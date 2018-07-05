05.07.2018 11:55  Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub

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|5.26, MadeInRussia (?), 13:33, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Отсюда вывод — двухфакторная авторизация. Потому что заставить большинство людей "нормально" (не qwerty -> qwerty2 -> qwerty3) часто менять пароли — нереалистично. А вот заставить использовать двухфакторную (с токеном+пальцем или SMS), что убьет большую часть атак — реалистично.
В этой ситуации, например, взломщику пришлось бы дополнительно еще получать доступ к устройству администратора, что уже усложнило бы и удорожило бы взлом.
В этой ситуации еще помог бы репортинг по неудачным попыткам входа. Их было бы аномально много, а если еще делать анализ схожести неудачных паролей, то можно было бы превентивно без человеческого фактора понять, что пароль подбирают не рандомно, а кружатся вокруг известной базы.
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|7.35, КО (?), 14:27, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>А теперь представь 1000 и 1 сайт шлет тебе отчет о неудачнов входе
Ну есть важное и не очень. Нормальный почтовый клиент письма от разных сайтов может раскладывать по разным папкам и если в папке связанной с работой прилетело оповещение, то наверное заметишь.
Но так то да - фалс алармы они другая сторона палки.
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|7.39, RotarenegeD (?), 15:17, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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анализировать подозрительную активность может написанный на коленке скрипт, не говоря о том что есть куча готовых решений, возможно теперь прикрутят, а может и нет.
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|7.58, MadeInRussia (?), 17:23, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А теперь представь 1000 и 1 сайт шлет тебе отчет о неудачнов
> входе, заметишь ты что один стал слать чаще?
Зачем на каждую попытку слать? При аномальном всплеске относительно общего количества хотя бы. В идеале — если также в неудачных паролях замечена какая-то общность.
>> взломщику пришлось бы дополнительно еще получать доступ к устройству администратора
> Ты новости только на опеннете читаешь, давно уже есть супер-палец открывающий 90%
> всего.
Даже для супер-пальца нужен будет доступ к устройству. В этом кейсе (и во многих других) у злоумышленника этого не было.
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|6.34, КО (?), 14:23, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Отсюда вывод — двухфакторная авторизация
Главное, чтоб она не оказалась однофакторной. Ну чтоб нельзя было через тот же смарт запросить смену пароля, и получить ее на почту (sms) в том же смарте. А то ведь большинство "двухфакторных" они такие.
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|7.60, MadeInRussia (?), 17:34, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Отсюда вывод — двухфакторная авторизация
> Главное, чтоб она не оказалась однофакторной. Ну чтоб нельзя было через тот
> же смарт запросить смену пароля, и получить ее на почту (sms)
> в том же смарте. А то ведь большинство "двухфакторных" они такие.
Ну, это уже вопрос реализации, best practices и пр. Благо, количество сайтов с умеренно чувствительными данными на порядки меньше, чем количество пользователей с такими данными, поэтому учесть на большинстве из них эти моменты — можно.
А восстановления первого фактора через SMS со вторым фактором в виде SMS — это, конечно, печаль, согласен. Мне здесь больше нравится вариант с locally generated tokens, в идеале — с доп. аутентификацией по PIN-у или отпечатку.
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|6.46, Ivan_83 (ok), 16:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет второго фактора, пока у тебя канал связи один.
Для секурного входа есть TLS сертификаты и SSH ключи, для совсем параноиков они могут хранится в типа неизвлекаемых девайсах яля смарткартах и прочих токенах.
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|4.37, имя (?), 14:46, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Суть в том, что с апреля по июнь никто не замечал, что идет подбор пароля к учетке. Или не мог заметить.
Как это можно было заметить? Информация об этом вскрылась только после соответствующего запроса в GitHub:
> 22:14 Gentoo emails GitHub requesting activity logs.
> 22:47 GitHub responds, assuring Gentoo that the audit is ongoing and logs will be produced soon.
> 23:47 GitHub formally responds with audit logs and security recommendations (e.g. 2FA)
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|4.51, freehck (ok), 16:43, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> для каждого ресурса уникальный 30-символьный пароль с буквами разного регистра, цифрами и спецсимволами
> Тут проблема, что чаще всего такое сделать просто не дают. Стоит ограничение
> на длину и множество символов. Бесит
Да ладно заливать. Ограничение пароля по длине сверху? Не может такого быть. Один же фиг в базе хранятся хэши одинаковой длины.
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|3.20, Ivan_83 (ok), 13:11, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А смысл!?
Всё что не связано с зарабатыванием денег или их потенциальной потерей не стоит усилий.
Какая ценность пароля от тут? От швабра? От 100500 других форумов и социалок?
Да ничего они не стоят.
И дудль акк тоже ничего не стоит, и всякие реги от торрент трекеров и тп.
Чего то стоит акк в сбере онлайн, и доступы на всяких серверах - там хотя бы помайнить можно или траф через них пустить или упереть что то ценное.
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|4.36, нах (?), 14:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чего то стоит акк в сбере онлайн
не, ничего не стоит. Угоняется на раз-два, если есть доступ к источнику поддельных sim-карт.
И у правильных ребят он - есть.
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|6.48, нах (?), 16:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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думаешь, мои враги украв мой пароль, оплатят за меня те сто тыщ, которые я торчу сберу? ;-)
("какие-то деньги", ага, вот такие)
А учитывая как оно там все устроено - нелепо хранить там что-то, кроме долгов.
Пока мабила не подделана - в целом, хоть 1234. А когда подменят - не поможет. Учитывая, что они аутсорсят кому попало что попало (включая обзвон клиентов) - телефоны+как минимум имена уже сто раз украдены.
А сюда - так ведь и логин нафиг не упал.
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|7.54, freehck (ok), 16:46, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пока мабила не подделана - в целом, хоть 1234. А когда подменят
> - не поможет. Учитывая, что они аутсорсят кому попало что попало
> (включая обзвон клиентов) - телефоны+как минимум имена уже сто раз украдены.
Кстати, спасибо за инфу.
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|3.27, ryoken (ok), 13:45, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я вообще винду3ятник, но использую для каждого ресурса уникальный 30-символьный пароль
> с буквами разного регистра, цифрами и спецсимволами.
Чем генерируете? В венде ж нет /dev/urandom, чтоб из него дёргать простым способом?
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|5.47, ryoken (ok), 16:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> зачем генерировать, если можно по клаве вслепую набить какой нибудь абырвалг?
Обычно клава лежит одинаково, её ещё и вертеть надо, чтоб улучшить рандомность :). По некоторым своим попыткам пароль сочинить замечал, что часто повторяются значки из второго, например, ряда педалей.
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|4.45, Ivan_83 (ok), 16:04, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На самом деле просто делается.
Берётся секретный пароль, он скармливается в HMAC, туда же уходит логин и домен в одном регистре, на выходе получаем 128-512 бит пароль в зависимости от выбранного хэш алгоритма.
Пароли к разным ресурсам получаются хоть и связанными но эту связь обратно не провернуть.
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|1.18, Григорий Правдивый (?), 13:08, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> администратор использовал похожие пароли на разных сайтах
Уволить животное.
> Попытки получения доступа предпринимались начиная с апреля и только 28 июня увенчались успехом.
С взысканием зарплаты за последние 3 месяца.
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