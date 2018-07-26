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26.07.2018 08:04  Компания Oracle представила обновление DTrace для Linux

Компания Oracle объявила о доступности обновления системы динамической отладки DTrace для Linux. Изначально технология DTrace была разработана для операционной системы Solaris для решения задач по динамической трассировке ядра системы и конечных приложений. DTrace предоставляет пользователю возможность детально отслеживать поведение системы и в режиме реального времени производить диагностику проблем, не влияя в процессе отладки на работу и производительность исследуемых приложений, что позволяет организовать анализ работающих систем на лету. Код инструментария и модуля для ядра Linux поставляются под лицензией GPLv2 (в феврале код был перелицензирован с CDDL на GPL).

В новой версии:

  • Модуль для ядра Linux портирован для свежих выпусков ядра 4.12, 4.13 и 4.14;
  • Реализованы новые провайдеры lockstat для анализа блокировок и pid для трассировки процессов в пространстве пользователя;
  • Добавлена начальная поддержка архитектуры ARM64. Пока адаптированы только провайдеры dtrace, pid, profile, usdt и syscall. Не поддерживаются провайдеры fbt, ip, io, lockstat, perf, proc, sched, sdt, tcp и udp;
  • Многие возможности доведены до состояния других реализаций DTrace (например, поддержка llquantize и возможность а передачи третьего аргумента в tracemem);
  • Добавлен режим проверки границ массивов на этапе компиляции;
  • Улучшена трансляция адресов в символьные имена;
  • Ускорена работа вызова dtrace_sync().


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
  3. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
  4. OpenNews: Компания Oracle представила первый стабильный релиз DTrace для Linux
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила вторую бета-версию DTrace для Linux
  6. OpenNews: Oracle портирует под Linux системы DTrace и Zones
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dtrace
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