29.06.2018 11:03  Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS

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|1.1, A.Stahl, 11:17, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>предпринята попытка создания мобильной платформы, целиком построенной на базе web-технологий
Что-то последнее время ни одной хорошей новости. То поломали, там утекло, телескоп никак не соберут, тут эти ещё... веб делают.
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|6.29, DmA, 13:07, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Читаю сейчас "О новый дивный мир" Хаксли. Правительство уже много чего оттуда взяло в систему "образования".
Особенно "Общность, одинаковость, стабильность"!
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|7.34, Попугай Кеша, 13:45, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Читаю сейчас "О новый дивный мир" Хаксли. Правительство уже много чего
> оттуда взяло в систему "образования".
> Особенно "Общность, одинаковость, стабильность"!
Читать полезно, молодец! На этом ресурсе мало кто читает книги, а если вокруг посмотреть - нифига не читают. Только твиттеры эти да инстаграмы.
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|5.35, Попугай Кеша, 13:46, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Антивирус Касперского
> Ухахаха.
> Тут звонили. Просят забрать обратно.
Кого забрать?
>>интеловцы сидят в Нижнем Новгороде,
> У меня хомяк живет в аквариуме. Видимо он - рыбка.
Повезло вашему хомяку ) Защитники животных уже выехали за вами.
>>Parallels
> Штабквартира в ш. Вашингтон... А чего не в Рязани?
А у Яндекса тоже не там где хотелось бы. А вы как думаете почему? Какие мысли возникают на этот счет?
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|3.15, Попугай Кеша, 11:43, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Они и этим занимались https://www.youtube.com/watch?v=JIiIjjIsuzc
> А также старались на умных телевизорах выехать (и там вот реально, легко
> потолкаться).
> Но одно дело - рисовать красивые картинки о будущем продуктах и видяшки,
> а другое - сделать что-то годное.
Еще важна репутация. Вы электрику доверите зубы лечить? Или стоматологу управлять самолетом?
Почему же считают, что если компания всю жизнь браузерами занималась, вдруг возьмет и напишет хорошую ОС?
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|4.27, Comdiv, 12:11, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это ещё что. Знаю одну компанию, которая всю жизнь поисковиком занималась и ничего - и браузер делают, и несколько операционных систем, и языки программирования клепают.
А так-то браузер уже давно вышел по сложности и по задачам на уровень пользовательской ОС.
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|2.14, Попугай Кеша, 11:42, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Mozilla рано сбросила со счетов Firefox OS. Всего-то нужно было не пытаться
> конкурировать с Android/iOS, а занимать нишу кнопочных аппаратов с очень большим
> временем автономной работы.
Зачем? Им проще данными приторговывать и ниче не делать. Тут мозгов не надо сильно
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|1.8, inferrna, 11:38, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хейтеры выли про то, что веб не нужен, что куда уже там утяжелять, а в итоге - 256MB. Последний ведроид, которой мог на таком объёме запускаться, был 2.хх.
Плюс девелопить и отлаживать под такую систему гораздо легче - для 90% функционала достаточно браузера и только для работы некоторых api требуется эмуль/девайс.
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|2.11, Попугай Кеша, 11:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Только бизнес, детка. Веб для средних умов. Средних умов очень много на рынке труда. Профессионалов мало.
Вот почему Дуров с Телеграмом обставил всех. Собрал профи и сделал крутой продукт. Пока бизнес думал с точки зрения эффективности и клепал поделки в стиле Electron, Firefox OS, Skype for Linux (Electron) и иже с ними, грамотные специалисты делают как надо и выигрывают.
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|3.18, Попугай Кеша, 11:44, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А что мешало инвестировать в сам Firefox OS, пока он ещё поддерживался?
> Ну с условием этого только "для интеграции с сервисами Google Assistant, Google
> Maps, YouTube и Google Search"
Только бизнес, детка
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|1.19, th3m3, 11:46, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>снизили потребление памяти (для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ)
У меня на ZTE Open с Firefox OS - столько и было оперативки. И всё работало.
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|1.39, VINRARUS, 15:40, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да ладно, внезапно гуль решыл возродить телефоны которые сам и убил ведром по голове?
Щас из кнопочников токо одно говно для даунов плоховидящих, которое в руках рассыпается. Если появятся кнопочные почтисмарты нормального качества будет отлично.
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