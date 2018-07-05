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05.07.2018 11:46  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.4

Представлен новый выпуск графического редактора GIMP 2.10.4, в котором продолжено оттачивание функциональности стабильной ветки 2.10. Также сообщается о возрождении пакета gimp-data-extras, который не обновлялся более 10 лет. В gimp-data-extras вынесены скрипты Alpha-to-Logo, которые не были включены в ветку 2.10 из-за ненадлежащего качества графики (для установки скриптов достаточно скопировать файлы ".scm" из архива в каталог scripts GIMP).

Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.4 представлено несколько новшеств:

  • Упрощено выполнение операции выравнивания горизонта - вместо ручного выравнивания, после выполнения инструментом Measure измерения угла смещения от горизонтали не покидая данный инструмент теперь можно выровнять горизонт одним кликом на новой кнопке в разделе свойств;
  • Реализована загрузка ресурсов в асинхронном режиме, которая позволяет избавиться от ожидания завершения загрузки всех доступных шрифтов во время запуска, благодаря продолжению загрузки данных в фоне без блокировки интерфейса;

  • Добавлена возможность привязки тегов к шрифтам, позволяющих быстро обратиться к нужному шрифту без перебора списка. Интерфейс работы с тегами идентичен уже применяемому для кистей, текстур и градиентов. В будущем рассматривается возможность автоматического назначения тегов на основе имеющихся в шрифте метаданных;
  • Расширены возможности отладочной панели Dashboard, содержащей индикаторы для наблюдения за потреблением ресурсов. Добавлена новая группа виджетов для отображения потребляемой памяти, общей физической памяти, доступной для использования памяти и размера кэша отрисовки (tile cache) в GIMP. В группе виджетов для контроля за буфером подкачки (tile swap) появилась раздельная информация о прочитанных и записанных данных;
  • Улучшена поддержка файлов в формате PSD - добавлена возможность загрузки включённой в файл предварительно обработанной (pre-composited) версий изображения, сохраняемой при выборе опции "Maximize Compatibility" в Photoshop. Для открытия подобных изображений в GIMP добавлен отдельный тип файлов "Photoshop image (merged)" (например, можно вначале попробовать открыть PSD как есть, а если возникли проблемы с отрисовкой попробовать новую опцию);
  • Налажен процесс создания сборок для macOS, который пока находится на уровне бета-версии из-за наличия некоторых неисправленных проблем;
  • В GEGL улучшена поддержка операции рекурсивной трансформации (Recursive Transform), позволяющий одновременно применить несколько трансформаций;

    В GEGL также добавлена операция выборочной корректировки насыщенности и оттенка (Selective Hue-Saturation), позволяющая сначала выбрать оттенок, затем определить диапазон его изменения относительно базового значения и выполнить корректировку насыщенности для всех подпавших под маску пикселей. Также внесена порция исправлений в реализацию операции пикселизации (Pixelize), добавлен флаг выставления прозрачности (needs-alpha) в операции "Color to Alpha" и "svg-luminancetoalpha", добавлена настройка для определения допустимого порога в фильтре Sharpen (бывший Unsharp Mask);

  • В babl модернизирован код работы с палитрами и обеспечена возможность инициализации палитры в многопоточных приложениях (thread-safe). Добавлена серия цветовых пространств R~G~B~ и включены определения цветовых пространств ACEScg и ACES2065-1. Проведена чистка кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: GIMP перешёл на Gitlab
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.2
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
  5. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  6. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp
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  • 1.3, Аноним (3), 14:28, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    8 лет этого ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 14:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    > 8 лет этого ждал.

    зря ждал, это было зависание

     
  • 1.4, Дизайнер (?), 14:31, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Тэги для шрифтов ну прямо очень нужная вещь Ну просто жизненно необходимая Луч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, 123 (??), 14:36, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле нужная, когда у вас шрифтов over 9999.
     
     
  • 3.11, Дизайнер (?), 14:50, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жуть! Зачем столько? Пару сотен проверенных для выполнения работы любой сложности — выше крыши.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:38, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это Свободное ПО, хотите помочь, то так https www gimp org bugs или так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Дизайнер (?), 14:55, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Кривая работа со слоями 8212 это не баг, а недоработка разработчиков И я бы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, java_dev (?), 15:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    утром донат, вечером софт
     
     
  • 5.24, Дизайнер (?), 15:26, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    :) Не верю. «Паниковский не обязан всем верить». ©
     
  • 3.35, IRASoldier (?), 17:08, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ...или продукты от Adobe бесплатно, с хорошими крэкнутыми экзешниками, если не для конторы, где требуется лицензионное ПО, муахахаха.
     
  • 2.22, prokoudine (ok), 15:04, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Лучше бы сделали нормальную работу со слоями.

    "Не надо X, лучше Y" -- хреновый аргумент. Особенно когда нет понимания, что X делается на порядок быстрее, чем Y.

