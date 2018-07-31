The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

31.07.2018 18:44  Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox

Дизайнеры из компании Mozilla предложили на суд общественности два варианта нового оформления логотипа Firefox и связанных с ним элементов брендинга.

По мнению Mozilla текущий логотип, на котором изображена лиса с горящим хвостом, не представляет всё семейство продуктов. Новое предложение сводится к применению более общих базовых логотипов, представляющих общий бренд, отдельных логотипов для разных веток браузера (стабильные, бета-версии, ночные сборки) и серии логотипов для различных приложений (Focus, Rocket и т.п.) и сервисов.

Предлагаемые для браузера логотипы по-прежнему изображают лису с горящим хвостом в более абстрактном виде, в то время как общий логотип бренда в общем виде сохраняет узнаваемость бренда, но кардинально отличается от прошлого логотипа (один хвост или только силуэт морды лисы). Предложенные варианты не являются конечными и являются начальными прототипами, которые будут развиваться в зависимости от отзывов и пожеланий пользователей.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/opend...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Fracta1L (ok), 18:45, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Первый лучше, как по мне.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 21:12, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ага, стрелка "на дно"
     
  • 2.89, annual slayer (?), 23:26, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а мне в первой подборке понравились все картинки кроме, как раз, основной, с квадратной мордой лисы

    а во второй подборе, наоборот, основная картинка вполне сносная, но остальные значки какие-то как будто из какого-то готового набора клипарта

     
     
  • 3.91, annual slayer (?), 23:28, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    хотя, если еще раз посмотреть, первые тоже какие-то не огонь
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:46, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Неблохо-неблохо!
    Важное изменение в идеальном браузере.
     
  • 1.3, Алсет (?), 18:49, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Второе лучше, как по мне.
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:49, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Не поможет
     
  • 1.5, ы (?), 18:50, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А GitLab что по этому поводу скажет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:51, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное то же самое, что они сказали FoodFox
     
  • 1.6, Аноним (7), 18:51, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первый вариант как-то подозрительно похож на GitLab
     
  • 1.8, Алсет (?), 18:55, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    ***\________/*@*
         /\  /\
     
     
  • 2.20, Anonymouss (?), 19:11, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Колобок не представляет что либо в продуктах Mozilla
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 20:07, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не колобок, а задний привод щели.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 20:29, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >задний привод

    опасная шутка

     
     
  • 5.74, Илья (??), 22:20, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    блин, я только неделю назад себе задний привод взял
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:56, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Первый вариант похож стиль оперы
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:57, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Как-то оно всё совсем не серьёзно выглядит. Мне одному вся эта тенденция с модными дизайнами напоминает детский садик и игрушки на полках магазина?
     
     
  • 2.15, iPony (?), 19:02, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Иконки должны быть такими, чтоб их хотелось лизнуть 👅
     
     
  • 3.44, Аноним (46), 20:27, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    мсье знает толк в think different
     
  • 1.11, Аноним84701 (ok), 18:57, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Дизайнеры из компании Mozilla предложили на суд общественности два варианта нового оформления логотипа Firefox и связанных с ним элементов брендинга.

    А углы в табах когда опять скруглят?
    Ну и стулья в офисе можно еще переставить будет!

    А всякая мелочь, типа излишне громоздких, с почти-гнумовскими отступами  элементов гуя  и уныл^W инновационно-стильно черными (не системными, ведь дезигнеры лучше знают, что пользователю нравится!) пиктограммами или удобная настройка гуя может конечно же подождать …
    Пользователи ведь не кролики - от лисы не убегут!

     
     
  • 2.84, Аноним (84), 22:48, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Compact режим пробовали ставить? Видимо, нет.
     
  • 2.85, Аноним (85), 22:51, 31/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну покрасить-то их можно https addons mozilla org firefox addon themr И в цел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним (12), 18:58, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Осел, Козел и косолапый Мишка.
     
