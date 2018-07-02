02.07.2018 20:24  Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов

Шведская инвестиционная компания EQT объявила о покупке у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE. Сумма сделки составляет 2.535 миллиарда долларов. Для сравнения Micro Focus купил холдинг Attachmate Group в 2015 году за 1.2 млрд. долларов, в свою очередь, Attachmate Group в 2011 году поглотил Novell за 2.2 млрд. долларов, а Novell купил SUSE в 2003 году за 210 млн долларов. До завершения сделки необходимо получить одобрение акционеров Micro Focus и разрешение антимонопольных служб стран, в которых зарегистрированы участники сделки.

В пресс-релизе отмечается, что SUSE продолжит развитие как независимая компания, придерживающееся полностью открытой модели разработки и соответствующих принципам open source методов ведения бизнеса, а также активно участвующее в жизни открытых проектов и сообществ с целью предоставления надёжных, удобных и высококачественных решений для предприятий на базе открытого ПО. Кадровых перестановок не планируется - Нильс Браукмен (Nils Brauckmann) сохранит пост руководителя (CEO). Более того, он приветствовал сделку, заявив, что это знаменательный день в истории SUSE и благодаря партнёрству с EQT SUSE станет полностью независимым бизнесом (ранее у SUSE был статус полунезависимого подразделения Micro Focus).