     
     
  • 3.28, Дизайнер (?), 15:45, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что именно делается быстрее? Сколько займёт времени выделение нескольких десятков слоёв и раскидывание их по группам в Гимпе и в Фотошопе? А потом можно будет в Гимпе, например, масштабировать и одновременно немного повернуть конкретную группу? О поддержке вложенных групп также говорить не будем. По-вашему это «хреновые аргументы»?
     
     
  • 4.32, prokoudine (ok), 16:13, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я сразу предупреждаю, что с буйными меня разговаривать не учили. Поэтому отвечаю как умею.

    > Что именно делается быстрее?

    Программирование, а не то, что вы там понаписали.

    Сделать теги для шрифтов -- работа на два вечера. Это вообще ни о чём в сравнении с мультивыделением.

    > О поддержке вложенных групп также говорить не будем.

    Вложенные группы поддерживаются: заходим в группу слоёв и создаём там новую группу. Всё работает. Вы просто не пробовали.

    > По-вашему это «хреновые аргументы»?

    Мультивыделение слоёв нужно, бестолковые комментаторы — нет.

     
     
  • 5.34, Дизайнер (?), 16:25, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ваш снобизм неуместен. Впрочем, для опеннета это очень характерно. Процитирую комментатора ниже: «Просто суть жопенсорса. В яблочко!»
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:36, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    начиная с какой-то версии гимп 6левотно рисует шрифты, если в системе выставлен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, prokoudine (ok), 14:55, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо терпеть! Терпеть и не исправлять!

    https://askubuntu.com/questions/538763/green-border-around-fonts-in-gimp

     
     
  • 3.17, Аноним (6), 14:58, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    с этими правками буквы будут grayscale antialiasing Без RGB Да и сам факт, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, prokoudine (ok), 15:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да и сам факт, что софт надо допиливать - уже повод для
    > вопросов.

    Допиливать его нужно в определённых системах. У меня эта проблема не воспроизводится ни в дебиане, ни в федоре, ни в винде.

     
     
  • 5.23, Аноним (6), 15:11, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для воспроизведения нужно пересобрать freetype с поддержкой субпикселей dnf dow... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:28, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >Надо терпеть! Терпеть и не исправлять!

    Просто суть жопенсорса. В яблочко!

     
  • 3.27, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 15:42, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    1. Багу с отрисовкой границ инструмента на холсте в винде исправили?
    2. Багу с несохранением многостраничного пдф исправили?
     
     
  • 4.33, prokoudine (ok), 16:17, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > 1. Багу с отрисовкой границ инструмента на холсте в винде исправили?

    Не слышал о такой. URL в трекере?

    > 2. Багу с несохранением многостраничного пдф исправили?

    Не слышал о такой. URL в трекере?

     
  • 1.7, Аноним (7), 14:37, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На ланчпаде под 16.04 уже не собирают, жалко(
     
     
  • 2.36, gdsagdfhdfg (?), 17:25, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    пакетная система - гoвно

    https://snapcraft.io/gimp
    не мучайся.

     
     
  • 3.39, Гога (?), 17:41, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сеапы, как и флатпаки не видят плагины к гимпу. Как расширения ставить тоже не понятно?
     
  • 1.9, Аноним (-), 14:37, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ждем троллей "чем оно лучше/хуже криты"! :)
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 14:51, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гимп лучше криты скриншотами в линуксе вместо выньдуза. Покормил.
     
  • 2.13, Аноним (10), 14:52, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Установить обе программы и нет проблем https www opennet ru opennews art sht... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:53, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А действительно, чем?
     
  • 2.18, Аноним (6), 14:58, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    что лучше - ложка или вилка?
     
     
  • 3.21, ryoken (ok), 15:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > что лучше - ложка или вилка?

    Палочки

     
  • 2.38, отложенная победа (?), 17:29, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дай покормлю. В Крите не такая ужасная реализация многих, казалось бы, базовых инструментов. Но иногда тоже вылезает кривой оскал опенсорса. Но не на каждом шагу, так как в ГИМП.
     
  • 1.26, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:34, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/
    только исходники. Бинарников под линь и вынь нет, как и для предыдущей версии.
     
  • 1.29, Аноним (41), 15:51, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    От этого польза есть при не первом запуске Насколько быстрее работает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, JooL (?), 15:52, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Горизонт !!!
    еще-бы gmic переписали под 2.10
     
     
  • 2.31, prokoudine (ok), 16:09, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже переписали.
     
  • 1.37, отложенная победа (?), 17:26, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня после каждого нового периодического подхода к ГИМП всё время первой возникает одна и та же мысль: какой же он убогий.
     
     
  • 2.41, Аноне (?), 17:48, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это пока все кряки не забанили. Да и без зарплаты мерседес не соберёшь.
     
  • 2.42, ум (?), 17:49, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ты еще не знаешь, что гимп про тебя думает в такие моменты.
     
  • 1.40, Аноне (?), 17:43, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот лет 10 не пользовался фотошопом, а недавно пришлось поработать, и я с ходу долго разбирался где там что и как, в то время как в гимпе всё "интуитивно понятно" (это к фотоквакерам). Т.е. дело привычки в плане общих операций.
     

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