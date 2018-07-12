12.07.2018 12:43  Debian вошёл в консультативный cовет проекта KDE

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|3.9, A.Stahl (ok), 13:37, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–14 +/–
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Debian это про использование, а не про тестирование. Для тестирования есть Арч или Федора.
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|5.26, Ой (?), 14:58, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Использую Fedora с версии Fedora Core 5, сейчас 28. Прошёл через многое. Теперь расскажи мне, что этот дистрибутив не тестовый полигон.
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|6.38, Аноним (38), 16:20, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я переполз с последней федоры на ЗюЗю.
На последней фидоре у меня звук начал пердеть при смене громкости.
Даже переустановка не помогала.
ЗюЗя на том же ядре - идеально.
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|6.39, iPony (?), 16:21, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я тоже с пятой, но на этак 11-ой не выдержал.
Терпения тебе.
Хотя те же КДЕ на не сдались в Федора
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|7.30, Аноне (?), 15:18, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Действительно, кто под стол ходил, тот был не в курсе.
Я Microlab Solo 2 брал за 2300, а сейчас они стоят 7500.
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|8.31, Ой (?), 15:33, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ещё век назад на 10 копеек, 10 центов можно было купить 1/2 булки хлеба. А тысячу лет назад...
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|9.32, Аноне (?), 15:40, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я понял. В 30м будет новость про то, что вместо мозга веб-браузер, а вы будете спрашивать что было в 18м.
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|10.51, Ой (?), 17:25, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Про копейки и цены читай внимательно! Век назад они были. А в предложении про тысячу лет об них речи не шло.
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|7.49, Аноне (?), 17:02, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Конца нулевых. Даже после кризиса собирал на HD7970 и коре 5 с 10000rpm hdd, уложившись в 30+к. На тот момент вполне.
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|2.22, IRASoldier (?), 14:17, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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>по философии
Канта знаю, Гегеля знаю, Хайдеггера знаю, KDE и Debian - не, не слышал про таких философов. А если про совместимость - то KDE под Debian и собирается, и под ним же работает вполне себе, значит - они совместимы, подсказывает Кэп.
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|3.42, Аноним (38), 16:24, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>kde и debian как-то не совместимые ВЕЩИ
>KDE и Debian - не, не слышал про таких ФИЛОСОФОВ
Какой маладца! Читать не уметь, а философию уметь! Ней! Ней!
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