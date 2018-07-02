02.07.2018 20:24  Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов

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|1.6, Аноним, 20:59, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Плюс, что SUSE опять станет независимой компанией.
Минус, что владелец этой компании EQT, суть бизнеса которого в перепродаже через какое-то время.
Делаем ставки. Думаю лет через 5 SUSE продадут за 5 млрд Microsoft.
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|2.30, ms, 23:13, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
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мы Балмера уже выкинули, шлак впарить второй раз не получится.
Ни за 5, ни за 1, ни за пресловутые 210 этот трупик нам не нужен, ищите дурачков в других местах.
Убунту - да, можем попытаться купить, когда кoсмонафту надоест транжирить деньги, у нее есть будущее.
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|2.33, leap42, 01:41, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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> Делаем ставки. Думаю лет через 5 SUSE продадут за 5 млрд Microsoft.
вы видимо не в курсе, что Attachmate (те, которые были до Microfocus) через подставных лиц как раз и принадлежит Msft (хоть и не полностью), так что уже владели и продали
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|Часть нити удалена модератором
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|2.19, mumu, 21:44, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+5 +/–
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Логично. Хотели продаться подороже. Судя по камментам новые владельцы тоже перепродажники, значит тоже будут шевелится. Это очень положительные новости.
Перепродажники в мильен раз лучше компаний, которые покупают только чтобы похоронить конкурента.
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