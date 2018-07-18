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18.07.2018 20:47  Евросоюз оштрафовал Google на 4.3 млрд евро за навязывание своих сервисов в Android

Европейская комиссия признала применяемые компанией Google методы продвижения своих сервисов в платформе Android нарушающими антимонопольное законодательство Евросоюза и наложила штраф в размере 4.3 миллиарда евро (5 миллиардов долларов). Это крупнейший штраф, выписанный IT-компании, в истории антимонопольных разбирательств. Помимо штрафа компании Google предписано устранить выявленные нарушения в течении 90 дней, в противном случае будет начислен дополнительный штраф в размере до 5% от ежедневного совокупного оборота компании.

Google вменяется злоупотребление доминирующим положением платформы Android для навязывания своих поисковых сервисов и браузера Chrome в форме, ущемляющей конкурирующие продукты, а также создание препятствий для поставки сторонних ответвлений Android на производимых устройствах. Нарушением антимонопольного законодательства признаны следующие действия Google:

  • Для предоставления производителю оборудования лицензии на доступ к каталогу-магазину приложений Play Store компания Google требовала предустановки приложения Google Search и браузера Chrome;
  • Google платил некоторым крупным производителям смартфонов и операторам мобильных сетей за эксклюзивную поставку в прошивках только поискового сервиса Google;
  • Google запрещал производителям предустанавливать набор приложений для доступа к сервисам Google в случае установки на устройствах прошивок на базе альтернативных сборок платформы Android (форков Android), официально не одобренных Google.

По мнению антимонопольного комитета указанные действия позволили поисковому сервису Google занять доминирующее положение на рынке поиска на мобильных устройствах и блокировать продвижение конкурирующих поисковых систем. Аналогично, в заведомо невыгодное положение были поставке web-бразуеры для мобильных систем, что дало возможность мобильному варианту браузера Chrome занять лидирующее положение на рынке.

Антимонопольное разбирательство было инициировано в ответ на поданную в 2013 году жалобу от коалиции FairSearch, основанной Microsoft, Nokia и Oracle. Интересно, что изначально FairSearch пыталась преподнести в качестве основного аргумента о нечестной конкуренции бесплатное распространение Android в виде свободного ПО. Указывалось, что имеет место поставка продукта по цене ниже себестоимости, что не позволяет компаниям, поставляющим проприетарные системы, развивать конкурирующие решения. Антимонопольных комитет не согласился с данными доводами, но признал претензии относительно навязывания сервисов и браузера.

  1. Главная ссылка к новости (http://europa.eu/rapid/press-r...)
  2. OpenNews: Cуд оштрафовал разработчика открытого проекта за использование стороннего кода для обхода DRM
  3. OpenNews: Microsoft оштрафован на 732 млн долларов за нарушение соглашения о выборе web-браузеров в Windows
  4. OpenNews: Евросоюз наложил на Microsoft штраф в 860 млн евро за создание препятствий в обеспечении совместимости
  5. OpenNews: Компания Oracle оштрафована за нарушение условий публикации результатов TPC-тестов
  6. OpenNews: SCO оштрафован за клевету в адрес Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: android, law
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  • 1.1, Аноним (1), 20:50, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Как пострадавший, где я могу получить свою долю?
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 20:56, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ты живёшь в Евросоюзе?
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:52, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А Apple никто не наказывает из-за малой доли рынка, значит?
     
     
  • 2.9, Xenia Joness (ok), 21:19, 18/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –7 +/
    В отличии от Google, продукты Apple не нуждаются в применении нечестных методов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:41, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Хороший продукт не надо навязывать покупателю.

    Куда там навязывать-то с таким ценником на изделия?

     
  • 3.30, Аноним (30), 22:17, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хороший продукт не надо навязывать покупателю.

    А яббл-то тут при чем?!

     
  • 2.12, АнониМ (ok), 21:28, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А Apple никто не наказывает из-за малой доли рынка, значит?

    на аппле никто не строил бизнес - соответственно нет пострадавших, нет иска, а гугл говорил, что дескать он мега свободен, а получив долю, что сервисы использовать только мои, соответственно куча компаний обломалось и куча потерпевших - иск.
    мораль - нефиг быть двуличным.

