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25.07.2018 10:48  Релиз web-браузера Chrome 68

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 68. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 68:

  • Изменена индикация безопасности соединения - все открытые по HTTP страницы теперь снабжены индикатором, предупреждающим об установке небезопасного соединения. Чтобы избежать отображения индикатора небезопасного соединения владельцам сайтов рекомендовано мигрировать на HTTPS. Возможные подводные камни, с которыми могут столкнуться вебмастеры при миграции, описаны в специально подготовленном руководстве.

    Так как HTTP теперь помечается небезопасным, то нет смысла отдельно помечать HTTPS индикатором безопасного соединения, поэтому в следующем выпуске Chrome 69 для HTTPS перестанет показываться зелёная надпись "Secure", а в октябрьском выпуске Chrome 70 будет убран и значок с изображением замка для HTTPS, а цвет надписи "Not Secure" для соединений HTTP будет заменён с серого на красный.

  • Обеспечена дополнительная защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя. Для противодействия жульническим рекламным блокам, обманным путём перебрасывающим пользователей на другие страницы, в новом выпуске запрещено автоматическое перенаправление на ссылки из внешних iframe-блоков и заблокирован проброс на новый URL на текущей странице при открытии ссылки в новой вкладке (техника tab-under). При подобных пробросах теперь выводится предупреждение, требующее от пользователя подтвердить переход явным кликом;
  • Реализован первый уровень защиты от попыток выполнения стороннего кода внутри процессов Chrome. Подобные подстановки наблюдаются на 2/3 систем с Windows и, как правило, производятся антивирусным ПО. По статистике, подобные манипуляции приводят к снижению стабильности работы и являются причиной 15% всех наблюдаемых крахов браузера. В Chrome 68 подстановка кода в процесс приведёт к блокировке запуска браузера и выводу уведомления с возможностью продолжить работу. В Chrome 72, намеченном на январь 2019 года, блокировка будет применяться на постоянной основе;
  • В полноэкранном режиме добавлена всплывающая кнопка, появляющаяся при подведении курсора к верхнему краю окна. Нажатие на кнопку инициирует выход из полноэкранного режима, что решает проблему с управлением на устройствах без клавиатуры;
  • Добавлена экспериментальная опция (chrome://flags/#omnibox-rich-entity-suggestions) для показа изображений и сопутствующих пояснений в списке рекомендаций, который показывается в процессе набора в адресной строке;
  • Добавлен Page Lifecycle API для обработки событий, связанных с жизненным циклом страницы. API позволяет разработчику распознать ситуации, когда выполнение web-приложения в фоновой вкладке замораживается из-за нехватки ресурсов, установив обработчики событий freeze и resume. В случае когда замороженная страница вытеснятся из памяти дополнительно устанавливается свойство document.wasDiscarded, которое позволяет разработчику восстановить состояние страницы после её перезагрузки при возвращении пользователя к замороженной вкладке (состояние может быть сохранено в IndexedDB при обработке события freeze). Для симуляции заморозки можно использовать спецстраницу chrome://discards;
  • Изменено поведение при добавлении на домашний экран приложений, работающих в режиме Progressive Web Apps (PWA, позволяет организовать работу с web-приложением, как с обособленной программой). В новой версии добавлены средства для более тонкого управления тем, когда и как выводится диалог с предложением добавить программу на домашний экран. Вместо автоматического вывода подобного диалога браузер теперь генерирует событие beforeinstallprompt, позволяющее разработчику реализовать альтернативный элемент интерфейса для информирования пользователя о возможности установки приложения. Когда пользователь кликнет на этом элементе, разработчик может вызвать функцию prompt(), передав в неё сохранённое событие beforeinstallprompt, для показа модального диалога только после явного желания пользователя установить программу на домашний экран.

    В качестве временного решения для сглаживания процесса адаптации нового поведения, при первом открытии сайта приложения будет выводиться мини-подсказка о возможности установки на домашний экран. При отклонении предложение подсказка в следующий раз будет показана только через 3 месяца;

