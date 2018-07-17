17.07.2018 09:03  Уязвимости в системе печати CUPS

В системе печати CUPS выявлено несколько уязвимостей, позволяющих локальному злоумышленнику поднять свои привилегии до пользователя root, получить содержимое файлов, доступных только для root, и выйти за пределы sandbox-окружения, в том числе обойти ограничения AppArmor в Debian и Ubuntu. В своей комбинации уязвимости позволяют получить атакующему полноценные root-привилегии в основной системе. В Linux уязвимость затрагивают только системы, в которых непривилегированные пользователи могут вносить изменения в конфигурацию CUPS (например, уязвимы Debian и Ubuntu, но проблема не затрагивает дистрибутивы на базе RHEL). Исправления пока доступны в виде патчей. CVE-2018-4180 - ошибка в обработчике переменных окружения в dnssd позволяет поднять свои привилегии в системе через установку специально оформленного значения в переменной окружения CUPS_SERVERBIN;

CVE-2018-4181 - некорректная обработка директивы включения других файлов в конфигурацию (include) позволяет непривилегированному пользователю прочитать содержимое любых файлов в системе;

CVE-2018-6553 - некорректная настройка профиля AppArmor для защиты бэкенда dnssd позволяет обойти ограничения доступа cupsd к основной системе через создание обработчика dnssd с другим именем, созданного при помощи жесткой ссылки на dnssd;

CVE-2017-18248 - отсутствие проверки использования недопустимых символов в имени пользователя в заданиях вывода на печать может применяться для удалённого инициирования краха CUPS;

CVE-2017-15400 - возможность запуска произвольных команд с правами демона CUPS через настройку подставного сервера IPP и передачу специально оформленного файла PPD;



