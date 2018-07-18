18.07.2018 20:47  Евросоюз оштрафовал Google на 4.3 млрд евро за навязывание своих сервисов в Android

Европейская комиссия признала применяемые компанией Google методы продвижения своих сервисов в платформе Android нарушающими антимонопольное законодательство Евросоюза и наложила штраф в размере 4.3 миллиарда евро (5 миллиардов долларов). Это крупнейший штраф, выписанный IT-компании, в истории антимонопольных разбирательств. Помимо штрафа компании Google предписано устранить выявленные нарушения в течении 90 дней, в противном случае будет начислен дополнительный штраф в размере до 5% от ежедневного совокупного оборота компании.

Google вменяется злоупотребление доминирующим положением платформы Android для навязывания своих поисковых сервисов и браузера Chrome в форме, ущемляющей конкурирующие продукты, а также создание препятствий для поставки сторонних ответвлений Android на производимых устройствах. Нарушением антимонопольного законодательства признаны следующие действия Google:

Для предоставления производителю оборудования лицензии на доступ к каталогу-магазину приложений Play Store компания Google требовала предустановки приложения Google Search и браузера Chrome;

Google платил некоторым крупным производителям смартфонов и операторам мобильных сетей за эксклюзивную поставку в прошивках только поискового сервиса Google;

Google запрещал производителям предустанавливать набор приложений для доступа к сервисам Google в случае установки на устройствах прошивок на базе альтернативных сборок платформы Android (форков Android), официально не одобренных Google.

По мнению антимонопольного комитета указанные действия позволили поисковому сервису Google занять доминирующее положение на рынке поиска на мобильных устройствах и блокировать продвижение конкурирующих поисковых систем. Аналогично, в заведомо невыгодное положение были поставке web-бразуеры для мобильных систем, что дало возможность мобильному варианту браузера Chrome занять лидирующее положение на рынке.

Антимонопольное разбирательство было инициировано в ответ на поданную в 2013 году жалобу от коалиции FairSearch, основанной Microsoft, Nokia и Oracle. Интересно, что изначально FairSearch пыталась преподнести в качестве основного аргумента о нечестной конкуренции бесплатное распространение Android в виде свободного ПО. Указывалось, что имеет место поставка продукта по цене ниже себестоимости, что не позволяет компаниям, поставляющим проприетарные системы, развивать конкурирующие решения. Антимонопольных комитет не согласился с данными доводами, но признал претензии относительно навязывания сервисов и браузера.