  • Добавлен Payment Handler API, позволяющий стандартизировать приём платежей. Новый API расширяет возможности API Payment Request и упрощает интеграцию с существующими платёжными системами, делая их добавление таким же простым, как добавление параметра в свойство supportedMethods. Разработчику достаточно лишь выбрать метод платежа, а все сопутствующие формы будут предоставлены браузером;
  • Реализован формат CSS-свойства overflow с двумя значениями. Если указаны два значения, то первое из них трактуется как overflow-x, а второе как overflow-y. Например, "overflow: hidden auto;" эквивалентно "overflow-x: hidden; overflow-y: auto";
  • Прекращена поддержка формата CSS-свойств position, object-position и perspective-origin с тремя значениями (горизонтальная позиция, вертикальная и масштаб), например, "position: top right 20%". Для данных свойств теперь допустимы только форматы с одним, двумя и четырьмя значениями;
  • В CSS для экранов с высокой плотностью пикселей добавлена новая размерность 'x', которая эквивалентна 'dppx' (dot per pixel);
  • CSS-свойство cursor избавлено от специфичного для Chrome префикса значения "grab" и "grabbing";
  • Добавлен метод customElements.upgrade(), позволяющий запустить конструктор для элементов customElements не дожидаясь активации элемента (например, при создании элемента в блоке innerHTML, не присоединённом к документу);
  • HTTP кеш теперь по умолчанию игнорируется при обновлении кода Service worker, что соответствует поведению других браузеров. Для обновления с учётом кэша предложено свойство ServiceWorkerRegistration.updateViaCache. Кроме того, для запросов через importScripts по-прежнему код скриптов загружается с учётом кэша;
  • Прекращена поддержка метода document.createTouch(), нестандартных атрибутов Document.selectedStylesheetSet и Document.preferredStylesheetSet, а также формата текстур WEBGL_compressed_texture_atc (почти не используются на практике);
  • Web API предоставляет возможность назначения обработчиков для системных спецклавиш (например, Esc и Alt-Tab) в полноэкранном режиме. Пользователь теперь может отменить действие таких обработчиков через удерживание Esc в течение двух секунд;
  • В API Gamepad добавлена поддержка систем Haptic Vibration с обратной связью. Метод Gamepad.timestamp переведён на использование DOMHighResTimeStamp и теперь поддерживает интервалы времени с микросекундной точностью;
  • Проведена работа по снижению потребления памяти движком V8 на сайтах, содержащих больше число JavaScript-функций. На 25% сокращён размер структур SharedFunctionInfo, которые занимают 2-6% памяти на обычных веб-сайтах. Дополнительно примерно на 3% снижено общее потребление памяти движком на мобильных устройствах.
  • Добавлены оптимизации производительности для кода деструктуризации массивов, вызовов Object.assign (ускорение на 15% в тесте React-Redux) и TypedArray.prototype.sort (ускорение до 2.5 раз). Общая производительность браузера в тексте Speedometer2 возросла приблизительно на 1.5%;

  • Обеспечена интеграция с центром уведомлений Windows 10 (Action Center). Например, в случае включения вывода уведомлений на хранителе экрана, в момент блокировки экрана также будут выводиться уведомления от Chrome;
  • Для Windows и Chrome OS в контекстное меню добавлена кнопка для быстрого вызова интерфейса ввода Emoji.
  • В инструментах для web-разработчиков улучшены средства автодополнения ввода, предпросмотра результатов вычислений в web-консоли и вывода подсказок об аргументах вводимых функций. При включении режима Eager Evaluation в консоли также теперь показывается список свойств и функций, доступных для набранного метода.
  • Интегрирована новая версия системы аудита web-приложений Lighthouse 3.0, в которой представлен новый движок, переработан интерфейс пользователя и предложены новые сценарии аудита

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 42 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 28 премий на сумму 21 тысяча долларов США (по одной премии в $5000 и $3000, две премии $2000, три премии $1000 и пятнадцать премий $500). Размер 10 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  3. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
  4. OpenNews: В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов
  5. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
  6. OpenNews: В Chrome тестируют новое оформление интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.3, Андрей (??), 11:22, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > пятнадцать премий $500

    Учитывая, что уровень у специалистов по безопасности должен быть ого-го, и времени на поиск уходит немало, эти суммы смахивают не на премии, а на чаевые какие-то.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:29, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    500$ платят когда наткнулся на крах, закинул багрепорт, а проблема оказалась уязвимостью.

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:32, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Потихоньку догоняют фаерфокс, молодцы
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:38, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Web API предоставляет возможность назначения обработчиков для системных спецклавиш (например, Esc и Alt-Tab) в полноэкранном режиме.

    Больше, больше безумия.

     
     
  • 2.12, 123 (??), 12:08, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хм, а ведь это потенциальная уязвимость.
     
  • 2.18, Попугай Кеша (?), 12:18, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шикарно! То есть сейчас можем залочить ESC, ALT+TAB. Давайте еще ALT+F4 залочим и CTRL+T. И CTRL+ALT+DELETE заодно.
     
  • 1.7, CHERTS (ok), 11:55, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> следующем выпуске Chrome 69 для HTTPS перестанет показываться зелёная надпись "Secure", а в октябрьском выпуске Chrome 70 будет убран и значок с изображением замка для HTTPS

    Эммммм...., а как тогда предполагается заходить на страницу просмотра информации о сертификате? Срок его действия, издатель и прочее?
    По-моему - это какая-то глупость со стороны гугла.

     
     
  • 2.13, Додо (?), 12:10, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта информация доступна через инструменты разработчика.
     
     
  • 3.15, CHERTS (ok), 12:12, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Объясните это обычным хомячкам или бухгалтерам, которые боятся лишнюю кнопку нажать.
    Я то в курсе что по F12 можно в Security залезть и посмотреть.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:17, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для начала им придётся объяснить, зачем смотреть информацию о сертификате
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:57, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С отображением шрифтов у хромого беда.
     
     
  • 2.9, nobody (??), 12:05, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подтверждаю. Только из-за них держу FF вторым браузером - там размазанность шрифтов хоть отключается (ну в тех случаях, когда сам шрифт это допускает)
     
  • 2.11, 123 (??), 12:07, 25/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На opennet всё норм, а вот на некоторых сайтах с "неудачными" шрифтами глаза вытекают.
     
  • 1.10, 123 (??), 12:06, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то новый Lighthouse 3.0 стал хоть и функциональнее (немного), но тормознее (значительно).
     
  • 1.14, Fracta1L (ok), 12:11, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормоза на блобе нвидиа починили?
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:12, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48845
     
  • 1.19, Алсет (?), 12:19, 25/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    еще немного и догонят лису
     

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