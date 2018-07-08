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08.07.2018 15:19  Выпуск earlyoom 1.1, процесса для раннего реагирования на нехватку памяти

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск фонового процесса earlyoom 1.1, который периодически (10 раз в секунду) проверяет объем доступной памяти (MemAvailable, SwapFree) и пытается на ранней стадии отреагировать на возникновения нехватки памяти.

Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom принудительно (через отправку SIGKILL) завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов и мешающего работе своппинга (обработчик OOM (Out Of Memory) в ядре срабатывает когда состояние нехватки памяти уже достигло критичных значений и обычно к этому моменту системе уже не реагирует на действия пользователя).

Earlyoom поддерживает отправку уведомлений о принудительно завершённых процессах на рабочий стол (с помощью notify-send), а также предоставляет возможность определения правил, в которых при помощи регулярных выражений можно задать имена процессов, завершение которых предпочтительно (опция --prefer) или остановки которых стоит избегать (опция --avoid).

Основные изменения в новом выпуске:

  • Устранена уязвимость, которая позволяет подставить shell-код при выводе всплывающих уведомлений через манипуляции с именем процесса;
  • Время сна после неудачного завершения процесса снижено с 10 до 1 секунды;
  • Всплывающие уведомления теперь отправляются после завершения процесса, а не перед;
  • В дополнение к "-h" добавлена опция "--help";
  • Исправлена проблема, приводящая к неверному отображению имен процессов во всплывающих уведомлениях;
  • Исправлено возможное деление на ноль при использовании опции "-S".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rfjakob/ear...)
  2. OpenNews: Механизм уведомления приложений о нехватке памяти в системе
Автор новости: hakavlad
Тип: Программы
Ключевые слова: oom, earlyoom, memory
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  • 1.1, iPony (?), 19:31, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Пахнет жуткими костылями
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 19:42, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да ладно -- наоборот, всё наконец-то стало логично и полезно. Не просто система что-то киляет, а пользователь указывает что можно давить, а что нет. Инструмент стал полезным, а не бомбой со случайно срабатывающим таймером.
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:46, 08/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –4 +/
    А что поделать, если ядро линя - говно, так как МС свои алгоритмы управления пам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Сергей (??), 20:19, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Объясните, плиз, зачем Линукс это делает? Свопит до бесконечности, если закончилось память?
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:42, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне кажется хорошая вещь. Поможет прибить хром который прожорлив.
     
  • 1.4, Xasd (ok), 19:43, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Устранена уязвимость, которая позволяет подставить shell-код при выводе всплывающих уведомлений через манипуляции с именем процесса;

    по ссылке способ, который лечит симптом а не болезнь -- говорит о том что программисты так и не вкурили в чём же проблема у них с shell оказалась

     
  • 1.5, Аноним (5), 19:44, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть, вообще-то, простая мониторилка http godrb com , где можно сказать что д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Адекват (ok), 19:53, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Жесть конечно, линукс при нехватке памяти просто колом встает, даже в терминал не дает буквы вводить, в винде такого нет.
     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 20:06, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жадное ядро которому ВСЕГДА мало оперативки...
     
  • 2.10, llolik (ok), 20:07, 08/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > в винде такого нет

    Есть. Винда самым простым образом динамически увеличивает swap, когда оно ей нужно. Уткнувшись в предел (место кончилось, например) также встаёт колом.

     
  • 1.9, VINRARUS (ok), 20:06, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    kill 1 и нет проблем.
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:08, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно умеет в drop_cache и sync ?
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:25, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ох неужели наконец-то кто-то это сделал, ПРАЗДНИК блин Постоянно виснет система... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним (14), 20:41, 08/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
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    zramswap штука хорошая если у вас памяти впритык
     

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