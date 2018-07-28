28.07.2018 08:24  Вышел Turnkey Linux 15, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений

Доступен релиз набора Turnkey Linux 15, в рамках которого сформирована коллекция из 113 минималистичных сборок Debian, пригодных для использования в системах виртуализации и облачных окружениях (обновлено пока только 47 сборок). Средний размер каждой сборки - 300 Мб. Сразу после установки пользователь имеет возможность получить полностью работоспособные из коробки рабочие окружения с LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP/Python/Perl), Ruby on Rails, Joomla, MediaWiki, Wordpress, Drupal, Apache Tomcat, LAPP, Django, MySQL, PostgreSQL, Node.js, Jenkins, Typo3, Plone, SugarCRM, punBB, OS Commerce, ownCloud, MongoDB, OpenLDAP, gitlab, CouchDB и т.д. Управление программным обеспечением производится через специально подготовленный web-интерфейс (для настройки используется Webmin и Adminer). Сборки снабжены системой автоматического резервного копирования и средством для автоматической установки обновлений. В новом выпуске: Обновлена начинка предлагаемых для установки сборок. Осуществлён переход на пакетную базу Debian 9 (ранее применялся Debian 8).

СУБД MySQL заменена на MariaDB.

Предложена новая тема оформления для Webmin.

Обеспечена возможность повторяемой сборки пакетов.

Вместо AuFS в качестве многослойной ФС в live-сборках задействован проект OverlayFS.

Осуществлён переход на PHP 7.

Добавлен модуль для получения сертификатов через сервис Let's Encrypt.

В качестве системы инициализации во всех сборках теперь используется только systemd (в некоторых сборках 14.x продолжает применяться SysvInit).

Проведена работа по усилению безопасности дистрибутива, внесены изменения в конфигурацию postfix, ssh и ядра для усиления защиты;

В состав добавлен пакет fail2ban для блокирования атак по подбору паролей через SSH.



