17.07.2018 08:16  Slackware Linux исполнилось 25 лет

25 лет назад, 17 июля 1993 года, Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) представил первый релиз дистрибутива Slackware Linux. Slackware Linux является старейшим из ныне существующих дистрибутивов, оказавшим влияние на многие проекты. Наиболее известным ответвлением от Slackware являются SUSE Linux. Из продолжающих развитие модификаций Slackware можно отметить Slackware Live Edition, Salix (позиционируется как MiniSlack), Zenwalk и Absolute Linux.

Первый выпуск Slackware был основан на ядре Linux 0.99pl10 и собран с использованием gcc 2.4.5. Графическое окружение было построено с использованием XFree-86 1.3 и оконного менеджера Open Look. Расцвет Slackware пришёлся на 1994-96 годы, в которые дистрибутив занимал лидирующие позиции среди других систем. Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0 (Debian Buzz с ядром 2.0 вышел на несколько недель позже, а Red Hat 4.0 отстал на несколько месяцев). В последующем такие проекты, как Debian, Red Hat и SUSE, вытеснили Slackware, но вопреки многочисленным прогнозам о скором забвении проекта, дистрибутив по-прежнему жив и обновляется.

Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который спустя 25 лет по-прежнему остаётся лидером и основным разработчиком проекта. Кроме того, несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.



