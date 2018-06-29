29.06.2018 08:32  Взломана инфраструктура проекта Gentoo на GitHub

28 июня приблизительно в 20:20 UTC неустановленные лица получили контроль над GitHub-инфраструктурой проекта Gentoo и изменили содержимое репозиториев и некоторых страниц. Разработчики и мейнтейнеры пока работают над определением масштаба внесённых изменений и над возвращением контроля на репозиториями. Действия злоумышленников, получивших доступ к GitHub-репозиториям Gentoo, носили явно вредоносный характер, например, один из добавленный после взлома коммитов помещал во все ебилды команду "rm -fr /*".

Весь код проекта, размещённый на GitHub, на данный момент может считаться скомпрометированным, но это не касается кода, размещённого на собственной инфраструктуре проекта Gentoo. GitHub использовался лишь для зеркалирования, а первичный репозиторий ebuild был размещён на собственных серверах, таким образом допускается использовать rsync или webrsync с gentoo.org. Также не пострадали репозитории gentoo-mirror, которые были привязаны к отдельной учётной записи на Github. Все коммиты были подписаны, поэтому при использовании git следует обращать на эти подписи внимание.

Утром (04:26 UTC) контроль за репозиториями Gentoo в GitHub был восстановлен и в настоящее время совместно с сотрудниками GitHub проводится разбор инцидента и восстановление данных. При этом использовать код Gentoo на GitHub всё ещё не рекомендуется.



