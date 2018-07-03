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03.07.2018 19:28  Выпуск nginx 1.15.1

Состоялся выпуск новой основной ветки nginx 1.15.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • В блоке "upstream" реализована новая директива "random", при помощи которой можно организовать балансировку нагрузки со случайным выбором сервера для проброса соединения;
  • Увеличена производительность при исопльзовании директив "hash" и "ip_hash" вместе с директивой "zone";
  • Выставление параметра "reuseport" в директиве "listen" теперь приводит к установке флага SO_REUSEPORT_LB во FreeBSD 12;
  • Решены проблемы с несрабатыванием операции HTTP/2 server push, если SSL-соединение прерывалось прокси, стоящим перед nginx;
  • Исправлена ошибка, из-за которой директива "tcp_nopush" всегда применялась при соединениях с бэкендом;
  • Устранена ошибка, из-за которой могли возникать сбои при отправке буферизированного на диске тела запроса к бэкенду gRPC.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.2
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.0
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.33. Фонду Apache исполнилось 19 лет
  6. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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