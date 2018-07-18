18.07.2018 20:47  Евросоюз оштрафовал Google на 4.3 млрд евро за навязывание своих сервисов в Android

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|3.19, Аноним (19), 21:41, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Хороший продукт не надо навязывать покупателю.
Куда там навязывать-то с таким ценником на изделия?
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|2.12, АнониМ (ok), 21:28, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А Apple никто не наказывает из-за малой доли рынка, значит?
на аппле никто не строил бизнес - соответственно нет пострадавших, нет иска, а гугл говорил, что дескать он мега свободен, а получив долю, что сервисы использовать только мои, соответственно куча компаний обломалось и куча потерпевших - иск.
мораль - нефиг быть двуличным.
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|2.13, llolik (ok), 21:29, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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У Apple ЕМНИП свои устройства и выпускает их только она. Следовательно, как хочет, так и выпускает, её право. Никакие свои сервисы другим производителям она не навязывает, т.к. других производителей нет.
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|2.27, Аноним (27), 22:00, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Статью читайте. Речь идет о производителях телефона что ставят там Андроид. iOS существует только в телефонах ябла.
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|3.18, aurved (?), 21:40, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну аппле по-другому зато действует -- забанило приложение у чувака одного и тут же выпустила свое точно такое же. разраб этого приложения просто офигел от такого, не знаю чем там кончилось, может они и выплатили ему денег, но насильно отнять интересное пользователям приложение -- это однако да...
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|3.21, имя (?), 21:45, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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так и google никого не заставляет использовать android/google chrome/search/play store.
на ios тоже предустановлено куча софта, а попробуйте установить аналог app store? а на android-e пожалуйста.
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|2.15, Аноним84701 (ok), 21:36, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Отнять 5 млрд и поделить... Такого даже советские социалисты себе не позволяли.
> Европейские социалисты круче всех!
А опеннетным анонимам за бедного-бедного "Don't^W^W be evil!" Гугла обидно?
МС вон, "во все дыры" штрафовали:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36316
> 06.03.2013 17:20 Microsoft оштрафован на 732 млн долларов за нарушение соглашения о выборе web-браузеров в Windows
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34207
> "Евросоюз наложил на Microsoft штраф в 1.64 млрд евро за созд..."
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24694
> 16.12.2009 15:13 Противостояние Еврокомиссии с Microsoft по поводу веб-браузеров закончено
> Сделка отмечает десятилетие иска Европейского Союза против крупнейшего производителя ПО, который уже заплатил $1,7 млрд. штрафов.
Чем гугл лучше? (Причем, у них чуть ли не совпадение с МСовскими пунктиками).
Но вообще-то, еще никто ничего не отнял - гугл "ушел в отказ" (будет оспаривать решение).
Хотя поделом будет, жаль что не раньше прилетело - глядишь, ситуация со смартами была бы получше.
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|1.14, vitalif (ok), 21:31, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Последний пункт весьма эпичен - это же вся модель монетизации андроида, фактически то, что делает андроид "несвободным свободным ПО".
Интересно, что они сделают теперь? Неужели разрешат Cyanogen с гуглосервисами поставлять???
P.S: "FairSearch" с Microsoft и особенно Oracle в составе - это супертолсто. Прям не знаешь, как к новости относиться. Скорее всего "е**ла жаба гадюку"...
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|1.17, имя (?), 21:40, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Почему навязывает, никто-ж не заставляет использовать Google Play Store..
А за эксклюзивную поставку в прошивках только поискового сервиса Google они и так платили и компании платили налоги с прибыли в бюджет.
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|2.23, Аноним (16), 21:49, 18/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Гугл и так признал закат эпохи Андромеда, они сами его больше не будут развивать и пилят другую ОС.
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|1.29, user90 (?), 22:15, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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И поделом этой копро_рации. Так-то ведроид чисто их, кажись могли бы делать что хотят - но это к сожалению уже и "платформа". Давно перешел на кнопочную мобилу, есть mp3-плеер :) В целом это был обдуманный и вполне оправданный шаг.
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