  • 1.13, Аноним (12), 18:59, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Пилите бабло, Шура, пилите. Они золотые.
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:00, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Шо опять?!
    Как я понимаю им там перестало радужного хватать в логотипе, однажды был браузер - теперь идеология.
     
     
  • 2.17, Аноним (10), 19:03, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как раз таки раньше была идеология хорошего браузера, а теперь сплошной маркетинг. Для же еще менять дизайны и делать новые яркие иконочки, кроме как для привлечения внимания?
     
     
  • 3.27, Аноним (14), 19:33, 31/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    оно было просто вменяемым браузером с 3 5 по 30, а после того как выгнали техлид... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, пох (?), 20:06, 31/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    да не было оно вменяемым никогда И тем более прости-прощай вменяемости можно ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.90, Илья (??), 23:28, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > изначально был просто плохой браузер

    Mozilla был просто печенькой, а по первым версиям firefox на икспишке все кипятком ссались.

    > А потом пришел хром... и все стали копировать хром. Зачем и кому при этом нужен еще один - в их головах вопрос вообще не возникал.

    Не понимаю вашего ворчания. Пробовал хром, вроде всё хорошо, но не нравится. Всегда рано или поздно ставлю FF. Удобный браузер, хороший. У меня коллега вообще на яндекс-браузере сидит.

    Мир состоит не только из вашего мнения и предпочтений

     
  • 4.41, Emily (ok), 20:23, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > оно было просто вменяемым браузером до 3.5

    fixed

     
  • 1.16, Аноним (16), 19:02, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Снова у ГитЛаба иконку угоняют...
     
     
  • 2.18, iPony (?), 19:07, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну как по другому рисовать лису 🦊 геометрически и просто?
    Это то же самое, что облако ⛅ примерно одинаково выйдет
     
     
  • 3.39, angra (ok), 20:07, 31/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, теперь я хоть понял, что имели ввиду на первом логотипе, до этого для м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, Аноним84701 (ok), 20:55, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну как по другому рисовать лису 🦊 геометрически и просто?
    > Это то же самое, что облако ⛅ примерно одинаково выйдет

    Проще некуда: ■▣ █ . Ну или ▰▣▲●.
    При достаточной степени абстракции это можно объявить и облаком и лисой и медведем и цветным пони (ведь черный - это комбинация всех остальных красок!) …

    Надо бы подсказать, что после замены нормальных^W по-старперски-цветных пиктограмм в огнелисе на черно-серое убожество^W  инновацию,  логотип следует так же привести в соответсвие …

     
  • 1.19, артемий татьяновичъ (?), 19:08, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это.. А без ребрендинга точно никак? Чего-то они мерзкие все.
     
  • 1.21, Аноним (21), 19:12, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первый вариант понравился. На футболке круто смотрится (по ссылке в начале). Я бы даже купил такую.
     
     
  • 2.32, Аноним (14), 19:50, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Носить на футболке лого умирающего браузера? Фи!
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 19:57, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Трофей же.
     
  • 1.22, Аноним (22), 19:16, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > для различных приложений (Focus, Rocket и т.п.)

    Что за приложения? Они так же мощны как и браузер?

     
  • 1.23, Аноним (23), 19:21, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Глаза не поместились?
     
     
  • 2.33, Аноним (14), 19:52, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Глаза - лишняя сущность, если мы говорим об идеальном браузере.
     
     
  • 3.40, Аноним (38), 20:11, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как анекдот про русалку.
     
  • 1.24, IWillKillYou (?), 19:23, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Маразм крепчал
     
  • 1.25, Аноним (25), 19:27, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    2149-й год. Последние из панков подпольного общества Mozilla Fuckfox снова перекрасили забор, который их окружает. В этот раз темой ребрендинга стал последный факап 2019-го года.
     
  • 1.26, Аноним_ка (?), 19:29, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Кровати переставляют
     
  • 1.28, УТебяМиркоИСофтДик (?), 19:36, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Забыли третий вариан: 💩 - отображает действительность продуктов мазиллы
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.65, др. Аноним (?), 21:47, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Мудло (мудо-быдлоки) фанатики говнозилы минусуют. Мухи любят своё попахивающее говнище

    В суд подай, за дискриминацию и вызывание батхерта у альтернативно-ориентированных любителей зондов.


