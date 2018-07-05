05.07.2018 11:46  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.4

Представлен новый выпуск графического редактора GIMP 2.10.4, в котором продолжено оттачивание функциональности стабильной ветки 2.10. Также сообщается о возрождении пакета gimp-data-extras, который не обновлялся более 10 лет. В gimp-data-extras вынесены скрипты Alpha-to-Logo, которые не были включены в ветку 2.10 из-за ненадлежащего качества графики (для установки скриптов достаточно скопировать файлы ".scm" из архива в каталог scripts GIMP). Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.4 представлено несколько новшеств: Упрощено выполнение операции выравнивания горизонта - вместо ручного выравнивания, после выполнения инструментом Measure измерения угла смещения от горизонтали не покидая данный инструмент теперь можно выровнять горизонт одним кликом на новой кнопке в разделе свойств;

Реализована загрузка ресурсов в асинхронном режиме, которая позволяет избавиться от ожидания завершения загрузки всех доступных шрифтов во время запуска, благодаря продолжению загрузки данных в фоне без блокировки интерфейса;





Добавлена возможность привязки тегов к шрифтам, позволяющих быстро обратиться к нужному шрифту без перебора списка. Интерфейс работы с тегами идентичен уже применяемому для кистей, текстур и градиентов. В будущем рассматривается возможность автоматического назначения тегов на основе имеющихся в шрифте метаданных;

Расширены возможности отладочной панели Dashboard, содержащей индикаторы для наблюдения за потреблением ресурсов. Добавлена новая группа виджетов для отображения потребляемой памяти, общей физической памяти, доступной для использования памяти и размера кэша отрисовки (tile cache) в GIMP. В группе виджетов для контроля за буфером подкачки (tile swap) появилась раздельная информация о прочитанных и записанных данных;

Улучшена поддержка файлов в формате PSD - добавлена возможность загрузки включённой в файл предварительно обработанной (pre-composited) версий изображения, сохраняемой при выборе опции "Maximize Compatibility" в Photoshop. Для открытия подобных изображений в GIMP добавлен отдельный тип файлов "Photoshop image (merged)" (например, можно вначале попробовать открыть PSD как есть, а если возникли проблемы с отрисовкой попробовать новую опцию);

Налажен процесс создания сборок для macOS, который пока находится на уровне бета-версии из-за наличия некоторых неисправленных проблем;

В GEGL улучшена поддержка операции рекурсивной трансформации (Recursive Transform), позволяющий одновременно применить несколько трансформаций;



В GEGL также добавлена операция выборочной корректировки насыщенности и оттенка (Selective Hue-Saturation), позволяющая сначала выбрать оттенок, затем определить диапазон его изменения относительно базового значения и выполнить корректировку насыщенности для всех подпавших под маску пикселей. Также внесена порция исправлений в реализацию операции пикселизации (Pixelize), добавлен флаг выставления прозрачности (needs-alpha) в операции "Color to Alpha" и "svg-luminancetoalpha", добавлена настройка для определения допустимого порога в фильтре Sharpen (бывший Unsharp Mask);

В babl модернизирован код работы с палитрами и обеспечена возможность инициализации палитры в многопоточных приложениях (thread-safe). Добавлена серия цветовых пространств R~G~B~ и включены определения цветовых пространств ACEScg и ACES2065-1. Проведена чистка кода.



