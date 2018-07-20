20.07.2018 10:58  В LineageOS добавлен интерфейс Trust и обеспечена поддержка бесшовных обновлений

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, рассказали об улучшениях, реализованных за последние несколько месяцев.

Наиболее интересным новшеством является улучшение поддержки режима бесшовной установки обновлений - "A/B". Суть нового режима в использовании двух независимых системных разделов, на одном из которых находится текущая работающая система, а на другое устанавливается очередное обновление, никак не влияя на работу активного окружения. Если установлено обновление, после перезагрузки разделы меняются местами, а в случае проблем пользователь может откатиться на прошлый вариант прошивки.

Для устройств с поддержкой режима "A/B" адаптирована система обновления дополнений к LineageOS (кроме самой системы в режиме A/B могут обновляться и дополнения, такие как GApps). Поддержка устройств с режимом A/B также добавлена в дополнение для получения root-привилегий (su addon) и инструментарий для резервного копирования. Кроме того, разработчики представили собственную Recovery-прошивку, которая пока поддерживает только устройства с режимом A/B.

В LineageOS также интегрирован новый интерфейс Trust, пришедший на смену Privacy Guard. Trust предоставляет возможности для управления полномочиями и полного контроля за доступом приложений к системным ресурсам и пользовательским данным. В Trust имеется возможность не только блокировки доступа, но и генерации предупреждений при аномальной активности, например, поддерживается вывод уведомления в случае отправки приложением чрезмерного числа SMS (подозревается, что приложение рассылает спам).

Из связанных с интерфейсом пользователя изменений выделяется новая опция для включения чёрного стиля оформления, который в отличие от тёмной темы оформления использует чёрный цвет. Для старых Android-приложений добавлена возможность масштабирования при полноэкранном выводе на устройствах с соотношением сторон экрана 18:9. В ветку 15.1 в блок быстрых настроек возвращён переключатель для перехода на экран анализа сетевого трафика.



