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29.06.2018 11:03  Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS

Стартап KaiOS Technologies получил 22 млн долларов в рамках первого раунда инвестиций от компании Google. Дополнительно Google и KaiOS Technologies объявили о проведении работы по созданию для операционной системы KaiOS приложений для интеграции с сервисами Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search. В рамках проекта KaiOS (не путать с одноимённым минималистичным Linux-дистрибутивом) предпринята попытка создания мобильной платформы, целиком построенной на базе web-технологий.

KaiOS позиционируется как система, способная предоставить сходную с современными смартфонами функциональность на простейших кнопочных мобильных телефонах. Например, телефоны с KaiOS уже производятся по OEM-контрактам такими компаниями, как Nokia (HMD), TCL, Micromax и Alcatel, а общая пользовательская база оценивается в 40 млн проданных устройств. В Индии устройства на базе KaiOS занимают второе место по популярности после смартфонов с платформой Android.

В качестве основы KaiOS использованы наработки проекта B2G (Boot to Gecko), в рамках которого энтузиасты безуспешно попытались продолжить разработку Firefox OS, создав форк движка Gecko, после того как в 2016 году из основного репозитория Mozilla и движка Gecko были удалены компоненты B2G. Разработчики KaiOS провели дополнительную оптимизацию платформы, переработали интерфейс для использования на устройствах без сенсорного экрана, снизили потребление памяти (для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ), обеспечили более длительное время автономной работы, добавили поддержку 4G LTE, запустили собственный каталог приложений и сервис доставки OTA-обновлений (over-the-air).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kaiostech.com/goog...)
  2. OpenNews: Продолжение разработки Firefox OS потребует создания форка движка Gecko
  3. OpenNews: Опубликован официальный план прекращения разработки Firefox OS для смартфонов
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Firefox OS 2.5
  5. OpenNews: Panasonic и Mozilla анонсировали телевизор с Firefox OS
  6. OpenNews: Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefoxos, kaios
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  • 1.1, A.Stahl, 11:17, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >предпринята попытка создания мобильной платформы, целиком построенной на базе web-технологий

    Что-то последнее время ни одной хорошей новости. То поломали, там утекло, телескоп никак не соберут, тут эти ещё... веб делают.

     
     
  • 2.3, Анонимус_б6_выпуск_3, 11:29, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    вот телескоп да, крайне обидно, что аж на 2021 отнесли уже
     
  • 2.4, Аноним, 11:32, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –2 +/
    В чем проблема Сделай конкурирующий продукт не на веб технологиях, и задави Kal... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Попугай Кеша, 11:36, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Parallels, Антивирус Касперского, интеловцы сидят в Нижнем Новгороде, Abbyy. Ну-ну
     
     
  • 4.10, Аноним, 11:40, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я уж молчу про JetBrains с их IDE и Котлином.
     
     
  • 5.17, Попугай Кеша, 11:44, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да-да Телеграм, PayPal Не, есть еще наши разработчики с мозгами А все советск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, Аноним, 11:49, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На территории России Мухахаха... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.29, DmA, 13:07, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Читаю сейчас  "О новый дивный мир" Хаксли. Правительство уже много чего оттуда взяло в систему "образования".
    Особенно "Общность, одинаковость, стабильность"!
     
     
  • 7.32, Очередной аноним, 13:37, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Особенно "Общность, одинаковость, стабильность"!

    Ага, почитай про "закон Янте":
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA

     
  • 7.34, Попугай Кеша, 13:45, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Читаю сейчас  "О новый дивный мир" Хаксли. Правительство уже много чего
    > оттуда взяло в систему "образования".
    > Особенно "Общность, одинаковость, стабильность"!

    Читать полезно, молодец! На этом ресурсе мало кто читает книги, а если вокруг посмотреть - нифига не читают. Только твиттеры эти да инстаграмы.

     
  • 4.20, Аноним, 11:46, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ухахаха Тут звонили Просят забрать обратно У меня хомяк живет в аквариуме В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Попугай Кеша, 13:46, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Антивирус Касперского
    > Ухахаха.
    > Тут звонили. Просят забрать обратно.

    Кого забрать?

    >>интеловцы сидят в Нижнем Новгороде,
    > У меня хомяк живет в аквариуме. Видимо он - рыбка.

    Повезло вашему хомяку ) Защитники животных уже выехали за вами.

    >>Parallels
    > Штабквартира в ш. Вашингтон... А чего не в Рязани?

    А у Яндекса тоже не там где хотелось бы. А вы как думаете почему? Какие мысли возникают на этот счет?

     
  • 1.2, Аноним, 11:28, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Три с половиной Васи сделали продукт который Ну не дураки А могли бы найти бан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Попугай Кеша, 11:35, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ппц сайт кислотный у них. Этих дизайнеров в Мордоре выращивают?
     
     
  • 2.31, DmA, 13:08, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ппц сайт кислотный у них. Этих дизайнеров в Мордоре выращивают?

