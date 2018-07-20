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20.07.2018 10:58  В LineageOS добавлен интерфейс Trust и обеспечена поддержка бесшовных обновлений

Разработчики проекта LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod после отказа от проекта компании Cyanogen Inc, рассказали об улучшениях, реализованных за последние несколько месяцев.

Наиболее интересным новшеством является улучшение поддержки режима бесшовной установки обновлений - "A/B". Суть нового режима в использовании двух независимых системных разделов, на одном из которых находится текущая работающая система, а на другое устанавливается очередное обновление, никак не влияя на работу активного окружения. Если установлено обновление, после перезагрузки разделы меняются местами, а в случае проблем пользователь может откатиться на прошлый вариант прошивки.

Для устройств с поддержкой режима "A/B" адаптирована система обновления дополнений к LineageOS (кроме самой системы в режиме A/B могут обновляться и дополнения, такие как GApps). Поддержка устройств с режимом A/B также добавлена в дополнение для получения root-привилегий (su addon) и инструментарий для резервного копирования. Кроме того, разработчики представили собственную Recovery-прошивку, которая пока поддерживает только устройства с режимом A/B.

В LineageOS также интегрирован новый интерфейс Trust, пришедший на смену Privacy Guard. Trust предоставляет возможности для управления полномочиями и полного контроля за доступом приложений к системным ресурсам и пользовательским данным. В Trust имеется возможность не только блокировки доступа, но и генерации предупреждений при аномальной активности, например, поддерживается вывод уведомления в случае отправки приложением чрезмерного числа SMS (подозревается, что приложение рассылает спам).

Из связанных с интерфейсом пользователя изменений выделяется новая опция для включения чёрного стиля оформления, который в отличие от тёмной темы оформления использует чёрный цвет. Для старых Android-приложений добавлена возможность масштабирования при полноэкранном выводе на устройствах с соотношением сторон экрана 18:9. В ветку 15.1 в блок быстрых настроек возвращён переключатель для перехода на экран анализа сетевого трафика.

  1. Главная ссылка к новости (https://lineageos.org/Changelo...)
  2. OpenNews: Проект Lineage (форк CyanogenMod) представил SDK для разработчиков приложений
  3. OpenNews: Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3
  4. OpenNews: Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1
  5. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  6. OpenNews: Доступны первые сборки проекта Lineage OS, продолжившего развитие CyanogenMod
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lineage, android
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  • 1.1, Аноним (1), 11:09, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Жаль что в андроиде нет аналога apt-btrfs-snapshot.
    Всегда все свежее и стабильное. Если работает не стабильно - перезагрузил и запустился с последнего стабильного снимка.
     
     
  • 2.2, 1 (??), 11:37, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Даёшь ZFS в андроид !!!!1111адынадынадын
     
     
  • 3.3, Andrey Mitrofanov (?), 11:49, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Даёшь ZFS в андроид !!!!1111адынадынадын

    И оракел, судящийся с гугелем за нарушение GPL [I]!233456790

     
     
  • 4.7, F (?), 12:38, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "На вашем телефоне обнаружено ПО Оракл. Все ваши звонки будут переведы на юристов Оракла )"
     
  • 1.4, rshadow (ok), 12:20, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Не удивительно. CyanogenMod до продажи тоже был, по безопасности, впереди гугла.
     
  • 1.5, dimqua (ok), 12:22, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В 14.1 этого нет и не будет?
     
     
  • 2.6, X4asd (ok), 12:27, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем тебе 14.1 ?
     
     
  • 3.10, Аноным (ok), 12:51, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не всем мобилкам 15 завезли
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:49, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как так? тут рассказывали что вот андроид на всех взлетает - а если куда-то не делают - значит оно не нужно.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:41, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > новая опция для включения чёрного стиля оформления, который в отличие от тёмной темы оформления использует чёрный цвет.

    А теперь ещё раз, и по-рюзске.

     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 12:46, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По-рюзске чорний и тьомний ето раззные цвета но некотрые путают
     
  • 1.11, ryoken (ok), 13:24, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Trust - ну как перевёл свой девайс, так оно там и было.

    А вот где там бесшовные обновления - не заметил. У меня буквально на этой неделе одно прилетало, но там всё вроде как обычно было, т.е. скачать, установить - при этом тело перегружается и ставит обновление из recovery-режима. Может какой специальный девайс надо, ХЗ (Mi5s Plus у меня).

    >> возвращён переключатель для перехода на экран анализа сетевого трафика.

    А это где поглядеть? Что-то я такого не припомню. Для смотрения кто куда лезет использую OS Monitor (только он дремучий малость, не видит все 6 Гб памяти).

     

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