27.06.2018 10:35  Релиз дистрибутива Tails 3.8 и браузера Tor Browser 7.5.6

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.8 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске Enigmail обновлён до версии 2.0.7, в которой заблокирована возможность проведения атаки EFAIL на OpenPGP. При запуске Thunderbird в Tails 3.8 повторно обеспечен вывод мастера настройки Enigmail (ранее добавленные ключи OpenPGP и привязки к адресам сохранятся). Обновлены версии Tor Browser 7.5.6, libgcrypt 1.7.6-2+deb9u3 и perl 5.24.1-3+deb9u4 с устранением уязвимостей.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 7.5.6, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.9.0 ESR, в котором устранено 19 критических уязвимостей (17 под CVE-2018-5188).



