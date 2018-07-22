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22.07.2018 22:39  Выпуск игры Freeciv 2.6

После более трёх лет разработки состоялся релиз многопользовательской пошаговой стратегической игры Freeciv 2.6, развиваемой под впечатлением от серии игр Civilization. В новой версии представлен полностью переписанный на Qt 5 игровой клиент, значительно улучшен набор правил civ2civ3 (игровой процесс из Civilization III с системой сражений из Civilization II), добавлен новый набор правил Sandbox для тестирования новых экспериментальных возможностей, в число возможных факторов победы добавлено развитие культурного наследия, добавлен графический интерфейс для создания собственных правил, максимальное число игроков увеличено c 126 до 150, а число городов и юнитов в одной игре с 65 до 250 тысяч.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.freeciv.org/...)
  2. OpenNews: Выход игры Freeciv 2.5
  3. OpenNews: Предпринята попытка создания свободной реализации игры Counter-Strike
  4. OpenNews: Доступна двадцать третья альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  5. OpenNews: Выпуск OpenDUNE 0.9, открытого варианта игры Dune II
  6. OpenNews: Выпущен релиз игры UFO: Alien Invasion 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game, freeciv
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  • 1.1, Аноним (1), 23:24, 22/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ностальгия аж по первой цивке
     
     
  • 2.8, Валерий (??), 01:09, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > 2018 год.
    > Сайт на http.

    Хм, даже не знаю.

     
     
  • 3.9, VINRARUS (ok), 01:11, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    http://www.opennet.ru/
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:58, 22/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Декорации окон на скрине какие-то странные. Это KDE?
     
     
  • 2.3, Анонимус3000 (?), 23:59, 22/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Windows 10
     
  • 2.5, Аноним (-), 00:18, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    win 10 и qt5
     
  • 1.4, Аноним (-), 00:18, 23/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >полностью переписанный на Qt 5

    т.е версия на sdl - все?

     
     
  • 2.7, ананан (?), 01:04, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на сайте инсталяки для gtk3, qt и sdl
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:37, 23/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А там есть чертёж ракеты
     

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