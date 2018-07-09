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09.07.2018 23:16  В WordPress 4.9.7 устранены уязвимости, позволяющие удалять файлы в системе

Опубликован корректирующий выпуск системы управления web-контентом WordPress 4.9.7, в котором устранены две уязвимости, при помощи которых можно удалить произвольные файлы на сервере, насколько позволяют права доступа пользователя, под которым выполняется WordPress. Например, в ходе атаки можно удалить файл wp-config.php и инициировать процесс установки нового экземпляра WordPress при следующем открытии сайта, в ходе которой атакующий может завести новый аккаунт администратора WordPress, при помощи которого можно запустить произвольный PHP-код на сервере.

Для эксплуатации обеих уязвимостей атакующий должен иметь привилегии автора публикаций (Author) в WordPress. Уязвимости вызваны передачей в функцию unlink() имени файла, сформированного на основе переданных пользователем внешних параметров, не очищенных должным образом (например, можно указать "../../wp-config.php"). В частности данная функция вызывается для удаления эскизов изображений, при инициировании удаления приложенной к публикации картинки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Доля WordPress среди крупнейших сайтов достигла 30%
  3. OpenNews: Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером
  4. OpenNews: Ещё в трёх плагинах к WordPress найдены бэкдоры
  5. OpenNews: В плагине Captcha к WordPress, имеющем 300 тысяч установок, выявлен бэкдор
  6. OpenNews: Выявлена скупка плагинов к WordPress для распространения вредоносного кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.2, demimurych (ok), 23:45, 09/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, это тянутся проблемы вордпресса новых лет, или это уже неофиты наделали красаты?
     
  • 1.3, Сергей (??), 23:52, 09/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Почему именно в php и проектах на нем, пачками вскрываются уязвимости, причем очень глупые
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:05, 10/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    WordPress - MVC, DDoS через СУБД, нет нормального подавления при авторизации в а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:12, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Язык таки тоже виноват. Уж больно по ногам стрелять хорошо. Ну и легаси код, конечно, в немалой степени.
     
     
  • 4.8, KonstantinB (ok), 00:21, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    unlink(filename) можно сделать в любом языке.

    Тут скорее легаси другого рода - привычка php-разработчиков со времен дешевых shared-ов мешать в одну кучу код приложения и пользовательские upload-ы. В случае же WP - даже если и разнесешь по разным uid, пользователи этого самого WP первыми разноются, что у них обновление кода кнопочкой из админки не работает.

     
  • 2.7, KonstantinB (ok), 00:17, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что на php написано на порядок больше веб-приложений, чем на любом другом языке.
    Плюс низкий порог входа, позволяющий что-то даже работающее запрограммировать полному нубу.
     
  • 2.10, анонсим (?), 00:58, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неофиты косорукие потому что. В питоне, например, это не так заметно, но то, что делают некоторые падаваны, заставляет волосы на коленках шевелиться. И это системная проблема, проблема курсов "за 5 минут", "10 способов" и прочего подобного кала, нито не хочет вникать и учиться.
     
  • 1.4, Аноним (5), 00:03, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Переходите на Flat-File CMS: Grav/Gantry 5, OctoberCMS, Bolt, CraftCMS, PicoCMS, HTMLy
    и другие https://www.staticgen.com
     
     
  • 2.9, Stax (ok), 00:36, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм. А в интернете на каждом углу баннеры, что вместо Wordpress давно пора брать некую Duda. Может неспроста?
     

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