     
  • 2.13, llolik (ok), 21:29, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У Apple ЕМНИП свои устройства и выпускает их только она. Следовательно, как  хочет, так и выпускает, её право. Никакие свои сервисы другим производителям она не навязывает, т.к. других производителей нет.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 21:38, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Навязывает одной компании пихать их ос в машины.
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:00, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Статью читайте. Речь идет о производителях телефона что ставят там Андроид. iOS существует только в телефонах ябла.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:52, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вот у Apple то не так совсем...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:08, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Apple никому не навязывает, она только на своих устройствах поставляет iOS.
     
     
  • 3.18, aurved (?), 21:40, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ну аппле по-другому зато действует -- забанило приложение у чувака одного и тут же выпустила свое точно такое же. разраб этого приложения просто офигел от такого, не знаю чем там кончилось, может они и выплатили ему денег, но насильно отнять интересное пользователям приложение -- это однако да...
     
  • 3.21, имя (?), 21:45, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так и google никого не заставляет использовать android/google chrome/search/play store.

    на ios тоже предустановлено куча софта, а попробуйте установить аналог app store? а на android-e пожалуйста.

     
  • 1.10, Аноним (10), 21:22, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот Гугл обидится и уйдёт из Евросоюза - выпишут штраф за то что ушел и не оставил Google Search и браузер Chrome
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:52, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://vc.ru/42166-chto-izmenitsya-v-smartfonah-posle-shtrafa-google-na-5-mlr
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:57, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы так говорите как будто нет более достойных альтернатив. А они есть.
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:23, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отнять 5 млрд и поделить... Такого даже советские социалисты себе не позволяли. Европейские социалисты круче всех!
     
     
  • 2.15, Аноним84701 (ok), 21:36, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Отнять 5 млрд и поделить... Такого даже советские социалисты себе не позволяли.
    > Европейские социалисты круче всех!

    А опеннетным анонимам  за бедного-бедного "Don't^W^W be evil!" Гугла обидно?

    МС вон, "во все дыры" штрафовали:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36316
    > 06.03.2013 17:20  Microsoft оштрафован на 732 млн долларов за нарушение соглашения о выборе web-браузеров в Windows

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34207
    > "Евросоюз наложил на Microsoft штраф в 1.64 млрд евро за созд..."  

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24694
    > 16.12.2009 15:13  Противостояние Еврокомиссии с Microsoft по поводу веб-браузеров закончено
    > Сделка отмечает десятилетие иска Европейского Союза против крупнейшего производителя ПО, который уже заплатил $1,7 млрд. штрафов.

    Чем гугл лучше? (Причем, у них чуть ли не совпадение с МСовскими пунктиками).
    Но вообще-то, еще никто ничего не отнял - гугл "ушел в отказ" (будет оспаривать решение).
    Хотя поделом будет, жаль что не раньше прилетело - глядишь, ситуация со смартами была бы получше.

     
  • 1.14, vitalif (ok), 21:31, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Последний пункт весьма эпичен - это же вся модель монетизации андроида, фактически то, что делает андроид "несвободным свободным ПО".

    Интересно, что они сделают теперь? Неужели разрешат Cyanogen с гуглосервисами поставлять???

    P.S: "FairSearch" с Microsoft и особенно Oracle в составе - это супертолсто. Прям не знаешь, как к новости относиться. Скорее всего "е**ла жаба гадюку"...

     
  • 1.17, имя (?), 21:40, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему навязывает, никто-ж не заставляет использовать Google Play Store..
    А за эксклюзивную поставку в прошивках только поискового сервиса Google они и так платили и компании платили налоги с прибыли в бюджет.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 22:04, 18/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В том-то и дело что ПЛАТИЛИ Получили доминирование без конкуренции ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (16), 21:44, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft портит github, теперь туда не попасть без нажатия закрывающей экран меню.
     
  • 1.22, denmatv94 (?), 21:47, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    простите, а для простого юзера, это как то улучшит ситуацию?
     
     
  • 2.23, Аноним (16), 21:49, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл и так признал закат эпохи Андромеда, они сами его больше не будут развивать и пилят другую ОС.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 22:22, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где об этом можно прочитать?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 22:29, 18/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Fuchsia
     
  • 1.29, user90 (?), 22:15, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И поделом этой копро_рации. Так-то ведроид чисто их, кажись могли бы делать что хотят - но это к сожалению уже и "платформа". Давно перешел на кнопочную мобилу, есть mp3-плеер :) В целом это был обдуманный и вполне оправданный шаг.
     
  • 1.32, Аноним (32), 22:28, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я оштрафовал тещю на 2x0.7 за подъедание ночью колбасы
     

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