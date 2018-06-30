29.06.2018 23:37  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.12

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.12. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Ключевые новшества NetworkManager 1.12: Расширена функциональность checkpoint/restore, позволяющая автоматически вернуть рабочую конфигурацию, в случае если изменение настроек привело к потере сетевого соединения и в течение заданного интервала времени соединение не удалось установить (например, при помощи данной возможности можно подстраховать себя при удалённом внесении изменений). Ранее checkpoint/restore был доступен только через D-Bus, что ограничивало его применение, но теперь он реализован и в API libnm;

В nmcli реализована возможность настройки палитры для вывода на цветных терминалах и добавлен режим "overview", позволяющий отобразить настройки, отличные от тех, в которых выставлены значения по умолчанию. Если прошлое сканирование беспроводной сети производилось достаточно давно, то nmcli теперь вначале проводит сканирование, а только потом отображает список доступных беспроводных сетей;

Для Wi-Fi обеспечена поддержка метода быстрой настройки соединения FILS (Fast Initial Link Setup), позволяющего избавиться от задержек при руминге во время миграции от одной точки доступа к другой. Для использования FILS точка доступа должна поддерживать 802.11ai, а на стороне клиента требуется наличие ядра Linux 4.9+ и git-снапшота wpa_supplicant;

Добавлена начальная поддержка Wi-Fi демона IWD, развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant;

Добавлена поддержка технологии WoWLAN (wake-on-wireless-lan), позволяющей инициировать пробуждение системы из спящего режима при поступлении специального пакета по беспроводной сети. Поддержка WoWLAN пока отсутствует в штатном ядре Linux, но добавлена в виде патча в пакеты с ядром для Ubuntu;

Повышена надёжность проверки активности сетевого соединения;

Добавлена поддержка установки флагов IP-туннелей;

В DNS-плагине на базе systemd-resolved добавлена поддержка MDNS;

В DNS-плагинах systemd-resolved и dnsmasq обеспечена обработка настроек приоритета DNS-серверов;

Добавлена поддержка маршрутов "onlink";

Повышена эффективность работы с интерфейсом D-Bus;

Из зависимостей исключена библиотека libnl (функциональность, необходимая для работы с Netlink теперь встроена в NetworkManager).

Объявлена устаревшей библиотека libnm-glib, вместо которой начиная с NetworkManager 1.0 применяется библиотека libnm.

Удалён устаревший плагин "ifnet";

Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.



