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29.06.2018 08:32  Взломана инфраструктура проекта Gentoo на GitHub

28 июня приблизительно в 20:20 UTC неустановленные лица получили контроль над GitHub-инфраструктурой проекта Gentoo и изменили содержимое репозиториев и некоторых страниц. Разработчики и мейнтейнеры пока работают над определением масштаба внесённых изменений и над возвращением контроля на репозиториями. Действия злоумышленников, получивших доступ к GitHub-репозиториям Gentoo, носили явно вредоносный характер, например, один из добавленный после взлома коммитов помещал во все ебилды команду "rm -fr /*".

Весь код проекта, размещённый на GitHub, на данный момент может считаться скомпрометированным, но это не касается кода, размещённого на собственной инфраструктуре проекта Gentoo. GitHub использовался лишь для зеркалирования, а первичный репозиторий ebuild был размещён на собственных серверах, таким образом допускается использовать rsync или webrsync с gentoo.org. Также не пострадали репозитории gentoo-mirror, которые были привязаны к отдельной учётной записи на Github. Все коммиты были подписаны, поэтому при использовании git следует обращать на эти подписи внимание.

Утром (04:26 UTC) контроль за репозиториями Gentoo в GitHub был восстановлен и в настоящее время совместно с сотрудниками GitHub проводится разбор инцидента и восстановление данных. При этом использовать код Gentoo на GitHub всё ещё не рекомендуется.

  1. Главная ссылка к новости (https://archives.gentoo.org/ge...)
  2. OpenNews: Сайт консорциума ISC, развивающего BIND и DHCP, подвергся взлому
  3. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  4. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
  5. OpenNews: Итоговые результаты расследования взлома сайта OpenSSL
  6. OpenNews: Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin
Автор новости: A.Stahl
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: gentoo, hack
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  • 1.1, Аноним, 09:20, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Стоило, значит, продаться, и вот...
     
  • 1.2, Аноним, 09:24, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Граждане храните свой код в gitlab кассе , если конечно он у вас есть Где-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 09:25, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    После известных событий, Github открыл охоту на опенсорс.
     
  • 1.5, Аноним, 09:31, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    s/неустановленные лица/сотрудники Miscrosoft/
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 10:01, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, это не их стиль. Больше похоже на сербских таксистов-дауншифтеров.
     
  • 2.16, Внимательно читающий, 10:11, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, ничего. Скоро еще руку кремля обвинят. Говорят, атака с Питерских адресов была.
     
  • 1.6, An, 09:33, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > во все ебилды команду "rm -fr /*"

    Ребята не мелочатся

     
     
  • 2.8, A.Stahl, 09:36, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть ничем не потверждённое мнение, что этот коммит сделан для отвода глаз, чтобы всё выглядело как баловство кали-детишек. А настоящая цель взлома запрятана куда хитрее.
     
     
  • 3.10, Ano, 09:43, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень может даже быть
     
     
  • 4.11, kvaps, 09:56, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот не понимаю это же гит, он и запушить то не даст если дерево хоть как то изменилось.
    Ну и если этот репо просто зеркало, то неужели не достаточно diff с оригинальным репозиторием сделать, тогда точно все изменения отобразятся.
     
     
  • 5.18, Аноним, 10:13, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А ты попробуй пойми Не всё лежит на поверхности Ведь главное - это не статична... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, dksbmjdrh, 10:08, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    точно микрософт!
    линуксоиды не забыли бы добавить --no-preserve-root
     
  • 1.9, Gentoo Developer, 09:38, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сатанизм какой-то. Оставьте нас в покое. У нас и так мало времени, еще и гитхаб восстанавливать.
     
     
  • 2.14, Аноним, 10:04, 29/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очередное напомниание о том, что безопасность - это не просто фантом Мы не до... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 10:03, 29/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А пруф будет Ведь если это перепивший админ или злоумышленник, завладевший паро... весь текст скрыт [показать]
     

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