The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

10.07.2018 18:33  Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes

Компания Mozilla представила две новые функции, предложенные в рамках инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

В состав Test Pilot включены две новые функции:

  • Notes (код) - Firefox-дополнение для ведения заметок и приложение для Android, позволяющие организовать работу с единой синхронизированной коллекцией заметок на настольной системе и на смартфоне. Для синхронизации заметок используется Firefox Sync и привязка к учётной записи в Firefox Accounts. Данные шифруются на стороне пользователя в режиме end-to-end.
  • Lockbox (код) - приложение для iOS, позволяющее без установки Firefox получить доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям, синхронизированным при помощи Firefox Sync и привязанным к учётной записи в Firefox Accounts;


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
  3. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
  4. OpenNews: Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
  5. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  6. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mozilla, firefox, testpilot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аномномномнимус (?), 18:41, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Первое круто. Так глядишь и до аналога Scrapbook X дойдут, но с нормальной синхронизацией. Если там ещё Markdown под капотом и можно затянуть туда из старых софтин (Evernote, QOwnNotes, Dropbox Paper) - будет наконец-то возможно толковая вещь
    Второе - бесполезно.
     
     
  • 2.2, mumu (ok), 18:47, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > Второе - бесполезно.

    Я могу ошибаться, но кажется Firefox нет под iOS. Тогда вполне себе полезно, если пользуешься Firefox везде, но при этом имеешь айфон.

     
     
  • 3.4, Sluggard (ok), 19:03, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Есть он под iOS.
    Кстати, а если бы не было, где это «везде» ты бы пользовался Firefox, если мобилой у тебя iPhone?
     
     
  • 4.6, Чук (?), 19:43, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    FFx под iOS - это жигуль с кузовом бэхи.
     
     
  • 5.11, Sluggard (ok), 20:20, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пофигу (и на то, и на другое), мы же про сам факт наличия.
     
  • 2.9, dimqua (ok), 20:16, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >затянуть туда из старых софтин

    Зачем, если qOwnNotes великолепен?

     
  • 1.3, Аноним (3), 18:47, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Во Вот именно этого на десктопах и мобилах как раз не хватало А для доступа к ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Чук (?), 19:49, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На десктопах и мобилках давно есть NextCloud+NextCloud Notes+QOwnNotes. Также можно заюзать томбои, гноты всякие, но без возможности юзать онлайн, без спец. клиента. Тут можно пока тока браузером, что не есть удобно.
     
     
  • 3.12, dimqua (ok), 20:22, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Синхронизироть можно чем угодно, не только Nextcloud. А на смартфоне можно редактировать при помощи Markor, например.
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:40, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А встроенный торрент-клиент когда?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:51, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем встроенный?
    Вот:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47429
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:18, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Результаты программы test pilot куда нибудь идут вообще? То что видел, до интеграции не доходило вроде.
     
     
  • 2.13, Ульяна (?), 20:33, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    testpilot.firefox.com/ > посмотреть старые эксперименты.
    Святые контейнеры точно реализованы.
    PageShot опять же

    В общем там к каждому есть полный отчёт, для не ленивых жоп)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor