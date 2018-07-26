26.07.2018 08:04  Компания Oracle представила обновление DTrace для Linux

Компания Oracle объявила о доступности обновления системы динамической отладки DTrace для Linux. Изначально технология DTrace была разработана для операционной системы Solaris для решения задач по динамической трассировке ядра системы и конечных приложений. DTrace предоставляет пользователю возможность детально отслеживать поведение системы и в режиме реального времени производить диагностику проблем, не влияя в процессе отладки на работу и производительность исследуемых приложений, что позволяет организовать анализ работающих систем на лету. Код инструментария и модуля для ядра Linux поставляются под лицензией GPLv2 (в феврале код был перелицензирован с CDDL на GPL). В новой версии: Модуль для ядра Linux портирован для свежих выпусков ядра 4.12, 4.13 и 4.14;

Реализованы новые провайдеры lockstat для анализа блокировок и pid для трассировки процессов в пространстве пользователя;

Добавлена начальная поддержка архитектуры ARM64. Пока адаптированы только провайдеры dtrace, pid, profile, usdt и syscall. Не поддерживаются провайдеры fbt, ip, io, lockstat, perf, proc, sched, sdt, tcp и udp;

Многие возможности доведены до состояния других реализаций DTrace (например, поддержка llquantize и возможность а передачи третьего аргумента в tracemem);

Добавлен режим проверки границ массивов на этапе компиляции;

Улучшена трансляция адресов в символьные имена;

Ускорена работа вызова dtrace_sync().



