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17.07.2018 09:03  Уязвимости в системе печати CUPS

В системе печати CUPS выявлено несколько уязвимостей, позволяющих локальному злоумышленнику поднять свои привилегии до пользователя root, получить содержимое файлов, доступных только для root, и выйти за пределы sandbox-окружения, в том числе обойти ограничения AppArmor в Debian и Ubuntu. В своей комбинации уязвимости позволяют получить атакующему полноценные root-привилегии в основной системе. В Linux уязвимость затрагивают только системы, в которых непривилегированные пользователи могут вносить изменения в конфигурацию CUPS (например, уязвимы Debian и Ubuntu, но проблема не затрагивает дистрибутивы на базе RHEL). Исправления пока доступны в виде патчей.

  • CVE-2018-4180 - ошибка в обработчике переменных окружения в dnssd позволяет поднять свои привилегии в системе через установку специально оформленного значения в переменной окружения CUPS_SERVERBIN;
  • CVE-2018-4181 - некорректная обработка директивы включения других файлов в конфигурацию (include) позволяет непривилегированному пользователю прочитать содержимое любых файлов в системе;
  • CVE-2018-6553 - некорректная настройка профиля AppArmor для защиты бэкенда dnssd позволяет обойти ограничения доступа cupsd к основной системе через создание обработчика dnssd с другим именем, созданного при помощи жесткой ссылки на dnssd;
  • CVE-2017-18248 - отсутствие проверки использования недопустимых символов в имени пользователя в заданиях вывода на печать может применяться для удалённого инициирования краха CUPS;
  • CVE-2017-15400 - возможность запуска произвольных команд с правами демона CUPS через настройку подставного сервера IPP и передачу специально оформленного файла PPD;


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gdssecurity.com/l...)
  2. OpenNews: Компания Apple объявила о смене лицензии на систему печати CUPS
  3. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.2
  4. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.1 с начальной поддержкой 3D-принтеров
  5. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server и CUPS
  6. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.0 с поддержкой systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cups
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  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 17/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Не зря мне всегда казалось небезопасным, что в Убунту первый созданный пользователь имеет права администратора. Как-то это неправильно, что вводом пользовательского пароля можно выполнить sudo.
     
  • 1.3, Нанобот (ok), 09:36, 17/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >поднять свои привилегии до пользователя root

    Возможно я сейчас скажу глупость (по причине слабого владения вопросом)...
    А зачем системе печати root-права?

     
     
  • 2.7, jtad (?), 10:01, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    поднять СВОИ права
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:03, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >А зачем системе печати root-права?

    Нечасто Нанобот высказывает дельные мысли, в данном случае плюсанул.

     
  • 2.9, Andrey (??), 11:18, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно, конечно, обойтись механизмом Capabilities для использования 631 порта и udev для раздачи прав доступа к USB-принтерам, но заработает ли это в других UNIX'ах?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:58, 17/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-18248 и https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-15400 ведут в пустоту.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:59, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поправте в ссылках года на 2017 (текст верный, а содержимое ссылки нет)
     

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