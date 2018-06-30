29.06.2018 23:37  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.12

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|1.1, Hercules, 00:21, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
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KDE'шный NM прямо довели до совершенства - все может. И десяток сетей дома поддерживает (проводных и WiFi), и двойные сети (VPN поверх обычных) отображает, и сам все переподключает когда надо, и виджеты сетевой активности в комплекте, и настройки простые информативные, вобщем все классно. Я даже на новой винде не смог так быстро разобраться, пол часа искал ни то что как поднять VPN, а как вообще настроить обычное соединение. А в кедах за 5 минут импортировал конфигурацию в NM и все летает.
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|2.2, Hercules, 00:27, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Есть правда проблема пока нерешенная. Если настраивать VPN через NM или через консольный OpenVPN-клиент, то на ipleak.net показывает DNS leaks (около 40 DNS-серверов Google, прописанных на маршрутизаторе). Если юзать фирменный клиент от VPN-провайдера, то DNS не течет (они предоставляют свои DNS-сервера). Это правда проблема на Ubuntu, и от версии к версии ее штормит. Например, в 16.04 DNS не тек, и через NM мне стабильно отображался DNS-сервер VPN-провайдера, а на 18.04 светятся гугловские сервера. Какая-то проблема с резолвом в Ubuntu, хотя я менял resolvconf на openresolv, делал какие-то настройки, то проблема не решилась.
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|2.4, AnonPlus, 00:34, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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>> Я даже на новой винде не смог так быстро разобраться ... как вообще настроить обычное соединение.
0_0
ПКМ по значку сети в трее > Открыть "Параметры сети" > Настройка параметров адаптера
Реально полчаса?
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|3.9, Михаил, 00:42, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Я когда после XP впервые (да еще и после долгих лет на Linux) открыл Windows 7, то долго искал в этих дебрях "мастера" как поднять PPPOE. Если в Linux все настройки соединения делаются в одном окне, то этот бесконечный лабиринт из непонятных названий и окон просто запутывает, часто настройки представлены довольно неочевидным образом.
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|1.3, Аноним, 00:33, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Не сильно копался в настройках, но как по мне экспорт/импорт конфигов это вещь! Очень экономит время при миграции на свежие версии дистрибутива и в качестве бэкапа полезно. :)
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