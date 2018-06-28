28.06.2018 08:22  Увидел свет язык программирования Python 3.7

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|3.15, adolfus, 11:18, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Факт нахождения компиляторов/интерпретаторов в опенсорсе никакого отношения к стандартизации не имеет.
Стандарт на языки и библиотеки нужен для того, чтобы разработанный софт мог работать в течение полного жизненного цикла без переписывания исходников, чтобы программист писал софт, а не тратил время на освоение того, что уже через десять-пятнадцать лет никому не будет нужно.
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|4.17, Попугай Кеша, 11:21, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Госорганам всяким, корпорейтам. Обратные совместимости, все дела. Хипстеры не жужжат, пишут на Расте или Гоу и переписывают все с версии на версию. Или на свифте, что эпичнее
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|5.22, adolfus, 11:31, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> Госорганам всяким, корпорейтам. Обратные совместимости, все дела. Хипстеры не жужжат,
> пишут на Расте или Гоу и переписывают все с версии
> на версию. Или на свифте, что эпичнее
Не только госорганам и корпорациям, а всем без исключения. Например, именно стандарт на фортран обеспечивает работу всей математики (гнездится на netlib.org). Это 99% всего математического кода, который работает в мире (lapack, например). Его никто не переписывает уже лет полста как и еще столько переписывать не будет -- стандарт на фортран обеспечивает его компиляцию под любые мыслимые платформы.
Но Вы продолжайте думать, что линейная алгебра в питоне написана на питоне.
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|6.35, myhand, 13:43, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Это 99% всего математического кода, который работает в мире (lapack, например).
Можно услышать источник этой смелой оценки? Дай угадаю, из носу выковыряли?
В мире полным полно математического кода, написанного не на фортране. В целых прикладных областях нет никаких ему фортрановских альтернатив в принципе, например GMP.
> Его никто не переписывает уже лет полста как и еще столько переписывать не будет.
Стандартизация фортрана к этому имеет отношения чуть менее чем никакого. Ну приятно, что разработчики языка не обременяют сопровождение кода необходимостью адаптации к синтаксису, но не более.
Ну и нового кода не сказать, чтобы на фортране писали, даже математического. Так что хваленая штабильность - чудес в реальности не творит и по большей части нафиг нужна на интервалы времени порядка десятилетий.
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|1.25, anonblmous, 11:58, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это всё хорошо, конечно, но:
> dataclass
Эхехех, где ж они раньше-то были?
Про порядок записей в dict: oдин фиг же из-за возможности запуска кода в предыдущих версиях питона на это полагаться нельзя.
С ascii/utf-8 - опять же, еще одна фича, которая должна была быть в языке изначально...
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