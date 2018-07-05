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05.07.2018 11:55  Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub

Опубликован отчёт с изложением хронологии событий, связанных с компрометацией GitHub-репозиториев проекта Gentoo, в результате которой удалось поместить в код вредоносные вставки. Злоумышленники подобрали пароль от учётной записи администратора репозитория на GitHub путём сопоставления с данными о паролях, полученных в результате утечки базы пользователей на стороннем сайте (администратор использовал похожие пароли на разных сайтах). Попытки получения доступа предпринимались начиная с апреля и только 28 июня увенчались успехом.

После пяти дней блокировки доступа, целостность GitHub-репозиториев в настоящее время полностью восстановлена. Деструктивные изменения находились в GitHub-репозиториях (зеркала основных репозиториев) gentoo/gentoo, gentoo/musl и gentoo/systemd около 10 часов с вечера 28 до утра 29 июня. Первичные репозитории ebuild и основной код, размещённый на собственных серверах Gentoo, не пострадали.

  1. Главная ссылка к новости (https://archives.gentoo.org/ge...)
  2. OpenNews: Взломана инфраструктура проекта Gentoo на GitHub
  3. OpenNews: Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts
  4. OpenNews: Критическая уязвимость и массовые взломы хостинг-панели VestaCP
  5. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
  6. OpenNews: Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: gentoo
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:59, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Просто подобрали админский пароль перебором по базе паролей? Скучно. Никакого трагизма. Никакого suspense. Серая обыденность бытия.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:01, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Читайте внимательнее ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, Нанобот (ok), 12:21, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    зато теперь мамкины ИБ-эксперты смогут целую неделю давать Ценные Советы по испо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:18, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не понимаю что движет людьми, ведь достаточно немного модифицировать свой qwerty... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:31, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Создать сложный пароль не сложно, сложно его запомнить.
     
     
  • 4.49, freehck (ok), 16:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не такая уж и проблема запомнить пароль вида "evil-dead-pumpkin-under-rainbow".
     
  • 3.11, КО (?), 12:36, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Читайте внимательно именно на такой модификации пароля админ и погорел Суть в т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, КО (?), 13:23, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати отседа вывод - пароли надо менять каждые два месяца. :)
     
     
  • 5.26, MadeInRussia (?), 13:33, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отсюда вывод — двухфакторная авторизация. Потому что заставить большинство людей "нормально" (не qwerty -> qwerty2 -> qwerty3) часто менять пароли — нереалистично. А вот заставить использовать двухфакторную (с токеном+пальцем или SMS), что убьет большую часть атак — реалистично.

    В этой ситуации, например, взломщику пришлось бы дополнительно еще получать доступ к устройству администратора, что уже усложнило бы и удорожило бы взлом.

    В этой ситуации еще помог бы репортинг по неудачным попыткам входа. Их было бы аномально много, а если еще делать анализ схожести неудачных паролей, то можно было бы превентивно без человеческого фактора понять, что пароль подбирают не рандомно, а кружатся вокруг известной базы.

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 14:17, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А теперь представь 1000 и 1 сайт шлет тебе отчет о неудачнов входе, заметишь ты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.35, КО (?), 14:27, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А теперь представь 1000 и 1 сайт шлет тебе отчет о неудачнов входе

    Ну есть важное и не очень. Нормальный почтовый клиент письма от разных сайтов может раскладывать по разным папкам и если в папке связанной с работой прилетело оповещение, то наверное заметишь.

    Но так то да - фалс алармы они другая сторона палки.

     
  • 7.39, RotarenegeD (?), 15:17, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    анализировать подозрительную активность может написанный на коленке скрипт, не говоря о том что есть куча готовых решений, возможно теперь прикрутят, а может и нет.
     
  • 7.58, MadeInRussia (?), 17:23, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А теперь представь 1000 и 1 сайт шлет тебе отчет о неудачнов
    > входе, заметишь ты что один стал слать чаще?

    Зачем на каждую попытку слать? При аномальном всплеске относительно общего количества хотя бы. В идеале — если также в неудачных паролях замечена какая-то общность.

    >> взломщику пришлось бы дополнительно еще получать доступ к устройству администратора
    > Ты новости только на опеннете читаешь, давно уже есть супер-палец открывающий 90%
    > всего.

    Даже для супер-пальца нужен будет доступ к устройству. В этом кейсе (и во многих других) у злоумышленника этого не было.

