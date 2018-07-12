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12.07.2018 12:43  Debian вошёл в консультативный cовет проекта KDE

Объявлено о включении представителей Debian в консультативный совет KDE (KDE Advisory Board), основной целью которого является информирование о потребностях различных компаний и организаций, использующих KDE в своих продуктах. Через Совет участники могут доводить до разработчиков свои пожелания и рекомендации, а также выражать точку зрения заинтересованных в продукте лиц и высказывать мнения о вводимых изменениях с позиции стороннего наблюдателя. Кроме Debian в консультативном совете представлены компании Canonical, SUSE и Blue Systems, а также такие организации как OSI (Open Source Initiative), Фонд СПО, Document Foundation (LibreOffice), Qt Company и Free Software Foundation Europe.

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/07/12...)
  2. OpenNews: В KDE создан консультативный cовет для учета мнения заинтересованных лиц
  3. OpenNews: Проекты KDE и GNOME вошли в Консультативный совет Document Foundation
  4. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Debian там ещё не хочет переключиться на кеды по дефолту?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:00, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Было бы круто. Толпа тестеров кедам не помешает.
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 13:37, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –14 +/
    Debian это про использование, а не про тестирование. Для тестирования есть Арч или Федора.
     
     
  • 4.17, Fracta1L (ok), 13:55, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > Debian это про использование

    Громкий хохот в зале.

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 14:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Разрыв шаблона pачешкольника. Бывает.
     
  • 5.44, iPony (?), 16:26, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так несмешно же
    https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=15&t=128417
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:06, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Для тестирования есть <...> Федора.

    Как там в 2007? Доллар по 30 рублей небось? Эх...

     
     
  • 5.26, Ой (?), 14:58, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Использую Fedora с версии Fedora Core 5, сейчас 28. Прошёл через многое. Теперь расскажи мне, что этот дистрибутив не тестовый полигон.
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 16:20, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я переполз с последней федоры на ЗюЗю.
    На последней фидоре у меня звук начал пердеть при смене громкости.
    Даже переустановка не помогала.
    ЗюЗя на том же ядре - идеально.
     
     
  • 7.41, iPony (?), 16:23, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это же чистая лотерея с версией PulseAidio
     
  • 6.39, iPony (?), 16:21, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже с пятой, но на этак 11-ой не выдержал.
    Терпения тебе.
    Хотя те же КДЕ на не сдались в Федора
     
  • 5.27, Аноне (?), 15:10, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    23,а геймерский системник стоит 35к.
     
     
  • 6.28, Ой (?), 15:11, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Иногда лучше молчать)
     
     
  • 7.30, Аноне (?), 15:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, кто под стол ходил, тот был не в курсе.
    Я Microlab Solo 2 брал за 2300, а сейчас они стоят 7500.
     
     
  • 8.31, Ой (?), 15:33, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё век назад на 10 копеек, 10 центов можно было купить 1/2 булки хлеба. А тысячу лет назад...
     
     
  • 9.32, Аноне (?), 15:40, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я понял. В 30м будет новость про то, что вместо мозга веб-браузер, а вы будете спрашивать что было в 18м.
     
     
  • 10.35, Ой (?), 16:07, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 30м никого не будет. Лишь обугленный шарик.
     
     
  • 11.48, Аноним (-), 16:35, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Грядет апокалипсис.
     
  • 9.40, trolleybus (?), 16:23, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1000 лет назад не было ни копеек, ни центов - все было проще
     
     
  • 10.51, Ой (?), 17:25, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про копейки и цены читай внимательно! Век назад они были. А в предложении про тысячу лет об них речи не шло.
     
  • 6.43, Аноним (-), 16:25, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Геймерский системник начала нулевых? Привет из криокамеры. :)
     
     
  • 7.49, Аноне (?), 17:02, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конца нулевых. Даже после кризиса собирал на HD7970 и коре 5 с 10000rpm hdd, уложившись в 30+к. На тот момент вполне.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:31, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только не debian, куда ещё бежать-то?
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 16:32, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Kali Linux.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:35, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нафиг-нафиг
     
  • 1.3, 123 (??), 13:01, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дебиан будет доводить до разрабов устаревшие хотелки пользователей? :)
    В стретче и плазма-то еще 5.8
     
     
  • 2.4, 123 (??), 13:19, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будет доносить до разработчиков KDE что им и GNOME/XFCE хватает.
     
  • 2.45, Аноним (-), 16:26, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользователи дебиана тоже устарели.
     
  • 1.6, Тот_Самый_Анонимус (?), 13:33, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну уж теперь-то пятую ветку под винду заведут?
     
  • 1.10, Аноняшка (?), 13:38, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    кхм... вангую приколачивание Кед гвоздями к systemd?))
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:48, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Debian desktop (sid) уже и так к systemd по факту приколочен через libpam-systemd, systemd-shim заброшен
    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=903295

     
  • 2.37, iPony (?), 16:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А сейчас ещё нет?
     
  • 1.11, Fracta1L (ok), 13:38, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пожалуйста, нет.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:41, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь и кеды будут от s-d зависеть…
    Боже, жги!
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:47, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    deja vu
     
  • 1.20, ping (??), 14:07, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    kde и debian как-то не совместимые вещи по философии, не в пользу первого
     
     
  • 2.22, IRASoldier (?), 14:17, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >по философии

    Канта знаю, Гегеля знаю, Хайдеггера знаю, KDE и Debian - не, не слышал про таких философов. А если про совместимость - то KDE под Debian и собирается, и под ним же работает вполне себе, значит - они совместимы, подсказывает Кэп.

     
     
  • 3.25, Попугай Кеша (?), 14:56, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вы, сударь, эстет!
     
  • 3.42, Аноним (38), 16:24, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >kde и debian как-то не совместимые ВЕЩИ
    >KDE и Debian - не, не слышал про таких ФИЛОСОФОВ

    Какой маладца! Читать не уметь, а философию уметь! Ней! Ней!

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:25, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше советов, хороших и разных!
     
     
  • 2.29, Аноне (?), 15:13, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Совет народного комиссариата.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:48, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Красный (красношляпый) террор уже давно начался :)
     
  • 1.36, бедный буратино (ok), 16:10, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Глава вторая, акт третий.

    Те же. Входит Debian.

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 16:30, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А первая глава о чем?
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:14, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо пока, что среди них ещё Леонида нет ... весь текст скрыт [показать]
     

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