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03.07.2018 15:50  Выпуск Cilium 1.1, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF

Подготовлен релиз проекта Cilium 1.1, в рамках которого при участии компаний Google, Facebook, Netflix и Red Hat развивается система для обеспечения сетевого взаимодействия и применения политик безопасности для изолированных контейнеров и процессов. Для разграничения сетевого доступа в Cilium применяются еBPF (Berkeley Packet Filter) и XDP (eXpress Data Path). Код компонентов, работающих на уровне пользователя, написаны на языке Go и распространяются под лицензией Apache 2.0. Загружаемые в ядро Linux сценарии BPF доступны под лицензией GPLv2.

Основу Cilium составляет фоновый процесс, который работает в пространстве пользователя и выполняет работу по генерированию и компилированию BPF-программ, а также взаимодействию с runtime, обеспечивающим работу контейнеров. В форме BPF-программ реализованы системы обеспечения связности контейнеров, интеграции с сетевой подсистемой (физические и виртуальные сети, VXLAN, Geneve) и балансировки нагрузки. Фоновый процесс дополняют управляющий cli-интерфейс, репозиторий правил доступа, система мониторинга и модули интеграции с поддержкой Kubernetes, Mesos и Docker. Более подробно про особенности Cilium можно прочитать в тексте анонса первого выпуска проекта.

Основные новшества:

  • Возможность интеграции с платформой управления микросервисами Istio, которая обеспечивает распределение нагрузки между микросервисами, организует аутентификацию, разграничение доступа и защищённое взаимодействие между микросервисами, превращая набор запущенных в разных контейнерах микросервисов в приложение, слаженно работающее как единое целое;
  • Поддержка дополнительных runtime для обеспечения работы контейнеров - cri-o и containerd. Имеющийся runtime определяется автоматически, но может быть явно выбран при помощи опции "--container-runtime";
  • Улучшение поддержки Kubernetes: поддержка дополнительных политик безопасности Kubernetes 1.11 (podSelector и namespaceSelector), возможность сопоставления данных аккаунтинга, возможность разделения локального трафика (например, проверок мониторинга) и трафика к внешним узлам через SNAT;
  • Возможность определения комбинированных правил с номером сетевого порта (IP+L4) и названием протокола (L7), применяемых только вместе с проверкой по IP/CIDR;
  • Оптимизация производительности системы отслеживания соединений: Возможность отбрасывания записей отслеживания соединений, если соединения подпадает под правило блокировки трафика. Более агрессивная чистка таблиц отслеживания соединений для не TCP-трафика;
  • Повышение производительности механизмов идентификации и обработки MTU;
  • Поддержка дополнительных метрик мониторинга производительности: добавление счётчиков перенаправления и отбрасывания трафика для L3/L4/L7.
  • Возможность изменения или добавления IP-адреса хоста с автоматическим применением определённых для хоста правил. Обеспечение непрерывной синхронизации правил и выполняющих их проверку BPF-программ. Поддержка TCP keepalive;
  • Базовый образ контейнера обновлён до пакетной базы Ubuntu 18.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://cilium.io/blog/2018/06...)
  2. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
  3. OpenNews: Выпуск Cilium 1.0, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF
  4. OpenNews: Google и IBM представили Istio, платформу для управления микросервисами
  5. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  6. OpenNews: В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bpf, cilium
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  • 1.1, Однако, 17:18, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Загружаемые в ядро Linux сценарии BPF доступны под лицензией GPLv2.

    К создаваемым машиной идеям относятся как к объектам авторского права, причем не их создатели.

     
     
  • 2.3, Аноним, 17:35, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Учитывая то, что сценарии скомпилированы из внутреннего представления, которое с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Анонимс, 17:29, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Код компонентов,

    работающих на уровне
    пользователя, написаны на
    языке Go
    А почему не на С/С++? В Гугле не умеют кодить на сишечке и плюсах?

     
     
  • 2.4, Представитель Гугла, 17:37, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > А почему не на С/С++? В Гугле не умеют кодить на сишечке и плюсах?

    Недостойные смиреннейше просят прощения и приносят глубочайшие извинения!
    Такого больше не повторится - отныне мы всегда будем интересоваться мнением анонимов опеннета и следовать из ценнейшим указаниям!
    Ваш Гугл.

     
  • 2.5, Аноним, 18:19, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да вообще, чего они за этот Go вцепились, ведь, у них же есть их фирменный Dart ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 18:26, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У линуксоидов бомбит наверно сейчас неиллюзорно ... весь текст скрыт [показать]
     

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