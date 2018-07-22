22.07.2018 22:39  Выпуск игры Freeciv 2.6

После более трёх лет разработки состоялся релиз многопользовательской пошаговой стратегической игры Freeciv 2.6, развиваемой под впечатлением от серии игр Civilization. В новой версии представлен полностью переписанный на Qt 5 игровой клиент, значительно улучшен набор правил civ2civ3 (игровой процесс из Civilization III с системой сражений из Civilization II), добавлен новый набор правил Sandbox для тестирования новых экспериментальных возможностей, в число возможных факторов победы добавлено развитие культурного наследия, добавлен графический интерфейс для создания собственных правил, максимальное число игроков увеличено c 126 до 150, а число городов и юнитов в одной игре с 65 до 250 тысяч.



