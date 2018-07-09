09.07.2018 23:16  В WordPress 4.9.7 устранены уязвимости, позволяющие удалять файлы в системе

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|1.3, Сергей (??), 23:52, 09/07/2018 [ответить] [к модератору]
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Почему именно в php и проектах на нем, пачками вскрываются уязвимости, причем очень глупые
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|3.6, Аноним (6), 00:12, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Язык таки тоже виноват. Уж больно по ногам стрелять хорошо. Ну и легаси код, конечно, в немалой степени.
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|4.8, KonstantinB (ok), 00:21, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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unlink(filename) можно сделать в любом языке.
Тут скорее легаси другого рода - привычка php-разработчиков со времен дешевых shared-ов мешать в одну кучу код приложения и пользовательские upload-ы. В случае же WP - даже если и разнесешь по разным uid, пользователи этого самого WP первыми разноются, что у них обновление кода кнопочкой из админки не работает.
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|2.7, KonstantinB (ok), 00:17, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что на php написано на порядок больше веб-приложений, чем на любом другом языке.
Плюс низкий порог входа, позволяющий что-то даже работающее запрограммировать полному нубу.
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|2.10, анонсим (?), 00:58, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Неофиты косорукие потому что. В питоне, например, это не так заметно, но то, что делают некоторые падаваны, заставляет волосы на коленках шевелиться. И это системная проблема, проблема курсов "за 5 минут", "10 способов" и прочего подобного кала, нито не хочет вникать и учиться.
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|2.9, Stax (ok), 00:36, 10/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хм. А в интернете на каждом углу баннеры, что вместо Wordpress давно пора брать некую Duda. Может неспроста?
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