hw пока есть только у mt7621, но по сообщениям форума - тоже достаточно глючноват, поэтому заявлять про поддержку аппаратного offload в целом релизе - некорректно
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|2.44, Гентушник (ok), 18:10, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для упрощения я добавил файл /etc/opkg-print-extra с таким содержимым:
(opkg -o /rom/ list-installed ; opkg list-installed) | sort | uniq -u | awk '{print $1}' | grep -v '^lib\|^luci-lib-'
Добавил /etc/opkg-print-extra и /etc/opkg-extra в /etc/sysupgrade.conf для того чтобы они сохранялись между обновлениями и при бэкапе конфига из веб-интерфейса.
Перед обновлением на новую прошивку делаю так:
/etc/opkg-print-extra > /etc/opkg-extra
После обновления:
opkg install 'cat /etc/opkg-extra'
Если какие-то пакеты удалились/переименовались и вышла ошибка, то правим лист и ставим пакеты заново.
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|3.59, tensor (?), 18:30, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Спасибо, довольно неплохой гайд.
Сам пока решил редеплоить при помощи ansible, конфиги прописываю в /etc/sysupgrade.conf
Остаётся одна, самая главная, проблема: после апдейта падает туннель. А без менеджмента придётся ехать далеко и глубоко, чего не очень хотелось бы.
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|3.29, Аноним (23), 17:48, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Где там хотя бы слово про LuCI? Сделайте скриншот и обведите красненьким, пожалуйста, а то Ctrl+F в моём фаерфоксе никакого LuCI не видит
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|4.30, Пепяка (?), 17:51, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты глупенький? У них все релизы идут с веб-интерфейсом. только транк консольный. Те какие то нехорошие дяди тебя в интеренете напугали что Люся сдохла, а ты и обкакался ничего сам не проверив?
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|6.32, Пепяка (?), 17:56, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Инстал ты и не сможешь лол. Оно уже поставлено. А любые манипуляции с установкой и обновлением пакетов - невозможны. Глупенький, да.
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|8.35, Пепяка (?), 18:01, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Еще раз. Ты тупой. https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
Warning! in some cases after reboot you don't have web interface (GUI), only telnet and ssh access. You can install GUI, for details see: luci.essentials-tomerge, but before install LuCI (GUI) you need to configure your router to have access to internet, for configuration see: internet.connection
Вах вах чему же верить то???!!!111
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|10.47, Пепяка (?), 18:14, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А в чем проблема поставить проверить и откатить если не нравится? Или что черная консоль страшная? ssh тебя пугает7 Или в чем проблема то?
Поставил - не увидел люси - откатил.
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|8.37, Пепяка (?), 18:03, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А ты и на 14 версии не сможешь пакеты постаить. Места то не прибавится от того что ты постаишь 14 версию. Сколько ты выгадал? 20кб? 30? Даже на мультиван не хватит.
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|9.39, Аноним (23), 18:05, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сотня с лишним килобайт была свободная. Воткнул и LuCI с bootstrap-скином, и IPv6-туннель, и даже igmproxy для IPTV. И даже на htop немного места осталось
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|10.41, Пепяка (?), 18:08, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Коороче, хорош ныть. Есть там люся. Ивсегда была. У меня 941 с 4 метрами. и на 15.01 была люся и на 17.01 и на 18.06.
Меньше ной больше делай, тряпка.
Единственная проблема на ар71 (по крайней мере у меня) это на релизе 1806 потребление ццпу возросло в 2 раа по сравнению с РЦ1.
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|14.50, Пепяка (?), 18:17, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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(поставил - посмотрел - откатил) дело буквально 5 минут. С этим я сейчас через полмира справился. Поставил 18.06 увидел load average, откатил РЦ1. Все. 5-10 минут с сохранением конфигов. Но ныть на форуме конечно полезней.
moonwalker'ы в своем репертуаре.
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|16.55, Пепяка (?), 18:25, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А смысл от вебинтерфейса в работе 24\7 ? я полгода сидл на транке с сохарненым конфигом. Какая разница для роутера разово настроенного наличие веб интерфейса блиН7 Объясни мне?
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|17.57, Аноним (23), 18:26, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Очень рад за вас, если у вас всё настраивается ровно один раз и/или если вы любите консоль больше чем гуй. Вынужден вам сообщить, что так дела обстоят далеко не у всех.
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|3.38, Пепяка (?), 18:04, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эм... я бы с радостью но я баг репортами не занимаюсь. (и не надо говорить что я плохой)
Тем более Сам роутер от меня находится на другом конце земного шара. Что тоже не добавляет желания ковыряться "что где и почему"
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|2.64, dalco (ok), 19:17, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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По умолчанию там вполне вменяемые настройки и лезть в глубины конфигов для какого-то особо хитрого тюнинга большинству юзеров смысла нет.
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|2.70, Аноним_админ (?), 21:16, 01/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Пользователи с 4/32 теперь отрезаны окончательно, или можно себе собрать свежее без лишнего? У кого-то получилось/поместилось?
Нет, но функционал будет ограничен.
Вот тут больше подробностей: https://openwrt.org/supported_devices/432_warning
Правда, последние правки вышли ДО текущего релиза, может ситуация изменилась. Сам сейчас хочу собрать прошивку для своего DIR-320 A2
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