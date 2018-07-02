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02.07.2018 09:02  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Основные новшества:

  • Добавлен новый режим "cp --reflink=never" (по умолчанию в reflink используется режим auto), при котором всегда выполняется создание полной копии файлов, без применения клонирования идентичных файлов (при клонировании в метаданных создаётся дополнительная ссылка на уже имеющиеся данные без их фактического копирования);
  • Команда "cp --force file symlink" теперь удаляет символическую ссылку, если она зациклена и ссылается на саму себя;
  • В команде "ls --color" при подсветке теперь учитывается регистр символов в расширении файла;
  • В "env" добавлена опция "-v/--debug" для отображения дополнительной отладочной информации;
  • В "env" добавлена опция "-S/--split-string=S" для разделения единого строкового параметра на несколько аргументов (применяется для передачи нескольких аргументов при выполнении из скриптов);
  • В md5sum, sha*sum и b2sum добавлена опция "--zero" ("-z") для разделения строк при помощи нулевого символа (NUL), вместо перевода строки, и отключения экранирования символов в имени файла;
  • В команду "rm --preserve-root" добавлен режим "--preserve-root=all" для отклонения любых параметров, ссылающихся на примонтированную ФС, отличную от текущей;
  • В команде cut максимальная длина строки на 32-разрядных системах теперь соответствует максимальному размеру файла (ранее смещения не могли превышать SIZE_MAX-1);
  • В команды stat и tail добавлена информация о ФС "exfs" (вариант XFS) для корректного вывода типа через "stat -f --format=%T" и использования inotify в "tail -f";
  • В wc убрана дополнительная обработка ASCII-текста в многобайтовых локалях.


  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.29
  3. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.27
  4. OpenNews: Подготовлен вариант GNU Coreutils, переписанный на языке Rust
  5. OpenNews: Проблемы безопасности в sort, uniq и join из состава GNU coreutils. Уязвимости в snort, zabbix и CouchDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreutils
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  • 1.1, Anonymoustus, 09:59, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > В md5sum, sha*sum и b2sum добавлена опция "--zero" ("-z") для разделения строк при прмощи нулевого символа (NUL), вместо перевода строки, и отключения экранирования символов в имени файла;

    В чём сакральный смысл?

     
     
  • 2.2, ., 10:32, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    в том, что перевод строки - допустимый во многих случаях символ в имени файла.
     
     
  • 3.4, Anonymoustus, 10:56, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > в том, что перевод строки - допустимый во многих случаях символ в
    > имени файла.

    Я что-то не могу себе представить ситуацию, когда это может понадобиться.

     
     
  • 4.5, 1, 11:09, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "терминальная бомба" же !
     
  • 4.6, Аноним, 11:46, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В комбинации с xargs -0, например В наколеночных скриптах для себя - вряд ли, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Andrey Mitrofanov, 10:40, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > -  Добавлен новый режим "cp
    > -  В команде "ls --color" при подсветке теперь
    > -  В "env" добавлена опция
    > -  В md5sum, sha*sum и b2sum добавлена опция
    > -  В команде cut максимальная длина строки на 32-разрядных системах теперь
    > -  В wc убрана дополнительная обработка

    Что-то зачастили релизы.  |-D

    Вот ведь, надо, казалось бы деражаться -- _не_ программировать, ан... Новые опции, новые релизы, новые удаления новых опций.  Эдак ведь у них мозилла, эппле и редхат плохому научатся.  </>

     
     
  • 2.7, Аноним, 14:22, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну дык растет популярность Альпины с ее жестким минимализмом, так глядишь и погр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Andrey Mitrofanov, 14:27, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Что-то зачастили релизы.  |-D
    > Ну дык растет популярность Альпины с ее жестким минимализмом, так глядишь и
    > погребут гнутые утилиты вместе с libc. Надо фич побольше.
    > П.С, лол, уже слово "3aк0пaть" в блеклисте! Это ж святое!

    С блоатварью Торвальдса ещё поделайте чего-нибудь, чисто в плане минимализма.  ...GNU Hurd должен быт хорош[I]!

     
  • 1.9, Аноним, 14:36, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Криbое подeлие Как сделать, например echo -e Hello nworld xxx grep Hello n... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 14:38, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хотя, grep не входит в coreutils

    но от этого не легче

     
  • 2.11, Аноним, 15:24, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    grep Hello world xxx grep echo -e Hello nworld xxx echo -e Hello nworl... весь текст скрыт [показать]
     

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