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29.06.2018 23:37  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.12

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.12. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Ключевые новшества NetworkManager 1.12:

  • Расширена функциональность checkpoint/restore, позволяющая автоматически вернуть рабочую конфигурацию, в случае если изменение настроек привело к потере сетевого соединения и в течение заданного интервала времени соединение не удалось установить (например, при помощи данной возможности можно подстраховать себя при удалённом внесении изменений). Ранее checkpoint/restore был доступен только через D-Bus, что ограничивало его применение, но теперь он реализован и в API libnm;
  • В nmcli реализована возможность настройки палитры для вывода на цветных терминалах и добавлен режим "overview", позволяющий отобразить настройки, отличные от тех, в которых выставлены значения по умолчанию. Если прошлое сканирование беспроводной сети производилось достаточно давно, то nmcli теперь вначале проводит сканирование, а только потом отображает список доступных беспроводных сетей;
  • Для Wi-Fi обеспечена поддержка метода быстрой настройки соединения FILS (Fast Initial Link Setup), позволяющего избавиться от задержек при руминге во время миграции от одной точки доступа к другой. Для использования FILS точка доступа должна поддерживать 802.11ai, а на стороне клиента требуется наличие ядра Linux 4.9+ и git-снапшота wpa_supplicant;
  • Добавлена начальная поддержка Wi-Fi демона IWD, развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant;
  • Добавлена поддержка технологии WoWLAN (wake-on-wireless-lan), позволяющей инициировать пробуждение системы из спящего режима при поступлении специального пакета по беспроводной сети. Поддержка WoWLAN пока отсутствует в штатном ядре Linux, но добавлена в виде патча в пакеты с ядром для Ubuntu;
  • Повышена надёжность проверки активности сетевого соединения;
  • Добавлена поддержка установки флагов IP-туннелей;
  • В DNS-плагине на базе systemd-resolved добавлена поддержка MDNS;
  • В DNS-плагинах systemd-resolved и dnsmasq обеспечена обработка настроек приоритета DNS-серверов;
  • Добавлена поддержка маршрутов "onlink";
  • Повышена эффективность работы с интерфейсом D-Bus;
  • Из зависимостей исключена библиотека libnl (функциональность, необходимая для работы с Netlink теперь встроена в NetworkManager).
  • Объявлена устаревшей библиотека libnm-glib, вместо которой начиная с NetworkManager 1.0 применяется библиотека libnm.
  • Удалён устаревший плагин "ifnet";
  • Добавлена экспериментальная поддержка сборочной системы Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.10
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.8
  4. OpenNews: В NetworkManager появится защита от отслеживания пользователя в беспроводных сетях
  5. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
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  • 1.1, Hercules, 00:21, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    KDE'шный NM прямо довели до совершенства - все может. И десяток сетей дома поддерживает (проводных и WiFi), и двойные сети (VPN поверх обычных) отображает, и сам все переподключает когда надо, и виджеты сетевой активности в комплекте, и настройки простые информативные, вобщем все классно. Я даже на новой винде не смог так быстро разобраться, пол часа искал ни то что как поднять VPN, а как вообще настроить обычное соединение. А в кедах за 5 минут импортировал конфигурацию в NM и все летает.
     
     
  • 2.2, Hercules, 00:27, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Есть правда проблема пока нерешенная. Если настраивать VPN через NM или через консольный OpenVPN-клиент, то на ipleak.net показывает DNS leaks (около 40 DNS-серверов Google, прописанных на маршрутизаторе). Если юзать фирменный клиент от VPN-провайдера, то DNS не течет (они предоставляют свои DNS-сервера). Это правда проблема на Ubuntu, и от версии к версии ее штормит. Например, в 16.04 DNS не тек, и через NM мне стабильно отображался DNS-сервер VPN-провайдера, а на 18.04 светятся гугловские сервера. Какая-то проблема с резолвом в Ubuntu, хотя я менял resolvconf на openresolv, делал какие-то настройки, то проблема не решилась.
     
     
  • 3.12, Домохозяйка Анонима, 00:45, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дык поставь какой-нибудь unbound на локалхост и не мучайся.
     
  • 2.4, AnonPlus, 00:34, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Я даже на новой винде не смог так быстро разобраться ... как вообще настроить обычное соединение.

    0_0

    ПКМ по значку сети в трее > Открыть "Параметры сети" > Настройка параметров адаптера

    Реально полчаса?

     
     
  • 3.9, Михаил, 00:42, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Я когда после XP впервые (да еще и после долгих лет на Linux) открыл Windows 7, то долго искал в этих дебрях "мастера" как поднять PPPOE. Если в Linux все настройки соединения делаются в одном окне, то этот бесконечный лабиринт из непонятных названий и окон просто запутывает, часто настройки представлены довольно неочевидным образом.
     
  • 2.6, Аноним_админ, 00:36, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > KDE'шный NM прямо довели до совершенства - все может.

    Два (или больше) vpn-соединения одновременно может поднять?

     
     
  • 3.7, Михаил, 00:39, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может, часто так и приходится работать. Это фактически получается DoubleVPN, скорость снижается не сильно (где-то на 10%).
     
  • 2.14, Аноним, 01:12, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там уже исправили проблему с невозможностью активации точки доступа на USB WiFi ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 00:33, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Не сильно копался в настройках, но как по мне экспорт/импорт конфигов это вещь! Очень экономит время при миграции на свежие версии дистрибутива и в качестве бэкапа полезно. :)
     
     
  • 2.10, XXI век, 00:43, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-истину, это прорыв.
     
     
  • 3.13, Вася тоже админ, 00:46, 30/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может и не прорыв, то корректный экспорт/импорт важных конфигураций часто спасает жизнь админа. :)
     
  • 1.5, Аноним, 00:35, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    nm-applet почему-то не хочет соединять меня по DSL PPPoE Не отображает в своей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, alexgluck, 00:39, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне не хватает настройки приоритетов вафли в гуи. В nmtui тоже нет, только через nmcli.
     
  • 1.11, Аноним, 00:44, 30/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И правда, вспомнить еще 6 лет назад, и сейчас - небо и земля.
     

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