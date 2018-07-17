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17.07.2018 08:16  Slackware Linux исполнилось 25 лет

25 лет назад, 17 июля 1993 года, Патрик Фолькердинг (Patrick Volkerding) представил первый релиз дистрибутива Slackware Linux. Slackware Linux является старейшим из ныне существующих дистрибутивов, оказавшим влияние на многие проекты. Наиболее известным ответвлением от Slackware являются SUSE Linux. Из продолжающих развитие модификаций Slackware можно отметить Slackware Live Edition, Salix (позиционируется как MiniSlack), Zenwalk и Absolute Linux.

Первый выпуск Slackware был основан на ядре Linux 0.99pl10 и собран с использованием gcc 2.4.5. Графическое окружение было построено с использованием XFree-86 1.3 и оконного менеджера Open Look. Расцвет Slackware пришёлся на 1994-96 годы, в которые дистрибутив занимал лидирующие позиции среди других систем. Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0 (Debian Buzz с ядром 2.0 вышел на несколько недель позже, а Red Hat 4.0 отстал на несколько месяцев). В последующем такие проекты, как Debian, Red Hat и SUSE, вытеснили Slackware, но вопреки многочисленным прогнозам о скором забвении проекта, дистрибутив по-прежнему жив и обновляется.

Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который спустя 25 лет по-прежнему остаётся лидером и основным разработчиком проекта. Кроме того, несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  3. OpenNews: Проекту Mozilla исполняется 20 лет
  4. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: Slackware Linux - 10 лет.
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: slackware
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  • 1.1, Кто виноват и что делать (?), 08:19, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Самый лучший дистр. Dixi.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:24, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучшая слака - это арч. Dixi.
     
     
  • 3.23, анон (?), 09:48, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    пакман уже научился устанавливать пустую директорию из пакета без создания в ней файлов типа. keep?
     
     
  • 4.26, Андрей (??), 09:54, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что правда packman не умеет пустые каталоги копировать?
     
  • 4.29, Аноним (12), 09:59, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А зачем вы пихаете пустую директорию в пакет? Скриптом создать религия не дозволяет?
     
     
  • 5.65, Аноним (-), 12:00, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скриптом создать религия не дозволяет?

    Да. Структура каталогов создается естественно, зачем отдельно для пустого каталога нужно это делать в скрипте? Костыль же

     
  • 3.28, Кто виноват и что делать (?), 09:59, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    В арч есть systemd, что означает, что он не может являться лучшим по определению.
     
     
  • 4.31, Аноним (12), 10:01, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В моем арче нету ни системды, ни пыщпыщаудио. Штопай шаблон.
     
     
  • 5.43, Andrey Mitrofanov (?), 10:29, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В моем арче нету ни системды, ни пыщпыщаудио. Штопай шаблон.

    Прямо даже интересно, udev-а и libsystemd0, или как его там, тоже нет?

     
     
  • 6.44, Аноним (12), 10:34, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вместо udev а eudev собран, а насчет libsystemd честно говоря, не помню Какие-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.48, Andrey Mitrofanov (?), 10:41, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>>В моем арче нету ни системды, ни пыщпыщаудио. Штопай шаблон.

    > Вместо udev'а eudev собран, а насчет libsystemd честно говоря, не помню. Какие-то
    > кишки от системды точно в системе остались, но я не религиозен,
    > у меня была задача заставить систему работать без этой хрени, а

    Разрыв шаблона отменяем.  Спасибо.

    +++И животново ^W elogind.

     
     
  • 8.53, Аноним (12), 11:01, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я ж русским по белому написал - я не религиозен.
     
  • 7.54, Кто виноват и что делать (?), 11:08, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем же так мучиться, если можно просто поставить slackware :)
     
     
  • 8.61, Аноним (12), 11:38, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так и хотел, а потом подумал - зачем же так мучаться?
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 09:28, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для слаководов -- без сомнения.
    Для бубунтоуидов лучшая -- Убунта.
    Для Арчеводов -- Арч.
    Для БСДшников -- Винда.
    Для паскалистов -- ДОС.
    Для коллекционеров всякого старого -- TR-DOS.
     
     
  • 3.16, Константавр (ok), 09:30, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для коллекционеров всякого старого -- TR-DOS.

