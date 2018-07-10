10.07.2018 18:33  Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes

Компания Mozilla представила две новые функции, предложенные в рамках инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями. В состав Test Pilot включены две новые функции: Notes (код) - Firefox-дополнение для ведения заметок и приложение для Android, позволяющие организовать работу с единой синхронизированной коллекцией заметок на настольной системе и на смартфоне. Для синхронизации заметок используется Firefox Sync и привязка к учётной записи в Firefox Accounts. Данные шифруются на стороне пользователя в режиме end-to-end.

Lockbox (код) - приложение для iOS, позволяющее без установки Firefox получить доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям, синхронизированным при помощи Firefox Sync и привязанным к учётной записи в Firefox Accounts;



