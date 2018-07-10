10.07.2018 18:33  Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes

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|1.1, Аномномномнимус (?), 18:41, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Первое круто. Так глядишь и до аналога Scrapbook X дойдут, но с нормальной синхронизацией. Если там ещё Markdown под капотом и можно затянуть туда из старых софтин (Evernote, QOwnNotes, Dropbox Paper) - будет наконец-то возможно толковая вещь
Второе - бесполезно.
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|2.2, mumu (ok), 18:47, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> Второе - бесполезно.
Я могу ошибаться, но кажется Firefox нет под iOS. Тогда вполне себе полезно, если пользуешься Firefox везде, но при этом имеешь айфон.
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|3.4, Sluggard (ok), 19:03, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Есть он под iOS.
Кстати, а если бы не было, где это «везде» ты бы пользовался Firefox, если мобилой у тебя iPhone?
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|2.7, Чук (?), 19:49, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На десктопах и мобилках давно есть NextCloud+NextCloud Notes+QOwnNotes. Также можно заюзать томбои, гноты всякие, но без возможности юзать онлайн, без спец. клиента. Тут можно пока тока браузером, что не есть удобно.
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|3.12, dimqua (ok), 20:22, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Синхронизироть можно чем угодно, не только Nextcloud. А на смартфоне можно редактировать при помощи Markor, например.
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|2.13, Ульяна (?), 20:33, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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testpilot.firefox.com/ > посмотреть старые эксперименты.
Святые контейнеры точно реализованы.
PageShot опять же
В общем там к каждому есть полный отчёт, для не ленивых жоп)
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