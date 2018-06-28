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28.06.2018 08:22  Увидел свет язык программирования Python 3.7

После полутора лет разработки представлен значительный релиз языка программирования Python 3.7. Корректирующие обновления для ветки Python 3.7 планируется выпускать в течение 18 месяцев. Критические уязвимости будут исправляться 5 лет до июня 2023 года. Примерно через месяц планируется сформировать первый корректирующий релиз Python 3.7.1.

Среди добавленных новшеств:

  • Реализован новый формат файлов ".pyc", в которых кэшируется байткод. Ранее факт изменения исходных текстов, указывающий на необходимость обновления кэша, определялся путём простого сравнения времени модификации и размера файлов. В новой версии для выявления изменений в коде в заголовочной секции файлов ".pyc" теперь может сохраняться хэш от кода, на основе которого был создан кэш, что позволяет избавиться от конфузов при переименовании старых версий исходного файла. Кроме того, проверка по времени модификации мешала реализации механизма повторяемых сборок. Для обеспечения совместимости и снижения накладных расходов по умолчанию в pyc по-прежнему сохраняется время модификации, а хэши можно сохранить при помощи утилит py_compile или compileall. Хэши могут генерироваться в двух вариантах - checked и unchecked, в первом случае проверка осуществляется при каждой загрузке файла, а во втором для оптимизации производительности проверка на лету не производится;
  • Предложен новый C API для TLS (Thread-Local Storage), который предоставляет новый TSS (Thread Specific Storage) API вместо ранее предоставляемого интерпретатором TLS API, использующего тип int для представления ключей TLS на всех платформах. Новый TSS API вводит в обиход отдельный тип Py_tss_t, определение которого зависит от конкретных реализаций Thread-Local Storage, что позволяет собирать CPython на платформах, в которых ключи TLS не могут быть безопасно транслированы в int;
  • Добавлена новая встроенная функция breakpoint(), позволяющая программно инициировать срабатывание точки останова для перехода в отладчик. Вызываемый отладчик определяется через переменную окружения PYTHONBREAKPOINT (если установить в 0, вызов отладчика пропускается);
  • Добавлен новый модуль dataclass и связанный с ним декоратор dataclass(), предоставляющий средства для определения классов данных, в которых для описания атрибутов применяются аннотации переменных класса с автоматической генерацией методов __repr__(), __eq__() и __hash__(). Например: 
    
