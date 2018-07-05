05.07.2018 08:53  В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений

|
|
|
|
|
|2.28, тоже Аноним (ok), 11:18, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
|
> репутация у всех производителей массовых дополнений
Вот популярнейшее дополнение AdBlockPlus. Чем запятнана репутация его производителя?
Да, он вполне открыто пытается заработать на "допустимой рекламе".
Тем, кто полагает это пятном на репутации, желательно не тратить время здесь, а готовиться к очередному учебному году.
|
|
|
|
|
|
|
|4.17, админ локалхоста (?), 10:47, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>дополнение влазит в каждую просматриваемую страницу и меняет там css и скрипты
>в разрешении, очевидно, будет "просмотр и изменение всех просматриваемых страниц"
>предлагает смотреть в список разрешений.
Гениально
|
|1.9, freehck (ok), 10:32, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Google удалила дополнение из Chrome Web Store
> Mozilla также удалили Stylish из своего каталога дополнений
Да уж. Так опозориться надо было постараться. Мне нравилось это дополнение.
> В качестве альтернативы для изменения стиля страниц существующих сайтов предлагается использовать дополнение Stylus
Спасибо автору новости, очень актуально.
|