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27.06.2018 10:35  Релиз дистрибутива Tails 3.8 и браузера Tor Browser 7.5.6

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.8 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске Enigmail обновлён до версии 2.0.7, в которой заблокирована возможность проведения атаки EFAIL на OpenPGP. При запуске Thunderbird в Tails 3.8 повторно обеспечен вывод мастера настройки Enigmail (ранее добавленные ключи OpenPGP и привязки к адресам сохранятся). Обновлены версии Tor Browser 7.5.6, libgcrypt 1.7.6-2+deb9u3 и perl 5.24.1-3+deb9u4 с устранением уязвимостей.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 7.5.6, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.9.0 ESR, в котором устранено 19 критических уязвимостей (17 под CVE-2018-5188).

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.7 и браузера Tor Browser 7.5.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.6 и браузера Tor Browser 7.5.1
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.3
  5. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  6. OpenNews: Cloudflare ввёл в строй DNS-резолвер в форме скрытого сервиса Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.2, 2018 Year of Linux on Desktops, 12:22, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Tor браузер так и застрянет на версии файерфокса 52?
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:35, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    8 Альфа вроде тестируется на 60
     
     
  • 3.4, Аноним, 12:38, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ошибся:
    Tor Browser 8.0a7 is:

    All platforms
    Update Firefox to 52.8.1esr

     
  • 2.5, Аноним, 12:49, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Firefox 52 9 0esr June 26, 2018 End-of-life 52 x x ESR product line on Septembe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 12:58, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже скоро переведут на Quantum, благо аддоны давно поддерживаются.
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:59, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они его еще и в обычный FF интегрировать хотят Надеюсь что стандартный Tor-br... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, iPony, 14:10, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Tor браузер так и застрянет на версии файерфокса 52?

    Ну Tor браузер всегда переходил на новую ESR ветку, когда уже старая того. А это будет в сентябре 2018

     
  • 2.12, DmA, 14:18, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пока не вычистят 60ку до требований конфиденциальности и анонимности будут использовать 52ю версию!
     
  • 1.6, Аноним, 12:50, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер!

    Когда на дело иду, знаю что они меня не подведут!

     
     
  • 2.9, Аноним, 13:45, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    За соседскими яблоками или стремительными домкратами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Пришлый, 16:28, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чисто для расширения кругозора - что есть стремительные домкраты?
     
     
  • 4.17, Andrey Mitrofanov, 16:38, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чисто для расширения кругозора - что есть стремительные домкраты?

    https://duckduckgo.com/?q=%D1%81%D1%82%D1%80

     
  • 2.10, Eoss, 13:57, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Использую Tor как браузер по-умолчанию, при этом никакими "делами" не занимаюсь. Считаю, что так должен поступать каждый порядочный гражданин известной федерации.
     
     
  • 3.13, DmA, 14:20, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Использую Tor как браузер по-умолчанию, при этом никакими "делами" не занимаюсь. Считаю,
    > что так должен поступать каждый порядочный гражданин известной федерации.

    согласен!

     
  • 3.14, Аноним, 14:54, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так, пора посмотреть 5-минутный видосик на YouTube Только, сначала пойду, попью... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 16:02, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кури мануал по torrc и включай голову Один раз потратишь время, и все будет нор... весь текст скрыт [показать]
     

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