    зато наверно не едет ничего на кнопочных мобильных на этот сайте

     
  • 1.6, Аноним, 11:36, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Mozilla рано сбросила со счетов Firefox OS Всего-то нужно было не пытаться конк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, iPony, 11:42, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Они и этим занимались https://www.youtube.com/watch?v=JIiIjjIsuzc
    А также старались на умных телевизорах выехать (и там вот реально, легко потолкаться).

    Но одно дело - рисовать красивые картинки о будущем продуктах и видяшки, а другое - сделать что-то годное.

     
     
  • 3.15, Попугай Кеша, 11:43, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Они и этим занимались https://www.youtube.com/watch?v=JIiIjjIsuzc
    > А также старались на умных телевизорах выехать (и там вот реально, легко
    > потолкаться).
    > Но одно дело - рисовать красивые картинки о будущем продуктах и видяшки,
    > а другое - сделать что-то годное.

    Еще важна репутация. Вы электрику доверите зубы лечить? Или стоматологу управлять самолетом?

    Почему же считают, что если компания всю жизнь браузерами занималась, вдруг возьмет и напишет хорошую ОС?

     
     
  • 4.23, Аноним, 12:03, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А гугл чем занимался пока не сделал самую популярную мобильную ОС Или самый по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, Comdiv, 12:11, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ещё что. Знаю одну компанию, которая всю жизнь поисковиком занималась и ничего - и браузер делают, и несколько операционных систем, и языки программирования клепают.
    А так-то браузер уже давно вышел по сложности и по задачам на уровень пользовательской ОС.
     
  • 4.36, Ordu, 14:32, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ещё что, знаю одну компанию, которая книжками торговала, и внезапно переключилась на предоставление облачных сервисов.
     
  • 2.14, Попугай Кеша, 11:42, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Mozilla рано сбросила со счетов Firefox OS. Всего-то нужно было не пытаться
    > конкурировать с Android/iOS, а занимать нишу кнопочных аппаратов с очень большим
    > временем автономной работы.

    Зачем? Им проще данными приторговывать и ниче не делать. Тут мозгов не надо сильно

     
     
  • 3.22, Аноним, 11:56, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы забыли про защиту прав гомосексуалистов, продвижения идей феминизма и прогрес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Попугай Кеша, 13:43, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот-вот
     
  • 1.8, inferrna, 11:38, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хейтеры выли про то, что веб не нужен, что куда уже там утяжелять, а в итоге - 256MB. Последний ведроид, которой мог на таком объёме запускаться, был 2.хх.
    Плюс девелопить и отлаживать под такую систему гораздо легче - для 90% функционала достаточно браузера и только для работы некоторых api требуется эмуль/девайс.
     
     
  • 2.11, Попугай Кеша, 11:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только бизнес, детка. Веб для средних умов. Средних умов очень много на рынке труда. Профессионалов мало.

    Вот почему Дуров с Телеграмом обставил всех. Собрал профи и сделал крутой продукт. Пока бизнес думал с точки зрения эффективности и клепал поделки в стиле Electron, Firefox OS, Skype for Linux (Electron) и иже с ними, грамотные специалисты делают как надо и выигрывают.

     
  • 1.9, Аноним, 11:38, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что мешало инвестировать в сам Firefox OS, пока он ещё поддерживался?
     
     
  • 2.12, Попугай Кеша, 11:41, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что мешало инвестировать в сам Firefox OS, пока он ещё поддерживался?

    Эффективные менеджеры

     
     
  • 3.25, Аноним, 12:09, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае даже не иронично Инвестировать в моззилу, это инвестировать в п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, iPony, 13:03, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > riseUP -- полузаконной радикальной "прогрессивисткой" организации.

    Минут десять смотрел их Twitter - не нашёл ничего такого.

     
  • 2.16, iPony, 11:44, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что мешало инвестировать в сам Firefox OS, пока он ещё поддерживался?

    Ну с условием этого только "для интеграции с сервисами Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search"

     
     
  • 3.18, Попугай Кеша, 11:44, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А что мешало инвестировать в сам Firefox OS, пока он ещё поддерживался?
    > Ну с условием этого только "для интеграции с сервисами Google Assistant, Google
    > Maps, YouTube и Google Search"

    Только бизнес, детка

     
  • 1.19, th3m3, 11:46, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>снизили потребление памяти (для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ)

    У меня на ZTE Open с Firefox OS - столько и было оперативки. И всё работало.

     
  • 1.37, куллмен, 14:46, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    во дурачье, лучше бы мне пару лямов дали, я бы для опенсорса больше сделал чем фигню всякую типа веб ос разрабатывать
     
     
  • 2.38, Аноним, 14:59, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как будто им интересно, кто принесет больше пользы людям.
     
  • 1.39, VINRARUS, 15:40, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, внезапно гуль решыл возродить телефоны которые сам и убил ведром по голове?
    Щас из кнопочников токо одно говно для даунов плоховидящих, которое в руках рассыпается. Если появятся кнопочные почтисмарты нормального качества будет отлично.
     

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