     
     
  • 4.82, УТебяМиркоИСофтДик (?), 22:47, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У говнозилы тоже зонтов немерено, или когда тёпленький и смазоный марктологовой смазкой «о заботе приватности пользователей» то does not count?
     
  • 1.29, Аноним (29), 19:41, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первый вариант - какой-то геометрический кошмар. Второй - вполне нормальный.
     
  • 1.30, Аноним (30), 19:46, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Их там Артём Лебедев всех покусал?
     
  • 1.31, dimcha (??), 19:47, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сразу вспоминается окончание анекдота:

    ...
    Так вот, до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл$дей меняли.

     
  • 1.37, Анонимус2333 (?), 20:07, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Была лиса, а теперь остались хвост и *опа...
     
  • 1.42, Аноним (46), 20:26, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Других проблем не осталось?
     
     
  • 2.78, Аноним (78), 22:34, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак ведь то дизайнеры, и работа уже сделана, если представляют варианты. Хрома как копировали, так и будут копировать с его зализаным интерфейсом.
     
  • 1.43, Аноним (43), 20:27, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И что же символизируют ромб с книгой?
     
     
  • 2.53, vz_2 (?), 21:02, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    массонство
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 21:27, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, все-таки "масонство"?
     
     
  • 4.63, vz_2 (?), 21:40, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это химера между масонством и массами
     
  • 1.45, Аноним (45), 20:28, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну кто-то ещё сомневается что браузеру пришла вагина и это заговор рептилоидов-дизайнеров-гномеров-гомосексуалов?
    Ребрендинг думал название сменят.
    До сих пор не пойму почему Нетскейп закончился.
     
     
  • 2.66, пох (?), 21:51, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > До сих пор не пойму почему Нетскейп закончился.

    деньги инвесторов проел и закончился.

    идея засунуть рекламу в стартовую страницу им в голову не пришла, торговать личными данными тогда было еще не принято, а выбранный ими метод не сработал в виду феерической гoвенности их программистов, а не потому что бизнес не готов был платить.

    но если вы не в курсе - браузер у них тоже был феерическое г-но. Что было не так заметно во времена первой и второй, когда у всех остальных было либо такое же, либо вообще пц, начало несколько напрягать в третьей версии (потому что части этих проблем не было в ie) и окончательно завоняло к четвертой, когда у других был уже вполне рабочий ie5 и сафари не помню (впрочем, ie там тоже был), и только линуксерам приходилось мучаться с невидимыми таблицами и перекорежеными entity, или нарушать лицензию оперы (и снова страдать, поскольку у оперы в то время тоже были проблемы- в частности, фейковый UA msie, фичами которого при этом она не обладала)

    Чтобы им как-то можно было пользоваться, понадобились все оставшиеся инвесторские деньги бросить на рекламу, и найти таки бесплатных и полубесплатных разработчиков, переписавших весь рендеринг с нуля. Но к нетскейпу это все уже не имело прямого отношения.

     
     
  • 3.83, Аноним (45), 22:48, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но просто так взять и профукать бренд это не круто.
    Опера не открыли исходники престо и все.
     
  • 1.47, Аноним (23), 20:37, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Конверт перевёрнут. Ели правильно конверт нарисовать, это нарушение лицензии? Или это не конверт?
    А так идея хорошая - лиса мордой к пользователю повёрнута.
     
     
  • 2.60, Аноним (58), 21:28, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из перевернутого конверта бумаги легче высыпаются. Это хорошо отражает отношение мозиллы к приватности пользователей.
     
