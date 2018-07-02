02.07.2018 09:02  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Основные новшества: Добавлен новый режим "cp --reflink=never" (по умолчанию в reflink используется режим auto), при котором всегда выполняется создание полной копии файлов, без применения клонирования идентичных файлов (при клонировании в метаданных создаётся дополнительная ссылка на уже имеющиеся данные без их фактического копирования);

Команда "cp --force file symlink" теперь удаляет символическую ссылку, если она зациклена и ссылается на саму себя;

В команде "ls --color" при подсветке теперь учитывается регистр символов в расширении файла;

В "env" добавлена опция "-v/--debug" для отображения дополнительной отладочной информации;

В "env" добавлена опция "-S/--split-string=S" для разделения единого строкового параметра на несколько аргументов (применяется для передачи нескольких аргументов при выполнении из скриптов);

В md5sum, sha*sum и b2sum добавлена опция "--zero" ("-z") для разделения строк при помощи нулевого символа (NUL), вместо перевода строки, и отключения экранирования символов в имени файла;

В команду "rm --preserve-root" добавлен режим "--preserve-root=all" для отклонения любых параметров, ссылающихся на примонтированную ФС, отличную от текущей;

В команде cut максимальная длина строки на 32-разрядных системах теперь соответствует максимальному размеру файла (ранее смещения не могли превышать SIZE_MAX-1);

В команды stat и tail добавлена информация о ФС "exfs" (вариант XFS) для корректного вывода типа через "stat -f --format=%T" и использования inotify в "tail -f";

В wc убрана дополнительная обработка ASCII-текста в многобайтовых локалях.



