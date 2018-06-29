29.06.2018 12:23  В браузер Brave встроена поддержка Tor

Доступен для тестирования 23 бета-выпуск web-браузера Brave, развиваемого под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium (используется Muon, форк платформы Electron) и нацелен на оберегание приватности пользователей. Например Brave примечателен включением по умолчанию компонентов для вырезания рекламы и JavaScript-кода для майнинга, защитой от отслеживания перемещения между сайтами, принудительным использованием HTTPS (HTTPS Everywhere) и собственным движком показа рекламы с отчислениями пользователю за просмотры. Сборки подготовлены для Linux (deb, rpm), Windows и macOS. Код проекта доступен на GitHub.

Новая версия интересна интеграцией поддержки анонимайзера Tor в режиме приватного просмотра с предоставлением возможности открытия отдельных вкладок с передачей связанного с ними трафика только через сеть Tor. Поддержка tor-пока имеет статус тестовой возможности, поэтому до завершения тестирования для полноценной анонимизации рекомендуется использовать Tor Browser. В качестве своего вклада в развитие сети Tor компания Brave запустила на своих мощностях шесть новых релеев Tor и в будущем намерена увеличить предоставляемую через них пропускную способность. Из планов на будущее отмечается добавление в интерфейс Brave возможности выбора страны выходных узлов Tor.

Из изменений также можно выделить обновление стиля пиктограмм на панели, добавление блокировки кода для отслеживания пользователей при помощи списка EasyPrivacy, оптимизацию производительности встроенного блокировщика рекламы, добавление анимационных эффектов при изменении размера вкладок.



