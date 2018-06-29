29.06.2018 11:03  Google инвестирует 22 млн долларов в KaiOS, форк Firefox OS

Стартап KaiOS Technologies получил 22 млн долларов в рамках первого раунда инвестиций от компании Google. Дополнительно Google и KaiOS Technologies объявили о проведении работы по созданию для операционной системы KaiOS приложений для интеграции с сервисами Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search. В рамках проекта KaiOS (не путать с одноимённым минималистичным Linux-дистрибутивом) предпринята попытка создания мобильной платформы, целиком построенной на базе web-технологий.

KaiOS позиционируется как система, способная предоставить сходную с современными смартфонами функциональность на простейших кнопочных мобильных телефонах. Например, телефоны с KaiOS уже производятся по OEM-контрактам такими компаниями, как Nokia (HMD), TCL, Micromax и Alcatel, а общая пользовательская база оценивается в 40 млн проданных устройств. В Индии устройства на базе KaiOS занимают второе место по популярности после смартфонов с платформой Android.

В качестве основы KaiOS использованы наработки проекта B2G (Boot to Gecko), в рамках которого энтузиасты безуспешно попытались продолжить разработку Firefox OS, создав форк движка Gecko, после того как в 2016 году из основного репозитория Mozilla и движка Gecko были удалены компоненты B2G. Разработчики KaiOS провели дополнительную оптимизацию платформы, переработали интерфейс для использования на устройствах без сенсорного экрана, снизили потребление памяти (для работы платформы достаточно 256 Мб ОЗУ), обеспечили более длительное время автономной работы, добавили поддержку 4G LTE, запустили собственный каталог приложений и сервис доставки OTA-обновлений (over-the-air).