   @dataclass
   class Point:
       x: float
       y: float
       z: float = 0.0

   p = Point(1.5, 2.5)
   print(p)   # produces "Point(x=1.5, y=2.5, z=0.0)"
  • В основной состав добавлена поддержка модуля "typing" и обобщённых типов (generic). В реализацию модуля typing внесены изменения, которые позволили до 7 раз ускорить операции с типами;
  • Реализованы средства для кастомизации доступа к атрибутам модуля. Разработчик теперь может определить обработчик __getattr__() в модулях, который будет вызываться в случае отсутствия запрошенного атрибута;
  • Добавлена техника отложенной обработки аннотаций с информацией о типах, при которой вместо компиляции кода с выполнением выражений в аннотациях в момент их определения, компилятор сохраняет аннотации в виде строк в дереве AST и обрабатывает их по мере необходимости в процессе выполнения приложения. Подобный подход сокращает время запуска и даёт возможность использования в аннотациях ссылок на ещё не определённые конструкции (ранее допускалось только упоминание имён уже определённых на текущий момент разбора). Так как изменение нарушает совместимость для активации нового поведения требуется использовать флаг __future__ для каждого модуля, например "from __future__ import annotations". В Python 4.0 новое поведение будет применено по умолчанию;
  • В модуле "time" реализован новый набор функций, оперирующих временем с наносекундной точностью: time.clock_gettime_ns(), time.clock_settime_ns(), time.monotonic_ns(), time.perf_counter_ns(), time.process_time_ns() и time.time_ns(). По формату вызова новые функции ничем не отличаются от вариантов без окончания "_ns";
  • Предупреждения DeprecationWarning теперь отображаются для кода в основном модуле (__main__) и при выполнении тестов, но по умолчанию скрываются для всех импортированных модулей и библиотек (ранее предупреждения показывались только в тестах, для сохранения старого поведения следует использовать PendingDeprecationWarning, а для охвата импортированных модулей - FutureWarning);
  • Добавлен новый модуль contextvars и набор новых вызовов в C API с реализацией контекстно-зависимых переменных (Context Variables). Концептуально контекстно-зависимые переменные похожи на TLS-переменные, но в отличие от TLS они корректно могут применяться в асинхронном коде. Модули asyncio и decimal обновлены для обеспечения поддержки контекстно-зависимых переменных;
  • Добавлен новый модуль importlib.resources, предоставляющий API для обращения к ресурсам внутри пакетов;
  • По возможности исключено использование по умолчанию кодировок ASCII: По умолчанию теперь автоматически применяется локаль UTF-8, вместо ранее применяемой по умолчанию локали "C" (ASCII). Добавлена опция командной строки "-X utf8" и переменная окружения PYTHONUTF8, включающие принудительное использование UTF-8, независимо от настроен локали;
  • В классы str, bytes и bytearray добавлен метод isascii() для проверки строки на наличие только ASCII-символов;
  • Добавлен новый режим разработчика, активируемый при указании опции командной строки "-X dev" или установке переменной окружения PYTHONDEVMODE. После включения режима в CPython выполняются дополнительные проверки, которые нецелесообразно выполнять по умолчанию из-за высоких накладных расходов. Например, включается режим вывода предупреждений "-W default", устанавливаются отладочные обработчики в функции распределения памяти, включается модуль faulthandler, активируется отладочный режим в asyncio и устанавливается атрибут dev_mode в sys.flags;
  • Добавлены опция командной строки "-X importtime" и переменная окружения PYTHONPROFILEIMPORTTIME для отображения времени импорта каждого модуля;
  • В спецификации стандартизировано сохранение порядка следования записей объектов dict;
  • Async и await переведены в категорию зарезервированных ключевых слов;
  • Обеспечена возможность передачи в функции более 255 аргументов;
  • В различные подсистемы внесены оптимизации производительности. Особенно большой прирост производительности отмечается в модуле asyncio.


  1. Главная ссылка к новости (https://pythoninsider.blogspot...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 6.0, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Проект Python представил новый каталог пакетов PyPI и пакетный менеджер Pip 10
  4. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python
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  • 1.4, Аноним, 10:28, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    добавлена поддержка обобщённых типов generic поне-е-еслась щас за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Борщдрайвен бигдата, 10:51, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гвидо всё правильно делает, аккуратно сгоняя разработчиков в типизированный загончик.
     
     
  • 3.12, Аноним, 10:57, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    потихоньку подводит к мысли.
    чтобы не разом.
     
  • 1.8, adolfus, 10:53, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ISO/IEC cтандарт языка когда-нибудь появится? Нет?
    [сообщение отредактировано модератором]
     
     
  • 2.10, Аноним, 10:57, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В стандарте нет необходимости поскольку все интерпретаторы компиляторы в opensou... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, adolfus, 11:18, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Факт нахождения компиляторов/интерпретаторов в опенсорсе никакого отношения к стандартизации не имеет.
    Стандарт на языки и библиотеки нужен для того, чтобы разработанный софт мог работать в течение полного жизненного цикла без переписывания исходников, чтобы программист писал софт, а не тратил время на освоение того, что уже через десять-пятнадцать лет никому не будет нужно.
     
