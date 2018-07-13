13.07.2018 20:29  Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3

Доступен выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby и Go). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Проект пока находится на стадии бета-тестирования и не рекомендован для промышленного использования. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе прошлого выпуска. В новой версии: Добавлен параметр max_body_size для ограничения размера тела запроса;

Добавлены новые параметры для настройки таймаутов при установке HTTP-соединения; "settings": { "http": { "header_read_timeout": 30, "body_read_timeout": 30, "send_timeout": 30, "idle_timeout": 180, "max_body_size": 8388608 } },

В модуле для языка Ruby обеспечено автоматическое использование Bundler при наличии такой возможности;

В модуле для языка Go реализован интерфейс http.Flusher;

В содержимом полей в заголовках запросов разрешено использовать символы в кодировке UTF-8;

Устранены проблемы с обработкой ошибок при установке HTTP-соединений.



