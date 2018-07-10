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10.07.2018 09:04  Выпуск программы для просмотра стереоскопических фотографий StereoPhotoView 1.11.0

Вышла новая версия программы StereoPhotoView 1.11.0, предназначенной для просмотра стереоскопических 3D-фотографий и видео-файлов с возможностью их быстрого редактирования (выравнивание ракурсов, кадрирование, преобразование стерео-формата). Поддерживаются изображения MPO, JPEG, JPS и видео-файлы. Для просмотра могут применяться анаглифные очки, мониторы/телевизоры с поддержкой пассивной поляризации и различные 3D-дисплеи. Программа написана на C++ с использованием фреймворка Qt и библиотек FFmpeg и OpenCV. Доступны бинарные пакеты для Windows, Ubuntu, и ArchLinux (AUR). Код распространяется под лицензией GPLv3.

Основные изменения в версии 1.11.0:

  • Возможность изменения размеров значков каталогов.
  • Настройка максимального количества последних каталогов.
  • Автоматическое выравнивание по выбранной области.
  • Исправлены ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://stereophotoview.bitbuc...)
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Автор новости: av.mamzikov
Тип: Программы
Ключевые слова: stereophotoview, 3d, stereo, image
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  • 1, JooL (?), 10:22, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
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