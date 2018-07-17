17.07.2018 08:16  Slackware Linux исполнилось 25 лет

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|3.23, анон (?), 09:48, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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пакман уже научился устанавливать пустую директорию из пакета без создания в ней файлов типа. keep?
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|5.65, Аноним (-), 12:00, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Скриптом создать религия не дозволяет?
Да. Структура каталогов создается естественно, зачем отдельно для пустого каталога нужно это делать в скрипте? Костыль же
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|7.48, Andrey Mitrofanov (?), 10:41, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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#>>>В моем арче нету ни системды, ни пыщпыщаудио. Штопай шаблон.
> Вместо udev'а eudev собран, а насчет libsystemd честно говоря, не помню. Какие-то
> кишки от системды точно в системе остались, но я не религиозен,
> у меня была задача заставить систему работать без этой хрени, а
Разрыв шаблона отменяем. Спасибо.
+++И животново ^W elogind.
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|2.14, A.Stahl (ok), 09:28, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для слаководов -- без сомнения.
Для бубунтоуидов лучшая -- Убунта.
Для Арчеводов -- Арч.
Для БСДшников -- Винда.
Для паскалистов -- ДОС.
Для коллекционеров всякого старого -- TR-DOS.
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|5.56, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 11:20, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну ты-то с венды нам это сообщение написал, не так ли?
Угу, с винды. С uname -a, гласящим «OpenBSD persx240.my.domain 6.3 GENERIC.MP#38 amd64», очень интересная версия винды.
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|1.8, Ю.Т. (?), 09:16, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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А просто -- просто, очень просто. Всё -- просто. Просто -- всё.
Формат установочного пакета без затей, внятная лайв-среда, "десктопы" -- какие хочешь, никаких истерик, если что-то ставишь в обход "уставного" механизма (привет, сюзь), системд в страну не впускают, никаких модных затей, только дело делать.
С другой стороны, да, поддержка производителями не та, что для дебьяна или шапки. Даже можно сказать, что для "простого потребителя" слака в случае какой-то нестандартной задачи может оказаться недостаточной. Но если есть немножко технической грамотности, это лучший вариант -- хотя бы потому, что (при желании) не обязательно оглядываться на "инфраструктуру проекта", все эти релизы, роллинг релизы, всю эту возню мышиную, в корпорацию игру.
P.S. Меня когда-то склонила к выбору процедура выбора шрифта для консоли в установщике (правда, это уже 3-ка была). Вот шрифты, пробуйте. Этот? этот? Хорошо.
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|1.10, Аноним (10), 09:20, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Например, Slackware стал первым дистрибутивом, выпустившим релизы на основе ядра Linux 1.0 и 2.0
…и последним, выпустившим релиз на основе ядра 2.6 (в качестве основного).
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|3.34, bormant (ok), 10:03, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Slackware 11.0 был и на 2.4, и на 2.6, на выбор.
В доеументации об этоим было сказано. Сюрприз?
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|4.37, бедный буратино (ok), 10:11, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я помню. последний раз буквально позавчера её видел :) ядром по умолчанию является именно 2.4 (то ли .31, то ли .33). а поставить можно всё, что угодно - хоть своё ядро.
в других же дистрах всё шло на 2.6
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|5.40, bormant (ok), 10:22, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На приглашение установочного носителя boot: можно было не только просто нажать Enter. Список доступных опций давали по F3, если правильно путаю...
Одной из них было huge26, с которым установочное окружение грузилось с ядром 2.6. На этапе установки загрузчика достаточно было согласиться с установкой ядра из установочной среды. Итоговая установка получалась с 2.6 штатно. Пакет с модулями для 2.6 также шел в комплекте.
А собрать свое ядро после установки никогда не возбранялось, не об этом речь.
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|6.55, бедный буратино (ok), 11:11, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я говорю про дефолтное ядро. в те времена 2.6 уже устоялся, и 2.4 никто не баловался. конечно, в stable саржа был 2.4 (.27) если не путаю - хотя и была возможность поставить 2.6 (.8 или 9). но вышедший через несколько месяцев после sl11 etch был с 2.6.18
в слаке же было уже зрелое 2.6 (.16, по-моему), но основным было 2.4. в том числе, в 2.4 было UMSDOS, а в 2.6 - нет, поэтому zipslack был только на 2.4
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|1.11, Ю.Т. (?), 09:21, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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В новости не хватает ссылки на фактически стандартную в настоящее время лайв-среду на основе Slackware и инструменты для ее создания, авторства Эрик Хамелерс (aka alien, alienBOB): alien.slackbook.org/blog/slackware-live-edition/.
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|1.24, Андрей (??), 09:50, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Забыли отметить надежность. Если вы хотите, чтобы ваши серверы работали по несколько лет без перезагрузки, ставьте Slackware.
Лично я с 1994 года бывал на разных дистрибутивах Redhat, Mandrake, Alt, Arch,
fedora, openSUSE, SLES но никогда не изменял Slackware и сейчас ставлю всегда Slackware64-current c multilib от Alien Bob. Кстати, Эрик Хамелерс (Alien Bob) недавно организовал Git репу со скриптами сборки, чтобы не терять предыдущие версии на ftp сервере (как например это случилось при переходе но новый G++ binary API). Работу Alien Bob можно найти на страницах его блога:
https://alien.slackbook.org/blog/
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|1.33, Аноним (33), 10:02, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Вот за что я люблю слаку, так это за возможность запустить хоть сотню экземпляров installpkg или updatepkg. Что в сусе с зиппером напрягало, что в убунте с апт-гет
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|2.39, Ю.Т. (?), 10:22, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сидел некоторое время на Слаке, ей бы ещё отслеживание зависимостей как в
> арче, цены бы ей не было.
Есть как бы сторонние решения в этом духе (sbbpkg, кажется, и еще какие-то). Я не пользуюсь и не могу оценить их пригодности.
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|2.41, Ю.Т. (?), 10:24, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Штоли слаку попробовать опять. Не слыхали ли, много в ней пакетов? Зайчатки
> LSB, докер, кады и слайсеры есть?
Я не понял в этом вопросе почти ничего, но советую начать с liveslak. Полностью совместима по пакетам с основным дистром и может работать с сохранением изменений.
Знаю, что докер ставится из готовых пакетов на slackonly или собирается по рецептам с slackbuilds.
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|2.63, Ю.Т. (?), 11:56, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> он еще не устал ?
Он устал, конечно, да и здоровье уже не то, но для циничных потребителей важно то, что принципы постройки настолько просты и очевидны, что вести проект без урона качеству могут и другие люди (и, кажется, уже это делают, тот же Эрик).
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