     
  • 4.17, Попугай Кеша, 11:21, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Госорганам всяким, корпорейтам. Обратные совместимости, все дела. Хипстеры не жужжат, пишут на Расте или Гоу  и переписывают все с версии на версию. Или на свифте, что эпичнее
     
     
  • 5.22, adolfus, 11:31, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Госорганам всяким, корпорейтам. Обратные совместимости, все дела. Хипстеры не жужжат,
    > пишут на Расте или Гоу  и переписывают все с версии
    > на версию. Или на свифте, что эпичнее

    Не только госорганам и корпорациям, а всем без исключения. Например, именно стандарт на фортран обеспечивает работу всей математики (гнездится на netlib.org). Это 99% всего математического кода, который работает в мире (lapack, например). Его никто не переписывает уже лет полста как и еще столько переписывать не будет -- стандарт на фортран обеспечивает его компиляцию под любые мыслимые платформы.
    Но Вы продолжайте думать, что линейная алгебра в питоне написана на питоне.

     
     
  • 6.28, Anonymoustus, 12:22, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На опеннете опасно писать такие крамольные комментарии. Забросают чем попало. :)
     
  • 6.35, myhand, 13:43, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это 99% всего математического кода, который работает в мире (lapack, например).

    Можно услышать источник этой смелой оценки?  Дай угадаю, из носу выковыряли?

    В мире полным полно математического кода, написанного не на фортране.  В целых прикладных областях нет никаких ему фортрановских альтернатив в принципе, например GMP.

    > Его никто не переписывает уже лет полста как и еще столько переписывать не будет.

    Стандартизация фортрана к этому имеет отношения чуть менее чем никакого.  Ну приятно, что разработчики языка не обременяют сопровождение кода необходимостью адаптации к синтаксису, но не более.

    Ну и нового кода не сказать, чтобы на фортране писали, даже математического.  Так что хваленая штабильность - чудес в реальности не творит и по большей части нафиг нужна на интервалы времени порядка десятилетий.

     
  • 4.23, Аноним, 11:32, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    у меня для вас плохая новость ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, Аноним, 12:50, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Много раз говорили, что питон - одноразовый Никому оно через 15 лет не будет ну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.33, myhand, 13:26, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Много раз говорили, что питон - одноразовый.  Никому оно через 15 лет не будет нужно...

    Агась, 15 лет назад именно это и говорили.

     
     
  • 7.38, Аноним, 15:10, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, строго говоря, питона 3 тогда и не было, а код питона 2 - не совместим То ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, Aknor, 12:12, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто ему будет платить  за работу, когда он все напишет ??
     
  • 2.36, myhand, 13:45, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > cтандарт языка когда-нибудь появится? Нет?

    https://www.python.org/dev/peps/

    Вас в гугле забанили?

     
  • 1.14, Аноним, 11:12, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже починили GIL?
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:21, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что, его кто-то ломал?
     
  • 2.20, руслан, 11:25, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да как бы и не особо надо.
     
  • 2.21, Ещё один анон, 11:29, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А он ломался?
     
     
  • 3.24, Ршек, 11:45, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А он ломался?

    Как же, он ведь родился 80-летним стариком-инвалидом

     
  • 1.19, Аноним, 11:25, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Saahriktu не одобрит ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, anonblmous, 11:58, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё хорошо, конечно, но:

    > dataclass

    Эхехех, где ж они раньше-то были?

    Про порядок записей в dict: oдин фиг же из-за возможности запуска кода в предыдущих версиях питона на это полагаться нельзя.

    С ascii/utf-8 - опять же, еще одна фича, которая должна была быть в языке изначально...

     
  • 1.26, Аноним, 12:07, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что с производительностью? Все на том же уровне?
     
     
  • 2.29, Аноним, 12:49, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    питон - это фан-культ. Это не про производительность или целесообразность.
     
     
  • 3.32, robot228, 13:00, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну давай расскажи нам про производительность, лучше чем инженеры SpaceX. У которых как и положено C++, а во вторичке питон.
     
     
  • 4.37, Аноним, 15:08, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что у вас там, в spacex, разрешают рассказывать о внутренних технологиях?
     
  • 1.31, Аноним, 12:55, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Лучшая новость за месяц! Поздравляю всех причастных! :)
     
  • 1.34, Аноним, 13:32, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Немного жаль что он не успел попасть в последнюю бубунту LTS
     

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