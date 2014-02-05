02.07.2018 22:27  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.14

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.14, в котором отмечено 10 исправлений. В новой версии: В дополнениях для гостевых систем с Linux обеспечена возможность сборки драйвера vboxvideo с ядром Linux 4.17, а также со старыми выпусками ядра до версии 3.14 и пакетами с ядром до RHEL 7.1;

Устранена ошибка, приводившая к краху при попытке доступа к пользовательскому интерфейсу через VNC;

В интерфейсе пользователя обеспечена корректная обработка повторяющихся нажатий клавиш на хост-системах с X11;

В виртуальной машине устранены проблемы с эмуляцией недокументированной инструкции SALC и эмуляцией режима "huge unreal";

В коде эмуляции клавиатур PS/2 устранена проблема с обработкой частичных последовательностей скэн-кодов;

При работе с файлами CUE налажен корректный разбор ключевого слова REM;

Устранена редко проявляющаяся проблема в коде эмуляции USB-устройств xHCI, приводившая к прекращению передачи данных;

В звуковой подсистеме убрано забивание лога ядра отладочными записями AssertLogRel;

Обеспечена возможность загрузки драйвера ядра в тестовых выпусках macOS Mojave.



