03.07.2018 19:28  Выпуск nginx 1.15.1

Состоялся выпуск новой основной ветки nginx 1.15.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: В блоке "upstream" реализована новая директива "random", при помощи которой можно организовать балансировку нагрузки со случайным выбором сервера для проброса соединения;

Увеличена производительность при исопльзовании директив "hash" и "ip_hash" вместе с директивой "zone";

Выставление параметра "reuseport" в директиве "listen" теперь приводит к установке флага SO_REUSEPORT_LB во FreeBSD 12;

Решены проблемы с несрабатыванием операции HTTP/2 server push, если SSL-соединение прерывалось прокси, стоящим перед nginx;

Исправлена ошибка, из-за которой директива "tcp_nopush" всегда применялась при соединениях с бэкендом;

Устранена ошибка, из-за которой могли возникать сбои при отправке буферизированного на диске тела запроса к бэкенду gRPC.



