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02.07.2018 22:27  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.14

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.14, в котором отмечено 10 исправлений. В новой версии:

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux обеспечена возможность сборки драйвера vboxvideo с ядром Linux 4.17, а также со старыми выпусками ядра до версии 3.14 и пакетами с ядром до RHEL 7.1;
  • Устранена ошибка, приводившая к краху при попытке доступа к пользовательскому интерфейсу через VNC;
  • В интерфейсе пользователя обеспечена корректная обработка повторяющихся нажатий клавиш на хост-системах с X11;
  • В виртуальной машине устранены проблемы с эмуляцией недокументированной инструкции SALC и эмуляцией режима "huge unreal";
  • В коде эмуляции клавиатур PS/2 устранена проблема с обработкой частичных последовательностей скэн-кодов;
  • При работе с файлами CUE налажен корректный разбор ключевого слова REM;
  • Устранена редко проявляющаяся проблема в коде эмуляции USB-устройств xHCI, приводившая к прекращению передачи данных;
  • В звуковой подсистеме убрано забивание лога ядра отладочными записями AssertLogRel;
  • Обеспечена возможность загрузки драйвера ядра в тестовых выпусках macOS Mojave.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.12
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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