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02.07.2018 20:24  Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов

Шведская инвестиционная компания EQT объявила о покупке у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE. Сумма сделки составляет 2.535 миллиарда долларов. Для сравнения Micro Focus купил холдинг Attachmate Group в 2015 году за 1.2 млрд. долларов, в свою очередь, Attachmate Group в 2011 году поглотил Novell за 2.2 млрд. долларов, а Novell купил SUSE в 2003 году за 210 млн долларов. До завершения сделки необходимо получить одобрение акционеров Micro Focus и разрешение антимонопольных служб стран, в которых зарегистрированы участники сделки.

В пресс-релизе отмечается, что SUSE продолжит развитие как независимая компания, придерживающееся полностью открытой модели разработки и соответствующих принципам open source методов ведения бизнеса, а также активно участвующее в жизни открытых проектов и сообществ с целью предоставления надёжных, удобных и высококачественных решений для предприятий на базе открытого ПО. Кадровых перестановок не планируется - Нильс Браукмен (Nils Brauckmann) сохранит пост руководителя (CEO). Более того, он приветствовал сделку, заявив, что это знаменательный день в истории SUSE и благодаря партнёрству с EQT SUSE станет полностью независимым бизнесом (ранее у SUSE был статус полунезависимого подразделения Micro Focus).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.eqtpartners.com/new...)
  2. OpenNews: Novell покупает SuSE
  3. OpenNews: Компания Micro Focus стала новым владельцем Novell и SUSE
  4. OpenNews: Micro Focus поглощает холдинг Attachmate Group, в состав которого входит SUSE
  5. OpenNews: Официально завершена сделка о покупке компании Novell корпорацией Attachmate
  6. OpenNews: Совет директоров Novell обвинили в подтасовке сделки с корпорацией Attachmate
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: suse
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  • 1.3, Аноним, 20:54, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    ??? <- EQT <- Micro Focus <- Attachmate Group <- Novell <- SUSE
     
  • 1.4, ыы, 20:54, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Хорошо быть независимым когда за тебя кто-то платит...
     
     
  • 2.9, avt, 21:04, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Суть любой независимости.
     
     
  • 3.12, 98175, 21:08, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    суть троллинга
     
  • 1.6, Аноним, 20:59, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Плюс, что SUSE опять станет независимой компанией.
    Минус, что владелец этой компании EQT, суть бизнеса которого в перепродаже через какое-то время.
    Делаем ставки. Думаю лет через 5 SUSE продадут за 5 млрд Microsoft.
     
     
  • 2.26, Аноним, 22:14, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть более нормальные дистрибутивы линукса для таких заходов.
     
  • 2.27, 0x0, 22:20, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Думаю лет через 5

    Microsoft пленит Linux не отдельно взятыми дистрибутивами :)

     
  • 2.30, ms, 23:13, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    мы Балмера уже выкинули, шлак впарить второй раз не получится.
    Ни за 5, ни за 1, ни за пресловутые 210 этот трупик нам не нужен, ищите дурачков в других местах.

    Убунту - да, можем попытаться купить, когда кoсмонафту надоест транжирить деньги, у нее есть будущее.

     
  • 2.33, leap42, 01:41, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Делаем ставки. Думаю лет через 5 SUSE продадут за 5 млрд Microsoft.

    вы видимо не в курсе, что Attachmate (те, которые были до Microfocus) через подставных лиц как раз и принадлежит Msft (хоть и не полностью), так что уже владели и продали

     
  • 1.7, Аноним, 21:02, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже и забыл как выглядит Суся и как с ней обращаться Пытался недавно сделать по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Anonymoustus, 21:03, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > принципам open source методов ведения бизнеса

    Что они имеют в виду — побирушничество за донаты?

     
  • 1.10, 87784, 21:05, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    на всякий случай: R.I.P.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.20, Аноним, 21:47, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Список организаций, которые развернули у себя Debian https www debian org us... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 21:16, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Жалко В 2016-2017 Microfocus здорово шевелилась На главной было много новых ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, mumu, 21:44, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Логично. Хотели продаться подороже. Судя по камментам новые владельцы тоже перепродажники, значит тоже будут шевелится. Это очень положительные новости.
    Перепродажники в мильен раз лучше компаний, которые покупают только чтобы похоронить конкурента.
     
  • 1.28, Аноним, 22:41, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Nokia тоже сначала кусочек им отдала https www theverge com 2012 6 14 3084531 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 22:55, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего нового - МС высосала все патенты и выкинула на мороз.
     
     
  • 2.35, анонимный аноним, 02:15, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ничего нового - МС высосала все патенты и выкинула на мороз.

    Гугл с Моторолой сделал тоже самое.

     
  • 1.34, Аноним, 02:12, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем покупать? Скачали исходники, обои поменяли и вуаля. Лохи какие-то.
     

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