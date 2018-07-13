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13.07.2018 20:29  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3

Доступен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска.

В новой версии:

  • Добавлен параметр max_body_size для ограничения размера тела запроса;
  • Добавлены новые параметры для настройки таймаутов при установке HTTP-соединения; 
    
      "settings": {
          "http": {
              "header_read_timeout": 30,
              "body_read_timeout": 30,
              "send_timeout": 30,
              "idle_timeout": 180,
              "max_body_size": 8388608
          }
      },
  • В модуле для языка Ruby обеспечено автоматическое использование Bundler при наличии такой возможности;
  • В модуле для языка Go реализован интерфейс http.Flusher;
  • В содержимом полей в заголовках запросов разрешено использовать символы в кодировке UTF-8;
  • Устранены проблемы с обработкой ошибок при установке HTTP-соединений.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.1
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.1
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз сервера приложений NGINX Unit
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, unit
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  • 1.1, Аноним (1), 21:00, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    поскорее бы добавили поддержку Java™. Почему упор пока идет на ПЫХОПЛЕЯДУ (Perl, PHP, Python, Ruby) - неясно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:04, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У Java же свои серверы приложений есть
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 21:06, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Подкупает, что NGIИX Unit написан на си, что безусловно понаддаст производительности.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:54, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    для производительности нужно выбросить жабу.

    PS
    сейчас будут втирать что в синтетических супер тестах она быстрей машкода

     
     
  • 5.10, Аноним (1), 23:04, 13/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    А я тебе о чем Низкоуровневый Java 8482 -код, работающий с хттп, следует перев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.11, angra (ok), 00:45, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > если сравнивать с ПЫХОПЛЕЯДОЙ (Perl, PHP, Python, Ruby), то написанные на них хттп-сервера в энтерпрайзе юзать даже не пытались.

    Ну это лишь говорит о степени некомпетентности в вашем типа энтерпрайзе. Но никак не о качестве и скорости этих серверов.

     
     
  • 7.12, Аноним (1), 01:18, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, старый добрый argumentum ad hominem.
     
  • 2.4, Аноним (1), 21:08, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > неясно

    Хотя сейчас стало ясно. Начали с самых тормозных языков. (Не объясняет, почему тогда там числится Go.)

     
  • 2.13, Аноним (13), 01:54, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Java традиционно деплоится в своих форматах (WAR, EAR, SAR и т.п.), поддерживать их, или новый создать? Да и embedded JVM понадобится, тоже еще задачка не из легких.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:15, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска

    А по-нормальному-то (с изменением конфига) оно умеет работать?

     
     
  • 2.6, Зеленый Аноним (?), 21:37, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты для начала пойди на википедию и ознакомимся с термином сервер приложений.

    Изменения в настройках приложения, таких, как изменение сервера базы данных или системных настроек, могут производиться централизованно.

     
  • 1.7, Brontog (?), 22:05, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда допилят возможность использования Unit-Ruby на CentOS ?
     
  • 1.8, ляликс (?), 22:09, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    flask поддерживает?
     

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