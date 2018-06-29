29.06.2018 16:52  Выпуск дисплейного сервера Mir 0.32

Состоялся релиз дисплейного сервера Mir 0.32, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/17.10/18.04 (PPA1, PPA2) и Fedora 26/27/28. Основные изменения: Расширена поддержка средств для обеспечения запуска Wayland-приложений в окружении Mir, используя Mir в качестве композитного сервера для Wayland. При использовании Wayland добавлена поддержка буфера обмена (copy/cut/paste) и подповерхностей (subsurface). Общий уровень поддержки Wayland отмечен как не уступающий и даже обгоняющий старый клиентский API Mir. Для IoT-устойств на базе Mir протокол Wayland теперь официально рекомендован к использованию;

Добавлена поддержка сервиса logind, необходимого для организации сеансов работы пользователей при использовании Mir на рабочем столе. Отсутствие поддержки logind было звеном, мешавшим проекту UBports завершить портирование Unity8 на Ubuntu 18.04 LTS;

Обновлена прослойка MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В MirAL добавлена возможность запуска Wayland-клиентов и использования Wayland с оболочками на базе Mir.



