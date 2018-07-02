02.07.2018 09:02  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30

|
|
|
|1.1, Anonymoustus, 09:59, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> В md5sum, sha*sum и b2sum добавлена опция "--zero" ("-z") для разделения строк при прмощи нулевого символа (NUL), вместо перевода строки, и отключения экранирования символов в имени файла;
В чём сакральный смысл?
|
|1.3, Andrey Mitrofanov, 10:40, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> - Добавлен новый режим "cp
> - В команде "ls --color" при подсветке теперь
> - В "env" добавлена опция
> - В md5sum, sha*sum и b2sum добавлена опция
> - В команде cut максимальная длина строки на 32-разрядных системах теперь
> - В wc убрана дополнительная обработка
Что-то зачастили релизы. |-D
Вот ведь, надо, казалось бы деражаться -- _не_ программировать, ан... Новые опции, новые релизы, новые удаления новых опций. Эдак ведь у них мозилла, эппле и редхат плохому научатся. </>
|
|
|
|
|
|3.8, Andrey Mitrofanov, 14:27, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> Что-то зачастили релизы. |-D
> Ну дык растет популярность Альпины с ее жестким минимализмом, так глядишь и
> погребут гнутые утилиты вместе с libc. Надо фич побольше.
> П.С, лол, уже слово "3aк0пaть" в блеклисте! Это ж святое!
С блоатварью Торвальдса ещё поделайте чего-нибудь, чисто в плане минимализма. ...GNU Hurd должен быт хорош[I]!
|