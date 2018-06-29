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29.06.2018 12:23  В браузер Brave встроена поддержка Tor

Доступен для тестирования 23 бета-выпуск web-браузера Brave, развиваемого под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium (используется Muon, форк платформы Electron) и нацелен на оберегание приватности пользователей. Например Brave примечателен включением по умолчанию компонентов для вырезания рекламы и JavaScript-кода для майнинга, защитой от отслеживания перемещения между сайтами, принудительным использованием HTTPS (HTTPS Everywhere) и собственным движком показа рекламы с отчислениями пользователю за просмотры. Сборки подготовлены для Linux (deb, rpm), Windows и macOS. Код проекта доступен на GitHub.

Новая версия интересна интеграцией поддержки анонимайзера Tor в режиме приватного просмотра с предоставлением возможности открытия отдельных вкладок с передачей связанного с ними трафика только через сеть Tor. Поддержка tor-пока имеет статус тестовой возможности, поэтому до завершения тестирования для полноценной анонимизации рекомендуется использовать Tor Browser. В качестве своего вклада в развитие сети Tor компания Brave запустила на своих мощностях шесть новых релеев Tor и в будущем намерена увеличить предоставляемую через них пропускную способность. Из планов на будущее отмечается добавление в интерфейс Brave возможности выбора страны выходных узлов Tor.

Из изменений также можно выделить обновление стиля пиктограмм на панели, добавление блокировки кода для отслеживания пользователей при помощи списка EasyPrivacy, оптимизацию производительности встроенного блокировщика рекламы, добавление анимационных эффектов при изменении размера вкладок.



  1. Главная ссылка к новости (https://brave.com/tor-tabs-bet...)
  2. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.8 и браузера Tor Browser 7.5.6
  5. OpenNews: Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor
  6. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: brave
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  • 1.1, Аноним, 12:27, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Интересно...
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48703
     
  • 1.2, qcgg, 12:43, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Https Everywhere
    SSL/TLS Everywhere
    Tor Everywhere
    ...
    DarkNet Everywhere
     
     
  • 2.4, Anonimka, 12:51, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как альтернатива:
    ----------------
    MOSSAD_Everywhere
    CIA_Everywhere
    MI6_Everywhere
    BND_Everywhere
    FSB_Everywhere
    DGSE_Everywhere
    Васян_Everywhere
    ...
     
  • 1.3, Аноним, 12:50, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Годный браузер, кто-то пользуется на десктопе?
     
     
  • 2.25, mumu, 15:55, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Пробовал. Нет поддержки гугл-расширений. И вообще любых расширений кроме заранее встроенных (два рекламных, две калеки)
     
  • 1.6, Anon User, 13:04, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Tor должен быть встроен во все браузеры мира. Тогда РКН перегреется и Жаров повесится!
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:27, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет. Такие не перегреваются. Просто наказывать начнут всех подряд.
     
  • 2.13, Аноным, 13:30, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда переблочат всё подряд
     
  • 2.23, Тот_Самый_Анонимус, 15:07, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не должен. Кому надо — сами и добавляйте.
     
  • 1.7, DmA, 13:12, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну ещё туда i2p добавьте для кучи, чтобы один браузер можно было использовать по любому интернету(темному, светлому или заблокированному ) без перенастроек
     
  • 1.8, DmA, 13:14, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    146 мегабайт весит, не лёгенький
     
  • 1.9, Аноним, 13:16, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очередной безопасный хромоклон Такое ощущение, что вернулся в конец 90-х, ког... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Ульяна, 13:23, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, почему руководитель ушёл и начал пилить браузер на распиареном хроме.
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:31, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Бренден поддерживал запрет однополых браков За это его выперли из мозиллы Это ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 13:50, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И создал браузер, который заменяет рекламу сайта на свою Всё, что нужно знать о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 14:08, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И запилил свой браузер, с лошадений верхней панелью с градиентом выпуклости, нен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 14:10, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А еще он дополнительные мышиные кнопки не видит, видимо на гей-мышках команду на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Виталик, 13:39, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пробовал этот браузер, он довольно неудобный, сырой и вся приватность в большей мере просто слова для непродвинутых пользователей, чем реальная приватность. Но вот версия для андроида неплохая замена хромиуму, так как тем самым хромиумом с встроенным адблоком и является. Так же этот браузер не проходит критерии фдроид из-за каких-то там бинарных блобов, поэтому опенсорсом по факту не является в полной мере.
     
     
  • 2.17, Попугай Кеша, 13:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Пробовал этот браузер, он довольно неудобный, сырой и вся приватность в большей
    > мере просто слова для непродвинутых пользователей, чем реальная приватность. Но вот
    > версия для андроида неплохая замена хромиуму, так как тем самым хромиумом
    > с встроенным адблоком и является. Так же этот браузер не проходит
    > критерии фдроид из-за каких-то там бинарных блобов, поэтому опенсорсом по факту
    > не является в полной мере.

    Вам что-нибудь приставка бета говорит? Нет? Ах нет? Тогда это не для вас ресурс, гуманитарий

     
     
  • 3.19, Аноним, 14:02, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по тексту, это уже 23-й по счёту бета-выпуск и финального не предвидится.
     
     
  • 4.26, dimqua, 16:02, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Предвидится, когда выйдет новый релиз Chrome. У Brave несколько release channels.
     
  • 1.22, zzz, 14:23, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот это они ваще ништяк придумали - сами стату собирают, собирают свой процент с пожертвований, а апломбу как у д'Артаньяна
     
  • 1.24, Аноняшка, 15:34, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Реклама встроенная там персонализированная? (кто - нить тестировал?) :)
     

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