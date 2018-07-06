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05.07.2018 23:27  Обновление Firefox 61.0.1

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 61.0.1, в котором устранено несколько ошибок. Решённые проблемы:

  • Устранена проблема, приводящая к отсутствию содержимого на странице , показываемой при открытии новой вкладки, а также в секции Home в настройках;
  • Исправлена ошибка, при редком стечении обстоятельств приводившая к потере закладок после обновления с выпуска Firefox 60;
  • Улучшено воспроизведение видеопотоков с Twitch при выборе уровня качества 1080p;
  • Решена проблема с потерей фокуса ввода, в случае отображения браузером всплывающих окон;
  • Исправлена проблема с запуском загрузки файлов без расширений на платформе Windows;
  • Добавлена возможность загрузки файлов с FTP, при размещении ссылки на HTTP-страницах, при нажатии в контекстом меню "Save Link As" (в Firefox 61 была запрещена загрузка с FTP, кроме прямого указания ссылки в адресной строке);
  • Устранена ошибка, в определённых ситуациях не позволявшая дополнениям переопределять выбранную по умолчанию домашнюю страницу.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 61
  3. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
  4. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  5. OpenNews: В Firefox 63 будет представлен блокировщик скриптов майнинга криптовалют
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 01:18, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ток сегодня в убунту 61 прилетела, а тут уже новьё)
     
     
  • 2.2, th3m3 (ok), 01:33, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ага. Может через неделю завезут, но это не точно.
     
  • 1.3, Андрей (??), 01:50, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Update to Firefox 61.0 killed all my bookmarks and also the backups are unreadable

    Ужжжжас.

    > Исправлена ошибка, при редком стечении обстоятельств приводившая к потере закладок после обновления с выпуска Firefox 60;

     
  • 1.4, Аноним (-), 02:44, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не помню, наверно в 60 версии Убрали настройку конторля кеша из основного интер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 02:46, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настройку управлением кеша для диска.
     
  • 2.6, Аноним (6), 02:51, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам не нужны настройки, Мозилла настроила всё за Вас.
     
  • 2.7, Гога (?), 02:53, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А эти настройки как-то разом можно применить? или по-одной вбивать?
     

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