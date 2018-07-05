05.07.2018 11:46  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.4

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|3.28, Дизайнер (?), 15:45, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что именно делается быстрее? Сколько займёт времени выделение нескольких десятков слоёв и раскидывание их по группам в Гимпе и в Фотошопе? А потом можно будет в Гимпе, например, масштабировать и одновременно немного повернуть конкретную группу? О поддержке вложенных групп также говорить не будем. По-вашему это «хреновые аргументы»?
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|4.32, prokoudine (ok), 16:13, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я сразу предупреждаю, что с буйными меня разговаривать не учили. Поэтому отвечаю как умею.
> Что именно делается быстрее?
Программирование, а не то, что вы там понаписали.
Сделать теги для шрифтов -- работа на два вечера. Это вообще ни о чём в сравнении с мультивыделением.
> О поддержке вложенных групп также говорить не будем.
Вложенные группы поддерживаются: заходим в группу слоёв и создаём там новую группу. Всё работает. Вы просто не пробовали.
> По-вашему это «хреновые аргументы»?
Мультивыделение слоёв нужно, бестолковые комментаторы — нет.
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|4.20, prokoudine (ok), 15:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да и сам факт, что софт надо допиливать - уже повод для
> вопросов.
Допиливать его нужно в определённых системах. У меня эта проблема не воспроизводится ни в дебиане, ни в федоре, ни в винде.
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|4.33, prokoudine (ok), 16:17, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 1. Багу с отрисовкой границ инструмента на холсте в винде исправили?
Не слышал о такой. URL в трекере?
> 2. Багу с несохранением многостраничного пдф исправили?
Не слышал о такой. URL в трекере?
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|1.40, Аноне (?), 17:43, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я вот лет 10 не пользовался фотошопом, а недавно пришлось поработать, и я с ходу долго разбирался где там что и как, в то время как в гимпе всё "интуитивно понятно" (это к фотоквакерам). Т.е. дело привычки в плане общих операций.
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