10.07.2018 09:04  Выпуск программы для просмотра стереоскопических фотографий StereoPhotoView 1.11.0

Вышла новая версия программы StereoPhotoView 1.11.0, предназначенной для просмотра стереоскопических 3D-фотографий и видео-файлов с возможностью их быстрого редактирования (выравнивание ракурсов, кадрирование, преобразование стерео-формата). Поддерживаются изображения MPO, JPEG, JPS и видео-файлы. Для просмотра могут применяться анаглифные очки, мониторы/телевизоры с поддержкой пассивной поляризации и различные 3D-дисплеи. Программа написана на C++ с использованием фреймворка Qt и библиотек FFmpeg и OpenCV. Доступны бинарные пакеты для Windows, Ubuntu, и ArchLinux (AUR). Код распространяется под лицензией GPLv3. Основные изменения в версии 1.11.0: Возможность изменения размеров значков каталогов.

Настройка максимального количества последних каталогов.

Автоматическое выравнивание по выбранной области.

Исправлены ошибки.