     
  • 6.34, КО (?), 14:23, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Отсюда вывод — двухфакторная авторизация

    Главное, чтоб она не оказалась однофакторной. Ну чтоб нельзя было через тот же смарт запросить смену пароля, и получить ее на почту (sms) в том же смарте. А то ведь большинство "двухфакторных" они такие.

     
     
  • 7.60, MadeInRussia (?), 17:34, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Отсюда вывод — двухфакторная авторизация
    > Главное, чтоб она не оказалась однофакторной. Ну чтоб нельзя было через тот
    > же смарт запросить смену пароля, и получить ее на почту (sms)
    > в том же смарте. А то ведь большинство "двухфакторных" они такие.

    Ну, это уже вопрос реализации, best practices и пр. Благо, количество сайтов с умеренно чувствительными данными на порядки меньше, чем количество пользователей с такими данными, поэтому учесть на большинстве из них эти моменты — можно.

    А восстановления первого фактора через SMS со вторым фактором в виде SMS — это, конечно, печаль, согласен. Мне здесь больше нравится вариант с locally generated tokens, в идеале — с доп. аутентификацией по PIN-у или отпечатку.

     
  • 6.46, Ivan_83 (ok), 16:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет второго фактора, пока у тебя канал связи один.
    Для секурного входа есть TLS сертификаты и SSH ключи, для совсем параноиков они могут хранится в типа неизвлекаемых девайсах яля смарткартах и прочих токенах.
     
     
  • 7.59, MadeInRussia (?), 17:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему меня не спасет одноразовый токен, который высылается в SMS или генерится ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.40, Аноним (40), 15:46, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    одновременно на всех сайтах на одни и те же
     
  • 5.50, freehck (ok), 16:40, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати отседа вывод - пароли надо менять каждые два месяца. :)

    Отседа вывод -- двухфакторная плюс мониторинг.

     
  • 4.37, имя (?), 14:46, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Суть в том, что с апреля по июнь никто не замечал, что идет подбор пароля к учетке. Или не мог заметить.

    Как это можно было заметить? Информация об этом вскрылась только после соответствующего запроса в GitHub:

    >  22:14 Gentoo emails GitHub requesting activity logs.
    >  22:47 GitHub responds, assuring Gentoo that the audit is ongoing and logs will be produced soon.
    >  23:47 GitHub formally responds with audit logs and security recommendations (e.g. 2FA)

     
  • 3.16, Никонор Бонифатич (?), 13:00, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    похожий модифицированный никогда кончилось через 3 месяца... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Лапка (?), 12:12, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Гентушники как и арчеры часто мнят из себя гуру в Linux Все это ложь Не полива... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, AnonPlus (?), 12:41, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я вообще винду3ятник, но использую для каждого ресурса уникальный 30-символьный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 12:51, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут проблема, что чаще всего такое сделать просто не дают Стоит ограничение на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, freehck (ok), 16:43, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> для каждого ресурса уникальный 30-символьный пароль с буквами разного регистра, цифрами и спецсимволами
    > Тут проблема, что чаще всего такое сделать просто не дают. Стоит ограничение
    > на длину и множество символов. Бесит

    Да ладно заливать. Ограничение пароля по длине сверху? Не может такого быть. Один же фиг в базе хранятся хэши одинаковой длины.

     
  • 3.20, Ivan_83 (ok), 13:11, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А смысл!?
    Всё что не связано с зарабатыванием денег или их потенциальной потерей не стоит усилий.

    Какая ценность пароля от тут? От швабра? От 100500 других форумов и социалок?
    Да ничего они не стоят.
    И дудль акк тоже ничего не стоит, и всякие реги от торрент трекеров и тп.

    Чего то стоит акк в сбере онлайн, и доступы на всяких серверах - там хотя бы помайнить можно или траф через них пустить или упереть что то ценное.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:51, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хакер может пошалить с вами и написать от вашего имени такие слова на форумах и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, Ivan_83 (ok), 15:59, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там всё равно по IP пробивают, нервы потрепать только могут.
     
  • 4.36, нах (?), 14:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чего то стоит акк в сбере онлайн

    не, ничего не стоит. Угоняется на раз-два, если есть доступ к источнику поддельных sim-карт.
    И у правильных ребят он - есть.

     
     
  • 5.43, Ivan_83 (ok), 16:00, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там хотя бы есть для чего пароль придумывать, какие то деньги, а вот сюда нафик пароль упал?
     