    CP/M

     
     
  • 4.19, A.Stahl (ok), 09:37, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, я её не щупал, поэтому и забыл про её существование. Ок.
     
  • 3.47, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 10:37, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А лично для троллей вроде вас — помойка.

    Задолбали со своей виндой, она вам везде мерещится. Идите лечиться, что ли.

     
     
  • 4.50, Аноним (-), 10:54, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты-то с венды нам это сообщение написал, не так ли?
     
     
  • 5.56, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 11:20, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну ты-то с венды нам это сообщение написал, не так ли?

    Угу, с винды. С uname -a, гласящим «OpenBSD persx240.my.domain 6.3 GENERIC.MP#38 amd64», очень интересная версия винды.

     
     
  • 6.59, Аноним (59), 11:27, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не заводись, он имел ввиду FreeBSDшников.
     
  • 4.58, бедный буратино (ok), 11:27, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    *куплю [s]оверлок[/s] винду. хоть узнаю, что это*
     
     
  • 5.60, Аноним (59), 11:29, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Денег не жалко на этот OverLock?
     
  • 2.9, ryoken (ok), 09:16, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Патрег Бох!
    (Поздравлям-с от простого ДебСид-юзера всех пользователей  сабжа :D )
     
  • 1.6, dango (?), 09:02, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    25 лет! Мои поздравления всем слакварщикам! Это надо отметить!
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:07, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давайте поднимем Slackware в топ по этому поводу: https://distrowatch.com/table.php?distribution=slackware
     
     
  • 2.27, Андрей (??), 09:55, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ссылка не работает!
     
  • 1.8, Ю.Т. (?), 09:16, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А просто -- просто, очень просто. Всё -- просто. Просто -- всё.

    Формат установочного пакета без затей, внятная лайв-среда, "десктопы" -- какие хочешь, никаких истерик, если что-то ставишь в обход "уставного" механизма (привет, сюзь), системд в страну не впускают, никаких модных затей, только дело делать.

    С другой стороны, да, поддержка производителями не та, что для дебьяна или шапки. Даже можно сказать, что для "простого потребителя" слака в случае какой-то нестандартной задачи может оказаться недостаточной. Но если есть немножко технической грамотности, это лучший вариант -- хотя бы потому, что (при желании) не обязательно оглядываться на "инфраструктуру проекта", все эти релизы, роллинг релизы, всю эту возню мышиную, в корпорацию игру.

    P.S. Меня когда-то склонила к выбору процедура выбора шрифта для консоли в установщике (правда, это уже 3-ка была). Вот шрифты, пробуйте. Этот? этот? Хорошо.

     
  • 1.10, Аноним (10), 09:20, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0

    …и последним, выпустившим релиз на основе ядра 2.6 (в качестве основного).

     
     
  • 2.13, бедный буратино (ok), 09:27, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    11.0 был на 2.4, когда в Европе и лучших домах Филадельфии уже вовсю было 2.6 :)
     
     
  • 3.34, bormant (ok), 10:03, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Slackware 11.0 был и на 2.4, и на 2.6, на выбор.
    В доеументации об этоим было сказано. Сюрприз?
     
     
  • 4.37, бедный буратино (ok), 10:11, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я помню. последний раз буквально позавчера её видел :) ядром по умолчанию является именно 2.4 (то ли .31, то ли .33). а поставить можно всё, что угодно - хоть своё ядро.

    в других же дистрах всё шло на 2.6

     
     
  • 5.40, bormant (ok), 10:22, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На приглашение установочного носителя boot: можно было не только просто нажать Enter. Список доступных опций давали по F3, если правильно путаю...

    Одной из них было huge26, с которым установочное окружение грузилось с ядром 2.6. На этапе установки загрузчика достаточно было согласиться с установкой ядра из установочной среды. Итоговая установка получалась с 2.6 штатно. Пакет с модулями для 2.6 также шел в комплекте.

    А собрать свое ядро после установки никогда не возбранялось, не об этом речь.

