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28.07.2018 08:24  Вышел Turnkey Linux 15, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений

Доступен релиз набора Turnkey Linux 15, в рамках которого сформирована коллекция из 113 минималистичных сборок Debian, пригодных для использования в системах виртуализации и облачных окружениях (обновлено пока только 47 сборок). Средний размер каждой сборки - 300 Мб.

Сразу после установки пользователь имеет возможность получить полностью работоспособные из коробки рабочие окружения с LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP/Python/Perl), Ruby on Rails, Joomla, MediaWiki, Wordpress, Drupal, Apache Tomcat, LAPP, Django, MySQL, PostgreSQL, Node.js, Jenkins, Typo3, Plone, SugarCRM, punBB, OS Commerce, ownCloud, MongoDB, OpenLDAP, gitlab, CouchDB и т.д. Управление программным обеспечением производится через специально подготовленный web-интерфейс (для настройки используется Webmin и Adminer). Сборки снабжены системой автоматического резервного копирования и средством для автоматической установки обновлений.

В новом выпуске:

  • Обновлена начинка предлагаемых для установки сборок. Осуществлён переход на пакетную базу Debian 9 (ранее применялся Debian 8).
  • СУБД MySQL заменена на MariaDB.
  • Предложена новая тема оформления для Webmin.
  • Обеспечена возможность повторяемой сборки пакетов.
  • Вместо AuFS в качестве многослойной ФС в live-сборках задействован проект OverlayFS.
  • Осуществлён переход на PHP 7.
  • Добавлен модуль для получения сертификатов через сервис Let's Encrypt.
  • В качестве системы инициализации во всех сборках теперь используется только systemd (в некоторых сборках 14.x продолжает применяться SysvInit).
  • Проведена работа по усилению безопасности дистрибутива, внесены изменения в конфигурацию postfix, ssh и ядра для усиления защиты;
  • В состав добавлен пакет fail2ban для блокирования атак по подбору паролей через SSH.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.turnkeylinux.org/b...)
  2. OpenNews: Выпуск BitKey, Live-дистрибутива для безопасной работы с Bitcoin
  3. OpenNews: Вышел Turnkey Linux 14.1, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  5. OpenNews: Доступен Turnkey Linux 14.0, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
  6. OpenNews: Подборка специализированных сборок Ubuntu для развертывания на виртуальных серверах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: turnkey, linux
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  • 1, Аноним (1), 08:34, 28/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    кому оно нужно когда есть докеры и прочие вагранты?
     
     
  • 2, Аноним (-), 08:37, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ному нужен инит, когда есть системдос? Надо запретить всё, что не укладывается в карман вендорлочных торганов и уже от этого плясать в разработке свободного ПО.
     
     
  • 4, A.Stahl (ok), 09:04, 28/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Ному нужен инит, когда есть системдос?

    Небольшому количеству специалистов, работающих при необычных обстоятельствах и огромной армии не-таких-как-все-хипстеров и толпе деды-скрипты-писали-пердунов.
    >Надо запретить всё

    Ты, похоже из последних. Даже хипстеры уважают вкусы других.

     
  • 3, Мимокрокодил (?), 08:47, 28/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    tt-rss на LAMP в докере? Анон такой забавный.
     

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