     
  • 6.48, нах (?), 16:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    думаешь, мои враги украв мой пароль, оплатят за меня те сто тыщ, которые я торчу сберу? ;-)
    ("какие-то деньги", ага, вот такие)
    А учитывая как оно там все устроено - нелепо хранить там что-то, кроме долгов.
    Пока мабила не подделана - в целом, хоть 1234. А когда подменят - не поможет. Учитывая, что они аутсорсят кому попало что попало (включая обзвон клиентов) - телефоны+как минимум имена уже сто раз украдены.
    А сюда - так ведь и логин нафиг не упал.

     
     
  • 7.54, freehck (ok), 16:46, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пока мабила не подделана - в целом, хоть 1234. А когда подменят
    > - не поможет. Учитывая, что они аутсорсят кому попало что попало
    > (включая обзвон клиентов) - телефоны+как минимум имена уже сто раз украдены.

    Кстати, спасибо за инфу.

     
  • 3.27, ryoken (ok), 13:45, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я вообще винду3ятник, но использую для каждого ресурса уникальный 30-символьный пароль
    > с буквами разного регистра, цифрами и спецсимволами.

    Чем генерируете? В венде ж нет /dev/urandom, чтоб из него дёргать простым способом?

     
     
  • 4.30, iPony (?), 13:55, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну на плюсах просто. Приложений много же
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/desktop/SecCNG/using-the-cryptography
     
     
  • 5.44, Ivan_83 (ok), 16:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это чистый си.
    И для рандома есть CryptoAPI, хз насколько он предсказуемые результаты отдаёт.
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:13, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем генерировать, если можно по клаве вслепую набить какой нибудь абырвалг?
     
     
  • 5.47, ryoken (ok), 16:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > зачем генерировать, если можно по клаве вслепую набить какой нибудь абырвалг?

    Обычно клава лежит одинаково, её ещё и вертеть надо, чтоб улучшить рандомность :). По некоторым своим попыткам пароль сочинить замечал, что часто повторяются значки из второго, например, ряда педалей.

     
  • 4.45, Ivan_83 (ok), 16:04, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле просто делается.
    Берётся секретный пароль, он скармливается в HMAC, туда же уходит логин и домен в одном регистре, на выходе получаем 128-512 бит пароль в зависимости от выбранного хэш алгоритма.
    Пароли к разным ресурсам получаются хоть и связанными но эту связь обратно не провернуть.
     
  • 1.8, fi (ok), 12:22, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хорошая вещь keepassx2 - пароли превращаются в длинные бессмысленные токены.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 13:10, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот только щас использовать надо KeePassXC.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:49, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем отличие от KeePassX?
     
     
  • 4.52, Hgtuugt (?), 16:45, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    cpp
     
  • 2.22, Ivan_83 (ok), 13:13, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очередная фиговина из серии: храните деньги в сберегательной кассе.
    Очень удобно потом только за ней и следить чтобы все пароли намайнить когда ты троян.
     
     
  • 3.31, Аноним (32), 14:13, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это лишь один из инструментов, а не панацея От троянов и бекдоров спасает тольк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, myhand (ok), 12:42, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Три месяца долбились Как хорошо что после компрометации репозиториев и недельн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, ваноним (?), 12:59, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в сути не разбирайся — комментарий пиши
     
  • 2.17, ананим.orig (?), 13:08, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ну да о генте не о вантузе же в самом деле ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, pull request (?), 13:19, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну долбились то в гитхуб. Как гентушники могли это заметить?
    Тут скорее "все что вы хотели знать о хостинге инфраструктуры в облаке, но боялись об этом спросить".
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 17:00, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, а администратор с паршивым паролем не виноват Это всё злобный гитхаб и M ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Григорий Правдивый (?), 13:08, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > администратор использовал похожие пароли на разных сайтах

    Уволить животное.

    > Попытки получения доступа предпринимались начиная с апреля и только 28 июня увенчались успехом.

    С взысканием зарплаты за последние 3 месяца.

     
  • 1.24, Аноним (24), 13:20, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что подменили нет инфы?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:45, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    rm -rf добавили в репозитории gentoo gentoo e6db0eb4, afcdc03b, 49464b73, fd... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:10, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > gentoo/ systemd

    А ведь это был последний шанс.

     
  • 1.53, Саша (??), 16:46, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Цитата:
    Попытки получения доступа предпринимались начиная с апреля и только 28 июня увенчались успехом.
     
  • 1.55, Саша (??), 16:48, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.way.zachalo.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7�

    Безопасность в Linux. Советы и рекомендации

     
  • 1.57, Anomym (?), 17:16, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заколебало это Хенту, вечно с устаревшей документацией.
     

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