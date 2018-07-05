05.07.2018 11:55  Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub

Опубликован отчёт с изложением хронологии событий, связанных с компрометацией GitHub-репозиториев проекта Gentoo, в результате которой удалось поместить в код вредоносные вставки. Злоумышленники подобрали пароль от учётной записи администратора репозитория на GitHub путём сопоставления с данными о паролях, полученных в результате утечки базы пользователей на стороннем сайте (администратор использовал похожие пароли на разных сайтах). Попытки получения доступа предпринимались начиная с апреля и только 28 июня увенчались успехом.

После пяти дней блокировки доступа, целостность GitHub-репозиториев в настоящее время полностью восстановлена. Деструктивные изменения находились в GitHub-репозиториях (зеркала основных репозиториев) gentoo/gentoo, gentoo/musl и gentoo/systemd около 10 часов с вечера 28 до утра 29 июня. Первичные репозитории ebuild и основной код, размещённый на собственных серверах Gentoo, не пострадали.



