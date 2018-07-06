05.07.2018 23:27  Обновление Firefox 61.0.1

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 61.0.1, в котором устранено несколько ошибок. Решённые проблемы: Устранена проблема, приводящая к отсутствию содержимого на странице , показываемой при открытии новой вкладки, а также в секции Home в настройках;

Исправлена ошибка, при редком стечении обстоятельств приводившая к потере закладок после обновления с выпуска Firefox 60;

Улучшено воспроизведение видеопотоков с Twitch при выборе уровня качества 1080p;

Решена проблема с потерей фокуса ввода, в случае отображения браузером всплывающих окон;

Исправлена проблема с запуском загрузки файлов без расширений на платформе Windows;

Добавлена возможность загрузки файлов с FTP, при размещении ссылки на HTTP-страницах, при нажатии в контекстом меню "Save Link As" (в Firefox 61 была запрещена загрузка с FTP, кроме прямого указания ссылки в адресной строке);

Устранена ошибка, в определённых ситуациях не позволявшая дополнениям переопределять выбранную по умолчанию домашнюю страницу.



