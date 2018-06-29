29.06.2018 12:23  В браузер Brave встроена поддержка Tor

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|1.7, DmA, 13:12, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну ещё туда i2p добавьте для кучи, чтобы один браузер можно было использовать по любому интернету(темному, светлому или заблокированному ) без перенастроек
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|1.15, Виталик, 13:39, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Пробовал этот браузер, он довольно неудобный, сырой и вся приватность в большей мере просто слова для непродвинутых пользователей, чем реальная приватность. Но вот версия для андроида неплохая замена хромиуму, так как тем самым хромиумом с встроенным адблоком и является. Так же этот браузер не проходит критерии фдроид из-за каких-то там бинарных блобов, поэтому опенсорсом по факту не является в полной мере.
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|2.17, Попугай Кеша, 13:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Пробовал этот браузер, он довольно неудобный, сырой и вся приватность в большей
> мере просто слова для непродвинутых пользователей, чем реальная приватность. Но вот
> версия для андроида неплохая замена хромиуму, так как тем самым хромиумом
> с встроенным адблоком и является. Так же этот браузер не проходит
> критерии фдроид из-за каких-то там бинарных блобов, поэтому опенсорсом по факту
> не является в полной мере.
Вам что-нибудь приставка бета говорит? Нет? Ах нет? Тогда это не для вас ресурс, гуманитарий
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