06.07.2018 11:32  Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly

Посидим, подождем. Рядовым разрабам WASM не нужен. Он скорее нужен для тех, кто компиляторы пишут из божественного Rust, Go, C++ в WASM. А прикладные разрабы будут клепать приложухи на том, на чем хотят, чтобы потом в вебе запускать. Это как DX/OpenGL/Vulkan никто напрямую не использует, а юзают просто игровые движки и все счастливы. Пожелаем удачи WebAssembly. Просто хорошая площадка для портирования приложух не JS в окружение, где раньше был JS. У C# неплохие перспективы тут, у QT.