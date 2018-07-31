31.07.2018 18:44  Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox

> До сих пор не пойму почему Нетскейп закончился. деньги инвесторов проел и закончился. идея засунуть рекламу в стартовую страницу им в голову не пришла, торговать личными данными тогда было еще не принято, а выбранный ими метод не сработал в виду феерической гoвенности их программистов, а не потому что бизнес не готов был платить. но если вы не в курсе - браузер у них тоже был феерическое г-но. Что было не так заметно во времена первой и второй, когда у всех остальных было либо такое же, либо вообще пц, начало несколько напрягать в третьей версии (потому что части этих проблем не было в ie) и окончательно завоняло к четвертой, когда у других был уже вполне рабочий ie5 и сафари не помню (впрочем, ie там тоже был), и только линуксерам приходилось мучаться с невидимыми таблицами и перекорежеными entity, или нарушать лицензию оперы (и снова страдать, поскольку у оперы в то время тоже были проблемы- в частности, фейковый UA msie, фичами которого при этом она не обладала) Чтобы им как-то можно было пользоваться, понадобились все оставшиеся инвесторские деньги бросить на рекламу, и найти таки бесплатных и полубесплатных разработчиков, переписавших весь рендеринг с нуля. Но к нетскейпу это все уже не имело прямого отношения.