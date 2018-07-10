10.07.2018 11:33  Airbus и IBM подготовили интеллектуальный помощник для МКС, работающий под управлением Ubuntu

Компания Airbus совместно с IBM разработали для Международной космической станции автономный летающий интеллектуальный помощник CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN), который будет помогать космонавтам в процессе их работы. Устройство оснащено системой искусственного интеллекта на основе наработок проекта IBM Watson, способной понимать вопросы на естественном языке и генерировать ответы. В качестве операционной системы применяется Ubunut Linux. CIMON был отправлен на МКС 6 июня в рамках миссии "Горизонты".

CIMON может оценивать окружающую обстановку, воспринимать команды и поддерживать диалог на естественном языке. В БД CIMON заложены сведения о проводимых на станции экспериментах, разнообразная справочная информация и инструкции по действию в нештатных ситуациях. CIMON также может выполнять такие рутинные действия как ведение дневника проведения эксперимента и поиск объектов на станции (устройство оснащено 12 пропеллерами и может свободно перемещаться по станции, следовать за космонавтом и менять положение экрана для соответствия положению головы космонавта).

В CIMON также заложены функции для снижения стресса в команде и может применяться, например, для воспроизведения музыки, показа фильма или установки канала связи по просьбе космонавтов. CIMON аутентифицирует пользователей через распознавание лица. Устройство выполнено в виде шара весом 5 кг и оснащено 8-дюймовым сенсорным экраном. На экране может выводиться анимация с симуляцией человеческого лица, а также доступен штатный рабочий стол Ubuntu. Время автономной работы составляет 2 часа.