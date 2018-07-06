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06.07.2018 11:32  Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly

Разработчики PSPDFKit представили новый инструментарий для измерения производительности реализации WebAssembly в различных web-браузерах, нацеленный на воспроизведение ситуаций, типичных для реальных проектов на C/C++, скомпилированных в WASM. Напомним, что WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования.

Лидером при тестировании производительности стал Firefox, который выполнил набор тестов WebAssembly в 2.4 раза быстрее, чем Chrome, в 8.7 раз быстрее Edge и в 6.4 раза быстрее Safari. В Chrome 69 ожидается рост производительности WebAssembly благодаря включению нового оптимизирующего компилятора для WebAssembly, который пока доступен только через экспериментальный флаг enable-webassembly-baseline. Тем не менее, включение данного флага в текущих экспериментальных выпусках Chrome приводит к увеличению производительности примерно на 20%, т.е. Firefox всё равно остаётся в два раза быстрее.

Примечательно, что в Edge и Safari из-за отсутствия некоторых важных оптимизаций тест WebAssembly выполнялся дольше, чем аналог на JavaScript. Производительность WebAssembly и JavaScript в Chrome отличается незначательно. Наибольшая разница в скорости выполнения тестов WebAssembly и JavaScript зафиксирована в Firefox. При тестировании выполнялись различные процедуры обработки PDF-файлов и замерялось как производительность непосредственного выполнения операций, так и суммарное время с учётом загрузки и компиляции псевдокода WASM.

  1. Главная ссылка к новости (https://pspdfkit.com/blog/2018...)
  2. OpenNews: В рамках проекта Nebulet развивается микроядро для запуска WebAssembly
  3. OpenNews: Предварительный выпуск Qt для WebAssembly
  4. OpenNews: Mozilla развивает прослойку для обеспечения переносимости между JavaScript и Rust
  5. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  6. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: webassembly
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  • 1.1, хрю (?), 11:38, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Примечательно, что в Edge и Sagari из-за длительной фазы компиляции и отсутствия некоторых важных оптимизаций тест WebAssembly выполнялся дольше, чем аналог на JavaScript.

    Да в хроме тоже отличие не поражает на повал. WebAssembly пока оправдан только для ff, а как дышаль, а как дышаль.

     
     
  • 2.10, _Vitaly_ (ok), 12:42, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На математике (image resize) у FF я как-то не заметил прорывов. WA везде примерно на 0-25% пошустрее оптимизированного js, но в FF постабильнее - там js иногда залипает, если тест много раз запускать.
     
  • 2.11, хрюгль (?), 12:43, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а мы эту хрень придумали вовсе и не для производительности (это мазила, как обычно, повелась на рекламу и неверно поняла задачу).
    Просто obfuscated js что-то стали быстро реверсить.

     
     
  • 3.14, Урри (?), 13:05, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну расскажи нам, очередной адепт васм для хакеров, js слишком понятен , что дел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Илья (??), 13:24, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, макакам не понять всей боли, которая ожидает того, кто будет читать ваш код. Как вы да такого вообще дошли и зачем?
     
  • 1.3, Попугай Кеша (?), 11:45, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Посидим, подождем. Рядовым разрабам WASM не нужен. Он скорее нужен для тех, кто компиляторы пишут из божественного Rust, Go, C++ в WASM.

    А прикладные разрабы будут клепать приложухи на том, на чем хотят, чтобы потом в вебе запускать.

    Это как DX/OpenGL/Vulkan никто напрямую не использует, а юзают просто игровые движки и все счастливы.

    Пожелаем удачи WebAssembly. Просто хорошая площадка для портирования приложух не JS в окружение, где раньше был JS.

    У C# неплохие перспективы тут, у QT.

     
     
  • 2.12, Урри (?), 12:49, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Одна проблема - нечем портировать Emscripten каждый месяц ломают обратную совме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:52, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Firefox стабильно удерживает лидерство по производительности Хрому пора переход... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:07, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по графику, spidermonkey уступает V8 на 30 JavaScript Это Фурифоксу пор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:29, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как пользователь Firefox уже в течении лет 10ти могу подтвердить тот факт что ЖА... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, commiethebeastie (ok), 12:17, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Inschak never changes.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:50, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    http otvetkino ru uploads posts 2017-03 1490548072_aktery-brigady-togda-i-seyc... весь текст скрыт [показать]
     

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