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05.07.2018 08:53  В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений

В популярном браузерном дополнении Stylish, которое установлено на системах около 1.9 млн пользователей Chrome и 300 тысяч пользователей Firefox, выявлен код, который осуществляет отправку сведений об истории посещений. В прошлом году дополнение было продано компании SimilarWeb, специализирующейся на web-аналитике, и новый владелец добавил в дополнение код для отправки телеметрии. Изучение этого кода показало, что кроме заявленной общей обезличенной статистики на внешний сервер передаются полные URL страниц, которые посещает пользователь.

Примечательно, что разработчик пытался скрыть данную особенность и передавал статистику на сервер "api.userstyles.org/tics/stats" в виде закодированного бинарного блоба. Один из пользователей заинтересовался подобной особенностью, декодировал и проанализировал состав передаваемых данных (для скрытия применялось два вложенных цикла кодирования методом base64). Вопреки заявлениям, что передается только анонимная статистика о числе открытых страниц, вовне отправлялись конкретные URL с привязкой к IP-адресу, уникальному идентификатору пользователя и учётной записи в каталоге шаблонов оформления userstyles.org.

В том числе передавались URL с присутствующими среди параметров токенами аутентификации и сессионными идентификататорами (например, "mysocialnetwork.com/inbox?login_token=fsdj90d..."), что потенциально может применяться для получение контроля за учётными данными пользователя. Даже если компания SimilarWeb не заинтересована в проведении атак, в случае компрометации её инфраструктуры злоумышленник, например, может отследить запросы с кодом изменения пароля ("mysocialnetwork.com/password-reset?reset_token=a5dJ3...") и завершить процесс сброса пароля раньше реального пользователя. На серверы SimilarWeb также передаются различные одноразовые уникальные URL для просмотра данных ограниченного доступа и ссылки вида "linkedin.com/in/robertjheaton/edit", по которым можно косвенно судить о статусе пользователя.

После информирования о нарушении правил размещения дополнения в каталоге компания Google удалила дополнение из Chrome Web Store. Разработчики Mozilla также удалили Stylish из своего каталога дополнений и поместили дополнение в чёрный список, что приведёт к его блокировке на системах пользователей после очередного обновления браузера.

Stylish позволяет на свой вкус изменять оформление любых сайтов, в том числе энтузиастами подготовлено несколько скинов с вариантами тёмного оформления opennet.ru. В качестве альтернативы для изменения стиля страниц существующих сайтов предлагается использовать дополнение Stylus (Firefox, Сhrome), в рамках которого развивается независимое ответвление от Stylish. Проект Stylus был создан вскоре после перехода Stylish в руки нового владельца и его заявления о желании встроить отправку телеметрии (выполнен форк последнего выпуска, подготовленного первоначальным автором проекта).

  1. Главная ссылка к новости (https://robertheaton.com/2018/...)
  2. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
  3. OpenNews: Проект Mozilla подготовил Firefox-дополнение для изоляции скриптов Facebook
  4. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  6. OpenNews: Злоумышленники получили контроль над Chrome-дополнением с миллионной аудиторией
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
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  • 1.1, Аноним (-), 10:04, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Вот именно, открытый код это ещё не всё Есть ещё репутация А репутация у всех ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, iPony (?), 10:48, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну за всех бы я не сказал. А так в принципе логично, когда нету денежной монетизации от пользователя.
    Как смогут, так и возьмут.
     
  • 2.28, тоже Аноним (ok), 11:18, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > репутация у всех производителей массовых дополнений

    Вот популярнейшее дополнение AdBlockPlus. Чем запятнана репутация его производителя?
    Да, он вполне открыто пытается заработать на "допустимой рекламе".
    Тем, кто полагает это пятном на репутации, желательно не тратить время здесь, а готовиться к очередному учебному году.

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:05, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мархетолухам слава ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (-), 10:09, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Смотрите что может делать дополнение перед установкой и если что-то не устраивае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:23, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >кэжуально смотрю в бинарные блобы дополнения в хроме
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 10:34, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если у тебя хром, тебя не должна волновать приватность.
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:36, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Списка разрешений в хроме нет?
     
     
  • 4.17, админ локалхоста (?), 10:47, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >дополнение влазит в каждую просматриваемую страницу и меняет там css и скрипты
    >в разрешении, очевидно, будет "просмотр и изменение всех просматриваемых страниц"
    >предлагает смотреть в список разрешений.

    Гениально

     
     
  • 5.35, Аноним (-), 11:40, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не всегда дополнение просит изменение всех страниц.
     
  • 1.4, ПользовательНПМ (?), 10:12, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    господа, старайтесь ставить опенсорсные расширения, чтобы избегать проблем с приватностью и безопасностью.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:33, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Всегда использую только расширения с открытым кодом Для Stylish есть совместимы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:14, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для Palemoon предположительно, альтернатива это - Stylem ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:36, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, в их официальном каталоге.

    https://addons.palemoon.org/addon/stylem/

     
  • 1.7, Michael Shigorin (ok), 10:25, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    #маркетинг, да...
     
  • 1.8, Аноним (45), 10:31, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну воообще за такое нарушение надо всю компанию вносить в чёрный список, запре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я вообще внес в черный список где-то с-полсотни серверов гугла как распространит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Anonymoustus (ok), 11:38, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Огласите весь список, пожалуйста.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:22, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Компанию везде забанить, а работников высечь кнутом не Дональдом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, freehck (ok), 10:32, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Google удалила дополнение из Chrome Web Store
    > Mozilla также удалили Stylish из своего каталога дополнений

    Да уж. Так опозориться надо было постараться. Мне нравилось это дополнение.

    > В качестве альтернативы для изменения стиля страниц существующих сайтов предлагается использовать дополнение Stylus

    Спасибо автору новости, очень актуально.

     
  • 1.15, Аноним (13), 10:38, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Однако, это объясняет ужасный редизайн userstyles org ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:40, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Любители дополнений должны страдать
     
     
  • 2.21, админ локалхоста (?), 10:49, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Любители дополнений должны страдать

    должны страдать терпилы, которые молча безропотно жрут то, что им подсовывают разработчики софта/сайтов. Такие, как ты.

     
  • 2.24, Аноним (24), 10:58, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в чём страдание один из сотни каналов ежедневных потерь юзердата, не считая доб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Denis (??), 10:48, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О, кандидат на нарушение GDPR и лишними 20 млн. евро.
     
     
  • 2.22, AnonPlus (?), 10:49, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    GDPR о персональных данных. Идентификатор или кука таковыми данными не являются (хорошо это или плохо, но закон не о том).
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там широкая трактовка ПД - это все, что так или иначе может идентифицировать ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Anonymoustus (ok), 10:48, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ай-яй-яй, как нехорошо.

    В чорный список, однозначно.

     
  • 1.27, Аноним (27), 11:06, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новость для слоупоков. Остальные ещё тогда свалили.
     
  • 1.30, Аноним (30), 11:21, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хмм А я при его помощи Thunderbird перекраивал Печально Но хорошо, что TB -... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:24, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, окупилась ли эта покупка за полтора года.
     
  • 1.33, J.L. (?), 11:37, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ждём такого же анализа aur и ppa
     

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