     
     
  • 6.55, бедный буратино (ok), 11:11, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я говорю про дефолтное ядро. в те времена 2.6 уже устоялся, и 2.4 никто не баловался. конечно, в stable саржа был 2.4 (.27) если не путаю - хотя и была возможность поставить 2.6 (.8 или 9). но вышедший через несколько месяцев после sl11 etch был с 2.6.18

    в слаке же было уже зрелое 2.6 (.16, по-моему), но основным было 2.4. в том числе, в 2.4 было UMSDOS, а в 2.6 - нет, поэтому zipslack был только на 2.4

     
  • 1.11, Ю.Т. (?), 09:21, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В новости не хватает ссылки на фактически стандартную в настоящее время лайв-среду на основе Slackware и инструменты для ее создания, авторства Эрик Хамелерс (aka alien, alienBOB): alien.slackbook.org/blog/slackware-live-edition/.
     
  • 1.24, Андрей (??), 09:50, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забыли отметить надежность. Если вы хотите, чтобы ваши серверы работали по несколько лет без перезагрузки, ставьте Slackware.

    Лично я с 1994 года бывал на разных дистрибутивах Redhat, Mandrake, Alt, Arch,
    fedora, openSUSE, SLES но никогда не изменял Slackware и сейчас ставлю всегда Slackware64-current c multilib от Alien Bob. Кстати, Эрик Хамелерс (Alien Bob) недавно организовал Git репу со скриптами сборки, чтобы не терять предыдущие версии на ftp сервере (как например это случилось при переходе но новый G++ binary API). Работу Alien Bob можно найти на страницах его блога:

    https://alien.slackbook.org/blog/

     
  • 1.32, Gentoo Developer (?), 10:01, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Солидный возраст. Поздравляю!
     
  • 1.33, Аноним (33), 10:02, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот за что я люблю слаку, так это за возможность запустить хоть сотню экземпляров installpkg или updatepkg. Что в сусе с зиппером напрягало, что в убунте с апт-гет
     
     
  • 2.35, Андрей (??), 10:05, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто Патрик не предает Unix идеологию. Остальные и не знают, что так можно.
     
  • 1.36, Engineer (??), 10:07, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сидел некоторое время на Слаке, ей бы ещё отслеживание зависимостей как в арче, цены бы ей не было.
     
     
  • 2.39, Ю.Т. (?), 10:22, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сидел некоторое время на Слаке, ей бы ещё отслеживание зависимостей как в
    > арче, цены бы ей не было.

    Есть как бы сторонние решения в этом духе (sbbpkg, кажется, и еще какие-то). Я не пользуюсь и не могу оценить их пригодности.

     
     
  • 3.46, Аноним (12), 10:37, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то даже pacman к слаке прикручивал.
     
     
  • 4.57, бедный буратино (ok), 11:25, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я pkgsrc пытался прикручивать, но было, увы, много проблем. надо будет как-нибудь ещё попробовать :)
     
  • 1.38, Аноним (-), 10:18, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Штоли слаку попробовать опять. Не слыхали ли, много в ней пакетов? Зайчатки LSB, докер, кады и слайсеры есть?
     
     
  • 2.41, Ю.Т. (?), 10:24, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Штоли слаку попробовать опять. Не слыхали ли, много в ней пакетов? Зайчатки
    > LSB, докер, кады и слайсеры есть?

    Я не понял в этом вопросе почти ничего, но советую начать с liveslak. Полностью совместима по пакетам с основным дистром и может работать с сохранением изменений.

    Знаю, что докер ставится из готовых пакетов на slackonly или собирается по рецептам с slackbuilds.

     
  • 2.51, Кто виноват и что делать (?), 10:56, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    slackbuilds же :) там всё уже давно есть.
     
  • 1.49, Злюка (?), 10:45, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поздравляю всех нас! Пользователей самого независимого дистрибутива.
    cat /etc/slackware-version
    Slackware 14.2
    ps. Патрег Бох!
     
  • 1.62, Алсет (?), 11:38, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    он еще не устал ?
     
     
  • 2.63, Ю.Т. (?), 11:56, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > он еще не устал ?

    Он устал, конечно, да и здоровье уже не то, но для циничных потребителей важно то, что принципы постройки настолько просты и очевидны, что вести проект без урона качеству могут и другие люди (и, кажется, уже это делают, тот же Эрик).

     
  • 1.64, Revorg (?), 12:00, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по этому твитту, нет.
    https://twitter.com/volkerdi/status/961718330435387392
     
  • 1.66, Аноним (66), 12:11, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Патрег бох!
     

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