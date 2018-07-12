12.07.2018 12:43  Debian вошёл в консультативный cовет проекта KDE

Объявлено о включении представителей Debian в консультативный совет KDE (KDE Advisory Board), основной целью которого является информирование о потребностях различных компаний и организаций, использующих KDE в своих продуктах. Через Совет участники могут доводить до разработчиков свои пожелания и рекомендации, а также выражать точку зрения заинтересованных в продукте лиц и высказывать мнения о вводимых изменениях с позиции стороннего наблюдателя. Кроме Debian в консультативном совете представлены компании Canonical, SUSE и Blue Systems, а также такие организации как OSI (Open Source Initiative), Фонд СПО, Document Foundation (LibreOffice), Qt Company и Free Software Foundation Europe.



