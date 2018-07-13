13.07.2018 20:29  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 22:54, 13/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
для производительности нужно выбросить жабу.
PS
сейчас будут втирать что в синтетических супер тестах она быстрей машкода
|
|
|
|
|
|6.11, angra (ok), 00:45, 14/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> если сравнивать с ПЫХОПЛЕЯДОЙ (Perl, PHP, Python, Ruby), то написанные на них хттп-сервера в энтерпрайзе юзать даже не пытались.
Ну это лишь говорит о степени некомпетентности в вашем типа энтерпрайзе. Но никак не о качестве и скорости этих серверов.
|
|2.4, Аноним (1), 21:08, 13/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> неясно
Хотя сейчас стало ясно. Начали с самых тормозных языков. (Не объясняет, почему тогда там числится Go.)
|
|2.13, Аноним (13), 01:54, 14/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Java традиционно деплоится в своих форматах (WAR, EAR, SAR и т.п.), поддерживать их, или новый создать? Да и embedded JVM понадобится, тоже еще задачка не из легких.
|
|1.5, Аноним (5), 21:15, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
> параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска
А по-нормальному-то (с изменением конфига) оно умеет работать?
|
|
|
|2.6, Зеленый Аноним (?), 21:37, 13/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ты для начала пойди на википедию и ознакомимся с термином сервер приложений.
Изменения в настройках приложения, таких, как изменение сервера базы данных или системных настроек, могут производиться централизованно.
|