  • 1.48, .. (?), 20:44, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://uploads.disquscdn.com/images/35a529f3f272b5e582111a106ba3be844f875d4ce
     
     
  • 2.51, vz_2 (?), 21:02, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    красиво рисуете
     
  • 1.50, Аноним (50), 20:58, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://image.ibb.co/mHSAQe/evolutionary_stages_of_firefoxs_logo.jpg
     
  • 1.52, пёс (?), 21:02, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    они все shit,оставьте как было
     
  • 1.54, vz_2 (?), 21:06, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем вообще иконка, вот в wm'ах в меню приложений нет иконок, да и dmenu куда быстрее и эффективней
     
  • 1.56, Аноним (56), 21:16, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему просто не дать пользователю возможность выбирать иконку приложения из предложенных вариантов самому и в любой момент ее поменять?
     
  • 1.57, Celcion (ok), 21:20, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда приятно видеть когда люди заняты нужным и полезным делом. Ведь явно же более важных задач сейчас перед проектом не стоит.
     
     
  • 2.59, IRASoldier (?), 21:28, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    #сарказм_моде_он Да-да, ведь именно программисты из Мозиллы резко бросили кодить и начали дизайнить лого. #сарказм_моде_офф

    Блеать, комментаторы ипучие, включите наконец голову.

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 21:37, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аааа, так у них отдельная команда, которая сидит и занимается чисто разработкой логотипов
     
     
  • 4.71, IRASoldier (?), 22:06, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Для дизайна специально привлекают специальных специалистов? Не, не слышал!"
     
     
  • 5.75, Аноним (25), 22:32, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Привлечение дизайнера тут вторично. А первично, то что они задумали ребрендинг.
     
  • 3.68, Аноним84701 (ok), 21:57, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > #сарказм_моде_он Да-да, ведь именно программисты из Мозиллы резко бросили кодить и начали
    > дизайнить лого. #сарказм_моде_офф

    Вы абсолютно правы, дизайнеры работают совершенно бесплатно. На них совсем не тратится еда, которой можно было бы привлечь дополнительных программистов, ага.

    > Блеать, комментаторы ипучие, включите наконец голову.

     
     
  • 4.72, IRASoldier (?), 22:08, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы абсолютно правы, дизайнеры работают совершенно бесплатно. На них совсем не тратится
    > еда, которой можно было бы привлечь дополнительных программистов, ага.

    Если дизайнер - не Тема Лебедев и перед ним не стоит задач UX/UI, то его привлекают всё-таки меньшим количеством еды, чем квалифицированного программиста.

     
  • 1.61, Аноним (62), 21:36, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ща логотип поменяют и все хром удалят
     
  • 1.64, Аноним (64), 21:46, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ого, сколько тут осуждающих Лиса Для меня это наименее мерзкий браузер Как раз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Аноним (14), 22:32, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Try brave Luke!
    Имхо это то, чем могла стать ff, но не срослось.
     
  • 1.67, Аноним (67), 21:55, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Джон Фёдор
     
  • 1.69, Аноним (69), 22:02, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > предложили на суд общественности

    Это они зря, нельзя доверять вкусу толпы. Сделать готовый и поставить перед фактом, побухтят и привыкнут, потом полюбят.

     
     
  • 2.81, Аноним (78), 22:46, 31/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это больше рекламный ход, чем реальный интерес к мнению потребителя В следующий... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.70, Айран (?), 22:05, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ну некоторые же уверены, что популярность яндекса обусловлена дизайном Лебедева.
     
     
  • 2.79, Аноним (14), 22:35, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не в последнюю очередь... хотя, подождите, вы сказали "_популярность_ яндекса"?
    ха ха ха это примерно как популярность путина, других-то нет.
     
  • 1.73, Аноним (73), 22:19, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. это была разминка https://i.imgur.com/IPqihjX.png
     
     
  • 2.87, Giby (?), 22:54, 31/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    жесть https://imgur.com/gallery/i7gmV3o
     
  • 1.77, Аноним (77), 22:32, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дно
     
  • 1.80, Аноним (78), 22:43, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Художники кончились, остались детсадовцы с кубиками и формочками. Хаде мой киберпанк?
     
  • 1.88, Аноним (88), 23:14, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    злой_босс_выкидывает_чувака_сквозь_стeкло.jpg
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor