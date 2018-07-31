31.07.2018 18:44  Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox

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|2.89, annual slayer (?), 23:26, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а мне в первой подборке понравились все картинки кроме, как раз, основной, с квадратной мордой лисы
а во второй подборе, наоборот, основная картинка вполне сносная, но остальные значки какие-то как будто из какого-то готового набора клипарта
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|1.11, Аноним84701 (ok), 18:57, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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> Дизайнеры из компании Mozilla предложили на суд общественности два варианта нового оформления логотипа Firefox и связанных с ним элементов брендинга.
А углы в табах когда опять скруглят?
Ну и стулья в офисе можно еще переставить будет!
А всякая мелочь, типа излишне громоздких, с почти-гнумовскими отступами элементов гуя и уныл^W инновационно-стильно черными (не системными, ведь дезигнеры лучше знают, что пользователю нравится!) пиктограммами или удобная настройка гуя может конечно же подождать …
Пользователи ведь не кролики - от лисы не убегут!
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|2.17, Аноним (10), 19:03, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Как раз таки раньше была идеология хорошего браузера, а теперь сплошной маркетинг. Для же еще менять дизайны и делать новые яркие иконочки, кроме как для привлечения внимания?
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|5.90, Илья (??), 23:28, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> изначально был просто плохой браузер
Mozilla был просто печенькой, а по первым версиям firefox на икспишке все кипятком ссались.
> А потом пришел хром... и все стали копировать хром. Зачем и кому при этом нужен еще один - в их головах вопрос вообще не возникал.
Не понимаю вашего ворчания. Пробовал хром, вроде всё хорошо, но не нравится. Всегда рано или поздно ставлю FF. Удобный браузер, хороший. У меня коллега вообще на яндекс-браузере сидит.
Мир состоит не только из вашего мнения и предпочтений
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|2.18, iPony (?), 19:07, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну как по другому рисовать лису 🦊 геометрически и просто?
Это то же самое, что облако ⛅ примерно одинаково выйдет
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|3.49, Аноним84701 (ok), 20:55, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну как по другому рисовать лису 🦊 геометрически и просто?
> Это то же самое, что облако ⛅ примерно одинаково выйдет
Проще некуда: ■▣ █ . Ну или ▰▣▲●.
При достаточной степени абстракции это можно объявить и облаком и лисой и медведем и цветным пони (ведь черный - это комбинация всех остальных красок!) …
Надо бы подсказать, что после замены нормальных^W по-старперски-цветных пиктограмм в огнелисе на черно-серое убожество^W инновацию, логотип следует так же привести в соответсвие …
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|1.25, Аноним (25), 19:27, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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2149-й год. Последние из панков подпольного общества Mozilla Fuckfox снова перекрасили забор, который их окружает. В этот раз темой ребрендинга стал последный факап 2019-го года.
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|Часть нити удалена модератором
|3.65, др. Аноним (?), 21:47, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Мудло (мудо-быдлоки) фанатики говнозилы минусуют. Мухи любят своё попахивающее говнище
В суд подай, за дискриминацию и вызывание батхерта у альтернативно-ориентированных любителей зондов.
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|4.82, УТебяМиркоИСофтДик (?), 22:47, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У говнозилы тоже зонтов немерено, или когда тёпленький и смазоный марктологовой смазкой «о заботе приватности пользователей» то does not count?
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|1.31, dimcha (??), 19:47, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Сразу вспоминается окончание анекдота:
...
Так вот, до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл$дей меняли.
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|2.78, Аноним (78), 22:34, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дак ведь то дизайнеры, и работа уже сделана, если представляют варианты. Хрома как копировали, так и будут копировать с его зализаным интерфейсом.
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|1.45, Аноним (45), 20:28, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну кто-то ещё сомневается что браузеру пришла вагина и это заговор рептилоидов-дизайнеров-гномеров-гомосексуалов?
Ребрендинг думал название сменят.
До сих пор не пойму почему Нетскейп закончился.
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|2.66, пох (?), 21:51, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> До сих пор не пойму почему Нетскейп закончился.
деньги инвесторов проел и закончился.
идея засунуть рекламу в стартовую страницу им в голову не пришла, торговать личными данными тогда было еще не принято, а выбранный ими метод не сработал в виду феерической гoвенности их программистов, а не потому что бизнес не готов был платить.
но если вы не в курсе - браузер у них тоже был феерическое г-но. Что было не так заметно во времена первой и второй, когда у всех остальных было либо такое же, либо вообще пц, начало несколько напрягать в третьей версии (потому что части этих проблем не было в ie) и окончательно завоняло к четвертой, когда у других был уже вполне рабочий ie5 и сафари не помню (впрочем, ie там тоже был), и только линуксерам приходилось мучаться с невидимыми таблицами и перекорежеными entity, или нарушать лицензию оперы (и снова страдать, поскольку у оперы в то время тоже были проблемы- в частности, фейковый UA msie, фичами которого при этом она не обладала)
Чтобы им как-то можно было пользоваться, понадобились все оставшиеся инвесторские деньги бросить на рекламу, и найти таки бесплатных и полубесплатных разработчиков, переписавших весь рендеринг с нуля. Но к нетскейпу это все уже не имело прямого отношения.
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|1.47, Аноним (23), 20:37, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Конверт перевёрнут. Ели правильно конверт нарисовать, это нарушение лицензии? Или это не конверт?
А так идея хорошая - лиса мордой к пользователю повёрнута.
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|2.60, Аноним (58), 21:28, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Из перевернутого конверта бумаги легче высыпаются. Это хорошо отражает отношение мозиллы к приватности пользователей.
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|2.59, IRASoldier (?), 21:28, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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#сарказм_моде_он Да-да, ведь именно программисты из Мозиллы резко бросили кодить и начали дизайнить лого. #сарказм_моде_офф
Блеать, комментаторы ипучие, включите наконец голову.
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|3.68, Аноним84701 (ok), 21:57, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> #сарказм_моде_он Да-да, ведь именно программисты из Мозиллы резко бросили кодить и начали
> дизайнить лого. #сарказм_моде_офф
Вы абсолютно правы, дизайнеры работают совершенно бесплатно. На них совсем не тратится еда, которой можно было бы привлечь дополнительных программистов, ага.
> Блеать, комментаторы ипучие, включите наконец голову.
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|4.72, IRASoldier (?), 22:08, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вы абсолютно правы, дизайнеры работают совершенно бесплатно. На них совсем не тратится
> еда, которой можно было бы привлечь дополнительных программистов, ага.
Если дизайнер - не Тема Лебедев и перед ним не стоит задач UX/UI, то его привлекают всё-таки меньшим количеством еды, чем квалифицированного программиста.
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|1.69, Аноним (69), 22:02, 31/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> предложили на суд общественности
Это они зря, нельзя доверять вкусу толпы. Сделать готовый и поставить перед фактом, побухтят и привыкнут, потом полюбят.
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|2.79, Аноним (14), 22:35, 31/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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не в последнюю очередь... хотя, подождите, вы сказали "_популярность_ яндекса"?
ха ха ха это примерно как популярность путина, других-то нет.
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